Co znamená cirkadiánní rytmus
Lidský organismus se řídí cirkadiánním rytmem, tedy vnitřními biologickými hodinami, které ovlivňují trávení, hladinu hormonů i způsob, jak tělo zpracovává energii. Jinými slovy, stejné jídlo může mít ráno a večer odlišný efekt.
Ve večerních hodinách se postupně zvyšuje hladina melatoninu, hormonu spánku. Ten ale zároveň snižuje schopnost těla regulovat krevní cukr. Pokud jíme pozdě, organismus může hůře zpracovávat glukózu a má větší tendenci energii ukládat, než ji efektivně využívat.
Pozdní večeře zpomaluje metabolismus
Podle odborníků mají lidé, kteří jedí pozdě večer, častěji:
- vyšší hladinu krevního cukru po jídle
- nižší využívání tuků jako zdroje energie
- větší pocit hladu během následujícího dne
Vědci ve studii z roku 2020 porovnávali, jak tělo reaguje na stejnou večeři podanou ve dvou různých časech – v 18:00 a ve 22:00 – u dvaceti mladých a zdravých dospělých. Ukázalo se, že pozdní jídlo vede k výrazně horší metabolické reakci.
Pokud jste zvyklí jíst pozdě, není nutné dělat radikální změny ze dne na den. Pomoci může:
Tělo totiž ve večerních hodinách není nastavené na efektivní zpracování potravy. Hůře reguluje hladinu glukózy a méně využívá tuky jako zdroj energie.
Kdy je ideální čas na večeři?
Jeden univerzální čas neexistuje, ale odborníci se shodují na základním pravidle:
- Večeře by měla proběhnout přibližně 2–3 hodiny před spaním.
- Pro většinu lidí je vhodné rozmezí mezi 17:00 a 19:00.
Důležité je také rozložení kalorií během dne. Větší část energie by měla připadat na snídani a oběd, zatímco večeře by měla být spíše lehčí.
Co je nejlepší k večeři?
Ideální večeře by měla být lehká, ale zároveň dostatečně sytá, aby zabránila pozdějšímu hladu. Odborníci se shodují, že vhodnou kombinací je kvalitní bílkovina, porce zeleniny a menší množství komplexních sacharidů.
Prakticky to znamená například rybu nebo kuřecí maso se zeleninou, luštěninový salát, tofu s přílohou nebo jogurt s ořechy. Zelenina by přitom měla tvořit klidně polovinu talíře, protože obsahuje vlákninu, která podporuje trávení a zasytí bez zbytečných kalorií.
Důležité je také vyhnout se těžkým, tučným a průmyslově zpracovaným jídlům, která se tráví pomalu a mohou narušit spánek. Večer naopak prospívají jednodušší jídla, která tělo nezatíží, ale dodají mu potřebné živiny pro regeneraci během noci.
Načasování posledního jídla dne se promítá také do kvality spánku.
Pokud jíme pozdě:
Dlouhodobě mohou tyto návyky přispívat ke zvýšenému riziku obezity, diabetu 2. typu i kardiovaskulárních onemocnění.
Záleží i na celkovém životním stylu
Na první pohled může být překvapivé, že v některých zemích, například ve Španělsku nebo Itálii, je běžné večeřet výrazně později. Přesto tyto státy dlouhodobě patří mezi země s nižším výskytem civilizačních onemocnění.
Odborníci ale upozorňují, že roli nehraje jen čas večeře, ale celkový životní styl. Typická středomořská strava obsahuje více zeleniny, luštěnin a zdravých tuků, méně průmyslově zpracovaných potravin a často i menší večerní porce. Zároveň lidé obvykle chodí spát později, takže mezi jídlem a spánkem zůstává dostatečný odstup.
Načasování jídla je důležitý faktor, ale ne jediný. Největší přínos má ve chvíli, kdy je součástí celkově vyváženého životního stylu.
