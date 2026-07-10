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Víkendové pečení se SweetBurg: Francouzský toast vůbec není z Francie! Zkusíte ho naslano?

Petra Burgrová
  4:00

Tradiční francouzský toust | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Dnes se podíváme na snídaňovou klasiku, která dokáže proměnit i to nejobyčejnější víkendové ráno v malou oslavu. Zvenku krásně křupavý, uvnitř nadýchaný a vláčný, provoněný skořicí a přelitý štědrou dávkou javorového sirupu. Ano, řeč je o francouzském toastu.

Obsah

Odkud pochází francouzský toast

Možná vás to překvapí, ale francouzský toast ve skutečnosti nepochází z Francie. První historické zmínky o podobném pokrmu najdeme už v kuchařských spisech ze starověkého Říma (zhruba ze 4. století našeho letopočtu). Recept se tehdy jmenoval aliter dulcia (jiná sladkost) a spočíval v namáčení pečiva do mléka a vajec před samotným smažením.

Samotní Francouzi tento pokrm nazývají „pain perdu“, což v překladu znamená „ztracený chléb“. Původním smyslem tohoto receptu totiž nebylo vytvořit luxusní snídani, ale zachránit staré a ztvrdlé pečivo, které by se jinak vyhodilo. Vejce a mléko mu totiž dokázaly vrátit ztracenou vláčnost. Název „French toast“ zpopularizovali až v 17. století přistěhovalci v Americe.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál

Pečivo namočte ve vaječné směsi jen bleskově z každé strany, aby nenasáklo příliš tekutiny a nerozpadlo se vám ještě před pánví.

Jaký druh chleba je na francouzský toast nejlepší

Použijte starší pečivo. Čerstvý chléb je příliš měkký a ve vaječné směsi by se rozpadl na kaši. Kupte si raději nekrájený chléb a ukrojte si pořádné, alespoň 2 cm silné plátky.

Druh pečivaProč ho vybrat?Výsledná chuť
BrioškaSkvěle saje směs a nerozpadá se.Luxusní, máslová a nadýchaná.
VánočkaJe přirozeně sladká a provoněná.Sladká, s tóny rozinek a mandlí.
Toustový chlébMáte ho vždy doma, má neutrální chuť.Klasická, zvenku příjemně křupavá.
Francouzský toust s chlebovou zmrzlinou

Francouzský toust s chlebovou zmrzlinou

Recept

Střední

40 min

Smažte ho pak pozvolna na mírném plameni a na másle, díky čemuž se vnitřek krásně propeče a povrch získá dokonalou zlatavou kůrku.

Proč je francouzský toast uvnitř rozmočený

Nejčastějším důvodem je příliš čerstvé pečivo nebo příliš dlouhé namáčení. Čerstvý chléb má v sobě hodně vlhkosti a vaječnou směs doslova absorbuje jako houba, což vede k „pudinkovému“ středu, který se nedá dobře prosmažit.

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Proč se toast na pánvi připaluje

Může za to příliš prudký plamen. Francouzský toast potřebuje střední až středně nízkou teplotu. Vajíčka se na prudkém ohni spálí během pár sekund, zatímco teplo nestihne prostoupit do středu silného plátku.

Francouzský toast s jahodami

Francouzský toast s jahodami

Recept

Lehké

40 min

Pokud zrovna nefandíte sladkému, stačí ze směsi vynechat skořici a vanilku a připravit si fantastickou slanou variantu zapečenou se šunkou a sýrem.

Jde udělat francouzský toast i naslano

Rozhodně ano! Stačí z receptu vynechat cukr, vanilku a skořici. Do vaječné směsi přidejte sůl, pepř a oblíbené bylinky (např. pažitku nebo tymián). Hotový toast můžete podávat se slaninou, volským okem a plátkem čedaru.

Francouzský toast s mozzarellou

Francouzský toast s mozzarellou

Recept

Střední

20 min

Čím lze nahradit javorový sirup

Pokud nemáte po ruce javorový sirup, skvěle funguje med, karamel, ovocný rozvar z mraženého lesního ovoce nebo hustý bílý jogurt či zakysaná smetana, která příjemně vyváží celkovou sladkost pokrmu.

Víkendové pečení se SweetBurg: Zachraňte se před horkem nepečeným cheesecakem

Francouzský toast podle Petry Burgrové

Recept Francouzský toast

  • 2 žemle (nebo jakékoli sladké pečivo)
  • 1 vejce
  • 50 ml mléka
  • špetka skořice
  • špetka soli
  • špetka cukru krupice
  • máslo na opečení
  • zakysaná smetana a ovoce na podávání
  1. Vejce vyšleháme s mlékem, přidáme trochu skořice, špetku cukru a soli.
  2. Žemličky rozpůlíme, namočíme je ve směsi a opečeme pozvolna na másle na pánvi dozlatova.
  3. Podáváme se zakysanou smetanou a čerstvým ovocem.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 15 minut

Francouzský toust

Francouzský toust

Recept

Lehké

30 min

Víkendové pečení se SweetBurg: Jak na zdravé pečené snídaně
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Témata: toast, pečivo, chléb, Francie

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