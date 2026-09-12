Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Víkendové pečení se SweetBurg: Co udělat pro měkké a vláčné cinnamon rolls

Petra Burgrová
  4:00

Skořicové rolky | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Skořicové rolky nebo skořicoví šneci jsou vlastně docela jednoduchá věc. Kynuté těsto, máslo, cukr, skořice, zarolovat, nakrájet a upéct. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o americkou verzi našich buchet. Těsto je přece kynuté a uvnitř je náplň. Jenže úplně stejné to není. U klasických českých buchet bývá náplň schovaná uvnitř a buchty se většinou obejdou bez polevy.

Obsah

Co vlastně cinnamon roll je

Základ je sladké kynuté těsto, které se rozválí. Na něj se rozetře náplň, těsto se zaroluje do dlouhého válečku a ten se nakrájí na jednotlivé kousky. Nejdůležitější je přitom poměr mezi těstem a náplní. Nechcete mít suchou rolku, ve které někde uprostřed náhodou narazíte na trochu skořice. Chcete měkké těsto, které drží pohromadě, a uvnitř dostatek náplně.

A potom přichází věc, která cinnamon rolls od našich buchet dost odlišuje… poleva. Ta není jen na ozdobu. Když ji dáte na ještě teplé rolky, částečně se rozpustí a steče do záhybů mezi jednotlivými vrstvami. Výsledkem je díky tomu ještě vláčnější a šťavnatější moučník.

Skořicové rolky

Skořicové rolky

Recept

Střední

90 min

Sladké jahodové rolky + stepy

Jak na základní náplň

Nejklasičtější kombinace je: máslo, třtinový cukr, skořice, špetka soli. Ale tím to rozhodně nemusí končit.

Do náplně můžete přidat například nasekané pekanové nebo vlašské ořechy, rozinky, trochu pomerančové kůry, ovocný rozvar nebo čokoládu. Výborná je také kombinace skořice, cukru a trochy kakaa.

A jestli máte rádi výraznější chutě, můžete část skořice nahradit nebo doplnit kardamomem. Ten je typický právě pro švédské kanelbullar.

Skořicovo-blumové rolky

Skořicovo-blumové rolky

Recept

Střední

75 min

Sladké jahodové rolky + stepy

Jak na polevu

Tady se dá vyřádit skoro stejně jako u náplní.

  • Jednoduchá cukrová poleva. Stačí moučkový cukr rozmíchaný s trochou mléka, smetany nebo vody a případně vanilkou.
  • Vanilková poleva. Do cukrové polevy přidejte vanilku a trochu smetany. Je jemnější a krémovější.
  • Cream cheese frosting. Typická americká varianta. Základem je cream cheese, máslo, moučkový cukr a trochu vanilky. Má příjemně nakyslou chuť, která funguje právě proto, že samotné rolky jsou poměrně sladké.
  • Máslová poleva. Máslo, moučkový cukr, vanilka a trochu mléka nebo smetany. Výsledkem je něco mezi polevou a velmi jednoduchým krémem.
  • Nebo vůbec žádná poleva. A to je také možnost. Pokud uděláte švédskou verzi s kardamomem a perlovým cukrem, další vrstva cukru už vlastně není potřeba.
Pomerančové rolky

Pomerančové rolky

Recept

Střední

50 min

Sladké jahodové rolky + stepy

Jak udělat nejlepší kynuté šneky

  • Těsto nesmí být tuhé. Je lákavé přisypávat mouku pokaždé, když se těsto trochu lepí. Jenže právě tím si můžete zadělat na suché a hutné rolky. Měkké, lehce lepivé těsto se po vykynutí a zpracování chová mnohem lépe.
  • Nechte těsto pořádně vypracovat. Těsto potřebuje vytvořit lepek, aby bylo pružné a dokázalo udržet vzduch z kynutí. Hotové těsto by mělo být hladké, pružné a měkké. Nemusí být úplně nelepivé.
  • Náplň roztírejte rovnoměrně. Tady je jedna praktická věc, která dokáže výsledek dost ovlivnit. Máslo by mělo být měkké, ale ne rozpuštěné. Když je úplně tekuté, může z těsta vytékat ještě před pečením a náplň se nerozloží tak rovnoměrně. Naopak příliš studené máslo budete po těstě trhat a náplň bude místy silná a místy skoro žádná.
  • Rolujte, ale neutahujte. Váleček by měl být pevný, ale není potřeba ho utahovat jako provaz. Když ho zarolujete příliš pevně, těsto nemá moc prostoru pracovat a při kynutí se může střed rolky začít tlačit nahoru. Po zarolování je důležité nakrájet jednotlivé kusy přibližně stejně velké, aby se všechny upekly podobně.
  • Nedávejte rolky do trouby hned po krájení. Druhé kynutí je stejně důležité jako první. Po nakrájení dejte rolky do formy s trochou prostoru mezi nimi a nechte je znovu nakynout. Správně nakynuté jsou viditelně nafouklé a při jemném stlačení se těsto pomalu vrací zpět. Právě tento krok rozhoduje, jestli budou rolky nadýchané, nebo hutné.
Malinové rolky s bílou čokoládou a pistáciemi podle Simony Tomáškové

Malinové rolky s bílou čokoládou a pistáciemi podle Simony Tomáškové

Recept

Střední

25 min

Skořicové rolky z kynutého těsta

Recepty na kynuté rolky

Skořicové rolky red velvet

Skořicové rolky red velvet

Recept

Střední

50 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně

Svět jídla

Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...

