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Jaký je rozdíl mezi muffinem a cupcakem
Hlavní rozdíl poznáte na první pohled i na kousnutí. Muffiny jsou hutnější, méně sladké a zásadně se nezdobí krémem. Naopak cupcakes jsou miniaturní dortíky z lehkého piškotu, které se uvnitř často plní rozvarem, a jejich hlavním poznávacím znamením je bohatá krémová čepice navrchu.
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Čím dochutit muffiny
To nejlepší na muffinech je jejich neuvěřitelná variabilita. V podstatě vám stačí jedno jediné univerzální základní těsto, které zvládne namíchat i naprostý začátečník. A pak už je to jen na vaší fantazii a na tom, co zrovna najdete ve spíži. Do základu můžete pokaždé vmíchat něco jiného:
- kousky kvalitní čokolády (které uvnitř vytvoří tekutá hnízdečka),
- čerstvé borůvky, maliny nebo jahody,
- oříšky, kokos nebo lžíci arašídového másla pro extra porci energie.
Co udělat, aby ovoce nekleslo na dno
Je to starý cukrářský trik, než ovoce vmícháte do těsta, zlehka je v misce promíchejte s jednou lžící hladké mouky. Mouka na nich vytvoří jemný film, díky kterému zůstanou v těstě hezky rovnoměrně rozprostřené.
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Proč muffiny po upečení klesnou
Nejčastější příčinou je buď příliš brzké otevření trouby během pečení, nebo to, že jste těsto po přidání kypřicího prášku příliš dlouho a divoce míchali. U muffinů platí pravidlo: suché a mokré ingredience spojte jen velmi zlehka metličkou.
Jaké papírové košíčky jsou nejlepší
Ve skutečnosti je úplně jedno, po jakém designu nebo značce papírových košíčků sáhnete. To nejdůležitější je papírový košíček vždy vložit do pevné plechové formy na muffiny. Samotný papír váhu těsta neudrží a košíčky by se v troubě rozjely do nevzhledných placek.
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Recept Muffiny s ovocem a drobenkou
- 1 vejce
- 2 kávové lžičky kypřicího prášku do pečiva
- 200 g hladké mouky
- 90 g cukru krupice
- 50 ml oleje
- 25 g rozpuštěného másla
- 150 ml plnotučného mléka
- 150 g mraženého rybízu
- 100 g bílé čokolády
Na drobenku
- 25 g hrubé mouky
- 20 g cukru krupice
- 20 g másla
- Nejprve si předehřejeme troubu na 180 °C.
- Banány oloupeme, rozmačkáme vidličkou a nalijeme do mísy.
- Přidáme cukr, olej, vejce, mléko a promícháme metličkou. Do druhé mísy prosejeme mouku, kakao, kypřicí prášek, promícháme a přidáme do tekuté směsi.
- Zlehka, ale pečlivě promícháme, aby se těsto propojilo.
- Čokoládu nakrájíme nožem na malé kousky. Hrstičku necháme stranou, zbytek zamícháme do těsta.
- Plech na muffiny vyložíme papírovými košíčky, které budeme plnit těstem do 3/4. Každý posypeme trochou odložené čokolády a dáme péct do trouby na cca 30 minut.
- Upečené muffiny otestujeme zapíchnutím špejle do středu košíčku. Pokud ji vytáhneme suchou a nelepivou, budou upečené.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut
Recept Čokoládové muffiny
- 3 banány
- 100 g cukru
- 60 g oleje
- 2 vejce
- 120 ml mléka
- 180 g hladké mouky
- 50 g holandského kakaa
- 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
- 100 g mléčné čokolády
- Troubu předehřejeme na 180 °C.
- Plech na muffiny vyložíme papírovými košíčky.
- Nejprve připravíme drobenku. Mouku, cukr a máslo propracujeme prsty v míse.
- Do větší mísy prosejeme přes síto mouku s kypřicím práškem. Přidáme cukr, vejce, olej, máslo, mléko a metlou smícháme na hladké těsto.
- Poté přidáme mražený rybíz a na malé kousíčky nakrájenou čokoládu, vše pečlivě promícháme. Pomocí lžíce naplníme košíčky těstem do 3/4 a posypeme drobenkou.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut
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