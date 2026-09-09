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Vejmrda není sprosté slovo. Jak připravit vyhlášenou křenovou pochoutku?

Petra Burgrová
  4:40

Kapr s vejmrdou | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Vejmrda je přesně ten typ jídla, u kterého název vzbudí větší pozornost než samotný recept. Přitom jde o velmi jednoduchou přílohu, která stojí na několika surovinách. Základem jsou jablka a čerstvý křen.

Obsah

Co je vejmrda

Patří mezi tradiční české přílohy. Připravuje se především z najemno nastrouhaného křenu a jablek. Podle konkrétního receptu se přidává ocet, sůl a někdy také trochu masového vývaru.

Na první pohled může připomínat obyčejný jablečný křen. Právě kombinace sladkých jablek a ostrého křenu je ale to, co z ní dělá typickou vejmrdu. Jablka křen trochu zjemní, zároveň dodají směsi šťavnatost a přirozenou sladkost. Ocet pak přidá kyselost a všechny chutě spojí.

Ovarové koleno s vejmrdou

Ovarové koleno s vejmrdou

Recept

Střední

40 min

Pečený vepřový bůček s vejmrdou

Odkud vejmrda pochází

Vejmrda patří do české tradiční kuchyně a spojovaná je především s kuchyní kolem zabijaček. Přesný původ ale není úplně jednoduché přiřadit jednomu konkrétnímu regionu. S vejmrdou se setkáme v různých částech Čech a Moravy a její podoba se mohla podle místa i domácího receptu lišit.

Jablka

Jak se vejmrda dělá

Příprava je velmi jednoduchá a zabere jen několik minut. Jablka oloupeme podle potřeby a nastrouháme najemno. Stejně tak nastrouháme čerstvý křen. Vše promícháme a dochutíme octem a solí.

U některých receptů se přidává několik lžic vývaru, nejčastěji z ovaru. Vejmrda je díky němu šťavnatější a zároveň získá výraznější chuť.

Důležité je s octem začít opatrně. Sladkost jablek se může výrazně lišit a u čerstvého křenu zase nikdy přesně nevíme, jak bude ostrý. Proto je lepší dochutit směs postupně.

Pečený vepřový bůček s vejmrdou

Pečený vepřový bůček s vejmrdou

Recept

Střední

210 min

Jaká jablka použít

Nejlepší jsou pevná a šťavnatá jablka s výraznou chutí. Použít můžeme sladší i kyselejší odrůdy. Moučná jablka vhodná nejsou tolik, protože výsledná směs může být suchá a bez výraznější chuti.

Vejmrda

Recept Vejmrda

  1. Křen a jablka oloupeme a jemně nastrouháme.
  2. V misce smícháme s hovězím vývarem, solí a trochou octa.

Počet porcí: 4 porce
Doba příravy: 10 minut

Ovar s vejmrdou

Ovar s vejmrdou

Recept

Střední

120 min
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