Máte rádi hroznové víno? Pokud sníte více než hrstku, koledujete si o problém

hrozny

Hroznové víno patří k ovoci, které najdeme v obchodech po celý rok. Nejčastěji ho jíme jen tak, ale využít se dá i v kuchyni. Zajímavé ale nejsou jen svou chutí. Obsahují řadu vitaminů, minerálních...

Co k večeři při hubnutí? 24 lehkých receptů od rychlovek po teplá jídla

Večeři při hubnutí není dobré vynechávat jen proto, abyste ušetřili kalorie....

Nevíte, co si dát k večeři při hubnutí, aby vás za hodinu znovu nehonil hlad? Nemusíte končit jen u salátu ani se večer vzdávat pečiva, brambor nebo rýže. I lehká večeře může být sytá, teplá a...

Babiččina praženka: Vaříte zapraženou polévku správně?

Babiččina praženka

Hledáte recept na jednoduchou, levnou a přitom mimořádně chutnou polévku, která vás zahřeje a připomene dětství? Čtěte dál.

Vypadá jako mozek a prospívá mu. Takhle ale vlašské ořechy nejezte

Vlašské ořechy

Vlašské ořechy patří mezi nejzdravější potraviny, které nám příroda nabízí. Zatímco exotické superpotraviny cestují přes půl světa, tento lokální zázrak roste v Česku.

Úroda švestek 2026 klesla na 4 894 tun a část samosběrů se letos neotevřela

Zralé švestky se podle odrůdy sklízejí od srpna do září. Hodí se k přímé konzumaci, pečení, sušení i přípravě povidel.

Úroda švestek bude letos podle pěstitelů výrazně slabší a některé sady samosběry vůbec neotevřely. Kdy dozrávají nejčastější odrůdy, podle čeho poznat zralé plody a které švestky se nejlépe hodí na...

12. září 2026

Hrách nadýmá, ale má i své výhody. Možná ho jen neumíte správně připravit

Vánoční hrachová polévka

Hrách patří mezi luštěniny, které máme v kuchyni spojené především s hrachovou kaší, polévkou nebo šouletem. Přesto kolem něj panuje jeden základní zmatek...hrášek a hrách nejsou dvě různé rostliny.

12. září 2026  4:40

Víkendové pečení se SweetBurg: Co udělat pro měkké a vláčné cinnamon rolls

Skořicové rolky

Skořicové rolky nebo skořicoví šneci jsou vlastně docela jednoduchá věc. Kynuté těsto, máslo, cukr, skořice, zarolovat, nakrájet a upéct. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o americkou...

12. září 2026

Poctivý kuřecí vývar se strouhanou zavářkou: Tradiční polévka se zeleninou a hráškem

Poctivý kuřecí vývar se zavářkou
Recept

Střední

150 min

Pomalým tažením kuřecího skeletu s kořenovou zeleninou a divokým kořením získáte průzračnou polévku...

Hruškový crumble se skořicí: Křupavý pečený dezert s voňavým ovocem

Hruškový crumble
Recept

Lehké

35 min

Rychlý a neuvěřitelně snadný šťavnatý crumble ukrývá pod zlatavou peřinkou z křupavé máslové...

Tvarohový štrúdl: Jednoduchý recept s rozinkami a citronovou kůrou

Tvarohový štrúdl
Recept

Střední

60 min

Klasický štrúdl nemusí být vždy jen s jablky. Tentokrát ho naplníme jemnou tvarohovou směsí se...

Fotorecept: Houby konečně rostou. Zkuste domácí hovězí pečeni na hříbkách

Houbová omáčka s hovězím

Hovězí pečeně na hříbkách je přesně ten typ jídla, který chce trochu času, ale odmění se měkkým masem a výraznou omáčkou. Hříbky a tymián jí dodají příjemnou chuť a nejlépe jí sluší poctivý knedlík....

11. září 2026  4:40

Máte rádi hroznové víno? Pokud sníte více než hrstku, koledujete si o problém

hrozny

Hroznové víno patří k ovoci, které najdeme v obchodech po celý rok. Nejčastěji ho jíme jen tak, ale využít se dá i v kuchyni. Zajímavé ale nejsou jen svou chutí. Obsahují řadu vitaminů, minerálních...

11. září 2026

KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně

Svět jídla

Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...

vydáno 11. září 2026

Japonské sushi: Recept na domácí maki a nigiri sushi

Japonské sushi
Recept

Střední

40 min

Domácí sushi není tak složité, jak se může na první pohled zdát. Nejdůležitější je správně uvařit a...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poke bowl s rýží a lososem: Jednoduchý recept se zeleninou a sezamem

Poke bowl s rýží a lososem
Recept

Lehké

90 min

Poke bowl je miska, do které můžete poskládat rýži, rybu a zeleninu podle chuti. V této verzi...

Celozrnné banánové vafle: Recept s kešu, lněnými semínky a čokoládou

Celozrnné banánové vafle
Recept

Střední

20 min

Zralý banán poslouží jako základ těchto celozrnných vaflí, do kterých přijde také kešu, lněné a...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet