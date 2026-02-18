Vejce jako záchrana večeře? Pravda, kterou většina lidí nezná

Petra Burgrová
  15:10
Jsou dny, kdy otevřeme lednici, povzdechneme si a jediné, na co máme energii, je „něco rychlého“. Právě tehdy přichází na scénu jedna nenápadná, ale naprosto dokonalá surovina: vejce. Má je doma skoro každý, připravíte je za pár minut a dají se proměnit v překvapivě pestrá jídla.

Zeleninové lečo se sázeným vejcem | foto: Martin ŠpeldaKulinární studio MAFRA

Obsah

Proč je dobré jíst vajíčka

Vajíčka patří mezi nejuniverzálnější potraviny vůbec. Možná působí obyčejně, ale skrývají v sobě víc, než by se zdálo. Obsahují kvalitní bílkoviny, zdravé tuky, vitamíny skupiny B, vitamín D i minerály, které pomáhají tělu regenerovat po náročném dni. Právě proto jsou ideální volbou, když potřebujeme rychle doplnit energii, ale nechceme sáhnout po nezdravém jídle.

Zajímavé je i to, že vejce patří k málu potravin, které obsahují téměř všechny esenciální aminokyseliny – tedy stavební kameny pro svaly, imunitu i mozek. Jinými slovy: zasytí tělo i hlavu.

Barva skořápky neznamená kvalitu. Bílé i hnědé vejce mají stejnou výživovou hodnotu. Barva závisí pouze na plemeni slepice, ne na kvalitě ani chuti.

Skotská vejce se salátkem

Skotská vejce se salátkem

Recept

Lehké

45 min

Skotská vejce se salátem + stepy

Kolik vajec denně sníst

Pro většinu zdravých lidí jsou 1–2 vejce denně zcela v pořádku. Moderní výživová doporučení už vejce neomezují kvůli cholesterolu, protože u většiny lidí vejce nezvyšují hladinu „špatného“ cholesterolu v krvi.

Rekord v pojídání vajec. Nejvíc vajec snědených za hodinu je přes 140 kusů.

Kde skladovat vajíčka

Vejce se mají skladovat v lednici, ale musí se tam dát hned a zůstat tam. Problém není samotná lednice, ale kolísání teploty. Když se vejce vyndá z chladu do tepla a pak zase vrátí do lednice, na skořápce se začne srážet vlhkost → ta umožní bakteriím (např. salmonelle) proniknout dovnitř přes póry ve skořápce. Vyberte si tedy, zda je necháte v pokojové teplotě, nebo v lednici, a už uskladnění neměňte.

Chilaquiles podle Kateřiny Veitové

Chilaquiles podle Kateřiny Veitové

Recept

Střední

20 min

Chilaquiles podle Kateřiny Veitové

Jak dlouho nechat vejce v lednici

V lednici při teplotě kolem 4–7 °C vydrží až 4–5 týdnů od data snesení nebo cca 2–3 týdny po datu minimální trvanlivosti.

Pokud si nejste jistí, dejte vejce do sklenice s vodou:

  • Klesne ke dnu = je čerstvé.
  • Stojí = je ještě použitelné.
  • Plave = je skažené, vyhoďte ho.

Tip redekce: Proč skladovat vejce špičkou dolů? Tato poloha udrží žloutek uprostřed. Omezí kontakt se vzduchovou bublinou na tupém konci a výrazně tak prodlouží jejich trvanlivost a čerstvost.

Bílá polévka se slaninou, vejcem a koprem

Bílá polévka se slaninou, vejcem a koprem

Recept

Lehké

50 min

Bílá polévka se slaninou, vejcem a koprem

Co si můžu udělat z vajíček

Jak dlouho vařit vejce?

  • Vejce na měkko: 4–5 minut (pevný bílek, tekutý žloutek)
  • Vejce na hniličku: 6–7 minut (pevný bílek, krémový žloutek)
  • Vejce na tvrdo: 9–10 minut (pevný bílek i žloutek)

Vajíčka skvěle fungují jako pojivo mezi zbytky – trocha zeleniny, kousek sýra nebo šunky se s nimi promění v plnohodnotné jídlo.

Právě tahle vlastnost z nich dělá ideální surovinu pro hektické týdny, kdy nechceme plýtvat, ale ani trávit hodiny vařením. Navíc se dají připravit na desítky způsobů – vařená, míchaná, pečená, zapečená, v omeletě, v tortille, na sladko i na slano. A pokaždé chutnají trochu jinak.

Anglická snídaně

Anglická snídaně

Recept

Střední

40 min
Míchaná vejce se sušenou šunkou a houbovým ragú

Recept Míchaná vejce se sušenou šunkou a houbovým ragú

  • 2 hrsti sušených hub
  • 400 g cherry rajčátek na stonku
  • 8 plátků sušené šunky
  • 80 g másla
  • 1 ks červená cibule
  • 1 lžíce čerstvého tymiánu
  • 8 ks vajec
  • sůl podle chuti
      1. Houby zalijeme převařenou vodou a necháme je bobtnat asi 10 minut.
      2. Rajčátka dáme na plech vyložený pečicím papírem spolu s plátky sušené šunky a pečeme v předehřáté troubě při 185 °C asi 10 minut.
      3. Na rozehřáté polovině másla zpěníme najemno nakrájenou cibuli dosklovata, poté přidáme scezené houby a tymián. Osolíme a necháme restovat asi 2 minuty.
      4. Na druhé pánvi rozehřejeme zbytek másla, rozklepneme do něj vejce, osolíme a za stálého míchání restujeme na mírném ohni. Pomocí vařečky nejdříve rozmícháme bílky a poté do nich zamícháme žloutky a ihned rozdělíme na talíře. K vejcím rozdělíme i rajčátka, ragú a křupavou šunku. Podávát můžeme třeba s chlebem namazaným máslem s čerstvou pažitkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Italská vaječná omeleta

Recept Italská vaječná omeleta

  • 12 ks vajec
  • 1 lžička sušeného oregana
  • sůl dle chuti
  • 0,50 lžičky čerstvě mletého černého pepře
  • olej na smažení
  • 8 plátků parmské šunky
  • 80 g strouhaného parmazánu
  • 4 lžíce rukoly
  • 40 g parmazánových hoblinek
  • 1 ks bílá bageta
    1. Do mísy rozklepneme vejce, smícháme je se špetkou soli, oreganem a pepřem a pečlivě vše metličkou vyšleháme.
    2. Na pánvi rozehřejeme lžíci oleje, poté vlijeme čtvrtinu vaječné směsi a posypeme čtvrtinou strouhaného parmazánu.
    3. Omeletu smažíme asi 3 – 4 minuty, dokud nejsou vajíčka tuhá. Stejným způsobem připravíme zbývající tři omelety.
    4. Hotovou omeletu dáme na talíř, poklademe dvěma plátky parmské šunky, lístky rukoly a hoblinkami parmazánu. Podáváme s bílou bagetou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut

Žlutá čočka na kyselo se zastřeným vejcem

Žlutá čočka na kyselo se zastřeným vejcem

Recept

Lehké

60 min
Zapečené ratatouille s vejcem

Recept Zapečené ratatouille s vejcem

  • 1 ks lilek
  • 2 ks cukety
  • 1 ks cibule
  • 3 stroužky česneku
  • 2 ks barevné papriky
  • 2 lžíce rostlinného oleje
  • 1 hrst bylinek (rozmarýn a bazalka)
  • 400 g rajčat
  • 2 lžíce octa (např. balzamikového)
  • sůl dle chuti
  • 4 ks vejce
    1. Lilek s cuketou omyjeme a nakrájíme na půlkolečka, cibuli nasekáme najemno a česnek na plátky. Papriky očistíme a rozkrájíme na menší kousky.
    2. V hrnci rozehřejeme olej, na kterém opečeme cuketu s lilkem dozlatova. Pak přidáme papriku, cibuli a česnek a společně restujeme ještě pár minut.
    3. Poté vmícháme nasekaný rozmarýn, lístky bazalky a vlijeme rajčata a ocet. Vše osolíme a necháme 5 minut probublávat.
    4. Hrnec vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme cca 30 minut doměkka. Přibližně 10 minut před koncem pečení navrch zeleninové směsi vyklepneme vejce.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut

Palačinky s vejcem a slaninou

Recept Palačinky s vejcem a slaninou

  • 75 g hladké pohankové mouky
  • 50 g hladké pšeničné mouky
  • 1 ks vejce
  • sůl dle chuti
  • 2 lžíce rozpuštěného sádla (+ na smažení)

Na náplň:

  • 4 ks vejce
  • sůl a pepř dle chuti
  • 100 g orestované slaniny
    1. Nejprve vyšleháme prosáté mouky s vejcem a poté do směsi opatrně postupně přiléváme 200 – 250 ml vody. Těsto by mělo získat podobnou konzistenci jako u sladkých palačinek. Poté směs osolíme a znovu prošleháme.
    2. Těsto necháme několik hodin uležet a na závěr do něj přidáme rozpuštěné sádlo a opět vyšleháme.
    3. Rozpálenou pánev s nepřilnavým povrchem vymažeme slabě sádlem a nalijeme do ní naběračku těsta, které ihned krouživým pohybem rozlijeme po celé pánvi. Jakmile začnou okraje hnědnout, palačinku obrátíme a do středu vyklepneme vejce. Bílek vidličkou rozetřeme do stran, osolíme, opepříme a po obvodu žloutku rozložíme orestovanou slaninu.
    4. Jakmile bílek ztuhne, složíme okraje palačinky k vejci tak, aby vznikl čtverec. Stejným způsobem zpracujeme zbývající těsto. Ihned podáváme, například se zeleninovým salátem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Lyonský salát se zastřeným vejcem

Lyonský salát se zastřeným vejcem

Recept

Lehké

20 min
Zeleninové lečo se sázeným vejcem

Zeleninové lečo se sázeným vejcem

Recept

Střední

30 min

Vstoupit do diskuse
Témata: Vaříme z vajec

Nejčtenější

Myslíte, že jíte zdravě? Těchto 12 potravin patří k nejvíc zasaženým pesticidy

Příliš pesticidů. Častý problém dováženého ovoce. Jablka na snímku, které...

Pesticidy se stále častěji objevují i v ovoci a zelenině, které běžně konzumujeme. Přehled nejvíce zatížených potravin za rok 2025 ukazuje, kde se hromadí nejvíce, jaký mohou mít vliv na zdraví a jak...

Recept na masopustní koblihy podle Maršálka. Stihnete je za dvě a půl hodiny

Plněné italské koblihy Bomboloni + stepy

Tradiční smažené kynuté koblihy mají dlouhou historii a jsou neodmyslitelnou součástí oslav masopustu. Tato sladká, nadýchaná dobrota, plněná marmeládou nebo jinou náplní, symbolizuje hojnost a...

Upéct bábovku už vás nikdy nenapadne. Vyzkoušejte recept na lahodný savarin

Savarin

Na první pohled může působit jako obyčejná bábovka. Ve skutečnosti je savarin jednou z velkých legend francouzské cukrařiny – kynutý moučník, který se důkladně prolívá sladkým sirupem. Jeho příběh...

Čokoládový dort s mascarpone: Jediný dort, který na Valentýna potřebujete

Valentýnský čokoládový dort

Hledáte ten nejlepší dort na Valentýna? Mám pro vás recept na extra čokoládový dort s nadýchaným mascarpone krémem. Chutná luxusně, ale zvládnete ho připravit i během jednoho večera. Přesně takový...

Jak upéct maso, aby bylo šťavnaté? Stačí se vyhnout této drobné chybě

Pečené kuře s meruňkami

Druhý díl seriálu o pomalém víkendovém vaření patří vůni pečeného masa. Víkend má totiž úplně jiný rytmus než pracovní týden – rána jsou pomalejší, nikam se nespěchá a v kuchyni je konečně čas dopřát...

Pečená kuřecí stehna s česnekovou omáčkou – šťavnaté maso plné chuti, ideální na oběd či večeři

Pečená kuřecí stehna s česnekovou omáčkou
Recept

Střední

80 min

Šťavnatá pečená kuřecí stehna s česnekem ideálně podávejte s bramborami, opečenou slaninou a...

Plněná vejce na salátu - jednoduchý salát s nádechem jara

Plněná vejce na salátu
Recept

Lehké

20 min

Pro pestřejší variantu můžete do náplně přidat nasekané bylinky, kapary nebo jemně nakrájenou...

Jak nejlépe připravit růžičkovou kapustu? Pohlreich vám neporadí, zato my ano

Růžičková kapusta je cenným zdrojem čerstvých vitaminů, cenných minerálů i...

Růžičková kapusta je plná vitamínu C, vlákniny a látek s antioxidačními účinky. Navíc má málo kalorií a dobře zasytí, takže je ideální i ve chvíli, kdy chcete jíst lehce, ale smysluplně.

18. února 2026  5:20

Nejoblíbenější dezert královny Alžběty II. byl čokoládový dortík. Máme recept přímo z královské kuchyně

Chocolate Biscuit Cake královny Alžběty II.

Jednoduchý čokoládový dezert bez pečení patřil k nejoblíbenějším sladkostem královny Alžběty II. A podle bývalého královského kuchaře se servíroval tak dlouho, dokud nezmizel poslední drobek.

18. února 2026

Koláč s kousky čokolády a hrozny – jednoduchý domácí moučník ke kávě

Koláč s kousky čokolády a hrozny
Recept

Střední

60 min

Už se těšíte na léto, čerstvé ovoce a domácí koláče? Naladit se můžete právě tímto koláčem z...

Krémové kari s batáty a buráky – veganské jídlo plné chuti, bílkovin a exotického koření

Kari s batáty a buráky
Recept

Lehké

60 min

Kari s batáty a buráky je syté veganské jídlo inspirované asijskou kuchyní, které spojuje sladkost...

Čokoládovo-ovesná kaše s proteinem a mandlovým mlékem

Čokoládovo-ovesná kaše
Recept

Lehké

15 min

Výživná snídaně, kterou si připravíte den předem v lednici a ráno už ji jen vyndáte a rovnou...

Upéct bábovku už vás nikdy nenapadne. Vyzkoušejte recept na lahodný savarin

Savarin

Na první pohled může působit jako obyčejná bábovka. Ve skutečnosti je savarin jednou z velkých legend francouzské cukrařiny – kynutý moučník, který se důkladně prolívá sladkým sirupem. Jeho příběh...

17. února 2026  5:10

5 šokujících chyb v kuchyni, které vás mohou poslat k doktorovi – možná je děláte i vy!

Úklid kuchyňské linky

Víte, které běžné návyky v kuchyni ohrožují vaše zdraví? Spousta běžných chyb může vést k otravě jídlem. Pojďme se podívat na praktické a ověřené tipy, jak tomu zabránit.

17. února 2026  4:40

Myslíte, že jíte zdravě? Těchto 12 potravin patří k nejvíc zasaženým pesticidy

Příliš pesticidů. Častý problém dováženého ovoce. Jablka na snímku, které...

Pesticidy se stále častěji objevují i v ovoci a zelenině, které běžně konzumujeme. Přehled nejvíce zatížených potravin za rok 2025 ukazuje, kde se hromadí nejvíce, jaký mohou mít vliv na zdraví a jak...

17. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Celozrnný špenátový koláč s kozím sýrem - vydatný recept plný chutí

Celozrnný špenátový koláč s kozím sýrem
Recept

Střední

60 min

Při přípravě dejte pozor, aby bylo těsto rovnoměrně vyválené. Pro snadné servírování doporučujeme...

Sexy francouzské tartaletky a haute couture: Maršálek s Landovou téměř oněměli

Francouzský díl, Peče celá země

Francouzský díl Peče celá země přinesl sexy tartaletky, makronkové éclairky i dechberoucí dorty ve stylu haute couture. Jeden výkon vehnal Josefu Maršálkovi slzy do očí a jedna soutěžící se musela...

16. února 2026  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.