Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance

Lívance, které babička koupala v másle
Existují chutě, které vás během vteřiny přenesou v čase. Pro mě je to vůně lívancového těsta a praskání másla na pánvi. Stačí zavřít oči a jsem zase malá holka, která tráví každé letní prázdniny u babičky na vesnici. Vidím babičku stojící u plotny, u okna, kterým slunce prosvítá skrze krajkové záclony.
Babiččiny lívance nebyly jen jídlo, byl to projev lásky, který se nedal splést s ničím jiným. U nás se totiž lívance nejedly k snídani, ale byly hlavním hrdinou letního oběda. Zatímco dnes se často honíme za složitými recepty, babička sázela na jednoduchost a jeden geniální trik, díky kterému byly její lívance neuvěřitelně nadýchané a lehké jako dech.
Tajemství nadýchaného obláčku
Zapomeňte na zdlouhavé kynutí. Babička věděla, že když chce potěšit hladovou vnučku hned, stačí kvalitní kypřicí prášek. Ten v těstě vytvořil stovky drobných bublinek, které z každého lívance udělaly nadýchaný polštářek. Ale ta pravá magie nastala až u pánve. Smažily se výhradně na poctivém másle, které jim dodalo tu nezaměnitelnou sametovou hebkost, kterou jsem si jako malá tak ráda přitiskla na tvář. Byly tak hřejivé a měkké, že jsem měla pocit, jako by mě babička hladila i skrze to jídlo.
Rituál, který nejde zapomenout
Ten největší poklad se ale skrýval v babiččině postupu servírování. Každý lívanec vzala a z jedné strany ho namočila do kastrolku s horkým přepuštěným máslem. To byla ta chvíle, kdy se lívanec proměnil v něco nadpozemského. Následoval bleskový tanec v misce se skořicovým cukrem, kde se krystalky spojily s voňavým máslem do křupavé vrstvičky. Pak přišla řada na domácí marmeládu. A závěr? Ten patřil technice. Babička vytáhla tu ikonickou kovovou lahev na šlehačku, nalila smetanu, uzavřela, vložila bombičku a s hlasitým tsss vytvořila dokonalou, pevnou šlehačku.
Pro mě to nejsou jen lívance. Je to vzpomínka na bezpečí a na prázdniny bez starostí. Každé sousto mě vrací zpátky do té malé kuchyně, kde byl svět ještě v pořádku.
Nadýchané čokoládové lívance
Pokud máte chuť na něco víc „insta-friendly“ a moderního, zuste tuhle čokoládovou verzi. Není o nic těžší než klasika, ale k ní už nemám žádné nostalgické vyprávění. Recept najdete pod tímto odkazem.
Do základního těsta stačí přidat kvalitní prosáté kakao a čokoládové pecičky (nebo nasekanou vysokoprocentní čokoládyu. Při pečení se čokoláda uvnitř krásně rozteče. Podávejte je ideálně s čerstvým ovocem a zakysanou smetanou – ta kombinace je návyková!
Jak ozdobit lívance
Lívance jsou jako čisté plátno. Pokud vám dojde marmeláda, zkuste:
- Ořechová másla: Arašídové nebo mandlové s kolečky banánu.
- Slaný karamel: Pro ty, co milují dekadentní chutě.
- Tvarohový krém: Vyšlehaný tvaroh s citronovou kůrou a vanilkou.
- Horké ovoce: Borůvky nebo lesní směs krátce povařená s trochou cukru.
Recept Babiččiny lívance
- 500 ml mléka
- 400 g hladké mouky
- 1 kypřicí prášek do pečiva
- 2 vajíčka
- 1 lžíce moučkového cukru
- špetka soli
- Nejdřív si ušleháme z bílků pevný sníh.
- Žloutky rozmícháme v mléku, přidáme sůl, cukr, mouku a kypřící prášek. Vše promícháme a zlehka zapracujeme připravený sníh.
- Těsto necháme chviličku odpočinout. Poté smažíme na másle.
- V kastrolku si ještě navíc vyškvaříme máslo, ve kterém budeme lívanečky z jedné strany namáčet. Poté je položíme do moučkového cukru se skořicí. Ještě namažeme marmeládou a ozdobíme šlehačkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
