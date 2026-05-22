Víkendové pečení se SweetBurg: Baví vás stát půl dne u trouby? Mě ne. Tady jsou 3 recepty na bleskové koláče

Petra Burgrová
  4:20
Pomalu přichází sezóna ovoce, a tak jsem se tentokrát zaměřila na super snadné a rychlé koláče, většinou s křupavou drobenkou. Přesně takové, které zvládnete upéct i ve chvíli, kdy si řeknete: „Hmm, mám chuť na něco dobrého.“

Smetanová buchta s ovocem a drobenkou | foto: Stanislav Pomahač

Obsah

Pečení bez námahy

Připravila jsem výběr rychlých receptů, které zvládnete bez složitých postupů i dlouhého stání v kuchyni.

Stačí smíchat pár základních surovin, nalít těsto do formy, posypat ovocem, přidat drobenku a dát péct. Žádné složité postupy, žádné dlouhé čekání. Tedy kromě toho nejtěžšího… vydržet, než koláč vychladne.

Jogurtový koláč s ovocem a drobenkou

Recept

Střední

80 min

Jaké použít ovoce na koláč

Vlastně není potřeba čekat, až dozrají první letní plody na zahrádkách nebo farmářských trzích. Klidně hned teď sáhněte do mrazáku a nemilosrdně zlikvidujte zásoby z minulé sezóny. Borůvky, maliny, ostružiny, rybíz, ale i nakrájené švestky nebo meruňky fungují naprosto famózně.

Při pečení s mraženým ovocem však musíte pamatovat na jedno důležité pravidlo. Koláč bude v troubě potřebovat o něco delší čas, obvykle o 10 až 15 minut více. Mražené plody totiž obsahují velké množství vázané vody a těsto bezprostředně kolem nich se peče o poznání pomaleji.

Jak správně pokládat ovoce na koláč

Ovoce je nejlepší rozložit rovnoměrně po celé ploše těsta, aby byl každý kousek krásně šťavnatý. Drobné bobulovité ovoce, jako je rybíz, borůvky nebo maliny, stačí na těsto volně a rovnoměrně nasypat.

Pokud ale pracujete s větším ovocem (typicky meruňky, broskve nebo švestky), nejprve ho nakrájejte na menší měsíčky či čtvrtky a na těsto je skládejte řeznou stranou nahoru. Šťáva tak během pečení bude stékat přímo do těsta, nevypaří se a ovoce zůstane krásně šťavnaté, zatímco vršek se upeče do intenzivní chuti.

Jak udělat dobrou drobenku

Základní drobenka se skládá ze tří surovin: hrubé mouky, másla a cukru krupice. Nejlepší je použít studené máslo a drobenku zpracovat jen krátce mezi prsty, aby zůstala krásně sypká.

Pokud chcete ještě výraznější chuť, můžete přidat špetku skořice, vanilku nebo trochu mletých ořechů. Správná drobenka by měla být po upečení zlatavá a křupavá.

Koláč s jahodami podle Petry Burgrové

Recept Koláč s jahodami a mandlemi

  • 200 g bílého jogurtu
  • 200 g polohrubé mouky
  • 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
  • 100 g cukru krupice
  • 100 g oleje
  • 1 vejce
  • 250 g jahod
  • 1 hrst loupaných mandlí
  • máslo a hrubá mouka na vymazání formy
  1. Dortovou formu o průměru 26 cm vymažeme máslem a vysypeme moukou. Jahody omyjeme a nakrájíme na měsíčky. Mandle pokrájíme na menší kousky nebo koupíme rovnou blanšírované plátky.
  2. Polohrubou mouku smícháme s kypřicím práškem a cukrem. Promícháme a přidáme jogurt, olej, vejce a opět promícháme. Těsto nalijeme do formy, navrch naskládáme jahody a posypeme mandlemi.
  3. Dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C cca 30 minut.

Počet porcí: 9 kusů
Doba přípravy: 45 minut

Jogurtový koláč podle Petry Burgrové

Recept Jogurtový koláč

  • 200 g bílého jogurtu
  • 200 g polohrubé mouky
  • 100 g cukru
  • 100 g oleje
  • 7 g kypřicího prášku
  • 1 vejce
  • ovoce
  1. Všechny suroviny promícháme a nalijeme do máslem vymazané a polohrubou moukou vysypané formy.
  2. Vyskládáme čerstvé nebo mražené ovoce a posypeme drobenkou (25 g hrubé mouky, 20 g cukru krupice, 20 g másla).
  3. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C cca 30 minut dozlatova.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut

Smetanová bublanina podle Petry Burgrové

Recept Smetnová bublanina

Na těsto

  • 240 g cukru krupice
  • 3 vejce
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 300 g hladké mouky
  • 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
  • vanilkový extrakt

Na drobenku

  • 25 g hrubé mouky
  • 25 g cukru krupice
  • 20 g másla
  1. Cukr, vanilkový extrakt a vajíčka v míse vyšleháme a přidáme smetanu. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem.
  2. Nalijeme na menší plech vymazaný máslem a vysypaný polohrubou moukou. Vyskládáme ovoce a posypeme drobenkou.
  3. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 30 minut.

Počet porcí: 15 kusů
Doba přípravy: 45 minut

Témata: mouka, koláč, Ovoce, Drobenka

Víkendové pečení se SweetBurg: Baví vás stát půl dne u trouby? Mě ne. Tady jsou 3 recepty na bleskové koláče

