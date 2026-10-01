Česká kuchyně má kromě klasických názvů jídel také pořádnou zásobu těch, které znějí přinejmenším zvláštně. Vejmrda, kočičí tanec, blbouni, osúch nebo stírka přitom nejsou žádné výmysly, ale skutečná jídla, která se v různých částech Česka připravovala po generace. Některé názvy odkazují na vzhled pokrmu, jiné na způsob přípravy nebo regionální nářečí. A u některých se původ názvu hledá jen obtížně.
Kapr s vejmrdou
Vejmrda
Vejmrda je jedním z názvů, které dokážou pobavit i člověka, který českou kuchyni dobře zná. Ve skutečnosti jde o jednoduchou přílohu z nastrouhaných jablek a čerstvého křenu, kterou dochutíme octem, solí a podle receptu také trochou vývaru. Vejmrdu najdeme například na stole vedle pečené kachny, vepřového masa nebo zabijačkových specialit.