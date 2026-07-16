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Věděli jste, že existuje lžička na grep? Takhle dostanete z ovoce maximum

Petra Burgrová
  4:00

Grep: Místo detoxu v podobě půstu prostě zařaďte grep do jídelníčku. | foto: Canva

Někdo na něj nedá dopustit, jinému vadí jeho typická hořkost. Grapefruit přitom nabízí mnohem víc než jen osvěžující chuť. Dodává tělu cenné vitaminy a minerály, zároveň ale patří mezi potraviny, které vyžadují určitou opatrnost.

Obsah

Jaké jsou odrůdy grapefruitu

Podle barvy dužiny rozlišujeme červené, růžové, bílé a žluté odrůdy, které se od sebe liší mírou hořkosti a sladkosti. Nejsladší a nejméně hořké jsou červené odrůdy, mezi které patří celosvětově nejoblíbenější Ruby Red nebo sytě červená a extra sladká odrůda Star Ruby.

Tradiční bílé a žluté odrůdy, reprezentované známou šťavnatou odrůdou Marsh, jsou naopak typické svou výraznou, ostřejší hořkostí a skvěle se hodí na lisování čerstvé šťávy.

Jahodovo-grepový salát s kozím sýrem a ořechy

Jahodovo-grepový salát s kozím sýrem a ořechy

Recept

Lehké

15 min

Oproti klasickým žlutým odrůdám je červený grapefruit výrazně sladší, aromatičtější a méně kyselý.

Na co je dobrý grapefruit

Obsahuje velké množství vitaminu C, vlákniny, draslíku a dalšíchfgrape bioaktivních látek, které prospívají celému organismu. Jeho pravidelná konzumace může přispět k:

  • podpoře normální funkce imunitního systému,
  • ochraně buněk před oxidativním stresem díky antioxidantům,
  • lepšímu trávení díky obsahu vlákniny,
  • hydrataci organismu, protože je z více než 85 % tvořen vodou,
  • doplnění draslíku, který podporuje správnou činnost svalů a nervové soustavy.
Citrusové poháry

Citrusové poháry

Recept

Střední

20 min

Grapefruit je zázrak bohatý na vitamín C a antioxidanty.

Jaké vitaminy obsahuje grapefruit

Tento přírodní multivitamín obsahuje:

  • Vysoké množství vitaminu C: Jeden grep pokryje doporučenou denní dávku. Vitamin C podporuje imunitu, tvorbu kolagenu a chrání buňky před oxidativním stresem.
  • Vitamin A (zejména v červených odrůdách): Klíčový pro zdravý zrak a regeneraci sliznic.
  • B-komplex (B1, B2, B3, B5, B6): Skupina vitaminů nezbytná pro správné fungování metabolismu a nervové soustavy.
  • Minerální látky: Je bohatý na draslík (ideální pro srdce a svaly), hořčík a vápník.
  • Antioxidanty a flavonoidy: Například lykopen či naringin (který dává grepu typickou hořkou chuť a má silné protizánětlivé účinky).
Grepovo-pomerančový trifle

Grepovo-pomerančový trifle

Recept

Náročné

60 min

Plody rostou na stromech v hustých trsech.

Na co jsou grepové kapky

Pokud zrovna nemáte po ruce čerstvé ovoce, fenoménem moderní medicíny jsou kapky z grepových jader (na trhu často pod názvem Grepavit). Ty fungují jako silné přírodní antibiotikum a antimykotikum. Obsahují bioflavonoidy, které hubí bakterie, viry, plísně a kvasinky.

Užívají se jak vnitřně (při oslabené imunitě, žaludečních potížích a parazitech), tak zevně (na afty, bradavice, opary či lupy).

Tip: Stejně jako u jiných podobných přípravků nejde o léčivý přípravek srovnatelný s léky a měl by být užíván pouze podle doporučení výrobce.

Heřmánkový ledový čaj s grapefruitem

Heřmánkový ledový čaj s grapefruitem

Recept

Lehké

20 min

Čerstvě vylisovaná šťáva slouží jako dokonalý ranní životabudič, který čistí játra a v kombinaci s Vincentkou skvěle doplňuje minerály po sportu.

Na co je dobrá grepová šťáva

Pokud milujete dynamické cvičení v horké místnosti (hot jóga) nebo dáváte tělu zabrat při kardio trénincích, jistě znáte ten pocit naprostého vyčerpání, kdy z vás pot teče proudem. S potem neodchází jen voda, ale zásadní elektrolyty a minerály (sodík, draslík, chloridy, jód, hořčík). A právě zde přichází na scénu kombinace: grepová šťáva + Vincentka.

#HEALTH: Proč jíst grapefruit, guave a granadillu
Grepový dort

Lehký dort s jogurtovým krémem a dílky grapefruitu – Osvěžující dezert pro letní posezení

Recept

Střední

90 min

Grep obsahuje látky, které blokují odbourávání některých léků v těle, což může vést k nebezpečnému předávkování a vážným zdravotním komplikacím.

Kdy se grapefruitu striktně vyhnout

Přestože je grapefruit neuvěřitelně zdravý, existují situace, kdy vám může vážně ublížit. Grapefruitová šťáva totiž dokáže v těle zablokovat enzymy v tenkém střevě a játrech, které mají za úkol odbourávat určité léky.

Výsledek? Látka z léku se neodbourává, začne se v těle hromadit a dojde k nebezpečnému předávkování, které může mít fatální následky. V některých případech stačí jediná sklenice šťávy nebo jeden snědený grep k tomu, aby se účinek léků zdesetinásobil.

5 doporučení, kdy nejíst grep

  1. Při užívání léků na vysoký krevní tlak a srdce (blokátory vápníkových kanálů).
  2. Při léčbě vysokého cholesterolu (statiny – hrozí poškození svalů a ledvin).
  3. Při užívání léků na ředění krve (Warfarin a další).
  4. Při léčbě úzkostí, deprese či nespavosti (antidepresiva a sedativa).
  5. Při užívání imunosupresiv (léky po transplantacích).
Tvarohový koláč s grapefruitem

Tvarohový koláč s grapefruitem

Recept

Střední

100 min

Tato lžička má po stranách jemné zoubky, které umožňují snadno a čistě vydlabat dužinu přímo z rozkrojeného plodu.

Jak se jí grapefruit

Mnoha lidem vadí hořkost. Tu způsobují bílé blány mezi jednotlivými dílky. Pokud chcete jemnější chuť, vyřízněte jednotlivé měsíčky ostrým nožem bez blan nebo použijte speciální grapefruitovou lžičku se zoubky.

Citronový sorbet s grapefruitem

Citronový sorbet s grapefruitem

Recept

Lehké

30 min

Citrusový salát s mozzarellou a avokádem

Recepty z grapefruitu Hlavní jídla

Grepový koláč s rozmarýnem

Recepty z grapefruitu Dezerty

Grepový ledový čaj s ovocem

Recepty z grapefruitu Nápoje

Řezy s tvarohem a grepem

Řezy s tvarohem a grepem

Recept

Střední

75 min
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