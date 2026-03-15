Jak správně skladovat vejce v lednici? Tady je důvod, proč nepatří do dveří

Jak skladovat vajíčka a kde je uložit
Kde vejce v lednici skladovat? Dříve bylo zvykem vejce skladovat ve dveřích lednice, ale to je ta nejméně vhodná část. Při každém otevírání se teplota mění a vejce se tak mohou orosit, což narušuje jejich ochrannou vrstvu a urychluje kazivost. Nejideálnější je pro jejich skladování střední police lednice, kde je teplota stabilní.
Vyhněte se také místům blízko silně aromatických potravin, například sýrů a uzenin, protože pórovitá skořápka snadno absorbuje pachy a může ovlivnit chuť vajec.
Proč skladovat vejce špičkou dolů
Špička dolů udržuje žloutek uprostřed a vzduchovou bublinu nahoře, což prodlužuje jejich čerstvost. Pokud máte vejce v lednici déle než 10 dní, doporučuje se je jemně otočit, aby žloutek nepřilnul ke skořápce a zůstal pěkně uprostřed.
Proč vejce nemýt
I když jsou špinavá, vejce rozhodně nemyjte. Zbavili byste se totiž přirozené ochranné vrstvy, která vejce chrání před bakteriemi, a tím by se zkrátila jejich trvanlivost.
Jak dlouho vydrží vejce v lednici a mimo ni
Čerstvá vejce (do 9 dnů od snášky) vydrží v lednici až 5 týdnů, při ideálním skladování až 2 měsíce. Domácí vejce obvykle 3–4 týdny. Rozklepnuté vejce v uzavřené nádobě vydrží maximálně 24 hodin.
Natvrdo uvařená vejce vydrží v lednici až 7 dní. Nechte je ale zcela vychladnout, skladujte je v suché nádobě a nikdy je neukládejte do dveří lednice.
V temné a chladné spíži (do 18 °C) vydrží syrová vejce jen 1–2 týdny. Při vyšší teplotě se trvanlivost výrazně zkracuje, proto se nedoporučuje ponechávat je při pokojové teplotě déle než pár hodin. I přesto se tak stále v mnohých domácnostech děje, ať už z různých důvodů.
Pozor! Delší skladování vajíček při pokojové teplotě se může projevit jejich rychlým kazením a zvýšeným rizikem množení bakterií.
