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Víkendové pečení se SweetBurg: Čerstvé vlašské ořechy jsou zpět

Petra Burgrová
  4:00

Vlašské ořechy bábovičky | foto: Canva

Jakmile začnou ze stromů padat první ořechy, mám jasno. Podzim se pomalu blíží. Je to pro mě jeden z prvních jeho signálů společně s chladnějšími rány a kratšími večery. A právě ořechy k tomuto období neodmyslitelně patří.

Obsah

Vlašské ořechy jsou podzimní klasika

Já mám vlašské ořechy spojené hlavně s pečením. Jsou výborné do kynutého těsta, bábovek, řezů i závinů. Skvěle fungují v kombinaci s jablky, hruškami, švestkami nebo skořicí. Vlašáky ale nemusíme používat jen do sladkého. Hodí se také do salátů, nádivek nebo k sýrům. Stačí je krátce opražit na suché pánvi a jejich chuť se ještě zvýrazní.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál

Krátkým opražením na suché pánvi zvýrazníme jejich chuť a vůni, jen je potřeba je hlídat, aby se nespálily.

Lepší je ořechy před pečením pražit

Do těsta můžeme použít ořechy syrové, ale krátké opražení jejich chuť zvýrazní. Stačí je nasypat na suchou pánev a několik minut zahřívat. Jakmile začnou vonět, je hotovo. Jen je potřeba hlídat je, protože z opražených ořechů se velmi rychle mohou stát spálené. Pražit je můžeme také v troubě.

Víkendové pečení se SweetBurg: Rýžový nákyp pro ty, kdo mají koule

Namáčení vlašských ořechů

Vlašské ořechy se dají také předem namáčet ve vodě, nejčastěji několik hodin nebo přes noc. Ořechy potom slijeme a dobře osušíme. Namáčení změkčí jejich strukturu a lehce změní jejich chuť i texturu. Často se také tvrdí, že namáčení odstraní z ořechů „antinutrienty“ a udělá je výrazně lépe stravitelnými.

Meruňkový koláč s vlašskými ořechy a levandulí

Meruňkový koláč s vlašskými ořechy a levandulí

Recept

Lehké

80 min

Vlašské ořechy se hodí do sladkého pečení, náplní, salátů, pesta i k sýrům a na podzim skvěle doplňují jablka, hrušky nebo švestky.

Jak ořechy správně skladovat

Celé ořechy ve skořápce vydrží déle než vyloupaná jádra. Pokud už máme ořechy vyloupané, je důležité chránit je před teplem, světlem a vlhkostí. Na menší množství stačí dobře uzavíratelná nádoba uložená na chladném a suchém místě. Ale mnohem lepší je ořechová jádra zamrazit. Já mám takhle ořechy uschované v průběhu celého roku.

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Co upéct z vlašských ořechů

Možností je opravdu hodně. Pokud máte doma větší zásobu vlašáků, nemusíte se omezovat jen na vánoční cukroví.

  • Ořechová bábovka je samozřejmě klasika. Do těsta můžeme přidat nasekané ořechy a zkombinovat je s kakaem či čokoládou.
  • Jablečný koláč s ořechy je ideální podzimní varianta. Jablka dodají vláčnost a ořechy křupavost.
  • Ořechový závin. Vlašské ořechy smícháme s cukrem, skořicí a trochou mléka a vytvoříme tak jednoduchou náplň.
  • Kynuté koláče s ořechovou náplní jsou zase přesně ten druh pečení, který mi připomíná kuchyni našich babiček. Ořechová náplň se dá použít samotná nebo ji doplnit povidly či tvarohem.
Ovesná kaše

Krémová vločková kaše s meruňkami a vlašskými ořechy – Sytá fit snídaně plná vitamínů

Recept

Střední

10 min

Ořechové bábovičky podle Petry Burgrové

Recept Ořechové bábovičky

Na korpus

  • 120 g cukru krupice
  • 90 ml oleje
  • 35 g řeckého jogurtu
  • 2 vejce
  • 130 g hladké mouky
  • 2 kávové lžičky kypřicího prášku do pečiva
  • 1 kávová lžička mleté skořice
  • 1 nahrubo nastrouhané jablko
  • 20 g vlašských ořechů

Na polevu

  • 175 g cukru moučka
  • šťáva z 1 citronu
  • 1/2 kávové lžičky mleté skořice
  1. Cukr, olej, jogurt, vejce a extrakt v míse vyšleháme. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem, sodou a skořicí a promícháme.
  2. Nakonec přidáme najemno nastrouhané jablko a ořechy.
  3. Těsto rozdělíme do silikonových formiček a pečeme v předehřáté troubě na 180 °C 35 minut.
  4. Z cukru, citronové šťávy a skořice vyšleháme polevu, kterou potřeme vychladlé bábovičky. Ozdobíme rozdrcenými ořechy.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut

Brownies s vlašskými ořechy

Brownies s vlašskými ořechy

Recept

Střední

40 min
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