Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Petra Burgrová
  4:00
Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká jahodová sezóna teprve začíná, přesto obchody i farmářské trhy nabízejí první várky jarních jahod. Otestovali jsme proto jahody ze supermarketu i z trhu a zaměřili se hlavně na jejich chuť, sladkost a zralost.
Test jahody

Obsah

Co jsme testovali

  1. Jahody z farmářského trhu na Andělu
  2. Nature’s Promise Jahody – privátní značka Albertu
  3. Jahody Albert Excellent

Jak jsme testovali

Jahody jsme dali do mističek a nechali je otestovat v redakci. Testující předem nevěděli, které jahody jsou které, a po odhalení výsledků byli hodně překvapení. Soustředili jsme se na vůni, konzistenci a především chuť a sladkost jahod.

Vítěz: Jahody Albert Excellent

Chuť: Všechny jahody v tomto balíčku byly dobré, ale mezi nimi jsou stále chuťové rozdíly. Někdy sáhnete po jahodě, která chutí připomíná tu, kterou si utrhnete doma na zahradě – chutná jako koncentrované léto. Jiné jahody byly sladké, ale nebyly tak výrazné. Celkově se ale testující shodli, že tahle miska jahod jim chutnala nejvíce.

Cena za kilo: 124,75 Kč

Celkový pocit: Pokud se nemůžete dočkat na samosběr jahod a nevydržíte ještě pár týdnů nebo měsíců, je tohle skvělá startovací čára. Jahody jsou dobré a navíc nejsou předražené.

Druhé místo: Nature’s Promise Jahody

Chuť: Jahody byly o chlup menší než ty v balíčku Albert Excellent. V čem skutečně vybočovaly, byla jejich intenzivní jahodová vůně. Pokud bychom hodnotili pouze vůni, vyhrály by na plné čáře. Jinak byly všechny jahody v balíčku sladké, žádná ale nedosáhla tak výrazných tónů jako ty z Albert Excellent. Sáhli bychom po nich v případě pečení nebo třeba smoothie.

Cena za kilo: 239,60 Kč

Celkový pocit: Tento balíček se vyplatí, pokud plánujete jahody použít na pečení, do rozvaru, smoothie, zdravé snídaně nebo třeba do bublaniny. Mají trochu tlumenější chuť než letní jahody. Pokud nejste tak nároční, klidně je jen opláchněte a dejte si je samotné. Neurazí, ale zároveň vyloženě nenadchnou.

Propadák testu: Farmářské jahody

Třetí místo Jahody z farmářského trhu

Chuť: Tyhle jahody dopadly u všech testujících nejhůře. Jsou „vyhnané vodou“, takže ve vaničce vypadají jako ty největší a nejzdravější, ale nemají téměř žádnou chuť. Chutnají zkrátka jako voda s dužinou. Žádné sladké tóny ani jahodové aroma.

Cena za kilo: 199,80 Kč. Jako problematické vnímáme také to, že po zaplacení nedostanete účtenku. Po platbě v hotovosti a požádání o stvrzenku jsme namísto paragonu dostali cenu a gramáž napsané na papíře.

Celkový pocit: Zklamání. Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř. Farmářské jahody, které možná nejsou farmářské. Na fotkách slovo „farmářské“ ani „české“ nenajdete, prodejci chytře zvolili označení „sladké polní jahody“. Konkrétně se jedná o jahody ExtraBerry, které pocházejí z Polska. Nechceme házet všechny farmáře do jednoho pytle, ale na pravé farmářské jahody ještě nenadešel ten správný čas.

Tip: Počkejte si na dobu samosběrů, a pokud nutně jahody potřebujete, sáhněte po těch sladších ze supermarketu.

Namísto označení „farmářské“ najdete označení „polní“. A sladké rozhodně nejsou.

Celkové hodnocení

  1. Jahody Albert Excellent
  2. Nature’s Promise Jahody
  3. Jahody z farmářského trhu

