Vejce, které na první pohled vypadá jako obyčejné vařené vejce, ukrývá vyvíjející se kachní zárodek. Balut se vaří ve skořápce a jí se včetně žloutku i zárodku. (Filipíny)
Autor: Profimedia.cz
Sardinský sýr Casu marzu je známý tím, že v něm žijí larvy sýrohlodky. Ty během zrání rozkládají tuky a bílkoviny v sýru a vytvářejí jeho typickou měkkou konzistenci. (Sardinie)
Islandská specialita hákarl se připravuje ze žraloka malohlavého nebo žraloka velikého. Jejich maso se několik týdnů fermentuje a poté několik měsíců suší. Výsledkem je nelibě aromatický pokrm, který se zapíjí kmínovou pálenkou. (Island)
Autor: Shutterstock
Slaneček Surströmming, který prošel fermentací, je proslulý především svou velmi intenzivní vůní. Tradičně se podává například s chlebem, bramborami a cibulí a konzerva se často otevírá venku. (Švédsko)
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
V Japonsku se jako pochoutka podávají larvy vos a včel - Hachinoko, často upravené se sójovou omáčkou a cukrem. Pro Evropana může být překvapivé už to, že se larvy servírují jako běžná součást jídla. (Japonsko)
Autor: Profimedia.cz
Escamoles jsou larvy a kukly mravenců, kterým se někdy říká mexický kaviár. Připravují se například na pánvi s máslem, cibulí a bylinkami. (Mexiko)
Autor: Profimedia.cz
Smažené nebo pražené kobylky - Chapulines, jsou v některých částech Mexika běžnou pochoutkou. Dochucují se například chilli, limetkou a solí a jedí se samotné nebo jako součást dalších jídel. (Mexiko)
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Beondegi jsou vařené nebo dušené kukly bource morušového. Prodávají se například jako pouliční občerstvení a mají výraznou vůni i specifickou strukturu. (Jižní Korea)
Autor: Profimedia.cz
Japonská ryba fugu je známá kvůli jedovatému tetrodotoxinu, který se nachází v některých jejích orgánech. Proto její příprava vyžaduje speciální znalosti a odpovídající licenci. (Japonsko)
Autor: Jan Zvolánek, iDNES.cz
Název shirako označuje mlíčí, tedy samčí pohlavní žlázy ryb. Nejčastěji se podává z tresky a připravuje se například vařením, grilováním nebo smažením. (Japonsko)
Autor: commons.wikimedia.org/Schellack, Creative Commons
Natto jsou fermentované sójové boby pokryté charakteristickými lepkavými vlákny. Pro mnoho lidí je nezvyklá především jejich kombinace výrazného aroma a velmi slizké konzistence. (Japonsko)
Autor: instagramový účet: @fermfermentatie
Kuřecí nožky se v některých asijských kuchyních upravují smažením, dušením nebo vařením v omáčce. Po odstranění tvrdých drápků se jí hlavně kůže a vazivové části. (Čína a další části Asie)
Autor: TV Nova
Smalahove je pečená nebo vařená ovčí hlava, která se tradičně podává především v západním Norsku. Na talíři se servíruje včetně částí, které se v jiných kuchyních obvykle vyhazují. (Norsko)
Autor: Schneelocke, Creative Commons
Lutefisk je jídlo, po kterém se vám po návratu ze skandinávských zemí stýskat nebude. Jde o pokrm ze sušených ryb, které byly ošetřeny louhem. Což má za následek, že maso získá želatinovou konzistenci a často, v závislosti na druhu bílé ryby, velmi silný pronikavě štiplavý zápach. (Norsko)
Autor: Jonathunder, Creative Commons
Rakfisk je pstruh, který se nasolí a nechá několik měsíců fermentovat. Jí se bez tepelné úpravy a jeho výrazná chuť i vůně mohou být pro neznalého strávníka překvapivé. (Norsko)
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Haggis se připravuje z ovčích vnitřností, cibule, ovesných vloček, tuku a koření. Směs se tradičně vaří v ovčím žaludku, což je také důvod, proč může na českého strávníka působit poněkud neobvykle. (Skotsko)
Autor: Getty Images
