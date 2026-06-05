Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu

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Horko tělo zatěžuje víc, než si myslíme
Letní vedra nejsou jen otázkou nepříjemného pocení. Vysoké teploty zvyšují nároky na organismus, který se snaží udržet stabilní tělesnou teplotu. Více se potíme, ztrácíme vodu i minerály a můžeme se cítit unavení, malátní nebo podráždění. U citlivějších lidí se dokonce mohou objevit bolesti hlavy, nevolnost nebo závratě.
První pomocí je samozřejmě dostatečný pitný režim. Jenže hydratace nezačíná a nekončí sklenicí vody. Významnou roli hraje i jídelníček. V létě se vyplatí sahat po potravinách, které jsou lehké, šťavnaté, přirozeně bohaté na vodu a zároveň dodají tělu látky, které při pocení ztrácí.
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Okurková limonáda s mátou, citronem a citrusovým fernetem – Drink pro dospělé na party
Lehké
30 min
Potraviny plné vody, které podpoří hydrataci
Některé druhy ovoce a zeleniny tvoří z velké části voda. Díky tomu příjemně osvěží, pomáhají doplnit tekutiny a zároveň dodají vlákninu, vitaminy i minerální látky.
- Okurka: Patří mezi nejtypičtější letní potraviny. Je lehká, křupavá, má vysoký obsah vody a hodí se do salátů, pomazánek, studených polévek i jako jednoduchá svačina. Skvěle funguje také v kombinaci s jogurtem, zakysanou smetanou, bylinkami a citronem.
- Meloun: No jasně! Ten máme s létem spojený snad všichni. Vodní meloun je prostě letní klasika, která obsahuje hodně vody. Hodí se nejen samotný na sladkou svačinu, ale i do salátů, limonád nebo jako součást studených dezertů. Výborně funguje například s fetou, mátou a limetkou.
- Rajčata: Jsou šťavnatá, univerzální a v létě chutnají nejlépe. Obsahují vodu, vlákninu a antioxidant lykopen. Hodí se do salátů, studených omáček, sendvičů i lehkých těstovinových jídel.
- Jahody, broskve a nektarinky: Letní ovoce je ideální jako svačina, součást snídaně nebo lehký dezert. Jahody, broskve i nektarinky obsahují hodně vody a zároveň přirozeně uspokojí chuť na sladké. Dobře se kombinují s jogurtem, tvarohem, ovesnými vločkami nebo chia semínky.
Studená okurková polévka s kefírem a čerstvým koprem – Osvěžující zdravý recept pro horké léto
Střední
10 min
Potraviny, které pomáhají doplnit minerály
Při pocení tělo neztrácí jen vodu, ale i minerální látky, například sodík, draslík nebo hořčík. Právě jejich nedostatek může přispívat k únavě, slabosti nebo svalovým křečím. I tady může jídelníček pomoci.
- Banány: Jsou známé obsahem draslíku. V létě se hodí jako rychlá svačina, do smoothie nebo jako součást snídaně. Pokud je dáte předem do mrazáku, můžete z nich připravit jednoduchou domácí „zmrzlinu“ rozmixováním s trochou jogurtu nebo mléka.
- Listová zelenina: Špenát, rukola, polníček nebo římský salát se hodí do lehkých letních jídel. Obsahují vodu, vlákninu a řadu mikronutrientů. Nejlépe fungují v kombinaci s bílkovinou, například vejcem, sýrem, tuňákem, luštěninami nebo kuřecím masem.
- Jogurt, kefír a zakysané mléčné výrobky: Dají se jíst nasladko i naslano, osvěží a zároveň dodají bílkoviny. Kefír nebo bílý jogurt můžete použít do smoothie, studených polévek, dipů i snídaňových misek.
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Potraviny, které dokáží ochladit
Není dobré chápat to doslova tak, že po jejich konzumaci výrazně klesne tělesná teplota. Spíš jde o to, že jsou lehké, vodnaté, svěží, nezatěžují trávení a subjektivně přinášejí pocit úlevy.
Mezi takové potraviny patří hlavně:
- okurka,
- meloun,
- citrusy,
- rajčata,
- listové saláty,
- jogurt,
- kefír,
- máta,
- bylinkové čaje podávané vlažné nebo vychlazené.
Naopak těžká, smažená a velmi tučná jídla mohou v horku působit únavněji. Tělo musí věnovat víc energie trávení a člověk se po nich může cítit ještě malátnější.
A pozor také na ledové nápoje a alkohol! Příliš studené pití nemusí každému dělat dobře – u citlivějších lidí může dokonce podráždit krk nebo žaludek. Alkohol zase přispívá k dehydrataci a v kombinaci s vysokými teplotami zatěžuje organismus víc než obvykle. Pokud si dáte sklenku vína nebo pivo, doplňujte k tomu i dostatek vody.
Co jíst v horku, když nemáte chuť na teplé jídlo
V parných dnech je běžné, že chuť k jídlu klesá. Není nutné se nutit do knedlo-zelo-vepřo, ale také není ideální celý den přežít jen na kávě, zmrzlině a ovoci. Tělo pořád potřebuje energii, bílkoviny a minerály.
- Studené polévky: Gazpacho z rajčat, okurek a papriky nebo studená okurková polévka s jogurtem jsou lehké, osvěžující a rychlé.
- Saláty s bílkovinou: Samotný zeleninový salát často nestačí. Přidejte vejce, sýr, kuřecí maso, rybu, cizrnu, fazole, tofu nebo čočku. Jídlo bude sytější a vyváženější.
- Smoothie: Ovocné smoothie může osvěžit, ale pokud obsahuje jen ovoce, může být poměrně sladké a málo syté. Lepší je přidat jogurt, kefír, tvaroh, ořechové máslo nebo chia semínka.
- Lehké pomazánky: Tvarohová, lučinová, cizrnová nebo avokádová pomazánka s pečivem a zeleninou je rychlá varianta snídaně, svačiny i večeře.