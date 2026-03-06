Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance

Petra Burgrová
  5:15
Hledáte recept na dokonalou víkendovou snídani nebo sladký oběd? V dnešním receptu propojíme tradici s modernou. Ukážu vám tajemství babiččiných lívanců s domácí marmeládou a šlehačkou, ale i rychlou čokoládovou variantu, kterou si zamilujete. Nechybí ani tipy, jak lívance vyšperkovat k dokonalosti, aby byly pokaždé nadýchané jako peříčko. Pojďte péct se SweetBurg.

Fit lívance | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Obsah

Lívance, které babička koupala v másle

Existují chutě, které vás během vteřiny přenesou v čase. Pro mě je to vůně lívancového těsta a praskání másla na pánvi. Stačí zavřít oči a jsem zase malá holka, která tráví každé letní prázdniny u babičky na vesnici. Vidím babičku stojící u plotny, u okna, kterým slunce prosvítá skrze krajkové záclony.

Babiččiny lívance nebyly jen jídlo, byl to projev lásky, který se nedal splést s ničím jiným. U nás se totiž lívance nejedly k snídani, ale byly hlavním hrdinou letního oběda. Zatímco dnes se často honíme za složitými recepty, babička sázela na jednoduchost a jeden geniální trik, díky kterému byly její lívance neuvěřitelně nadýchané a lehké jako dech.

Tajemství nadýchaného obláčku

Zapomeňte na zdlouhavé kynutí. Babička věděla, že když chce potěšit hladovou vnučku hned, stačí kvalitní kypřicí prášek. Ten v těstě vytvořil stovky drobných bublinek, které z každého lívance udělaly nadýchaný polštářek. Ale ta pravá magie nastala až u pánve. Smažily se výhradně na poctivém másle, které jim dodalo tu nezaměnitelnou sametovou hebkost, kterou jsem si jako malá tak ráda přitiskla na tvář. Byly tak hřejivé a měkké, že jsem měla pocit, jako by mě babička hladila i skrze to jídlo.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál
Hruškové lívance z trouby + stepy

Rituál, který nejde zapomenout

Ten největší poklad se ale skrýval v babiččině postupu servírování. Každý lívanec vzala a z jedné strany ho namočila do kastrolku s horkým přepuštěným máslem. To byla ta chvíle, kdy se lívanec proměnil v něco nadpozemského. Následoval bleskový tanec v misce se skořicovým cukrem, kde se krystalky spojily s voňavým máslem do křupavé vrstvičky. Pak přišla řada na domácí marmeládu. A závěr? Ten patřil technice. Babička vytáhla tu ikonickou kovovou lahev na šlehačku, nalila smetanu, uzavřela, vložila bombičku a s hlasitým tsss vytvořila dokonalou, pevnou šlehačku.

Pro mě to nejsou jen lívance. Je to vzpomínka na bezpečí a na prázdniny bez starostí. Každé sousto mě vrací zpátky do té malé kuchyně, kde byl svět ještě v pořádku.

Hruškové lívance z trouby + stepy

Víkendové pečení se SweetBurg: Nejlepší vláčná mramorová bábovka z hrnečku a limetkové mini bábovky

Nadýchané čokoládové lívance

Pokud máte chuť na něco víc „insta-friendly“ a moderního, zuste tuhle čokoládovou verzi. Není o nic těžší než klasika, ale k ní už nemám žádné nostalgické vyprávění. Recept najdete pod tímto odkazem.

Do základního těsta stačí přidat kvalitní prosáté kakao a čokoládové pecičky (nebo nasekanou vysokoprocentní čokoládyu. Při pečení se čokoláda uvnitř krásně rozteče. Podávejte je ideálně s čerstvým ovocem a zakysanou smetanou – ta kombinace je návyková!

