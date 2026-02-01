Obsah
Co jím v zimě
Nejím maso, ale rozhodně nejím nudně. Zimu využívám k tomu, abych svým chuťovým buňkám dopřála to, na co v teplých dnech většinou nemám chuť. Základem mého zimního jídelníčku jsou zeleninové polévky a sním hodně vajec. Věděli jste, že dávno neplatí, že vejce nejsou zdravá? Víc než kdy jindy také uvařím sladké hlavní jídlo, což mě v parném létě vůbec nenapadne.
Vejce Benedikt, start zimního dne
Zejména v chladných, tmavých dnech, kdy je vstávání nejtěžší, mám dojem, že se ráno potřebuji pořádně nasnídat. Právě začátkem roku si obzvlášť ráda dopřeji snídani, po které ještě v čase oběda nemám hlad a cítím se sytá. Zárukou jsou vejce. I přes zimu mám zajištěna vajíčka domácí, o to raději je připravuji.
Pošírování:
Speciální šetrná příprava pokrmů. Díky pošírování zůstávají v potravinách všechny živiny a uchovává se i jejich původní chuť. Metoda vznikla právě pro ztracená vejce.
Vejce Beneditk jsou pokrmem, který jsem se dlouho bála připravit doma. Jednak pošírované vejce samotné, to je tak trochu vyšší dívčí. A pak holandská omáčka! Raději jsem si na tento pokrm zašla do restaurace. Máte to také tak? Zkuste si přeci jen legendární vejce Benedikt, nebo Florentine, což je jejich bezmasá varianta, připravit doma.
Pár soukromých tipů, jak připravit vejce Benedikt:
- Voda, ve které budete vařit vejce, nesmí příliš vřít. Měla by jen lehce probublávat při teplotě 90–95 °C.
- Vajíčka vařím v naběračce. Vejce do ní rozklepnu, opatrně ji položím do vroucí vody a počkám, až se bílek srazí a žloutek zmizí. Pak vejce opatrně vyklopím do vody.
- Vajíčka pošírujte zhruba 2,5 minuty.
- Mísa, ve které v páře šleháte žloutky na holandskou omáčku, se nesmí dotýkat vroucí vody!
- Bolí vás ruka při šlehání? Vydržte, musíte být skutečně vytrvalý „šlehač“.
- Dochucujte až nakonec. Zejména s citronem opatrně! Pokud ho přidáte příliš brzy, omáčka se zdrcne. To víte, chemie.
- Pokud nejíte maso, jako já, šunku nahraďte na másle „zavadlým“ baby špenátem, avokádem nebo podušenými houbami.
- A jeden tip pro lenochy: Holandskou omáčku můžete koupit hotovou! V krabičce nebo tetrapaku. A jen ji ohřát... Vyzkoušela jsem jich několik a některé jsou delikátní (navíc bez práce).
Zeleninový vývar k obědu
Jak udělat dobrý zeleninový vývar? A jde to vůbec? Jde! A může se vyrovnat i vývaru masovému. Chce to ale vědět, jak na to.
Moje zásady pro dobrý zeleninový vývar:
- Cibule jako základ. Já dávám jednu menší, omytou, neoloupanou cibuli na hrnec vývaru.
- Nekombinovat příliš mnoho zeleniny. Základem jsou mrkev, celer a petržel. Ty můžete doplnit jedním nebo dvěma druhy další zeleniny. Zkuste pórek, rajče nebo třeba kousek kapusty, máte-li ji rádi.
- Nekrájejte příliš nadrobno. Já dělám větší kousky. Mrkev a petržel na cca 3 cm špalky, celer na stejné velikosti.
- Zeleninu nikdy nezalévejte horkou vodou. Pokud chcete dobrý vývar, je důležité začít s vodou studenou.
- Solit musíte, kořenit můžete. Záleží, jak budete dál vývar používat. Celý pepř, nové koření, bobkový list pro klasickou českou kuchyni.
- Nepřevařte to. Dlouho, klidně přes noc, musíte táhnout masový vývar. Pokud mluvíme o zelenině, je dobré myslet na to, že nechceme zeleninovou kaši. Vařte pomalým varem, pozvolna, do změknutí zeleniny. Já vařím asi 2 hodiny. Pokud použiji pomalý hrnec, vařím na 5-6 hodin „na jedničku“.
Postup? Nahážete to do hrnce a necháte vařit. Pak slejete přes husté sítko. Ano, tak jednoduché to je.
Co se zeleninovým vývarem? Zeleninový vývar se dá použít jako základ do dalších pokrmů, typicky například omáček. Klidně jej ale můžete nechat prostě jako polévku, chovejte se k němu jako k vývaru masovému, budete překvapeni. Zavřete do něj nudle, noky nebo rýži.
Někdy si do zeleniny na začátku vaření přidám exotické koření. Koření do „phočka“ tvoří základní směs badyánu, skořice, hřebíčku, kardamomu (černého nebo zeleného) a zázvoru. Po uvaření zavařím rýžové nudle, přidám kopici koriandru, když mám, tak i thajskou bazalku a perilu, mungo klíčky, dochutím rybí omáčkou, zakápnu limetkou nebo citronem. Tak vznikne Zeleninové Pho raz dva. A místo lžíce vytáhnu hůlky.
Rýže na sladko nebo nákyp
Pokud přivřu oči a na chvíli zapomenu na předsevzetí, že se v lednu vyhnu sacharidům, přijde mi leden jako dělaný pro sladká jídla. Něco mezi moučníkem a hlavním jídlem, pokrm, který můžete podávat k snídani, obědu i (tady oči zavřete, nejen přivřete) k večeři. Rýžový nákyp, nebo jeho „předstupeň“, kterým je rýžová kaše.
Správně byste pokrm měli připravovat z tzv. kulatozrnné rýže, rozhodně zapomeňte na rýži červenou nebo divokou. A také na rýži „Parboiled“, tedy předvařenou, ta se po uvaření nelepí a je vždy sypká.
Proč si právě nyní připravit rýži na sladko?
- Ovoce ve sklenici je vzpomínkou na léto. Na zahradu si pro něj už nedojdeme, proto sáhnu po rezervách, které jsme si v létě a během podzimu naložili od babiček. Švestky, meruňky, jablka – ty se hodí nejvíce.
- Koření ladící se zimou je rozhodně skořice, která se sladkou rýží ladí dokonale!
- Sladkost hravě přizpůsobíte. Sladkou rýži lze udělat s minimem cukru, i když plně se mu vyhnout není dobrý nápad – nebude vám to chutnat. Dosladit lze ovocem (sušeným, mraženým, zavařeným).