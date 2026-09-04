Obsah
Vlašské ořechy jsou podzimní klasika
Já mám vlašské ořechy spojené hlavně s pečením. Jsou výborné do kynutého těsta, bábovek, řezů i závinů. Skvěle fungují v kombinaci s jablky, hruškami, švestkami nebo skořicí. Vlašáky ale nemusíme používat jen do sladkého. Hodí se také do salátů, nádivek nebo k sýrům. Stačí je krátce opražit na suché pánvi a jejich chuť se ještě zvýrazní.
|
Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál
Lepší je ořechy před pečením pražit
Do těsta můžeme použít ořechy syrové, ale krátké opražení jejich chuť zvýrazní. Stačí je nasypat na suchou pánev a několik minut zahřívat. Jakmile začnou vonět, je hotovo. Jen je potřeba hlídat je, protože z opražených ořechů se velmi rychle mohou stát spálené. Pražit je můžeme také v troubě.
|
Víkendové pečení se SweetBurg: Rýžový nákyp pro ty, kdo mají koule
Namáčení vlašských ořechů
Vlašské ořechy se dají také předem namáčet ve vodě, nejčastěji několik hodin nebo přes noc. Ořechy potom slijeme a dobře osušíme. Namáčení změkčí jejich strukturu a lehce změní jejich chuť i texturu. Často se také tvrdí, že namáčení odstraní z ořechů „antinutrienty“ a udělá je výrazně lépe stravitelnými.
Jak ořechy správně skladovat
Celé ořechy ve skořápce vydrží déle než vyloupaná jádra. Pokud už máme ořechy vyloupané, je důležité chránit je před teplem, světlem a vlhkostí. Na menší množství stačí dobře uzavíratelná nádoba uložená na chladném a suchém místě. Ale mnohem lepší je ořechová jádra zamrazit. Já mám takhle ořechy uschované v průběhu celého roku.
|
Víkendové pečení se SweetBurg: Máte doma starší pečivo? Upečte z něj tu nejlepší žemlovku
Co upéct z vlašských ořechů
Možností je opravdu hodně. Pokud máte doma větší zásobu vlašáků, nemusíte se omezovat jen na vánoční cukroví.
- Ořechová bábovka je samozřejmě klasika. Do těsta můžeme přidat nasekané ořechy a zkombinovat je s kakaem či čokoládou.
- Jablečný koláč s ořechy je ideální podzimní varianta. Jablka dodají vláčnost a ořechy křupavost.
- Ořechový závin. Vlašské ořechy smícháme s cukrem, skořicí a trochou mléka a vytvoříme tak jednoduchou náplň.
- Kynuté koláče s ořechovou náplní jsou zase přesně ten druh pečení, který mi připomíná kuchyni našich babiček. Ořechová náplň se dá použít samotná nebo ji doplnit povidly či tvarohem.
Krémová vločková kaše s meruňkami a vlašskými ořechy – Sytá fit snídaně plná vitamínů
Střední
10 min
Recept Ořechové bábovičky
Na korpus
- 120 g cukru krupice
- 90 ml oleje
- 35 g řeckého jogurtu
- 2 vejce
- 130 g hladké mouky
- 2 kávové lžičky kypřicího prášku do pečiva
- 1 kávová lžička mleté skořice
- 1 nahrubo nastrouhané jablko
- 20 g vlašských ořechů
Na polevu
- 175 g cukru moučka
- šťáva z 1 citronu
- 1/2 kávové lžičky mleté skořice
- Cukr, olej, jogurt, vejce a extrakt v míse vyšleháme. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem, sodou a skořicí a promícháme.
- Nakonec přidáme najemno nastrouhané jablko a ořechy.
- Těsto rozdělíme do silikonových formiček a pečeme v předehřáté troubě na 180 °C 35 minut.
- Z cukru, citronové šťávy a skořice vyšleháme polevu, kterou potřeme vychladlé bábovičky. Ozdobíme rozdrcenými ořechy.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut