Obsah
Proč je dobré jíst vajíčka
Vajíčka patří mezi nejuniverzálnější potraviny vůbec. Možná působí obyčejně, ale skrývají v sobě víc, než by se zdálo. Obsahují kvalitní bílkoviny, zdravé tuky, vitamíny skupiny B, vitamín D i minerály, které pomáhají tělu regenerovat po náročném dni. Právě proto jsou ideální volbou, když potřebujeme rychle doplnit energii, ale nechceme sáhnout po nezdravém jídle.
Zajímavé je i to, že vejce patří k málu potravin, které obsahují téměř všechny esenciální aminokyseliny – tedy stavební kameny pro svaly, imunitu i mozek. Jinými slovy: zasytí tělo i hlavu.
Barva skořápky neznamená kvalitu. Bílé i hnědé vejce mají stejnou výživovou hodnotu. Barva závisí pouze na plemeni slepice, ne na kvalitě ani chuti.
Kolik vajec denně sníst
Pro většinu zdravých lidí jsou 1–2 vejce denně zcela v pořádku. Moderní výživová doporučení už vejce neomezují kvůli cholesterolu, protože u většiny lidí vejce nezvyšují hladinu „špatného“ cholesterolu v krvi.
Rekord v pojídání vajec. Nejvíc vajec snědených za hodinu je přes 140 kusů.
Kde skladovat vajíčka
Vejce se mají skladovat v lednici, ale musí se tam dát hned a zůstat tam. Problém není samotná lednice, ale kolísání teploty. Když se vejce vyndá z chladu do tepla a pak zase vrátí do lednice, na skořápce se začne srážet vlhkost → ta umožní bakteriím (např. salmonelle) proniknout dovnitř přes póry ve skořápce. Vyberte si tedy, zda je necháte v pokojové teplotě, nebo v lednici, a už uskladnění neměňte.
Jak dlouho nechat vejce v lednici
V lednici při teplotě kolem 4–7 °C vydrží až 4–5 týdnů od data snesení nebo cca 2–3 týdny po datu minimální trvanlivosti.
Pokud si nejste jistí, dejte vejce do sklenice s vodou:
- Klesne ke dnu = je čerstvé.
- Stojí = je ještě použitelné.
- Plave = je skažené, vyhoďte ho.
Tip redekce: Proč skladovat vejce špičkou dolů? Tato poloha udrží žloutek uprostřed. Omezí kontakt se vzduchovou bublinou na tupém konci a výrazně tak prodlouží jejich trvanlivost a čerstvost.
Co si můžu udělat z vajíček
Jak dlouho vařit vejce?
Vajíčka skvěle fungují jako pojivo mezi zbytky – trocha zeleniny, kousek sýra nebo šunky se s nimi promění v plnohodnotné jídlo.
Právě tahle vlastnost z nich dělá ideální surovinu pro hektické týdny, kdy nechceme plýtvat, ale ani trávit hodiny vařením. Navíc se dají připravit na desítky způsobů – vařená, míchaná, pečená, zapečená, v omeletě, v tortille, na sladko i na slano. A pokaždé chutnají trochu jinak.
Recept Míchaná vejce se sušenou šunkou a houbovým ragú
- 2 hrsti sušených hub
- 400 g cherry rajčátek na stonku
- 8 plátků sušené šunky
- 80 g másla
- 1 ks červená cibule
- 1 lžíce čerstvého tymiánu
- 8 ks vajec
- sůl podle chuti
- Houby zalijeme převařenou vodou a necháme je bobtnat asi 10 minut.
- Rajčátka dáme na plech vyložený pečicím papírem spolu s plátky sušené šunky a pečeme v předehřáté troubě při 185 °C asi 10 minut.
- Na rozehřáté polovině másla zpěníme najemno nakrájenou cibuli dosklovata, poté přidáme scezené houby a tymián. Osolíme a necháme restovat asi 2 minuty.
- Na druhé pánvi rozehřejeme zbytek másla, rozklepneme do něj vejce, osolíme a za stálého míchání restujeme na mírném ohni. Pomocí vařečky nejdříve rozmícháme bílky a poté do nich zamícháme žloutky a ihned rozdělíme na talíře. K vejcím rozdělíme i rajčátka, ragú a křupavou šunku. Podávát můžeme třeba s chlebem namazaným máslem s čerstvou pažitkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Recept Italská vaječná omeleta
- 12 ks vajec
- 1 lžička sušeného oregana
- sůl dle chuti
- 0,50 lžičky čerstvě mletého černého pepře
- olej na smažení
- 8 plátků parmské šunky
- 80 g strouhaného parmazánu
- 4 lžíce rukoly
- 40 g parmazánových hoblinek
- 1 ks bílá bageta
- Do mísy rozklepneme vejce, smícháme je se špetkou soli, oreganem a pepřem a pečlivě vše metličkou vyšleháme.
- Na pánvi rozehřejeme lžíci oleje, poté vlijeme čtvrtinu vaječné směsi a posypeme čtvrtinou strouhaného parmazánu.
- Omeletu smažíme asi 3 – 4 minuty, dokud nejsou vajíčka tuhá. Stejným způsobem připravíme zbývající tři omelety.
- Hotovou omeletu dáme na talíř, poklademe dvěma plátky parmské šunky, lístky rukoly a hoblinkami parmazánu. Podáváme s bílou bagetou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut
Recept Zapečené ratatouille s vejcem
- 1 ks lilek
- 2 ks cukety
- 1 ks cibule
- 3 stroužky česneku
- 2 ks barevné papriky
- 2 lžíce rostlinného oleje
- 1 hrst bylinek (rozmarýn a bazalka)
- 400 g rajčat
- 2 lžíce octa (např. balzamikového)
- sůl dle chuti
- 4 ks vejce
- Lilek s cuketou omyjeme a nakrájíme na půlkolečka, cibuli nasekáme najemno a česnek na plátky. Papriky očistíme a rozkrájíme na menší kousky.
- V hrnci rozehřejeme olej, na kterém opečeme cuketu s lilkem dozlatova. Pak přidáme papriku, cibuli a česnek a společně restujeme ještě pár minut.
- Poté vmícháme nasekaný rozmarýn, lístky bazalky a vlijeme rajčata a ocet. Vše osolíme a necháme 5 minut probublávat.
- Hrnec vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme cca 30 minut doměkka. Přibližně 10 minut před koncem pečení navrch zeleninové směsi vyklepneme vejce.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut
Recept Palačinky s vejcem a slaninou
- 75 g hladké pohankové mouky
- 50 g hladké pšeničné mouky
- 1 ks vejce
- sůl dle chuti
- 2 lžíce rozpuštěného sádla (+ na smažení)
Na náplň:
- 4 ks vejce
- sůl a pepř dle chuti
- 100 g orestované slaniny
- Nejprve vyšleháme prosáté mouky s vejcem a poté do směsi opatrně postupně přiléváme 200 – 250 ml vody. Těsto by mělo získat podobnou konzistenci jako u sladkých palačinek. Poté směs osolíme a znovu prošleháme.
- Těsto necháme několik hodin uležet a na závěr do něj přidáme rozpuštěné sádlo a opět vyšleháme.
- Rozpálenou pánev s nepřilnavým povrchem vymažeme slabě sádlem a nalijeme do ní naběračku těsta, které ihned krouživým pohybem rozlijeme po celé pánvi. Jakmile začnou okraje hnědnout, palačinku obrátíme a do středu vyklepneme vejce. Bílek vidličkou rozetřeme do stran, osolíme, opepříme a po obvodu žloutku rozložíme orestovanou slaninu.
- Jakmile bílek ztuhne, složíme okraje palačinky k vejci tak, aby vznikl čtverec. Stejným způsobem zpracujeme zbývající těsto. Ihned podáváme, například se zeleninovým salátem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut