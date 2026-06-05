Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu

Petra Kašparová
  5:00
Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?

Snášíte špatně vedro? | foto: Canva

Obsah

Horko tělo zatěžuje víc, než si myslíme

Letní vedra nejsou jen otázkou nepříjemného pocení. Vysoké teploty zvyšují nároky na organismus, který se snaží udržet stabilní tělesnou teplotu. Více se potíme, ztrácíme vodu i minerály a můžeme se cítit unavení, malátní nebo podráždění. U citlivějších lidí se dokonce mohou objevit bolesti hlavy, nevolnost nebo závratě.

První pomocí je samozřejmě dostatečný pitný režim. Jenže hydratace nezačíná a nekončí sklenicí vody. Významnou roli hraje i jídelníček. V létě se vyplatí sahat po potravinách, které jsou lehké, šťavnaté, přirozeně bohaté na vodu a zároveň dodají tělu látky, které při pocení ztrácí.

Konec převalování v posteli: Tahle bylinková směs vás uspí a srovná vám trávení
Okurková limonáda

Okurková limonáda s mátou, citronem a citrusovým fernetem – Drink pro dospělé na party

Recept

Lehké

30 min

Okurka je plná vody, je osvěžující a hydratuje. Co třeba okurková limonáda? Také ji máte rádi?

Potraviny plné vody, které podpoří hydrataci

Některé druhy ovoce a zeleniny tvoří z velké části voda. Díky tomu příjemně osvěží, pomáhají doplnit tekutiny a zároveň dodají vlákninu, vitaminy i minerální látky.

  • Meloun: No jasně! Ten máme s létem spojený snad všichni. Vodní meloun je prostě letní klasika, která obsahuje hodně vody. Hodí se nejen samotný na sladkou svačinu, ale i do salátů, limonád nebo jako součást studených dezertů. Výborně funguje například s fetou, mátou a limetkou.
  • Rajčata: Jsou šťavnatá, univerzální a v létě chutnají nejlépe. Obsahují vodu, vlákninu a antioxidant lykopen. Hodí se do salátů, studených omáček, sendvičů i lehkých těstovinových jídel.
  • Jahody, broskve a nektarinky: Letní ovoce je ideální jako svačina, součást snídaně nebo lehký dezert. Jahody, broskve i nektarinky obsahují hodně vody a zároveň přirozeně uspokojí chuť na sladké. Dobře se kombinují s jogurtem, tvarohem, ovesnými vločkami nebo chia semínky.
Studená okurková polévka s mátou a pistáciemi

Studená okurková polévka s kefírem a čerstvým koprem – Osvěžující zdravý recept pro horké léto

Recept

Střední

10 min

Banán doplní draslík a minerály. I na to je ve vedru třeba myslet.

Potraviny, které pomáhají doplnit minerály

Při pocení tělo neztrácí jen vodu, ale i minerální látky, například sodík, draslík nebo hořčík. Právě jejich nedostatek může přispívat k únavě, slabosti nebo svalovým křečím. I tady může jídelníček pomoci.

  • Banány: Jsou známé obsahem draslíku. V létě se hodí jako rychlá svačina, do smoothie nebo jako součást snídaně. Pokud je dáte předem do mrazáku, můžete z nich připravit jednoduchou domácí „zmrzlinu“ rozmixováním s trochou jogurtu nebo mléka.
  • Listová zelenina: Špenát, rukola, polníček nebo římský salát se hodí do lehkých letních jídel. Obsahují vodu, vlákninu a řadu mikronutrientů. Nejlépe fungují v kombinaci s bílkovinou, například vejcem, sýrem, tuňákem, luštěninami nebo kuřecím masem.
  • Jogurt, kefír a zakysané mléčné výrobky: Dají se jíst nasladko i naslano, osvěží a zároveň dodají bílkoviny. Kefír nebo bílý jogurt můžete použít do smoothie, studených polévek, dipů i snídaňových misek.

Co se dělá z mangoldu? Až to zjistíte, špenát možná dočista zmizí z vaší lednice
Banánová zmrzlina s kokosovým mlékem

Banánová zmrzlina s kokosovým mlékem

Recept

Střední

45 min

Kdo by neměl v létě rád melou, že?

Potraviny, které dokáží ochladit

Není dobré chápat to doslova tak, že po jejich konzumaci výrazně klesne tělesná teplota. Spíš jde o to, že jsou lehké, vodnaté, svěží, nezatěžují trávení a subjektivně přinášejí pocit úlevy.

Mezi takové potraviny patří hlavně:

  • okurka,
  • meloun,
  • citrusy,
  • rajčata,
  • listové saláty,
  • jogurt,
  • kefír,
  • máta,
  • bylinkové čaje podávané vlažné nebo vychlazené.

Naopak těžká, smažená a velmi tučná jídla mohou v horku působit únavněji. Tělo musí věnovat víc energie trávení a člověk se po nich může cítit ještě malátnější.

A pozor také na ledové nápoje a alkohol! Příliš studené pití nemusí každému dělat dobře – u citlivějších lidí může dokonce podráždit krk nebo žaludek. Alkohol zase přispívá k dehydrataci a v kombinaci s vysokými teplotami zatěžuje organismus víc než obvykle. Pokud si dáte sklenku vína nebo pivo, doplňujte k tomu i dostatek vody.

Co jíst v horku? Co třeba některou ze studených polévek?

Co jíst v horku, když nemáte chuť na teplé jídlo

V parných dnech je běžné, že chuť k jídlu klesá. Není nutné se nutit do knedlo-zelo-vepřo, ale také není ideální celý den přežít jen na kávě, zmrzlině a ovoci. Tělo pořád potřebuje energii, bílkoviny a minerály.

  • Studené polévky: Gazpacho z rajčat, okurek a papriky nebo studená okurková polévka s jogurtem jsou lehké, osvěžující a rychlé.
  • Saláty s bílkovinou: Samotný zeleninový salát často nestačí. Přidejte vejce, sýr, kuřecí maso, rybu, cizrnu, fazole, tofu nebo čočku. Jídlo bude sytější a vyváženější.
  • Smoothie: Ovocné smoothie může osvěžit, ale pokud obsahuje jen ovoce, může být poměrně sladké a málo syté. Lepší je přidat jogurt, kefír, tvaroh, ořechové máslo nebo chia semínka.
  • Lehké pomazánky: Tvarohová, lučinová, cizrnová nebo avokádová pomazánka s pečivem a zeleninou je rychlá varianta snídaně, svačiny i večeře.
Avokádová pomazánka se ztraceným vejcem

Avokádová pomazánka se ztraceným vejcem

Recept

Lehké

35 min
Vstoupit do diskuse
Témata: jídlo, jogurt

Nejčtenější

Jak správně nabrousit kuchyňský nůž? Většina lidí to dělá přesně naopak

Broušení nožů pomocí brusného kamene

Spousta domácích kuchařů má z ostrého nože až posvátnou hrůzu. Paradoxem však je, že právě tupá čepel představuje v kuchyni mnohem větší riziko. Zatímco ostrý nůž krájí téměř sám a přesně tam, kam ho...

Cukrový detox po padesátce? Ženám uleví v menopauze, mužům ochrání srdce

cukrový detox, cukr

Po padesátce už tělo na sladké nereaguje stejně jako dřív. To, co vám dřív prošlo bez následků, se najednou může projevit únavou, chutěmi na další cukr i kolísáním energie během dne. U žen do toho...

Pondělní dieta: Levný jídelníček, díky kterému zhubnete už během 1 týdne

ilustrační snímek

Hubnutí nemusí být nutně spojené s vysokými výdaji. I při omezeném rozpočtu lze sestavit vyvážený jídelníček, který podpoří zdravý úbytek váhy. Tento 7denní plán staví na běžně dostupných a cenově...

Fotorecept na bezový sirup krok za krokem: Za bezovou šťávu neutrácejte a vyrobte si ji doma

Bezový sirup + stepy

Bezový sirup patří k nejvoňavějším domácím receptům začátku léta. Stačí nasbírat čerstvé květy černého bezu, přidat citron, cukr a trochu trpělivosti. A za pár dní máte poctivou bezovou šťávu, která...

„Kafujete“? Kofein není nevinný životabudič. Ve větším množství umí poslat vaši psychiku tzv. do kopru

Nedávejte si kávu před spaním, u citlivých jedinců zapříčiní, že se nevyspí.

