Víkednové pečení se SweetBurg: Jak na nejlepší Banana bread

Obsah
Nejlepší banánový chlebíček
Po masopustních koblihách a smažených sladkostech jsem měla chuť zvolnit. Ne přestat mlsat, ale přesunout se k receptům, které se pečou bez nervů, bez oleje rozpáleného na 170 °C a bez obav, že se něco pokazí na poslední chvíli. Právě tady začínají sladké chlebíčky, které jsou spolehlivější a jejich příprava není vůbec složitá.
Odkud pochází banana bread
Banana bread, vznikl ve 30. letech v USA jako způsob, jak zužitkovat přezrálé banány a neplýtvat jídlem. V době, kdy se začal běžně používat kypřicí prášek a soda, bylo možné péct rychle a bez kynutí, což z nich udělalo ideální domácí moučník.
Banánový chlebíček patří k těm receptům, které většina z nás zná. Často vzniká z přezrálých banánů na kuchyňské lince, ale jeho možnosti jsou mnohem širší. Dá se upéct i bez banánu, s jiným ovocem, ořechy, čokoládou, sušenými plody nebo kořením. Můžete ho osladit klasicky cukrem, nebo sáhnout po javorovém sirupu, medu či náhradách, pokud chcete lehčí verzi. A pokud máte chuť na něco slavnostnějšího, snadno ho proměníte v dezert s krémem.
Na sladkých chlebíčcích mám ráda i jejich praktičnost. Nejsou to dorty, které se při přenášení bortí, ani zákusky, které potřebují chladničku. Nakrájíte je, zabalíte do krabičky a přesně tak, jak jste je ráno připravili, si je pak odpoledne vyndáte v práci nebo na výletě. Jsou ideální na všední dny, kdy chcete něco dobrého, ale nechcete kolem toho dělat velký povyk.
Recept Domácí banana bread
- 90 g másla
- 100 g cukru krupice vymícháme v pěnu
- 2 banány rozmačkáme vidličkou a přidáme k máslu a promícháme, vypadá to zdrcnuté ale nebojte vše se vymíchá
- 1 vajíčko
- 190 ml mléka
- špetka soli
- 2 lžičky vanilkové pasty
- kůra z půlky citrónu
- 220 g hladké mouky
- 2 lžičky kypřicího prášku
- 40 g plátků mandlí
- Vše přidáme do mísy a smícháme. Těsto vypadá maličko zdrcnuté, ale uvidíte, že se všechno krásně upeče.
- Formu na chlebík vyložíme pečicím papírem a nalijeme těsto. Nahoru ješte podélně rozkrojíme banán a dáme péct na 175 °C dokud nebude chlebík krásně nahnědlý.
Jak na vláčný banánový chlebíček?
Pokud pečete banánový chlebíček, použijte banány, které už byste normálně možná nesnědli. Čím jsou měkčí a tmavší, tím víc sladkosti a chuti dodají těstu, často pak ani není potřeba tolik cukru. A co dalšího je dobré nezapomenout?
- Nebojte se improvizovat: Základní těsto na chlebíček snese spoustu obměn. Můžete do něj přidat vlašské nebo pekanové ořechy, mandle, lískové oříšky, sušené brusinky, rozinky, čokoládu i kokos. Když nemáte jednu surovinu, jednoduše ji nahraďte jinou.
- Sladit se dá i bez cukru: Banán, jablka, datle nebo třeba javorový sirup zvládnou část sladké chuti obstarat samy. Pokud chcete zdravější verzi, klidně část cukru vynechte nebo nahraďte jiným sladidlem.
- Chlebíček vydrží víc, než si myslíte: Dobře zabalený vydrží při pokojové teplotě klidně čtyři dny. V lednici i déle a velmi dobře se také mrazí, ideální, když chcete mít sladké do zásoby.
- Krém není nutnost, ale bonus: Chlebíčky jsou skvělé samy o sobě, ale pokud je chcete posunout o úroveň výš, stačí jednoduchý krém z tvarohu, mascarpone nebo řeckého jogurtu. Funguje i obyčejný bílý jogurt s trochou medu a citronové kůry.
Tip redakce: Né banánový ale pistáciový chlebíček s krémem, vyzkoušejte podle mého receptu.