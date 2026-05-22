Víkendové pečení se SweetBurg: Baví vás stát půl dne u trouby? Mě ne. Tady jsou 3 recepty na bleskové koláče

Obsah
Pečení bez námahy
Připravila jsem výběr rychlých receptů, které zvládnete bez složitých postupů i dlouhého stání v kuchyni.
Stačí smíchat pár základních surovin, nalít těsto do formy, posypat ovocem, přidat drobenku a dát péct. Žádné složité postupy, žádné dlouhé čekání. Tedy kromě toho nejtěžšího… vydržet, než koláč vychladne.
|
Chuť dětství a prázdnin: Jak zpracovat jahody na maximum a jaké vybrat nejlepší odrůdy?
Jaké použít ovoce na koláč
Vlastně není potřeba čekat, až dozrají první letní plody na zahrádkách nebo farmářských trzích. Klidně hned teď sáhněte do mrazáku a nemilosrdně zlikvidujte zásoby z minulé sezóny. Borůvky, maliny, ostružiny, rybíz, ale i nakrájené švestky nebo meruňky fungují naprosto famózně.
Při pečení s mraženým ovocem však musíte pamatovat na jedno důležité pravidlo. Koláč bude v troubě potřebovat o něco delší čas, obvykle o 10 až 15 minut více. Mražené plody totiž obsahují velké množství vázané vody a těsto bezprostředně kolem nich se peče o poznání pomaleji.
|
Co je reveň kadeřavá? Jde z ní udělat koláč, ale třeba i marmeláda
Jak správně pokládat ovoce na koláč
Ovoce je nejlepší rozložit rovnoměrně po celé ploše těsta, aby byl každý kousek krásně šťavnatý. Drobné bobulovité ovoce, jako je rybíz, borůvky nebo maliny, stačí na těsto volně a rovnoměrně nasypat.
Pokud ale pracujete s větším ovocem (typicky meruňky, broskve nebo švestky), nejprve ho nakrájejte na menší měsíčky či čtvrtky a na těsto je skládejte řeznou stranou nahoru. Šťáva tak během pečení bude stékat přímo do těsta, nevypaří se a ovoce zůstane krásně šťavnaté, zatímco vršek se upeče do intenzivní chuti.
|
Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř
Jak udělat dobrou drobenku
Základní drobenka se skládá ze tří surovin: hrubé mouky, másla a cukru krupice. Nejlepší je použít studené máslo a drobenku zpracovat jen krátce mezi prsty, aby zůstala krásně sypká.
Pokud chcete ještě výraznější chuť, můžete přidat špetku skořice, vanilku nebo trochu mletých ořechů. Správná drobenka by měla být po upečení zlatavá a křupavá.
Recept Koláč s jahodami a mandlemi
- 200 g bílého jogurtu
- 200 g polohrubé mouky
- 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
- 100 g cukru krupice
- 100 g oleje
- 1 vejce
- 250 g jahod
- 1 hrst loupaných mandlí
- máslo a hrubá mouka na vymazání formy
- Dortovou formu o průměru 26 cm vymažeme máslem a vysypeme moukou. Jahody omyjeme a nakrájíme na měsíčky. Mandle pokrájíme na menší kousky nebo koupíme rovnou blanšírované plátky.
- Polohrubou mouku smícháme s kypřicím práškem a cukrem. Promícháme a přidáme jogurt, olej, vejce a opět promícháme. Těsto nalijeme do formy, navrch naskládáme jahody a posypeme mandlemi.
- Dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C cca 30 minut.
Počet porcí: 9 kusů
Doba přípravy: 45 minut
Recept Jogurtový koláč
- 200 g bílého jogurtu
- 200 g polohrubé mouky
- 100 g cukru
- 100 g oleje
- 7 g kypřicího prášku
- 1 vejce
- ovoce
- Všechny suroviny promícháme a nalijeme do máslem vymazané a polohrubou moukou vysypané formy.
- Vyskládáme čerstvé nebo mražené ovoce a posypeme drobenkou (25 g hrubé mouky, 20 g cukru krupice, 20 g másla).
- Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C cca 30 minut dozlatova.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 45 minut
Recept Smetnová bublanina
Na těsto
- 240 g cukru krupice
- 3 vejce
- 250 ml smetany ke šlehání
- 300 g hladké mouky
- 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
- vanilkový extrakt
Na drobenku
- 25 g hrubé mouky
- 25 g cukru krupice
- 20 g másla
- Cukr, vanilkový extrakt a vajíčka v míse vyšleháme a přidáme smetanu. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem.
- Nalijeme na menší plech vymazaný máslem a vysypaný polohrubou moukou. Vyskládáme ovoce a posypeme drobenkou.
- Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 30 minut.
Počet porcí: 15 kusů
Doba přípravy: 45 minut
Jednoduchý jogurtový koláč s ovocem a drobenkou – Recept na plech pro začátečníky
Střední
55 min