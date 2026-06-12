Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Víkendové pečení se SweetBurg: Domácí chléb bez kvásku, který oklame i profíky

Petra Burgrová
  4:00
Mysleli jste si, že domácí chléb bez kvásku nemůže chutnat jako z řemeslné pekárny? Opak je pravdou. Naučím vás upéct voňavý chléb s křupavou kůrkou.

Chléb právě vytažený z trouby provoní celý váš byt. | foto: Canva

Obsah

Domácí chleba bez droždí

Znáte to. Chystáte velkou letní grilovačku, maso je naložené, dipy vychlazené, ale pořád tomu něco chybí. Dokonalé pečivo, na které doma vůbec nemusíte mít kvásek.

Já jsem si oblíbila dva recepty na chléb, u kterých se mě hosté pravidelně ptají, z jaké pekárny je mám. Když jim řeknu, že jsem je pekla doma a bez kvásku, nechtějí tomu věřit. Dokonce i moje kolegyně Martina, kterou pečení nikdy příliš nechytlo, už peče podle mých receptů a moc si je chválí.

Dneska vám prozradím, jak na to. Nepotřebujete žádný několikaletý kvásek, o který byste se museli starat jako o domácího mazlíčka. Vystačíme si s droždím, ať už čerstvým, nebo sušeným.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál
Škvarkový chleba

Škvarkový chleba – domácí škvarkový chleba s bramborovou kaší, sádlem a kmínem

Recept

Střední

80 min

Chuť na čerstvý chléb? Zkuste si ho upéct doma.

Co je potřeba na domácí chléb

Na tenhle „falešný“ chleba nepotřebujete žádné speciální pekařské vybavení. Základem úspěchu je správný hrnec. Litinový nebo keramický hrnec s poklicí. Tohle je absolutní game changer. Hrnec v troubě simuluje profi parní pec. Drží vlhkost uvnitř, takže chleba krásně vyběhne a udělá se ta dokonalá, křupavá kůrka.

Z jaké mouky se dělá chléb

  • Pšeničná chlebová mouka: Má v sobě více lepku, takže těsto krásně drží tvar, je pružné a chléb má po upečení tu správnou pružnou a nadýchanou střídku.
  • Žitná chlebová mouka: Žito dodává chlebu tu typickou, hlubokou „chlebovou“ chuť a barvu.

Tip: Ideální je namíchat 70–80 % pšeničné chlebové a 20–30 % žitné chlebové mouky. Žitná mouka dává chuť, ale kdyby jí bylo moc, těsto by bylo těžké a hutné.

Žitný chleba s máslem z pečeného česneku + stepy

Žitný chleba s máslem z pečeného česneku

Recept

Střední

60 min

Ocet do chleba? Ano. Jde o tajnou ingredienci, se kterou bude chutnat lépe.

Proč se dává ocet do chleba

Možná vás to překvapí, ale ocet je ta tajná ingredience, díky které nikdo nepozná, že chleba není z pravého kvásku. Protože nepoužívám kvásek, chlebu přirozeně chybí ta lehká, příjemně navinulá kyselinka. A právě tu oklameme jednou lžící obyčejného octa, který navíc zlepšuje vlastnosti lepku, takže těsto lépe drží bubliny vzduchu.

Víkendové pečení se SweetBurg: Na domácí džem želírovací přípravky nepotřebujete, stačí trpělivost

Domácí chléb podle Petry Burgrové

Recept Chléb se sušeného droždí

  • 600 g hladké mouky
  • necelá 1 lžička sušeného droždí
  • 1,5 lžičky soli
  • 0,5 lžičky octa
  • 500 ml vlažné vody
  1. Večer si do větší mísy nasypeme prosátou hladkou mouku, přidáme sušené droždí, sůl, ocet a vlažnou vodu. Vše jednoduše promícháme tak, aby se suroviny spojily. Mísu přikryjeme potravinovou fólií a utěrkou a těsto necháme přes noc kynout.
  2. Ráno si pomoučíme pracovní plochu a pomocí stěrky vyklopíme těsto z mísy. Několikrát ho přeložíme, vytvarujeme bochník a položíme na pečicí papír. Poté ho vložíme do čisté mísy a necháme ještě přibližně 30 minut kynout.
  3. Mezitím si předehřejeme troubu na 250 °C a spolu s ní nahřejeme také hrnec nebo kastrol, ve kterém budeme chléb péct.
  4. Jakmile bude trouba i nádoba dostatečně rozpálená, nasypeme na dno hrnce pár kostek ledu, vložíme chléb i s pečicím papírem a přiklopíme poklicí. Chléb budeme péct 30 minut pod poklicí. Poté poklici odstraníme a necháme dopéct do krásně zlatavé až hnědé kůrky.

