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Odkud hlíva ústřičná pochází
Přirozeně se vyskytuje v mírném klimatickém pásmu Evropy, Asie a Severní Ameriky. V přírodě ji najdeme především na kmenech a pařezech listnatých stromů, nejčastěji buků, vrb a topolů.
Typické jsou pro ni plodnice vyrůstající v hustých trsech, často střechovitě nad sebou. Mají vějířovitý tvar a jejich barva se pohybuje od šedé přes nahnědlou. Spodní stranu klobouku pokrývají bělavé lupeny, které sbíhají směrem ke krátkému postrannímu třeni.
V našich podmínkách se s ní můžeme v přírodě setkat především od podzimu do jara. Je totiž přizpůsobená chladnějšímu počasí a její plodnice mohou vyrůstat i během mírné zimy. Právě proto patří k houbám, které lze najít v lese také v době, kdy už většina ostatních druhů dávno neroste.
Proč je hlíva zdravá
Je zajímavá nejen svou chutí, ale také nutričním složením. Obsahuje vlákninu, bílkoviny, vitaminy skupiny B a různé minerální látky. Mezi známé látky obsažené v hlívě patří také pleuran, specifický beta-glukan spojovaný s výzkumem imunitních funkcí. Jedním z nejčastěji zmiňovaných účinků hlívy je její možný vliv na hladinu cholesterolu a krevního cukru.
Hlívu můžete vypěstovat i doma
A dokonce poměrně snadno. Prodávají se hotové pěstební bloky nebo pytle se substrátem prorostlým podhoubím, které stačí umístit na vhodné místo a udržovat podle návodu potřebnou vlhkost a teplotu.
Při domácím pěstování se používají také špalky dřeva, například buku nebo topolu, do kterých se naočkuje sadba hlívy. Podhoubí postupně proroste dřevem a za vhodných podmínek začne vytvářet plodnice.
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Jak hlívu skladovat
Čerstvou uchováváme v chladničce. Nejlepší je zpracovat ji co nejdříve po nákupu, protože postupně ztrácí pevnost a svěžest. Vhodné je uchovávat ji v papírovém sáčku nebo v prodyšném obalu, nikoli dlouhodobě v uzavřené nádobě, ve které se může srážet vlhkost.
Pokud máme větší množství hlívy, můžeme ji také zamrazit. Před zmrazením ji očistíme, nakrájíme a krátce podusíme nebo tepelně upravíme. Po vychladnutí ji rozdělíme do vhodných nádob či sáčků. Takto připravenou hlívu využijeme později do polévek, omáček a dalších vařených pokrmů.
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Střední
30 min
Jak hlívu správně připravit
Před přípravou hlívu očistíme od nečistot. Pokud je to nutné, krátce ji opláchneme a následně osušíme. Dlouhé namáčení není vhodné, protože houba snadno nasává vodu.
Jednotlivé plodnice oddělíme od sebe a podle potřeby nakrájíme. Tuhou spodní část třeně můžeme odkrojit, zejména pokud máme starší a větší plodnice. Mladá hlíva bývá měkčí a můžeme ji zpracovat téměř celou.
Hlívu vždy důkladně tepelně upravíme. Můžeme ji dusit, smažit, péct nebo vařit. Při přípravě na pánvi je lepší nepřeplnit nádobu příliš velkým množstvím hub najednou, aby se nezačaly místo opékání dusit ve vlastní šťávě.
Hlíva ústřičná Recepty
- Vepřová panenka, bramborové dukátky a ragú z hlívy
- Krůtí kari s hlívou a chřestem
- Hovězí roláda s hlívou ústřičnou
- Bylinkový kapr s hlívou ústřičnou
- Polenta a hlívové ragú
- Smažená hlíva ústřičná se šťouchanými bramborami