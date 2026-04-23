Co jsou báleše
V základu jde o kynuté těsto, podobné tomu na buchty, ze kterého se tvarují placky. Původně se pekly nasucho na plátu kamen, dnes je nejsnadněji připravíte na pánvi, buď nasucho, nebo s troškou tuku, podle toho, jaký výsledek máte raději. Jsou krásně měkké, nadýchané a jejich hlavní předností je, že si je můžete ozdobit čímkoliv, co máte rádi.
Příprava těsta na báleše
5 tipů, jak udělat ty nejlepší báleše
- Příprava kvásku: Z trochy vlažného mléka, cukru a droždí nechte vzejít kvásek.
- Zadělání těsta: Do mouky přidejte kvásek, zbylé vlažné mléko, vajíčko, cukr, špetku soli a rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké, vláčné těsto, které se nelepí na vařečku.
- Kynutí: Těsto nechte na teplém místě kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem (trvá to cca hodinu).
- Tvarování: Z těsta vykrajujte kousky, vytvarujte bochánky a nechte je ještě chvíli kynout na vále. Poté je prsty vytáhněte do tenkých placek (uprostřed můžete udělat důlek).
- Smažení: Smažte na pánvi pozvolna z obou stran dozlatova.
Přípravu kynutého těsta nepodceňujte.
Co přidat do kynutého těsta, aby bylo vláčné
- Ingredience v pokojové teplotě: Dbejte na to, abyste měli všechny ingredience v pokojové teplotě. Vajíčka i mléko vyndejte z lednice včas, protože studené suroviny kynutí zastavují.
- Máslo na závěr hnětení: Rozpuštěné, vlažné máslo přidejte do těsta až v samotném závěru hnětení, díky čemuž se lépe propojí a výsledná struktura bude jemnější.
- Prosátí mouky: Nezapomínejte na prosátí mouky, které ji krásně provzdušní a dodá těstu nadýchanost.
- Sůl a droždí: A nakonec si pohlídejte vztah soli a kvasnic. Sůl nikdy nesypejte přímo na droždí, protože by mohla „zabít“ jeho kvasnou sílu. Raději ji přidávejte až přímo k mouce.
Švestková povidla
4 tipy, jak ochutit povidla
Nejlepší volbou je klasika, která k švestkám neodmyslitelně patří:
- Mletá skořice: Naprostá nutnost, která povidla krásně rozvoní.
- Hřebíček: Stačí špetka mletého, nebo povidla krátce povařit s celým hřebíčkem (který pak vyndáte).
- Vanilkový cukr: Pro sladší, jemnější tón.
- Strouhaný perník: Pokud jsou povidla příliš řídká, strouhaný perník je skvěle zahustí a zároveň dodá další vrstvu kořeněné chuti.
Maminčiny báleše - recept z Horňácka
Recept Báleše
- 500 ml vlažného mléka
- 1 kg polohrubé mouky + hrst hladké
- 1 kostka droždí
- 1 vejce
- 4 hrsti cukru
- 1 lžička soli
Postup
- Z části mléka, droždí, cukru a trochy mouky uděláme kvásek a necháme vzejít.
- Poté přidáme zbytek mléka, mouku, vejce a sůl a vypracujeme hladké těsto.
- Z těsta uděláme bochánky a necháme je asi 15 minut kynout.
- Pak je roztáhneme na placky a opečeme nasucho na pánvi nebo plotýnce dozlatova.
- Placky potřeme sádlem, namažeme povidly a posypeme mákem s cukrem.