Jak ozdobit lívance

Lívance jsou jako čisté plátno. Pokud vám dojde marmeláda, zkuste:

  • Ořechová másla: Arašídové nebo mandlové s kolečky banánu.
  • Slaný karamel: Pro ty, co milují dekadentní chutě.
  • Tvarohový krém: Vyšlehaný tvaroh s citronovou kůrou a vanilkou.
  • Horké ovoce: Borůvky nebo lesní směs krátce povařená s trochou cukru.
Archiv Petry Burgrové

Recept Babiččiny lívance

  • 500 ml mléka
  • 400 g hladké mouky
  • 1 kypřicí prášek do pečiva
  • 2 vajíčka
  • 1 lžíce moučkového cukru
  • špetka soli
  1. Nejdřív si ušleháme z bílků pevný sníh.
  2. Žloutky rozmícháme v mléku, přidáme sůl, cukr, mouku a kypřící prášek. Vše promícháme a zlehka zapracujeme připravený sníh.
  3. Těsto necháme chviličku odpočinout. Poté smažíme na másle.
  4. V kastrolku si ještě navíc vyškvaříme máslo, ve kterém budeme lívanečky z jedné strany namáčet. Poté je položíme do moučkového cukru se skořicí. Ještě namažeme marmeládou a ozdobíme šlehačkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Víkendové pečení se SweetBurg: Jak na nejlepší Banana bread
Vstoupit do diskuse
Témata: Lívanec, Máslo, Cukr

Nejčtenější

Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Kmín kořenný

Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance

Fit lívance

Hledáte recept na dokonalou víkendovou snídani nebo sladký oběd? V dnešním receptu propojíme tradici s modernou. Ukážu vám tajemství babiččiných lívanců s domácí marmeládou a šlehačkou, ale i rychlou...

6. března 2026  5:15

Neodolatelné tvarohové Vatruški: Kynuté koláče, které musíte ochutnat

Vatruški

Vatruški jsou tradiční východoevropské koláče s tvarohovou náplní, které vás okouzlí už od prvního kousnutí. Připravte si je podle našeho jednoduchého postupu.

6. března 2026  4:40

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

6. března 2026

Trhané maso na topince: Recept na poctivou delikatesu z pomalu pečeného vepřového

Trhané maso na topince
Recept

Lehké

240 min

Spojení pomalu pečeného vepřového s bohatou omáčkou z výpeku, medu a rajského protlaku vytváří na...

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku: Recept na svěží jarní pochoutku

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku
Recept

Střední

50 min

Tento kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku je oslavou lehkosti a výrazných chutí,...

Čokoládové cookies. Recept na vláčné domácí sušenky s pořádnou porcí čokolády

Čokoládové cookies
Recept

Lehké

45 min

Tyto čokoládové sušenky jsou splněným snem každého milovníka sladkého – uvnitř zůstávají lehce...

Fatální chyby při smažení řízků: Kvůli nim se připravujete o ten nejlepší výsledek

Křenovo-hořčičné vepřové řízky

Řízek je národní poklad, ale i přesto, že ho milujeme všichni, málokdo ví, jak ho smažit tak, aby byl jako z vyhlášené vídeňské restaurace. Často nás trápí otázky, proč je strouhanka nasáklá olejem...

5. března 2026

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

5. března 2026  4:40

Jak poznat kvalitní šunku? Tohle číslo na obalu je klíčové

Jak vybrat kvalitní šunku? Víme, jaká čísla na obale jsou klíčová.

Že poznáte kvalitní šunku podle procenta masa? To nestačí! Víte, co znamená podíl svaloviny a proč je klíčový pro chuť a kvalitu? Víme, na co se zaměřit při výběru té nejlepší šunky, která bude nejen...

5. března 2026

Lívance s ovocem: Recept na nadýchanou kynutou klasiku jako od babičky

Lívance s ovocem
Recept

Lehké

40 min

Tato kynutá varianta představuje poctivou klasiku, která vyniká svou nadýchaností a lehkostí,...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zeleninová boloňská omáčka: Recept na poctivý vegetariánský základ plný chutí

Zeleninová boloňská omáčka
Recept

Střední

120 min

Boloňská omáčka zdaleka nemusí být jen o mase. Tato zeleninová varianta je důkazem, že když dáte...

Panna cotta s ovocem: Recept na nejjemnější italský dezert se smetanou a malinami

Panna cotta s ovocem
Recept

Lehké

40 min

Panna cotta je symbolem elegance a lehkosti. Tento klasický italský dezert, jehož název v překladu...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.