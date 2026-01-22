Podle dat online supermarketu Rohlik.cz se po letech inflace a nejistoty nákupní chování stabilizuje. Zákazníci nehledají senzace ani rekordy, ale rovnováhu: kvalitní jídlo za rozumnou cenu, které šetří čas i energii. Na základě dlouhodobých dat a vývoje nákupního chování Rohlík identifikoval hlavní potravinové trendy, které budou v roce 2026 formovat každodenní stravování.
Napříč všemi trendy je patrný jeden silný posun: jídlo přestává být projekt a znovu se stává přirozenou součástí běžného života.
Jídlo jako každodenní péče, ne další úkol
Funkční výživa se v roce 2026 definitivně přesouvá z okraje do hlavního proudu. Lidé už neřeší jen sytost, ale i to, jak se budou cítit během dne. Roste zájem o potraviny s vyšším obsahem bílkovin, fermentované produkty, vlákninu nebo nižší obsah cukru.
V roce 2025 vzrostla na Rohlik.cz poptávka po proteinových produktech meziročně o 45 %, u fermentovaných nápojů o 38 % a u potravin s vyšším obsahem vlákniny o více než třetinu. Funkční výživa se tak stává běžnou součástí snídaní, obědů i rychlých večeří – ne dietou, ale udržitelnou formou péče o sebe.
Chytrá hodnota místo honby za slevami
Rohlík dnes nabízí více než 400 produktů napříč 10 privátními značkami, které pokrývají každodenní potřeby domácností – od základních potravin přes hotová jídla až po trvanlivý sortiment. Privátní značky nejsou kompromisem, ale vědomou volbou pro zákazníky, kteří chtějí stabilní kvalitu a férovou cenu bez neustálého sledování akcí.
Díky věrnostnímu programu Rohlík Xtra mají zákazníci na celé portfolio privátních značek dlouhodobě nejnižší ceny bez nutnosti promočních akcí – v průměru až o 10 % nižší než u srovnatelných produktů v diskontních řetězcích.
Privátky se tak stávají pevným základem nákupního košíku: kvalita bez kompromisů, cena bez stresu.
Hotová jídla jako respekt k času
Hotová jídla v roce 2026 nepředstavují kompromis, ale respekt k času. Více než 4 z 10 nákupních košíků na Rohlik.cz dnes obsahují hotové nebo předpřipravené jídlo – ne proto, že by lidé nechtěli vařit, ale proto, že ne každý den to jde.
Rohlík proto staví nabídku tak, aby lidé měli skutečnou volbu: od čerstvých jídel z Rohlik Bistro, přes dostupnou privátní značku Pappudia se skvělým poměrem kvality a ceny, až po plant-based řadu The Green Garden. Hotová jídla se stávají stabilní součástí týdne, ne nouzovým řešením.
Asijská kuchyně 365 dní v roce
Asijská kuchyně v roce 2026 přestává být exotikou a stává se praktickou volbou pro běžný den. Na Rohlik.cz vzrostla poptávka po asijských ingrediencích meziročně o více než 50 %.
Zatímco většina trhu nabízí exotické produkty pouze sezónně, Rohlík drží asijský sortiment dostupný 365 dní v roce. Díky tomu se z asijské kuchyně stává rychlá, chuťově výrazná a flexibilní součást domácího vaření.
„Asijská kuchyně dnes není o experimentování, ale o praktičnosti. Nabízí rychlá, lehká a chuťově výrazná jídla, která zapadají do běžného dne – přesně to, co lidé po práci hledají,“ doplňuje Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz
Technologie jako tichý pomocník
Rok 2026 není o větším výběru, ale o menší mentální zátěži. Technologie na Rohlik.cz pomáhají zákazníkům zjednodušovat každodenní rozhodování – od chytrých nákupních seznamů přes personalizovaná doporučení až po digitálního asistenta MAIA, který postupně pomáhá s orientací v sortimentu a plánováním nákupů.
Technologie tak nenahrazují lidské rozhodování, ale pomáhají ho odlehčit.
„Z našich dat je vidět, že lidé dnes nehledají extrémy. Chtějí jíst dobře, chytře a bez zbytečného stresu. Naší rolí je nabízet řešení, která dávají smysl v reálném dni – ať už jde o cenu, kvalitu nebo úsporu času,“ uzavírá Miroslava Vopatová.
Food trendy roku 2026 tak nejsou o novinkách na talíři, ale o tom, že jídlo konečně přestává být další starostí.