Týden bez masa nemusí znamenat vařit každý večer od nuly ani se bát, že budete mít hlad. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: z jedné dýně hokkaido je polévka, pomazánka i rizoto, cizrna poslouží do hummusu, polévky i quesadill a zbylé tortilly od wrapu se na konci týdne promění v rychlou večeři. Sestavili jsme pro vás vegetariánský jídelníček s 28 recepty na snídaně, obědy, svačiny i večeře. Bílkoviny dodají vejce, tvaroh, sýry, tofu a luštěniny, a vy ušetříte čas, peníze i suroviny.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nákupní seznam: Co nakoupit na celý týden? Základem jsou vejce, tvaroh, cottage, řecký jogurt, feta, halloumi, strouhaný sýr a tofu. Dál ovesné vločky, krupice, rýže na kaši, rizotová rýže i basmati, bulgur, quinoa, špagety, těstoviny, nudle, tortilly, bagely, toustový chléb a granola. Z luštěnin cizrna a červená čočka, ze zeleniny dýně hokkaido, kapusta, špenát, červená řepa, houby, rajčata, paprika, cibule, česnek, zázvor a kukuřice. Nezapomeňte na rebarboru, jahody a borůvky (klidně mražené), jablka, hrušky, ořechy, med, kakao, tahini a sójovou omáčku.
Autor: Archiv Conad
Snídaně: Čokoládovo-ovesná kaše. Ovesné vločky s kakaem chutnají skoro jako dezert, a přitom zasytí na celé dopoledne. Uvařte rovnou větší hrnec, kaše vydrží v lednici několik dní a ráno ji stačí ohřát s trochou mléka. Navrch přidejte banán nebo ořechy.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Krémová dýňová polévka. Uvařte ji ve dvojnásobném množství, část si vezmete do krabičky nebo termosky a zbytek zamrazte. Kupte rovnou větší dýni hokkaido, nebo hned dvě: kousek se vám bude hodit zítra do pomazánky a zbytek na konci týdne do rizota. Hokkaido se nemusí loupat a celá vydrží ve spíži i několik týdnů.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Rychlá tvarohová pomazánka. Hotová je za pět minut a v lednici vydrží několik dní, takže ji využijete i na další svačiny. Tvaroh dodá bílkoviny, se kterými vydržíte až do večeře. Namažte ji na chléb nebo k ní nakrájejte zeleninu.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Pečená zelenina s cottage sýrem. Jídlo z jednoho plechu, u kterého většinu práce udělá trouba. Cottage dodá bílkoviny a k pečené zelenině příjemně osvěží. Upečte o plech zeleniny víc, zbytek se vám bude hodit do zítřejšího wrapu.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Krupicová kaše. Teplá snídaně z dětství je hotová za deset minut a v chladných ránech příjemně zahřeje. Posypte ji kakaem nebo skořicí, přidejte ovoce a místo velké dávky cukru ji oslaďte trochou medu.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Špagety s pestem z kapusty a ořechů. Kapusta je teď v sezoně a pesto z ní rozmixujete za pár minut. Připravte ho víc, ve sklenici zalité olejem vydrží v lednici několik dní. Těstoviny s pestem chutnají i studené, takže si je klidně vezměte v krabičce.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Dýňová pomazánka s fetou. Spotřebujete do ní kousek dýně od včerejší polévky. Sladší dýně se slanou fetou skvěle doplňují a pomazánka chutná na chlebu i jako dip k zelenině. V lednici vydrží dva až tři dny.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Veganský plněný wrap. Rychlá večeře, do které využijete zbylou pečenou zeleninu z předchozího dne, luštěniny a čerstvý salát. Zabalíte ho za pár minut a hodí se i do krabičky na další den. Zbylé tortilly si schovejte, poslední den se z nich stanou mini quesadilly.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Ranní rýžová kaše s granolou. Krémová rýže uvařená v mléce je sytá snídaně, kterou můžete připravit už večer předem a ráno jen ohřát. Granola jí dodá křupavost a ovoce svěžest.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Bulgurový salát s ořechovým sýrem. Bulgur stačí zalít horkou vodou a nechat nabobtnat, takže salát máte hotový raz dva. Ořechy dodají sýru a salátu krémovost. V krabičce salát nezakysne a chutná i studený.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Hummus z červené řepy a cizrny. Rozmixujete ho za pár minut a v lednici vydrží několik dní. Řepa mu dodá výraznou barvu i jemnou sladkost a mrkev, okurka nebo paprika k němu fungují lépe než chipsy. Cizrnu kupte rovnou ve více plechovkách nebo uvařte větší várku, za dva dny z ní bude polévka.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Dhál se špenátem a rýží. Hřejivé jídlo z jednoho hrnce, které je hotové zhruba za půl hodiny. Červená čočka se nemusí namáčet a dodá rostlinné bílkoviny. Dhál se dobře mrazí, uvařte ho víc a máte zásobu i na další týden.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Francouzský snídaňový toust. Chléb namočený ve vajíčku s mlékem a opečený na pánvi je klasika, do které spotřebujete i starší pečivo. Podávejte s ovocem, jogurtem nebo javorovým sirupem. Vypadá to jako složitý recept, ale ve skutečnosti je hotový za pár minut.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Těstovinový salát se zeleninou a fetou. Rychlý oběd, který připravíte už večer předem. Chutná i studený, takže v krabičce vydrží bez problémů až do oběda. Fetu kupte rovnou ve větším balení, zbytek se vám bude hodit do frittaty.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Datle s ovesnými vločkami umeleme na masovém strojku. Přidáme kokos, najemno nastrouhané ořechy, kokosový olej, kakao a vše důkladně propracujeme na pevnou hmotu. Hotové jsou bez pečení a vydrží celý týden, takže máte po ruce svačinu do práce i na cesty.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Nudle a zázvorové tofu. Rychlá večeře z pánve nebo woku, kterou máte na stole zhruba za třicet minut. Tofu na kostičky opečte dozlatova, dochuťte zázvorem, česnekem a sójovou omáčkou a spotřebujte k němu i zbytky zeleniny z lednice.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Snídaňový kořeněný crumble s rebarborou a jahodami. Ovoce pod křupavou drobenkou z vloček upečete večer předem a ráno ho jen ohřejete nebo podáte s jogurtem. Mimo sezonu sáhněte po mražené rebarboře a jahodách. Rebarbory kupte rovnou víc, na konci týdne se vám bude hodit do dalšího crumblu.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Frittata se zeleninou a fetou. Jídlo, které uklidí lednici: spotřebujete do ní zbytky zeleniny i fety z předchozích dní. Upečete ji večer předem a chutná teplá i studená, takže je ideální do krabičky.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Bagel s grilovaným sýrem a karamelizovanou cibulkou, jablky a hruškami. Vydatnější svačina, která se klidně vyrovná lehkému obědu. Sladká cibulka a ovoce skvěle doplní slaný rozteklý sýr. Karamelizované cibulky připravte víc, v lednici vydrží několik dní.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Krémová cizrnová polévka. Sytá a hřejivá polévka, do které spotřebujete další várku cizrny. Ta dodá rostlinné bílkoviny i vlákninu, takže s krajícem chleba jde o plnohodnotnou večeři. Jednu plechovku cizrny si ale nechte, na konci týdne z ní bude hummus do quesadill.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Lívance s borůvkami. Snídaně na den, kdy nikam nespěcháte. Mimo sezonu použijte mražené ovoce nebo marmeládu. S jogurtem nebo tvarohem zasytí na delší dobu.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Houbový guláš. Houby mu dodají tak plnou chuť, že maso vůbec nechybí. Vařte ho v den, kdy jste doma, a rovnou větší hrnec, protože druhý den je ještě lepší a dobře se mrazí. Podávejte s chlebem nebo knedlíkem.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Čokoládová bábovka. Víkendová klasika ke kávě, kterou zvládnete i bez zkušeností s pečením. Zabalená vydrží několik dní, takže krajíc se hodí i jako svačina do práce.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Quinoa salát s grilovaným halloumi a zeleninou. Po vydatném obědě lehčí večeře, která je přesto plnohodnotná. Quinoa i halloumi dodají bílkoviny a sýr se na pánvi nerozteče, jen krásně zezlátne. Salát je hotový zhruba za dvacet minut.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Shakshuka s vejci. Vejce zastřená v rajčatové omáčce s paprikou a kořením se hodí na pozdní snídani i brunch. Vše se připraví na jedné pánvi a ke stolu se podává rovnou v ní. Nezapomeňte na chléb nebo pečivo na vytírání omáčky.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Dýňové rizoto. Spotřebujete do něj zbytek dýně hokkaido. Rýži postupně zalévejte zeleninovým vývarem a na konci vmíchejte máslo a nastrouhaný sýr.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Rebarborovo-jablečný crumble se zmrzlinou. Jednoduchý dezert, který zvládnete i bez zkušeností s pečením. Ovoce zasypete drobenkou z másla, mouky a ovesných vloček a za dvacet minut je hotovo. Spotřebujete do něj zbytek rebarbory i vloček a s kopečkem zmrzliny chutná jako z kavárny.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Mini quesadilly s hummusem a špenátem. Rychlá večeře ze zbylých tortill od wrapu. Z poslední plechovky cizrny rozmixujete hummus, přidáte orestovaný špenát s kukuřicí a sýr a na pánvi je opečete dozlatova. Týden tak uzavřete bez vyhozených surovin.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA