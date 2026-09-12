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Co vlastně cinnamon roll je
Základ je sladké kynuté těsto, které se rozválí. Na něj se rozetře náplň, těsto se zaroluje do dlouhého válečku a ten se nakrájí na jednotlivé kousky. Nejdůležitější je přitom poměr mezi těstem a náplní. Nechcete mít suchou rolku, ve které někde uprostřed náhodou narazíte na trochu skořice. Chcete měkké těsto, které drží pohromadě, a uvnitř dostatek náplně.
A potom přichází věc, která cinnamon rolls od našich buchet dost odlišuje… poleva. Ta není jen na ozdobu. Když ji dáte na ještě teplé rolky, částečně se rozpustí a steče do záhybů mezi jednotlivými vrstvami. Výsledkem je díky tomu ještě vláčnější a šťavnatější moučník.
Jak na základní náplň
Nejklasičtější kombinace je: máslo, třtinový cukr, skořice, špetka soli. Ale tím to rozhodně nemusí končit.
Do náplně můžete přidat například nasekané pekanové nebo vlašské ořechy, rozinky, trochu pomerančové kůry, ovocný rozvar nebo čokoládu. Výborná je také kombinace skořice, cukru a trochy kakaa.
A jestli máte rádi výraznější chutě, můžete část skořice nahradit nebo doplnit kardamomem. Ten je typický právě pro švédské kanelbullar.
Jak na polevu
Tady se dá vyřádit skoro stejně jako u náplní.
- Jednoduchá cukrová poleva. Stačí moučkový cukr rozmíchaný s trochou mléka, smetany nebo vody a případně vanilkou.
- Vanilková poleva. Do cukrové polevy přidejte vanilku a trochu smetany. Je jemnější a krémovější.
- Cream cheese frosting. Typická americká varianta. Základem je cream cheese, máslo, moučkový cukr a trochu vanilky. Má příjemně nakyslou chuť, která funguje právě proto, že samotné rolky jsou poměrně sladké.
- Máslová poleva. Máslo, moučkový cukr, vanilka a trochu mléka nebo smetany. Výsledkem je něco mezi polevou a velmi jednoduchým krémem.
- Nebo vůbec žádná poleva. A to je také možnost. Pokud uděláte švédskou verzi s kardamomem a perlovým cukrem, další vrstva cukru už vlastně není potřeba.
Jak udělat nejlepší kynuté šneky
- Těsto nesmí být tuhé. Je lákavé přisypávat mouku pokaždé, když se těsto trochu lepí. Jenže právě tím si můžete zadělat na suché a hutné rolky. Měkké, lehce lepivé těsto se po vykynutí a zpracování chová mnohem lépe.
- Nechte těsto pořádně vypracovat. Těsto potřebuje vytvořit lepek, aby bylo pružné a dokázalo udržet vzduch z kynutí. Hotové těsto by mělo být hladké, pružné a měkké. Nemusí být úplně nelepivé.
- Náplň roztírejte rovnoměrně. Tady je jedna praktická věc, která dokáže výsledek dost ovlivnit. Máslo by mělo být měkké, ale ne rozpuštěné. Když je úplně tekuté, může z těsta vytékat ještě před pečením a náplň se nerozloží tak rovnoměrně. Naopak příliš studené máslo budete po těstě trhat a náplň bude místy silná a místy skoro žádná.
- Rolujte, ale neutahujte. Váleček by měl být pevný, ale není potřeba ho utahovat jako provaz. Když ho zarolujete příliš pevně, těsto nemá moc prostoru pracovat a při kynutí se může střed rolky začít tlačit nahoru. Po zarolování je důležité nakrájet jednotlivé kusy přibližně stejně velké, aby se všechny upekly podobně.
- Nedávejte rolky do trouby hned po krájení. Druhé kynutí je stejně důležité jako první. Po nakrájení dejte rolky do formy s trochou prostoru mezi nimi a nechte je znovu nakynout. Správně nakynuté jsou viditelně nafouklé a při jemném stlačení se těsto pomalu vrací zpět. Právě tento krok rozhoduje, jestli budou rolky nadýchané, nebo hutné.
Recepty na kynuté rolky
- Skořicové rolky z kynutého těsta
- Skandinávské skořicové rolky s blumovým pyré
- Čokoládoví kynutí šneci
- Kávové rolky s bílou polevou
- Citronové rolky