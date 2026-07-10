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Odkud pochází francouzský toast
Možná vás to překvapí, ale francouzský toast ve skutečnosti nepochází z Francie. První historické zmínky o podobném pokrmu najdeme už v kuchařských spisech ze starověkého Říma (zhruba ze 4. století našeho letopočtu). Recept se tehdy jmenoval aliter dulcia (jiná sladkost) a spočíval v namáčení pečiva do mléka a vajec před samotným smažením.
Samotní Francouzi tento pokrm nazývají „pain perdu“, což v překladu znamená „ztracený chléb“. Původním smyslem tohoto receptu totiž nebylo vytvořit luxusní snídani, ale zachránit staré a ztvrdlé pečivo, které by se jinak vyhodilo. Vejce a mléko mu totiž dokázaly vrátit ztracenou vláčnost. Název „French toast“ zpopularizovali až v 17. století přistěhovalci v Americe.
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Jaký druh chleba je na francouzský toast nejlepší
Použijte starší pečivo. Čerstvý chléb je příliš měkký a ve vaječné směsi by se rozpadl na kaši. Kupte si raději nekrájený chléb a ukrojte si pořádné, alespoň 2 cm silné plátky.
|Druh pečiva
|Proč ho vybrat?
|Výsledná chuť
|Brioška
|Skvěle saje směs a nerozpadá se.
|Luxusní, máslová a nadýchaná.
|Vánočka
|Je přirozeně sladká a provoněná.
|Sladká, s tóny rozinek a mandlí.
|Toustový chléb
|Máte ho vždy doma, má neutrální chuť.
|Klasická, zvenku příjemně křupavá.
Proč je francouzský toast uvnitř rozmočený
Nejčastějším důvodem je příliš čerstvé pečivo nebo příliš dlouhé namáčení. Čerstvý chléb má v sobě hodně vlhkosti a vaječnou směs doslova absorbuje jako houba, což vede k „pudinkovému“ středu, který se nedá dobře prosmažit.
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Proč se toast na pánvi připaluje
Může za to příliš prudký plamen. Francouzský toast potřebuje střední až středně nízkou teplotu. Vajíčka se na prudkém ohni spálí během pár sekund, zatímco teplo nestihne prostoupit do středu silného plátku.
Jde udělat francouzský toast i naslano
Rozhodně ano! Stačí z receptu vynechat cukr, vanilku a skořici. Do vaječné směsi přidejte sůl, pepř a oblíbené bylinky (např. pažitku nebo tymián). Hotový toast můžete podávat se slaninou, volským okem a plátkem čedaru.
Čím lze nahradit javorový sirup
Pokud nemáte po ruce javorový sirup, skvěle funguje med, karamel, ovocný rozvar z mraženého lesního ovoce nebo hustý bílý jogurt či zakysaná smetana, která příjemně vyváží celkovou sladkost pokrmu.
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Recept Francouzský toast
- 2 žemle (nebo jakékoli sladké pečivo)
- 1 vejce
- 50 ml mléka
- špetka skořice
- špetka soli
- špetka cukru krupice
- máslo na opečení
- zakysaná smetana a ovoce na podávání
- Vejce vyšleháme s mlékem, přidáme trochu skořice, špetku cukru a soli.
- Žemličky rozpůlíme, namočíme je ve směsi a opečeme pozvolna na másle na pánvi dozlatova.
- Podáváme se zakysanou smetanou a čerstvým ovocem.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 15 minut
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