Obsah
Výhody dezertů do skleničky
Právě jednoduchost je jejich největší výhodou. Většina receptů je nepečená a zvládnutelná i pro začátečníky. Stačí vrstvit, ochutnávat a upravovat podle sebe. Navíc si můžete dezert připravit dopředu, což je ideální třeba při plánování oslavy nebo návštěvy.
Další výhodou je i variabilita. Skleničky můžete použít prakticky jakékoliv, od malých zavařovaček přes stylové sklenice na limonádu až po elegantní sklenky na víno. Každý typ dodá dezertu jinou atmosféru, a právě to z nich dělá nejen chuťový, ale i vizuální zážitek.
Na druhou stranu je tu jeden háček... čas. I když je příprava rychlá, samotný dezert potřebuje odležet. Krémy musí ztuhnout, chutě se propojit a struktura „sednout“. A právě to čekání bývá pro mě často ta nejtěžší část.
4 tipy, jak připravit dezerty do skleničky
- Dezert ve skleničce není jen o chuti, ale i o vzhledu. Střídejte barvy a textury – křupavé, krémové, ovocné. Výsledek bude působit mnohem lákavěji.
- Malý „okraj“ na vrchu skleničky se hodí na finální zdobení ovocem, čokoládou nebo třeba drobenkou.
- Volte raději menší skleničky. Dezerty jsou často syté a menší porce působí elegantněji.
- Čas je klíčový. Ideální je připravit dezert alespoň několik hodin dopředu, ideálně přes noc. Chuť bude výraznější a struktura pevnější.
Co můžeme dát do skleničky
Variací je nekonečně mnoho:
- Tiramisu – klasika, kterou zvládnete bez pečení, vrstvy piškotů a krému.
- Míša dort – kombinace čokoládového krému a piškotů v malých porcích.
- Cheesecake – vrstvy sušenek, krémového sýra a ovoce nebo džemu.
- Ovocné poháry – čerstvé ovoce, jogurt, tvaroh nebo šlehačka.
- Čokoládový mousse – nadýchaný a intenzivně čokoládový dezert.
Recept Panna cotta s jahodami
- 500 ml smetany ke šlehání
- 45 g cukru krupice
- 1 vanilkový lusk
- 4 plátky želatiny
- 150 g ovoce podle chuti
- 4 lžíce cukru krupice
- Plátky želatiny necháme nabobtnat ve studené vodě a odložíme stranou.
- Smetanu nalijeme do kastrolku, přidáme cukr a začneme ji na mírném ohni zahřívat.
- Rozřízneme vanilkový lusk, vyškrábneme semínka a spolu s luskem přidáme do smetany.
- Zahřejeme téměř k bodu varu, poté sundáme z plotny a vyndáme vanilkový lusk.
- Želatinu v dlaních vymačkáme, zbavíme ji přebytečné vody a vmícháme do horké smetany.
- Rozlijeme do skleniček a necháme v lednici ztuhnout minimálně 4 hodiny.
- Mezitím připravíme ovocný rozvar. Ovoce dáme do kastrolku, přidáme cukr a necháme 5 minut svařit.
- Před podáváním polijeme panna cottu vychladlým ovocným rozvarem.
Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby tuhnutí
Recept Broskvová panna cotta
- 1 velkou plechovku nakládaných broskví (820 g)
- 500 ml smetany ke šlehání
- 8 g plátkové želatiny
- 1 a půl polévkové lžíce cukru moučka
- 15 polévkových lžic sirupu z broskví
Na želé
- 200 ml šťávy z broskví
- 5 g plátků želatiny
- Plátky želatiny necháme nabobtnat ve studené vodě a odložíme stranou.
- Smetanu nalijeme do kastrolku, přidáme cukr, sirup z broskví a začneme na mírném ohni zahřívat.
- Želatinu v dlaních vymačkáme, zbavíme ji přebytečné vody a vmícháme do horké smetany.
- Rozlijeme do skleniček a necháme v lednici ztuhnout minimálně 4 hodiny.
- Broskve nakrájíme na tenoučké plátky a vyskládáme je na ztuhlý krém do tvaru růží.
- Nakonec připravíme želé. Želatinu necháme opět nabobtnat ve studené vodě, poté ji rozpustíme v zahřáté šťávě z broskví a dezert tím zalijeme.
- Necháme v lednici ztuhnout.
Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby tuhnutí
Recept Malinový sen
- 200 ml smetany ke šlehání
- 250 g mascarpone
- 100 ml mléka
- 30 g cukru moučka
- 190 g cukrářských piškotů
- 250 g čerstvých malin
- 1 polévkovou lžíci cukru krupice
- Poškoty nakrájíme na větší kostičky.
- Ze smetany, mascarpone, mléka a cukru vyšleháme krém, do kterého nakonec zlehka vmícháme piškoty.
- Rozdělíme do sklenic a necháme odležet, aby piškoty změkly.
- Maliny rozvaříme s cukrem cca 10 minut a před podáváním jimi dezert polijeme.
Počet porcí:4 skleničky
Doba přípravy: 25 minut bez doby odležení
Tip: Další recepty najdete na Instragramu Sweet Burg.
