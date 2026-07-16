Věděli jste, že existuje lžička na grep? Takhle dostanete z ovoce maximum

Jaké jsou odrůdy grapefruitu
Podle barvy dužiny rozlišujeme červené, růžové, bílé a žluté odrůdy, které se od sebe liší mírou hořkosti a sladkosti. Nejsladší a nejméně hořké jsou červené odrůdy, mezi které patří celosvětově nejoblíbenější Ruby Red nebo sytě červená a extra sladká odrůda Star Ruby.
Tradiční bílé a žluté odrůdy, reprezentované známou šťavnatou odrůdou Marsh, jsou naopak typické svou výraznou, ostřejší hořkostí a skvěle se hodí na lisování čerstvé šťávy.
Na co je dobrý grapefruit
Obsahuje velké množství vitaminu C, vlákniny, draslíku a dalšíchfgrape bioaktivních látek, které prospívají celému organismu. Jeho pravidelná konzumace může přispět k:
- podpoře normální funkce imunitního systému,
- ochraně buněk před oxidativním stresem díky antioxidantům,
- lepšímu trávení díky obsahu vlákniny,
- hydrataci organismu, protože je z více než 85 % tvořen vodou,
- doplnění draslíku, který podporuje správnou činnost svalů a nervové soustavy.
Jaké vitaminy obsahuje grapefruit
Tento přírodní multivitamín obsahuje:
- Vysoké množství vitaminu C: Jeden grep pokryje doporučenou denní dávku. Vitamin C podporuje imunitu, tvorbu kolagenu a chrání buňky před oxidativním stresem.
- Vitamin A (zejména v červených odrůdách): Klíčový pro zdravý zrak a regeneraci sliznic.
- B-komplex (B1, B2, B3, B5, B6): Skupina vitaminů nezbytná pro správné fungování metabolismu a nervové soustavy.
- Minerální látky: Je bohatý na draslík (ideální pro srdce a svaly), hořčík a vápník.
- Antioxidanty a flavonoidy: Například lykopen či naringin (který dává grepu typickou hořkou chuť a má silné protizánětlivé účinky).
Na co jsou grepové kapky
Pokud zrovna nemáte po ruce čerstvé ovoce, fenoménem moderní medicíny jsou kapky z grepových jader (na trhu často pod názvem Grepavit). Ty fungují jako silné přírodní antibiotikum a antimykotikum. Obsahují bioflavonoidy, které hubí bakterie, viry, plísně a kvasinky.
Užívají se jak vnitřně (při oslabené imunitě, žaludečních potížích a parazitech), tak zevně (na afty, bradavice, opary či lupy).
Tip: Stejně jako u jiných podobných přípravků nejde o léčivý přípravek srovnatelný s léky a měl by být užíván pouze podle doporučení výrobce.
Na co je dobrá grepová šťáva
Pokud milujete dynamické cvičení v horké místnosti (hot jóga) nebo dáváte tělu zabrat při kardio trénincích, jistě znáte ten pocit naprostého vyčerpání, kdy z vás pot teče proudem. S potem neodchází jen voda, ale zásadní elektrolyty a minerály (sodík, draslík, chloridy, jód, hořčík). A právě zde přichází na scénu kombinace: grepová šťáva + Vincentka.
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#HEALTH: Proč jíst grapefruit, guave a granadillu
Lehký dort s jogurtovým krémem a dílky grapefruitu – Osvěžující dezert pro letní posezení
Střední
90 min
Kdy se grapefruitu striktně vyhnout
Přestože je grapefruit neuvěřitelně zdravý, existují situace, kdy vám může vážně ublížit. Grapefruitová šťáva totiž dokáže v těle zablokovat enzymy v tenkém střevě a játrech, které mají za úkol odbourávat určité léky.
Výsledek? Látka z léku se neodbourává, začne se v těle hromadit a dojde k nebezpečnému předávkování, které může mít fatální následky. V některých případech stačí jediná sklenice šťávy nebo jeden snědený grep k tomu, aby se účinek léků zdesetinásobil.
5 doporučení, kdy nejíst grep
- Při užívání léků na vysoký krevní tlak a srdce (blokátory vápníkových kanálů).
- Při léčbě vysokého cholesterolu (statiny – hrozí poškození svalů a ledvin).
- Při užívání léků na ředění krve (Warfarin a další).
- Při léčbě úzkostí, deprese či nespavosti (antidepresiva a sedativa).
- Při užívání imunosupresiv (léky po transplantacích).
Jak se jí grapefruit
Mnoha lidem vadí hořkost. Tu způsobují bílé blány mezi jednotlivými dílky. Pokud chcete jemnější chuť, vyřízněte jednotlivé měsíčky ostrým nožem bez blan nebo použijte speciální grapefruitovou lžičku se zoubky.
Recepty z grapefruitu Hlavní jídla
- Vepřové medailonky s grapefruitem
- Krůtí prsa plněná grepy
- Salát s grepem a krevetami
- Citrusový salát s mozzarellou a avokádem
- Pečená treska s grapefruitovou omáčkou
Recepty z grapefruitu Dezerty
- Grepový koláč s rozmarýnem
- Grepový koláč se sněhovým věncem
- Grapefruitový dezert se zmrzlinou
- Pohár s citrusy
Recepty z grapefruitu Nápoje
- Grepový ledový čaj s ovocem
- Grepová limonáda s vínem a višňovým sirupem
- Ohnivá bowle
- Nápoj zamilovaných