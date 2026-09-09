Vejmrda není sprosté slovo. Jak připravit vyhlášenou křenovou pochoutku?

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Co je vejmrda
Patří mezi tradiční české přílohy. Připravuje se především z najemno nastrouhaného křenu a jablek. Podle konkrétního receptu se přidává ocet, sůl a někdy také trochu masového vývaru.
Na první pohled může připomínat obyčejný jablečný křen. Právě kombinace sladkých jablek a ostrého křenu je ale to, co z ní dělá typickou vejmrdu. Jablka křen trochu zjemní, zároveň dodají směsi šťavnatost a přirozenou sladkost. Ocet pak přidá kyselost a všechny chutě spojí.
Odkud vejmrda pochází
Vejmrda patří do české tradiční kuchyně a spojovaná je především s kuchyní kolem zabijaček. Přesný původ ale není úplně jednoduché přiřadit jednomu konkrétnímu regionu. S vejmrdou se setkáme v různých částech Čech a Moravy a její podoba se mohla podle místa i domácího receptu lišit.
Jak se vejmrda dělá
Příprava je velmi jednoduchá a zabere jen několik minut. Jablka oloupeme podle potřeby a nastrouháme najemno. Stejně tak nastrouháme čerstvý křen. Vše promícháme a dochutíme octem a solí.
U některých receptů se přidává několik lžic vývaru, nejčastěji z ovaru. Vejmrda je díky němu šťavnatější a zároveň získá výraznější chuť.
Důležité je s octem začít opatrně. Sladkost jablek se může výrazně lišit a u čerstvého křenu zase nikdy přesně nevíme, jak bude ostrý. Proto je lepší dochutit směs postupně.
Jaká jablka použít
Nejlepší jsou pevná a šťavnatá jablka s výraznou chutí. Použít můžeme sladší i kyselejší odrůdy. Moučná jablka vhodná nejsou tolik, protože výsledná směs může být suchá a bez výraznější chuti.
Recept Vejmrda
- 1 ks čerstvý křen
- 2 ks jablka
- 150 ml hovězího vývaru
- 1 lžíce octa
- sůl dle chuti
- Křen a jablka oloupeme a jemně nastrouháme.
- V misce smícháme s hovězím vývarem, solí a trochou octa.
Počet porcí: 4 porce
Doba příravy: 10 minut