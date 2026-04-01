Obsah
Postní období před Velikonocemi
Velikonocům předchází čtyřicetidenní postní období, které začíná Popeleční středou. Půst není jen o hladovění. Historicky jde o 40denní období přípravy na Velikonoce. V křesťanské tradici je to čas pokání, ztišení a odříkání. Ale i když nejste věřící, dává půst hluboký smysl. Je to čas, kdy dobrovolně odložíme to, co nás ovládá nebo zatěžuje – ať už je to maso, alkohol, cukr, nebo nekonečné scrollování na sociálních sítích.
|
Mazanec není jediný. Po celé Evropě slaví Velikonoce sladkým kynutým chlebem
Květná neděle
Květná neděle je prvním dnem Svatého týdne. Tento rok připadá na 29. března. Připomíná příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali palmovými ratolestmi. V českých zemích se místo palmových větví používají větvičky jívy, takzvané „kočičky“.
Tradice
- Lidé nosili do kostela svazky jívových proutků. Věřilo se, že posvěcené kočičky ochrání dům před bleskem, úrodu před kroupami a dobytek před nemocemi.
- Podle lidové pověry se na Květnou neděli nesmělo péct z mouky. Lidé se báli, že by se „zapekly“ květy na stromech a loukách a nebyla by ten rok žádná úroda.
- Tradovalo se, že na Květnou neděli by měl mít každý na sobě něco nového, aby „nepokvétal“ (nechřadl) a aby ho „beránek nepokakal“ (přeneseně: aby ho neopustilo štěstí).
Bezlepkový ovocný chlebíček s krémem ze smetanového sýra – zdravá sladká pochoutka
Střední
90 min
Modré pondělí
Modré pondělí (30. března 2026) je takovým tichým předvojem všeho, co přijde. Svůj název získalo pravděpodobně podle barvy látky, která v kostelích zahalovala oltáře.
Tradice
- Pro lidi to byl den klidu. Studenti měli volno a v domácnostech se nesmělo pracovat. Byl to takový „rozjezd“ před velkým úklidem.
- Zapomenutý zvyk: V některých krajích se věřilo, že sny z noci na Modré pondělí se do roka vyplní.
Svěží citronový beránek se sněhovým zdobením: Vláčné těsto se zakysanou smetanou
Střední
85 min
Šedivé úterý
Zatímco pondělí bylo o klidu, Šedivé úterý (31. března 2026) je dnem akce. Šedá barva zde symbolizuje popel a prach, který se za zimu usadil v koutech.
Tradice
- Nebyl to jen obyčejný úklid. Vymetání pavučin březovým koštětem mělo z domu vyhnat všechno, co tam „uvízlo“ přes zimu – nemoci, hádky i zlé duchy.
- Stěny se natíraly vápnem nejen kvůli čistotě, ale vápno bylo vnímáno jako dezinfekce a ochrana.
- Pověra: Hospodář v tento den kontroloval nářadí. Pokud bylo něco rozbité a neopravilo se to na Šedivé úterý, věřilo se, že hospodářství začne upadat.
Škaredá středa
Škaredá středa (1. dubna 2026) připomíná Jidášovu zradu – tedy „škaredý“ skutek.
Tradice
- Nejdůležitější pravidlo: Nesmíš se mračit. Tradovalo se, že kdo se na Škaredou středu zašklebí, tomu ten výraz obličeje zůstane každou středu v roce. Jde o symbolickou ochranu před Jidášovou zradou.
- Aby jídlo odpovídalo názvu dne, dělaly se záměrně „potrhané“ pokrmy. Kromě sladkého trhance to byly i bramborové placky, které se na pánvi schválně rozmačkaly.
- Pověra: Saze vymetené v tento den se schovávaly. Věřilo se, že když se jimi posype kout v chlévě, dobytek bude chráněn před čarodějnicemi.
Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek (2. dubna 2026) je dnem zdraví a probouzející se přírody. V kostelích se naposledy rozezní zvony a pak „odlétají do Říma“. Místo nich nastupují kluci s dřevěnými řehtačkami a klapačkami, aby zahnali vše zlé z vesnice.
Tradice
- Jedlo se vše zelené (hrách, bylinky, mladé kopřivy, špenát). Lidé věřili, že jim to zajistí pevné zdraví.
- Než vyšlo slunce, chodili se lidé mýt do potoka (často bosí). Mělo to zahnat nemoci kůže a zajistit svěžest.
- Peklo se kynuté pečivo připomínající provaz. Kdo snědl jidáše potřeného medem před východem slunce, byl prý chráněn před hadím uštknutím a žihadly vos.
- Pověra: Na Zelený čtvrtek se lidé nesměli hádat a nikdo si od nikoho nesměl nic půjčovat. Jen tak se v domě udržely peníze.
Tradiční velikonoční nádivka s uzeným masem a kopřivami – Poctivý recept s mandlemi
Lehké
55 min
Mechové muffiny se špenátem: Kouzelný dezert, který ohromí barvou i jemnou chutí
Střední
60 min
Velký pátek
Velký pátek (3. dubna 2026) je nejpřísnějším dnem celého týdne. Je to den smutku nad ukřižováním Ježíše, ale zároveň den nejsilnější magie.
Tradice
- Země byla vnímána jako „tělo Páně“. Nesmělo se rýt, kopat ani sázet. Kdo by pohnul zemí, tomu by pole neurodilo.
- Podle pověstí se na chvíli otevírají hory a skály vydávají zlato. Poklad poznáte podle kvetoucího kapradí nebo modravého světla.
- Věřilo se, že by se prádlo nenamáčelo do vody, ale do krve Kristovy. Kdo vypral prádlo, přivolal na rodinu neštěstí.
- Jedlo se jen velmi málo, často jen kousek chleba nebo hustá polévka (česnečka bez tuku).
Bílá sobota
Bílá sobota (4. dubna 2026) je dnem, kdy se v kuchyni nezastavíte.
Symbolika velikonočních jídel
Velikonoční pokrmy mají také symbolický význam.
Velikonoční tradice se v průběhu času částečně mění, ale jídlo zůstává jejich důležitou součástí. Pomáhá udržovat staré zvyky a vytváří atmosféru těchto významných jarních svátků.
Zatímco dopoledne se ještě nese v tichu u Božího hrobu, doma se vše chystá na velkou slávu. Půst končí a vrací se radost.
Tradice
- Před kostelem se pálil oheň (tzv. pálení Jidáše). Lidé si domů nosili ohořelá dřívka, která pak dávali za trámy krovu jako ochranu před požárem.
- Pekly se mazance (symbol slunce), beránci (symbol čistoty) a nádivky. Dívky barvily vajíčka – barva musela být sytá, aby symbolizovala život.
- Do setmění muselo být vše připravené. Bílá barva symbolizovala čistotu a nový začátek po vzkříšení.
Domácí velikonoční mazanec s vaječným likérem a rozinkami v rumu – Vláčné kynuté těsto provoněné vanilkou
Střední
60 min
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle)
Velikonoční neděle (5. dubna 2026) je největší oslavou života, připomíná zmrtvýchvstání Ježíše Krista a končí postní období. Rodina se schází u slavnostně prostřeného stolu. Neděle je dnem radosti, návštěv a odpočinku po náročném týdnu.
Tradice
- Do kostela se v košících nosilo jídlo (maso, vejce, mazanec). Posvěcený pokrm se pak doma rozdělil mezi všechny členy rodiny.
- Kus jídla se dával i dobytku a házel se do studny, aby byla voda čistá. Věřilo se, že když se u stolu podělíte s cizím člověkem, nebudete v příštím roce trpět nouzí.
- Pověra: Rodina si rozdělila jedno společné vejce. Kdyby někdo v lese zabloudil, měl si vzpomenout, s kým to vajíčko jedl, a našel by cestu domů.
Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí (6. dubna 2026) už patří čistě lidové zábavě. Pomlázka (nebo také tatar či hodovačka) má magickou funkci – čerstvé proutí má ženám a dívkám předat životodárnou sílu, aby „neoschly“. Odměnou za vyšlehání jsou kraslice, které symbolizují nový život a plodnost.
Tradice
- Pletla se pomlázka z čerstvého vrbového proutí (symbol životní síly). Vyšlehání žen mělo zajistit, aby „neoschly“, byly zdravé a pilné.
- V některých krajích (hlavně na Moravě) dívky oplácely koledníkům poléváním studenou vodou, aby je „zchladily“.
- Odměnou byla vajíčka. Červená barva symbolizovala lásku, žlutá slunce a zelená přírodu.
|
Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě
Rychlé sýrové chlebíčky s Hermelínem a bramborovým salátem – Klasické párty pohoštění pro návštěvy
Lehké
25 min
VELIKONOČNÍ HANTÝRKA: Vyznáte se v tradicích?
Každý kraj má své vlastní názvy pro dobroty i rituály. Zjistěte, co se skrývá pod pojmy, které používaly naše babičky!