„Black pudding“ neboli černý pudink je ve skutečnosti krvavá jelitová klobása připravená mimo jiné z vepřové krve, tuku a ovesných vloček. Krájí se na plátky a často se podává jako součást snídaně. (Irsko a Velká Británie)
Autor: Profimedia.cz
Cuy je pečené nebo smažené morče, které je v některých jihoamerických zemích tradičním zdrojem masa. Celé upečené zvíře se často servíruje přímo na talíři, takže vizuálně může být pro Evropana hodně výrazné. (Peru a další části Jižní Ameriky)
Autor: Profimedia.cz
Žabí stehýnka patří k nejznámějším francouzským jídlům, která si svět spojuje s poněkud neobvyklou surovinou. Nejčastěji se smaží nebo pečou s máslem, česnekem a bylinkami. (Francie)
Autor: Profimedia.cz
Nsenene jsou jedlé kobylky, které se v Ugandě sezónně smaží a prodávají jako oblíbená pochoutka. Hmyz se připravuje například s cibulí nebo kořením. (Uganda)
Autor: Profimedia.cz
Kachní jazyky se v čínské kuchyni upravují například dušením, pečením nebo smažením. Na talíři působí nezvykle především jejich tvar, přesto jde o surovinu využívanou v řadě regionálních jídel. (Čína)
Autor: Helena Chvojková
Durian není jídlo v pravém slova smyslu, ale mezi nejbizarnější potraviny světa patří právem. Velké ovoce s ostnatou slupkou je známé velmi intenzivním zápachem, zatímco jeho dužina je v jihovýchodní Asii považována za pochoutku. (jihovýchodní Asie)
Autor: Profimedia.cz
Takzvaná panenská vejce jsou regionální specialitou z Dongyangu, při které se vejce vaří v moči chlapců. Jde o jeden z nejbizarnějších příkladů tradiční úpravy potravin, který se v této oblasti stal známou součástí místní kuchyně. (Čína)
Autor: Aly Song, Reuters
Kholodets je masový vývar, který po vychladnutí ztuhne díky přirozenému kolagenu. Uvnitř rosolu zůstávají kousky masa a někdy i celé části masa s kůží a kostmi. (východní Evropa)
Autor: Canva
Termiti se v některých částech Afriky sbírají a jedí především v období, kdy vylétávají z kolonií. Mohou se pražit, smažit nebo sušit a následně rozemlít. (Afrika)
Autor: Canva
Velké larvy dřevokazného hmyzu jsou tradiční potravinou některých domorodých komunit Austrálie. Mohou se jíst syrové nebo tepelně upravené, například pečené. (Austrálie)
Autor: Canva
Mopane worms - housenky motýla druhu Gonimbrasia belina jsou v některých zemích jižní Afriky běžnou potravinou. Suší se nebo vaří a následně se mohou smažit či připravovat v omáčce. (jižní Afrika)
Autor: Canva
Velcí pavouci se v některých částech Kambodže smaží a prodávají jako pouliční občerstvení. Tarantule se obvykle dochucují česnekem, solí nebo dalšími kořenícími směsmi. (Kambodža)
Autor: Canva
Kokoreç se připravuje z ovčích nebo kozích střev, která se naplní dalšími vnitřnostmi, okoření a opečou. Nakrájené maso se pak podává například v pečivu. (Turecko)
Autor: Canva
Mett je velmi jemně namleté syrové vepřové maso, které se tradičně podává na pečivu s cibulí. Pro Čechy může být překvapivé hlavně to, že se maso konzumuje syrové. (Německo)
Autor: Canva
Rocky Mountain oysters – přestože název zní jako mořská pochoutka, s ústřicemi nemají nic společného. Jde o býčí nebo telecí varlata, která se obalují a smaží. (USA)
Autor: Canva
Jellied eels. Úhoři se vaří v kořeněném vývaru, který po vychladnutí ztuhne v rosol. Jde o starou londýnskou specialitu, která dnes rozhodně nepatří mezi každodenní jídla většiny Britů. (Velká Británie)
Autor: Canva
Pidan neboli staleté vejce není ve skutečnosti staré sto let, ale prochází několikatýdenním až několikaměsíčním procesem konzervace. Výsledkem je tmavý průsvitný bílek a zelenošedý žloutek. (Čína)
Autor: Canva
Na první pohled jen těžko k poznání. Jedná se o smažené žáby.
Autor: Libor Budinský, pro iDNES.cz