Počet porcí: 1 bochník chleba
Doba přípravy: 35 minut bez doby pečení a odležení

Domácí chléb podle Petry Burgrové

Recept Chléb z čerstvého droždí

  • 160 g žitné chlebové mouky
  • 1/2 kostky čerstvého droždí
  • 10 g soli
  • 5 g cukru
  • 15 g octa
  • 15 g oleje
  • teplá voda (dle potřeby)
  1. Nejprve si zalijeme sůl a cukr malým množstvím teplé vody, cca 50 ml, a připravíme slaný roztok.
  2. Do žitné chlebové mouky uděláme důlek, rozdrobíme do něj čerstvé droždí, zalijeme trochou teplé vody (opět cca 50 ml) a necháme vzejít kvásek.
  3. Poté přidáme ocet, olej, připravený slaný roztok a další vodu. Vše promícháme a vytvoříme řidší těsto.
  4. Postupně začneme přisypávat hladkou mouku, dokud nevznikne vláčné a nelepivé těsto. Z těsta vytvarujeme bochník a položíme ho na pomoučený pečicí papír.
  5. Chléb necháme vykynout, dokud viditelně nezvětší svůj objem.
  6. Troubu si předehřejeme na 230 °C. Vykynutý chléb vložíme do trouby a budeme péct dozlatova až do krásně hnědé kůrky. Po upečení necháme chléb vychladnout na mřížce.

Počet porcí: 1 bochník chleba
Doba přípravy: 35 minut bez doby pečení a odležení

Chleba ze směsi semínek a ořechů

Bezlepkový chleba z ovesných vloček, semínek, ořechů a medu

Recept

Střední

45 min

Víkendové pečení se SweetBurg: Baví vás stát půl dne u trouby? Mě ne. Tady jsou 3 recepty na bleskové koláče
Vstoupit do diskuse
Témata: chléb, kvas, mouka, těsto, ocet

Nejčtenější

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Borůvky

Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

Jak na dokonalou čokoládovou polevu: Rady cukrářů, aby byla lesklá a nepraskala

Poznejte tajemství zrcadlového lesku. Správně připravená čokoládová poleva musí...

Čokoládová poleva je pověstnou třešničkou na každém dezertu. Dokáže z obyčejné buchty udělat luxusní moučník, ale také umí šikovně zakrýt drobné nedostatky, které se při pečení náhodou nepovedly. I...

Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

tuňák v konzervě

Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a...

Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu

Snášíte špatně vedro?

Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?

Než se svléknete do plavek, změňte jídelníček. Pomůže vám k lepšímu opálení

Opalujete se? Je třeba použít krémy s ochrannými filtry. A pomoci může i strava.

Když se řekne opalování, většina lidí si představí lehátko, moře, sluneční brýle a opalovací krém. Jenže pokožka se na léto připravuje i zevnitř. To, co jíme, ovlivňuje její hydrataci, pružnost,...

Že antidepresiva nerostou na stromech? Ale kdeže! Právě dozrávají třešně

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Třešně nejsou jen sladkou letní dobrotou, mohou být i skvělým přírodním pomocníkem pro lepší spánek a uvolnění během dne. Obsahují přirozený melatonin, hormon, který reguluje náš spánkový cyklus, a...

12. června 2026  4:50

Víkendové pečení se SweetBurg: Domácí chléb bez kvásku, který oklame i profíky

Chléb právě vytažený z trouby provoní celý váš byt.

Mysleli jste si, že domácí chléb bez kvásku nemůže chutnat jako z řemeslné pekárny? Opak je pravdou. Naučím vás upéct voňavý chléb s křupavou kůrkou.

12. června 2026

Okurkovo-citronová limonáda: Recept na domácí osvěžení s třtinovým cukrem

Okurkovo citronová limonáda
Recept

Lehké

20 min

Ledové letní osvěžení z rozmixované okurkové dužiny, čerstvé citronové šťávy a třtinového cukru,...

Světová kuchyně z MS ve fotbale 2026: Na čem si pochutnávají Korejci, naši soupeři z prvního zápasu?

Korejská kuchyně

Korejská kuchyně patří mezi ty nejvýraznější v Asii a stojí na fermentaci, chilli a rýži. Jaké další chutě budou reprezentovat soupeři českého týmu v úvodním zápase mistrovství světa 2026?

11. června 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.