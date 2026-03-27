Víkendový rituál: Modlitby nad hrncem a vůně mazance
Celý náš velikonoční víkend je jízda. V neděli propuká barvení vajíček a upřímně, je to čistý adrenalin. I když využíváme všechny známé fígle s octem, solí a jedlou sodou, stejně se modlíme nad hrncem, aby skořápky nepopraskaly. K tomu se domem line nezaměnitelná vůně kynutého těsta na mazance, bez kterého by to prostě nebylo ono.
A pak je tu nádivka. U nás k ní neodmyslitelně patří „mužský element“ rodiny, který má pravidelně popálené ruce od čerstvých kopřiv. Je to takový náš malý rituál, u kterého si pokaždé říkáme, že to za tu chuť jara prostě stojí.
Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál
Mašle jako rodinná kronika
Moje dětství v Jizerských horách mělo jasné jmenovatele: rodinu a ostrý horský vzduch. Můj děda má nádherný zvyk, který trvá dodnes. Jako malé mi upletl pomlázku a na mašli mi každý rok fixou pečlivě napíše přesné datum onoho Velikonočního pondělí. Dnes, když se na ty staré mašle podívám, vidím v nich jako v živé kronice celý svůj život.
Teď tuhle tradici společně s dědou předáváme dál mé dceři Lilince. Je to nesmírně silný moment, vidět tu malou ručku, jak drží nitku, kterou mi dědeček kdysi vložil do dlaní. Chci jí ukázat, že tradice jsou pevná pouta, která nás drží pohromadě.
Pondělní ráno: Chlebíčky, alkohol a klidnější start
Pondělní ráno začíná klasikou – příprava chlebíčků pro koledníky, vychladit alkohol a pak už jen čekáme. Pamatuju si, že dřív u nás koledníci s řehtačkami bušili na dveře už kolem sedmé ráno. Žádné vyspávání nepřipadalo v úvahu! V posledních letech si ale dávají na čas a dorazí klidně až kolem deváté.
Ale vlastně to oceňuji, alespoň nemusíme vstávat za svítání a můžeme si v klidu užít společné ráno, než vypukne to pravé bujaré veselí. I když se svět kolem mění, naše rituály zůstávají stejné a možná mají dnes pro mě ještě hlubší význam než kdy dřív.
Co tentokrát provoní SweetBurg?
A protože jsme na SweetBurgu, nemůžeme zapomenout na to nejdůležitější a tím je sladké pečení. Velikonoce bez tradičních receptů by pro mě nebyly úplné. Letos jsem se rozhodla vsadit na osvědčenou klasiku, kterou miluje celá rodina.
Recept Jogurtový beránek
- 400 g bílého jogurtu
- 2 vejce
- 190 g cukru krupice
- 400 g polohrubé mouky
- 150 ml oleje
- 1 sáček kypřícího prášku do pečiva
- 100 g vlašských ořechů
- V míse smícháme metlou vajíčka s jogurtem, olejem a cukrem. Poté přisypeme mouku s kypřicím práškem a úplně nakonec vmícháme rozdrcené oříšky.
- Pečeme v předehřáté troubě na 175°C cca 50 minut.
- Hotového beránka necháme ve formě vychladnout, až poté vyklopíme. Nakonec pocukrujeme a oudobíme mašlí.
Počet porcí: 8 porcí
Dobra přípravy: 65 minut
Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance
Recept Skořicová brioška
Na těsto:
- 375 g hladké mouky
- 1 balíček sušeného droždí
- 50g cukru
- 1/2 lžičky soli
- 2 vejce
- 80 ml mléka
- 1 lžičku vanilkové pasty
Na dokončení:
- 150 g másla
- 2 balíčky skořicového cukru
- Ze všech ingerdiencí propracujeme těsto, do kterého postupně vpracujeme 150g másla. Hotové těsto zabalíme do fólie a necháme přes noc odležet v lednici.
- Druhý den těsto rozdělíme na 5 stejných dílů, vyválíme z nich hady, které obalíme ve skořicovém cukru. Zapleteme ideálně jako vánočku, vložíme do pečicím papírem vystlané formy na biskupský chlebík a necháme ještě alespoň 4 hodiny vykynout.
- Poté pečeme v předehřáté troubě na 160°C, dokud nám krásně nezhnědne cca 40 minut.
Počet porcí: 6 porcí
Dobra přípravy: 50 minut bez odležení
Víkendové pečení se SweetBurg: Jak si doma upéct dokonalý dort od korpusu po krém
Recept Jidáše
- 500 g polohrubé mouky
- 100 g moučkového cukru
- 75 g rozpuštěného másla s vrchovatou lžící medu
- 2 žloutky
- 250 ml mléka
- 20 g čerstvého droždí
- špetka soli
- špetka cukru krupice
- 1 vejce na potření těsta
- Med na potření hotových jidášů
- Z droždí, vlahého mléka, špetky soli a špetky cukru necháme vzejít kvásek.
- Mouku, cukr moučku, máslo, žloutky smícháme v míse a následě přidáme hotový kvásek.
- Těsto propracujeme a necháme v teple kynout 2 hodiny.
- Vykynuté těsto ještě jednou propracujeme a vyválíme dlouhé prameny, které zapleteme do různých tvarů.
- Necháme ještě 30 minut nakynout.
- Pečeme na pečicím papíru v předehřáté troubě na 170 °C 20 minut.
- Zlatavé jidáše potřeme po upečení medem.
Počet porcí: 12 kusů
Dobra přípravy: 35 minut bez kynutí
Přeji vám krásné, voňavé a barevné Velikonoce.
Víkendové pečení se SweetBurg: Mini Pavlova jako nejkrásnější velikonoční ozdoba stolu!