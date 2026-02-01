Venku zima, chmurno, šero? Moje tipy, jak si v zimě udělat dobře jídlem

Petra Kašparová
  11:40
První měsíce roku nejsou zrovna nejveselejší. Co se kuchyně týče, je to takové smutné i tam. Mnoho z nás začíná s dietou, režimem a omezením nevhodných potravin. Gurmánský měsíc to rozhodně nebývá. Co začátkem roku nejraději jím já?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stock Budget / ProfimediaProfimedia.cz

Obsah

Co jím v zimě

Nejím maso, ale rozhodně nejím nudně. Zimu využívám k tomu, abych svým chuťovým buňkám dopřála to, na co v teplých dnech většinou nemám chuť. Základem mého zimního jídelníčku jsou zeleninové polévky a sním hodně vajec. Věděli jste, že dávno neplatí, že vejce nejsou zdravá? Víc než kdy jindy také uvařím sladké hlavní jídlo, což mě v parném létě vůbec nenapadne.

Vejce Benedikt: Tuhle snídani miluju!

Vejce Benedikt, start zimního dne

Zejména v chladných, tmavých dnech, kdy je vstávání nejtěžší, mám dojem, že se ráno potřebuji pořádně nasnídat. Právě začátkem roku si obzvlášť ráda dopřeji snídani, po které ještě v čase oběda nemám hlad a cítím se sytá. Zárukou jsou vejce. I přes zimu mám zajištěna vajíčka domácí, o to raději je připravuji.

Pošírování:

Speciální šetrná příprava pokrmů. Díky pošírování zůstávají v potravinách všechny živiny a uchovává se i jejich původní chuť. Metoda vznikla právě pro ztracená vejce.

Jak na pošírovaná vejce?

Vejce Beneditk jsou pokrmem, který jsem se dlouho bála připravit doma. Jednak pošírované vejce samotné, to je tak trochu vyšší dívčí. A pak holandská omáčka! Raději jsem si na tento pokrm zašla do restaurace. Máte to také tak? Zkuste si přeci jen legendární vejce Benedikt, nebo Florentine, což je jejich bezmasá varianta, připravit doma.

Mexická vejce Benedikt se šunkou.

Pár soukromých tipů, jak připravit vejce Benedikt:

  1. Voda, ve které budete vařit vejce, nesmí příliš vřít. Měla by jen lehce probublávat při teplotě 90–95 °C.
  2. Vajíčka vařím v naběračce. Vejce do ní rozklepnu, opatrně ji položím do vroucí vody a počkám, až se bílek srazí a žloutek zmizí. Pak vejce opatrně vyklopím do vody.
  3. Vajíčka pošírujte zhruba 2,5 minuty.
  4. Mísa, ve které v páře šleháte žloutky na holandskou omáčku, se nesmí dotýkat vroucí vody!
  5. Bolí vás ruka při šlehání? Vydržte, musíte být skutečně vytrvalý „šlehač“.
  6. Dochucujte až nakonec. Zejména s citronem opatrně! Pokud ho přidáte příliš brzy, omáčka se zdrcne. To víte, chemie.
  7. Pokud nejíte maso, jako já, šunku nahraďte na másle „zavadlým“ baby špenátem, avokádem nebo podušenými houbami.
  8. A jeden tip pro lenochy: Holandskou omáčku můžete koupit hotovou! V krabičce nebo tetrapaku. A jen ji ohřát... Vyzkoušela jsem jich několik a některé jsou delikátní (navíc bez práce).
Vejce Benedikt s holandskou omáčkou + stepy

Vejce Benedikt s holandskou omáčkou

Recept

Střední

45 min

Zeleninový vývar může konkurovat tomu masovému, když ho umíte správně připravit.

Zeleninový vývar k obědu

Jak udělat dobrý zeleninový vývar? A jde to vůbec? Jde! A může se vyrovnat i vývaru masovému. Chce to ale vědět, jak na to.

Moje zásady pro dobrý zeleninový vývar:

  1. Cibule jako základ. Já dávám jednu menší, omytou, neoloupanou cibuli na hrnec vývaru.
  2. Nekombinovat příliš mnoho zeleniny. Základem jsou mrkev, celer a petržel. Ty můžete doplnit jedním nebo dvěma druhy další zeleniny. Zkuste pórek, rajče nebo třeba kousek kapusty, máte-li ji rádi.
  3. Nekrájejte příliš nadrobno. Já dělám větší kousky. Mrkev a petržel na cca 3 cm špalky, celer na stejné velikosti.
  4. Zeleninu nikdy nezalévejte horkou vodou. Pokud chcete dobrý vývar, je důležité začít s vodou studenou.
  5. Solit musíte, kořenit můžete. Záleží, jak budete dál vývar používat. Celý pepř, nové koření, bobkový list pro klasickou českou kuchyni.
  6. Nepřevařte to. Dlouho, klidně přes noc, musíte táhnout masový vývar. Pokud mluvíme o zelenině, je dobré myslet na to, že nechceme zeleninovou kaši. Vařte pomalým varem, pozvolna, do změknutí zeleniny. Já vařím asi 2 hodiny. Pokud použiji pomalý hrnec, vařím na 5-6 hodin „na jedničku“.

Postup? Nahážete to do hrnce a necháte vařit. Pak slejete přes husté sítko. Ano, tak jednoduché to je.

Co se zeleninovým vývarem? Zeleninový vývar se dá použít jako základ do dalších pokrmů, typicky například omáček. Klidně jej ale můžete nechat prostě jako polévku, chovejte se k němu jako k vývaru masovému, budete překvapeni. Zavřete do něj nudle, noky nebo rýži.

Někdy si do zeleniny na začátku vaření přidám exotické koření. Koření do „phočka“ tvoří základní směs badyánu, skořice, hřebíčku, kardamomu (černého nebo zeleného) a zázvoru. Po uvaření zavařím rýžové nudle, přidám kopici koriandru, když mám, tak i thajskou bazalku a perilu, mungo klíčky, dochutím rybí omáčkou, zakápnu limetkou nebo citronem. Tak vznikne Zeleninové Pho raz dva. A místo lžíce vytáhnu hůlky.

Zeleninový vývar

Zeleninový vývar

Recept

Lehké

210 min

Třešňový nákyp z croissantů

Rýže na sladko nebo nákyp

Pokud přivřu oči a na chvíli zapomenu na předsevzetí, že se v lednu vyhnu sacharidům, přijde mi leden jako dělaný pro sladká jídla. Něco mezi moučníkem a hlavním jídlem, pokrm, který můžete podávat k snídani, obědu i (tady oči zavřete, nejen přivřete) k večeři. Rýžový nákyp, nebo jeho „předstupeň“, kterým je rýžová kaše.

Správně byste pokrm měli připravovat z tzv. kulatozrnné rýže, rozhodně zapomeňte na rýži červenou nebo divokou. A také na rýži „Parboiled“, tedy předvařenou, ta se po uvaření nelepí a je vždy sypká.

Proč si právě nyní připravit rýži na sladko?

  • Ovoce ve sklenici je vzpomínkou na léto. Na zahradu si pro něj už nedojdeme, proto sáhnu po rezervách, které jsme si v létě a během podzimu naložili od babiček. Švestky, meruňky, jablka – ty se hodí nejvíce.
  • Koření ladící se zimou je rozhodně skořice, která se sladkou rýží ladí dokonale!
  • Sladkost hravě přizpůsobíte. Sladkou rýži lze udělat s minimem cukru, i když plně se mu vyhnout není dobrý nápad – nebude vám to chutnat. Dosladit lze ovocem (sušeným, mraženým, zavařeným).
Rýžový nákyp se švestkami

Rýžový nákyp se švestkami

Recept

Lehké

60 min
Rýžová kaše

Rýžová kaše

Recept

Lehké

25 min
Vstoupit do diskuse

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

