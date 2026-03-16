Nejčastější chyby při barvení vajec: Kvůli těmto detailům nebudete mít kraslice dokonalé

Petra Kašparová
  5:10
Barvení velikonočních vajec vypadá jako snadná disciplína, ale i drobná chyba může pokazit celý výsledek. Proč se na skořápce dělají fleky, šmouhy nebo nevýrazné mapy a na co si dát pozor, aby se letos kraslice opravdu povedly?

V Čechách je barvení vajíček tradicí. | foto: Canva

Obsah

Jak na dokonalá velikonoční vajíčka

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný. Velikonoce se blíží a s nimi i čas zdobení vajíček. Máte v kalendáři poznamenáno datum Velikonoc? V Čechách je jen málo domácností, kde se Velikonoce obejdou zcela bez barevných vajec.

Také barvíte? Já ano. Od dětství vždy klasickou voskovou metodou, batikováním vajíčka pomocí horkého vosku, který nanáším hlavičkou špendlíku, a následně vajíčka vkládám do barvy. Vnímám to jako velmi veselou jarní zábavu, jejímž výsledkem je navíc velikonoční dekorace na stůl. A samozřejmě také nabídka pro koledníky, kteří možná přijdou na velikonoční pondělí.

Barvení velikonočních vajec může vypadat jednoduše. Stačí uvařit vejce, lupnout jej do barvy a čekat na krásný výsledek. Jenže ouha. Místo krásných barevných kraslic vytahujete z barvy vajíčka s fleky, šmouhami nebo zašlým odstínem.

Velikonoce 2026: Velikonoce opět přinesou čtyři dny volna. Velký pátek, kdy si křesťané připomínají ukřižování a smrt Ježíše Krista, letos připadá na 3. dubna, velikonoční pondělí pak na 6. dubna.

Jak zabránit tomu, abyste měly vajíčka nehezky flekatá a nerovnoměrně obarvená? Známe nejčastější chyby při barvení vajec.

Chyba č. 1 Ne zcela čistá vejce

Čistota půl zdraví, nebo také jistá sytá barva kraslice. Pokud na skořápce zůstane jakákoliv nečistota, a nemusí přitom jít o tu nejhrubší nečistotu, stačí například mastnota z vašich rukou, barva se na vajíčko nechytne rovnoměrně. Výsledek? Někde je odstín sytý, jinde vybledlý, objevují se mapy a vajíčko nevypadá ani trochu slavnostně. Žádná jarní barevná krása.

Co s tím? Před barvením vejce důkladně omyjte vlažnou vodou a otřete hadříkem namočeným do vody s trochou octa. Skořápka se tak zbaví mastnoty a barva na ní lépe ulpí.

Krásná sytá vajíčka přinášející jarní velikonoční náladu. Víme, jak na to.

Chyba č. 2 Příliš horká vejce rovnou do barvy

Dalším častým problémem je, že lidé vytáhnou vejce z hrnce, kde je uvařili, a hned je ponoří do barvicí lázně. Horká skořápka může způsobit nerovnoměrné zabarvení a někdy i nevzhledné skvrny na vajíčku.

Co s tím? Není nic snazšího než nechat vejce krátce zchladnout a přistoupit k barvení až v momentě, kdy nebudou horká.

Ocet je podstatný i v případě, že vajíčka barvíte přírodním způsobem.

Chyba č. 3 Nezapomeňte na ocet

Detail? Nikoliv. Bez octu se vám podaří leda tak mdlá vejce, možná jen s nádechem barvy. Ocet totiž pomáhá pigmentu lépe přilnout ke skořápce a zvýrazní výsledný odstín. Kdo ho vynechá, často se pak diví, že barva působí nevýrazně a nechce na skořápku chytit. Pokud vajíčka zdobíte koupenou barvou (jakéhokoliv druhu), vždy čtěte pozorně návod. Ještě jsem, myslím, neviděla takové barvy na vajíčka, které by v návodu neměly přidání octu. A pozor, ocet potřebujete i v případě, že barvíte přírodním způsobem. S octem jako pomocníkem v barvení obarvíte klidně i pštrosí vece.

Důležité je i to, jakou barvu má původní skořápka. Na bílé jsou barvy pochopitelně jasnější.

Co ještě může ovlivnit výsledek barvení vajec?

Prasklá skořápka. Když je skořápka narušená, barva se nechytá pěkně a vejce navíc nevypadá hezky ani jako dekorace. Hodí se také zmínit, že pro zdobení je lepší vybírat vejce s hladkou a nepoškozenou skořápkou.

Bílá versus tmavá skořápka. Pamatuji si, jak byla moje máma vždy ráda, když před Velikonocemi měla bílá vajíčka. Důvod je nasnadě: na bílé skořápce prostě barva vypadá lépe. Myslete i na to.

Nedodržení doby barvení. Příliš krátká nebo naopak dlouhá doba, po kterou vajíčko necháváte v barevné lázni, ovlivní výsledek. Myslete na to a dodržujte postup.

Lesk nakonec? Ano, ale až po zaschnutí

Chcete-li mít kraslice opravdu krásné, můžete je po úplném zaschnutí lehce potřít kapkou oleje. Dříve se prý leštilo sádlem nebo dokonce kouskem špeku. Skořápka se díky tomu hezky rozjasní a barva bude působit sytěji. Když se to ale udělá moc brzy, barva se může rozmazat nebo setřít.

Vstoupit do diskuse

