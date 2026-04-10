Víkendové pečení se SweetBurg: 3 skvělé recepty na dezerty do skleničky pro každou příležitost

Petra Burgrová
  4:00
Dezerty ve skleničkách jsou už dlouhou dobu hitem a není se čemu divit. Vypadají naprosto božsky, a přitom jsou neuvěřitelně jednoduché na přípravu. Nejlepší na nich je, že vám odpadne veškerý stres s krájením porcí, prostě každému podáte jeho vlastní skleničku, která vypadá jako z luxusní cukrárny, a máte hotovo.

Nepečený jahodový cheesecake do skleničky | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Obsah

Výhody dezertů do skleničky

Právě jednoduchost je jejich největší výhodou. Většina receptů je nepečená a zvládnutelná i pro začátečníky. Stačí vrstvit, ochutnávat a upravovat podle sebe. Navíc si můžete dezert připravit dopředu, což je ideální třeba při plánování oslavy nebo návštěvy.

Další výhodou je i variabilita. Skleničky můžete použít prakticky jakékoliv, od malých zavařovaček přes stylové sklenice na limonádu až po elegantní sklenky na víno. Každý typ dodá dezertu jinou atmosféru, a právě to z nich dělá nejen chuťový, ale i vizuální zážitek.

Na druhou stranu je tu jeden háček... čas. I když je příprava rychlá, samotný dezert potřebuje odležet. Krémy musí ztuhnout, chutě se propojit a struktura „sednout“. A právě to čekání bývá pro mě často ta nejtěžší část.

4 tipy, jak připravit dezerty do skleničky

  1. Dezert ve skleničce není jen o chuti, ale i o vzhledu. Střídejte barvy a textury – křupavé, krémové, ovocné. Výsledek bude působit mnohem lákavěji.
  2. Malý „okraj“ na vrchu skleničky se hodí na finální zdobení ovocem, čokoládou nebo třeba drobenkou.
  3. Volte raději menší skleničky. Dezerty jsou často syté a menší porce působí elegantněji.
  4. Čas je klíčový. Ideální je připravit dezert alespoň několik hodin dopředu, ideálně přes noc. Chuť bude výraznější a struktura pevnější.

Co můžeme dát do skleničky

Variací je nekonečně mnoho:

  • Tiramisu – klasika, kterou zvládnete bez pečení, vrstvy piškotů a krému.
  • Míša dort – kombinace čokoládového krému a piškotů v malých porcích.
  • Cheesecake – vrstvy sušenek, krémového sýra a ovoce nebo džemu.
  • Ovocné poháry – čerstvé ovoce, jogurt, tvaroh nebo šlehačka.
  • Čokoládový mousse – nadýchaný a intenzivně čokoládový dezert.
Tiramisu

Tiramisu poháry s tvarohem a žloutkovou pěnou – Rychlá porcovaná varianta s kávou

Recept

Lehké

40 min

Jahodová panna cotta podle Petry Burgrové

Recept Panna cotta s jahodami

  • 500 ml smetany ke šlehání
  • 45 g cukru krupice
  • 1 vanilkový lusk
  • 4 plátky želatiny
  • 150 g ovoce podle chuti
  • 4 lžíce cukru krupice
  1. Plátky želatiny necháme nabobtnat ve studené vodě a odložíme stranou.
  2. Smetanu nalijeme do kastrolku, přidáme cukr a začneme ji na mírném ohni zahřívat.
  3. Rozřízneme vanilkový lusk, vyškrábneme semínka a spolu s luskem přidáme do smetany.
  4. Zahřejeme téměř k bodu varu, poté sundáme z plotny a vyndáme vanilkový lusk.
  5. Želatinu v dlaních vymačkáme, zbavíme ji přebytečné vody a vmícháme do horké smetany.
  6. Rozlijeme do skleniček a necháme v lednici ztuhnout minimálně 4 hodiny.
  7. Mezitím připravíme ovocný rozvar. Ovoce dáme do kastrolku, přidáme cukr a necháme 5 minut svařit.
  8. Před podáváním polijeme panna cottu vychladlým ovocným rozvarem.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby tuhnutí

Broskvová panna cotta podle Petry Burgrové

Recept Broskvová panna cotta

  • 1 velkou plechovku nakládaných broskví (820 g)
  • 500 ml smetany ke šlehání
  • 8 g plátkové želatiny
  • 1 a půl polévkové lžíce cukru moučka
  • 15 polévkových lžic sirupu z broskví

Na želé

  • 200 ml šťávy z broskví
  • 5 g plátků želatiny
  1. Plátky želatiny necháme nabobtnat ve studené vodě a odložíme stranou.
  2. Smetanu nalijeme do kastrolku, přidáme cukr, sirup z broskví a začneme na mírném ohni zahřívat.
  3. Želatinu v dlaních vymačkáme, zbavíme ji přebytečné vody a vmícháme do horké smetany.
  4. Rozlijeme do skleniček a necháme v lednici ztuhnout minimálně 4 hodiny.
  5. Broskve nakrájíme na tenoučké plátky a vyskládáme je na ztuhlý krém do tvaru růží.
  6. Nakonec připravíme želé. Želatinu necháme opět nabobtnat ve studené vodě, poté ji rozpustíme v zahřáté šťávě z broskví a dezert tím zalijeme.
  7. Necháme v lednici ztuhnout.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby tuhnutí

Malinový sen podle Petry Burgrové

Recept Malinový sen

  • 200 ml smetany ke šlehání
  • 250 g mascarpone
  • 100 ml mléka
  • 30 g cukru moučka
  • 190 g cukrářských piškotů
  • 250 g čerstvých malin
  • 1 polévkovou lžíci cukru krupice
  1. Poškoty nakrájíme na větší kostičky.
  2. Ze smetany, mascarpone, mléka a cukru vyšleháme krém, do kterého nakonec zlehka vmícháme piškoty.
  3. Rozdělíme do sklenic a necháme odležet, aby piškoty změkly.
  4. Maliny rozvaříme s cukrem cca 10 minut a před podáváním jimi dezert polijeme.

Počet porcí:4 skleničky
Doba přípravy: 25 minut bez doby odležení

Tip: Další recepty najdete na Instragramu Sweet Burg.

