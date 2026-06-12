Víkendové pečení se SweetBurg: Domácí chléb bez kvásku, který oklame i profíky

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Domácí chleba bez droždí
Znáte to. Chystáte velkou letní grilovačku, maso je naložené, dipy vychlazené, ale pořád tomu něco chybí. Dokonalé pečivo, na které doma vůbec nemusíte mít kvásek.
Já jsem si oblíbila dva recepty na chléb, u kterých se mě hosté pravidelně ptají, z jaké pekárny je mám. Když jim řeknu, že jsem je pekla doma a bez kvásku, nechtějí tomu věřit. Dokonce i moje kolegyně Martina, kterou pečení nikdy příliš nechytlo, už peče podle mých receptů a moc si je chválí.
Dneska vám prozradím, jak na to. Nepotřebujete žádný několikaletý kvásek, o který byste se museli starat jako o domácího mazlíčka. Vystačíme si s droždím, ať už čerstvým, nebo sušeným.
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Střední
80 min
Co je potřeba na domácí chléb
Na tenhle „falešný“ chleba nepotřebujete žádné speciální pekařské vybavení. Základem úspěchu je správný hrnec. Litinový nebo keramický hrnec s poklicí. Tohle je absolutní game changer. Hrnec v troubě simuluje profi parní pec. Drží vlhkost uvnitř, takže chleba krásně vyběhne a udělá se ta dokonalá, křupavá kůrka.
Z jaké mouky se dělá chléb
- Pšeničná chlebová mouka: Má v sobě více lepku, takže těsto krásně drží tvar, je pružné a chléb má po upečení tu správnou pružnou a nadýchanou střídku.
- Žitná chlebová mouka: Žito dodává chlebu tu typickou, hlubokou „chlebovou“ chuť a barvu.
Tip: Ideální je namíchat 70–80 % pšeničné chlebové a 20–30 % žitné chlebové mouky. Žitná mouka dává chuť, ale kdyby jí bylo moc, těsto by bylo těžké a hutné.
Proč se dává ocet do chleba
Možná vás to překvapí, ale ocet je ta tajná ingredience, díky které nikdo nepozná, že chleba není z pravého kvásku. Protože nepoužívám kvásek, chlebu přirozeně chybí ta lehká, příjemně navinulá kyselinka. A právě tu oklameme jednou lžící obyčejného octa, který navíc zlepšuje vlastnosti lepku, takže těsto lépe drží bubliny vzduchu.
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Recept Chléb se sušeného droždí
- 600 g hladké mouky
- necelá 1 lžička sušeného droždí
- 1,5 lžičky soli
- 0,5 lžičky octa
- 500 ml vlažné vody
- Večer si do větší mísy nasypeme prosátou hladkou mouku, přidáme sušené droždí, sůl, ocet a vlažnou vodu. Vše jednoduše promícháme tak, aby se suroviny spojily. Mísu přikryjeme potravinovou fólií a utěrkou a těsto necháme přes noc kynout.
- Ráno si pomoučíme pracovní plochu a pomocí stěrky vyklopíme těsto z mísy. Několikrát ho přeložíme, vytvarujeme bochník a položíme na pečicí papír. Poté ho vložíme do čisté mísy a necháme ještě přibližně 30 minut kynout.
- Mezitím si předehřejeme troubu na 250 °C a spolu s ní nahřejeme také hrnec nebo kastrol, ve kterém budeme chléb péct.
- Jakmile bude trouba i nádoba dostatečně rozpálená, nasypeme na dno hrnce pár kostek ledu, vložíme chléb i s pečicím papírem a přiklopíme poklicí. Chléb budeme péct 30 minut pod poklicí. Poté poklici odstraníme a necháme dopéct do krásně zlatavé až hnědé kůrky.
Počet porcí: 1 bochník chleba
Doba přípravy: 35 minut bez doby pečení a odležení
Recept Chléb z čerstvého droždí
- 160 g žitné chlebové mouky
- 1/2 kostky čerstvého droždí
- 10 g soli
- 5 g cukru
- 15 g octa
- 15 g oleje
- teplá voda (dle potřeby)
- Nejprve si zalijeme sůl a cukr malým množstvím teplé vody, cca 50 ml, a připravíme slaný roztok.
- Do žitné chlebové mouky uděláme důlek, rozdrobíme do něj čerstvé droždí, zalijeme trochou teplé vody (opět cca 50 ml) a necháme vzejít kvásek.
- Poté přidáme ocet, olej, připravený slaný roztok a další vodu. Vše promícháme a vytvoříme řidší těsto.
- Postupně začneme přisypávat hladkou mouku, dokud nevznikne vláčné a nelepivé těsto. Z těsta vytvarujeme bochník a položíme ho na pomoučený pečicí papír.
- Chléb necháme vykynout, dokud viditelně nezvětší svůj objem.
- Troubu si předehřejeme na 230 °C. Vykynutý chléb vložíme do trouby a budeme péct dozlatova až do krásně hnědé kůrky. Po upečení necháme chléb vychladnout na mřížce.
Počet porcí: 1 bochník chleba
Doba přípravy: 35 minut bez doby pečení a odležení
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