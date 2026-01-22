Více klidu, méně kompromisů. Rohlik.cz představuje potravinové trendy pro rok 2026

Ještě před pár lety bylo jídlo buď levné, nebo kvalitní. Buď zdravé, nebo rychlé. Rok 2026 ale ukazuje, že lidé už nechtějí vybírat mezi extrémy. Chtějí, aby jídlo fungovalo v běžném dni – mezi prací, rodinou a únavou. Bez zbytečného stresu, složitého plánování a neustálého hlídání slev.

Ilustrační obrázek | foto: Rohlik.cz

Podle dat online supermarketu Rohlik.cz se po letech inflace a nejistoty nákupní chování stabilizuje. Zákazníci nehledají senzace ani rekordy, ale rovnováhu: kvalitní jídlo za rozumnou cenu, které šetří čas i energii. Na základě dlouhodobých dat a vývoje nákupního chování Rohlík identifikoval hlavní potravinové trendy, které budou v roce 2026 formovat každodenní stravování.

Napříč všemi trendy je patrný jeden silný posun: jídlo přestává být projekt a znovu se stává přirozenou součástí běžného života.

Jídlo jako každodenní péče, ne další úkol

Funkční výživa se v roce 2026 definitivně přesouvá z okraje do hlavního proudu. Lidé už neřeší jen sytost, ale i to, jak se budou cítit během dne. Roste zájem o potraviny s vyšším obsahem bílkovin, fermentované produkty, vlákninu nebo nižší obsah cukru.

V roce 2025 vzrostla na Rohlik.cz poptávka po proteinových produktech meziročně o 45 %, u fermentovaných nápojů o 38 % a u potravin s vyšším obsahem vlákniny o více než třetinu. Funkční výživa se tak stává běžnou součástí snídaní, obědů i rychlých večeří – ne dietou, ale udržitelnou formou péče o sebe.

Chytrá hodnota místo honby za slevami

Rohlík dnes nabízí více než 400 produktů napříč 10 privátními značkami, které pokrývají každodenní potřeby domácností – od základních potravin přes hotová jídla až po trvanlivý sortiment. Privátní značky nejsou kompromisem, ale vědomou volbou pro zákazníky, kteří chtějí stabilní kvalitu a férovou cenu bez neustálého sledování akcí.

Díky věrnostnímu programu Rohlík Xtra mají zákazníci na celé portfolio privátních značek dlouhodobě nejnižší ceny bez nutnosti promočních akcí – v průměru až o 10 % nižší než u srovnatelných produktů v diskontních řetězcích.

Privátky se tak stávají pevným základem nákupního košíku: kvalita bez kompromisů, cena bez stresu.

Hotová jídla jako respekt k času

Hotová jídla v roce 2026 nepředstavují kompromis, ale respekt k času. Více než 4 z 10 nákupních košíků na Rohlik.cz dnes obsahují hotové nebo předpřipravené jídlo – ne proto, že by lidé nechtěli vařit, ale proto, že ne každý den to jde.

Rohlík proto staví nabídku tak, aby lidé měli skutečnou volbu: od čerstvých jídel z Rohlik Bistro, přes dostupnou privátní značku Pappudia se skvělým poměrem kvality a ceny, až po plant-based řadu The Green Garden. Hotová jídla se stávají stabilní součástí týdne, ne nouzovým řešením.

Asijská kuchyně 365 dní v roce

Asijská kuchyně v roce 2026 přestává být exotikou a stává se praktickou volbou pro běžný den. Na Rohlik.cz vzrostla poptávka po asijských ingrediencích meziročně o více než 50 %.

Zatímco většina trhu nabízí exotické produkty pouze sezónně, Rohlík drží asijský sortiment dostupný 365 dní v roce. Díky tomu se z asijské kuchyně stává rychlá, chuťově výrazná a flexibilní součást domácího vaření.

„Asijská kuchyně dnes není o experimentování, ale o praktičnosti. Nabízí rychlá, lehká a chuťově výrazná jídla, která zapadají do běžného dne – přesně to, co lidé po práci hledají,“ doplňuje Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz

Technologie jako tichý pomocník

Rok 2026 není o větším výběru, ale o menší mentální zátěži. Technologie na Rohlik.cz pomáhají zákazníkům zjednodušovat každodenní rozhodování – od chytrých nákupních seznamů přes personalizovaná doporučení až po digitálního asistenta MAIA, který postupně pomáhá s orientací v sortimentu a plánováním nákupů.

Technologie tak nenahrazují lidské rozhodování, ale pomáhají ho odlehčit.

„Z našich dat je vidět, že lidé dnes nehledají extrémy. Chtějí jíst dobře, chytře a bez zbytečného stresu. Naší rolí je nabízet řešení, která dávají smysl v reálném dni – ať už jde o cenu, kvalitu nebo úsporu času,“ uzavírá Miroslava Vopatová.

Food trendy roku 2026 tak nejsou o novinkách na talíři, ale o tom, že jídlo konečně přestává být další starostí.

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