Stres, špatný spánek, úzkosti. Máte dojem, že jste v šíleném kolotoči, ve kterém si neumíte odpočinout? A nepijete moc kávy? Kofein totiž podle vědců může zhoršovat psychiku.

Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu

Snášíte špatně vedro?

Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?

5. června 2026

Stačí jedna sklenička, hodina času a vaše trávení bude opět v klidu. To je síla kefíru!

Kefír je dobrý pro trávení. Stačí sklenička denně a bude vám skvěle fungovat.

Je kyselkavý, osvěžující, zasytí a přitom nezatíží žaludek. Patří mezi fermentované mléčné výrobky, které prospívají trávení a střevnímu mikrobiomu. Jaké účinky má kefír? A kdy ho pít a v jakém...

5. června 2026

Domácí ledový čaj s mučenkou: Recept na dokonalé osvěžení s chutí marakuji

Ledový čaj s mučenkou
Recept

Lehké

10 min

Tento domácí ledový čaj kombinuje jemný čajový základ s intenzivní, příjemně navinulou chutí...

Plněné papriky po italsku: Recept s mletým hovězím, prosciuttem a třemi druhy sýra

Plněné papriky po italsku
Recept

Lehké

75 min

Bohatá náplň z mletého hovězího masa je dovedená k dokonalosti křupavým prosciuttem, aromatickými...

Bezinkové palačinky s jahodami a mascarpone: Recept na voňavý dezert s chutí černého bezu

Bezinkové palačinky s jahodami a mascarpone
Recept

Lehké

30 min

Tyto jemné domácí palačinky jsou ozvláštněné kapkou bezinkového sirupu, který těstu dodá neotřelou...

Líné hubnutí existuje! Takhle pálivá superpotravina pálí kalorie za vás

Chilli

Pálivé, výrazné a pro někoho téměř návykové. Chilli papričky nejsou jen oblíbeným kořením mexické nebo asijské kuchyně. Obsahují totiž kapsaicin, látku, která dokáže zrychlit metabolismus, podpořit...

4. června 2026  5:20

Máte doma jahody a málo času? Vyzkoušejte 15 bleskových receptů

Jahodový pohár s anglickým krémem

Jahodová sezóna začíná, a to znamená jediné: je čas na sladké, osvěžující a voňavé dezerty. Pokud ale nechcete trávit hodiny u rozpálené trouby, máme pro vás skvělou zprávu. Ty nejlepší jahodové...

4. června 2026  4:20

Máte alergii na latex? Kromě rukavic a kondomů vás může podráždit i kiwi

Kiwi je plné vitamínu C. Je tak ideálním pomocníkem v boji s nachlazením a...

Někdy na kráse opravdu nezáleží. Kdyby kiwi mohlo mluvit, určitě by vám to vysvětlilo. Tento chlupatý zázrak za pár korun dokáže posílit imunitu a podpořit tělo v boji proti nachlazení. Kiwi sice...

4. června 2026

Rychlé těstoviny s kuřecím masem a brokolicí: Recept na bleskovou večeři

Rychlé těstoviny s grilovaným kuřetem a bešamelovou omáčkou
Recept

Lehké

35 min

Hledáte tip na rychlý, ale přesto neuvěřitelně lahodný oběd či večeři, která zasytí celou rodinu?...

Vepřová roláda s konfitovaným česnekem: Recept na křehkou krkovici na medu s ovocným kuskusem

Vepřová roláda s konfitovaným česnekem a kuskusem
Recept

Střední

170 min

Roláda v sobě ukrývá intenzivní chuť konfitovaného česneku a během pomalého pečení získává díky...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Anglická snídaně z jedné pánve: Rychlý recept s klobáskami, slaninou a fazolemi

Anglická snídaně z jedné pánve
Recept

Lehké

30 min

Nastartujte svůj den jako rození Britové, ale bez hromady špinavého nádobí. Tato zjednodušená...

Hospodyňky ho „metly“ po pekáčku. Dnes meteník zažívá nečekaný návrat

Meteník

Meteník patří mezi tradiční jídla, která byla ještě před několika generacemi běžnou součástí venkovského jídelníčku, obzvláště na Moravě a Slovensku. Na rozdíl třeba od zelňáků se připravuje s...

3. června 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.