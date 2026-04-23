Zapomenutá dobrota z pánve našich babiček: Jak udělat ty nejlepší domácí báleše

Petra Burgrová
  5:00
Známé také jako beleše nebo béleše patří mezi tradiční pokrmy slovácké kuchyně. Na první pohled připomínají něco mezi langošem a vdolečkem, ale jejich chuť i způsob přípravy jsou jedinečné. Nejčastěji se podávají nasladko, potřené povidly a posypané tvarohem nebo mákem, ale existují i slané varianty.

Slovácké báleše s povidly a tvarohem | foto: Martin ŠpeldaKulinární studio MAFRA

Obsah

Co jsou báleše

V základu jde o kynuté těsto, podobné tomu na buchty, ze kterého se tvarují placky. Původně se pekly nasucho na plátu kamen, dnes je nejsnadněji připravíte na pánvi, buď nasucho, nebo s troškou tuku, podle toho, jaký výsledek máte raději. Jsou krásně měkké, nadýchané a jejich hlavní předností je, že si je můžete ozdobit čímkoliv, co máte rádi.

Béleše, to jsou povidla a mák. Punčochář přidal zmrzlinu ze srnčích kostí

Příprava těsta na báleše

5 tipů, jak udělat ty nejlepší báleše

  1. Příprava kvásku: Z trochy vlažného mléka, cukru a droždí nechte vzejít kvásek.
  2. Zadělání těsta: Do mouky přidejte kvásek, zbylé vlažné mléko, vajíčko, cukr, špetku soli a rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké, vláčné těsto, které se nelepí na vařečku.
  3. Kynutí: Těsto nechte na teplém místě kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem (trvá to cca hodinu).
  4. Tvarování: Z těsta vykrajujte kousky, vytvarujte bochánky a nechte je ještě chvíli kynout na vále. Poté je prsty vytáhněte do tenkých placek (uprostřed můžete udělat důlek).
  5. Smažení: Smažte na pánvi pozvolna z obou stran dozlatova.

Přípravu kynutého těsta nepodceňujte.

Co přidat do kynutého těsta, aby bylo vláčné

  • Ingredience v pokojové teplotě: Dbejte na to, abyste měli všechny ingredience v pokojové teplotě. Vajíčka i mléko vyndejte z lednice včas, protože studené suroviny kynutí zastavují.
  • Máslo na závěr hnětení: Rozpuštěné, vlažné máslo přidejte do těsta až v samotném závěru hnětení, díky čemuž se lépe propojí a výsledná struktura bude jemnější.
  • Prosátí mouky: Nezapomínejte na prosátí mouky, které ji krásně provzdušní a dodá těstu nadýchanost.
  • Sůl a droždí: A nakonec si pohlídejte vztah soli a kvasnic. Sůl nikdy nesypejte přímo na droždí, protože by mohla „zabít“ jeho kvasnou sílu. Raději ji přidávejte až přímo k mouce.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál

Švestková povidla

4 tipy, jak ochutit povidla

Nejlepší volbou je klasika, která k švestkám neodmyslitelně patří:

  1. Mletá skořice: Naprostá nutnost, která povidla krásně rozvoní.
  2. Hřebíček: Stačí špetka mletého, nebo povidla krátce povařit s celým hřebíčkem (který pak vyndáte).
  3. Vanilkový cukr: Pro sladší, jemnější tón.
  4. Strouhaný perník: Pokud jsou povidla příliš řídká, strouhaný perník je skvěle zahustí a zároveň dodá další vrstvu kořeněné chuti.

Maminčiny báleše - recept z Horňácka

Recept Báleše

  • 500 ml vlažného mléka
  • 1 kg polohrubé mouky + hrst hladké
  • 1 kostka droždí
  • 1 vejce
  • 4 hrsti cukru
  • 1 lžička soli

Postup

  1. Z části mléka, droždí, cukru a trochy mouky uděláme kvásek a necháme vzejít.
  2. Poté přidáme zbytek mléka, mouku, vejce a sůl a vypracujeme hladké těsto.
  3. Z těsta uděláme bochánky a necháme je asi 15 minut kynout.
  4. Pak je roztáhneme na placky a opečeme nasucho na pánvi nebo plotýnce dozlatova.
  5. Placky potřeme sádlem, namažeme povidly a posypeme mákem s cukrem.

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?

Víkendové pečení se SweetBurg: Mini Pavlova jako nejkrásnější velikonoční ozdoba stolu!
Vstoupit do diskuse
Témata: mouka, těsto, Cukr, mléko, povidla

Nejčtenější

Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Fazole

Fazole kombinují nízkou cenu, vysokou sytivost a výborné nutriční hodnoty. Právě proto patří mezi potraviny, které dávají smysl při hubnutí.

„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch

Bramboráky se slaninou, salát

Pokud si v Plzni a okolí objednáte „bramborák“, pravděpodobně dostanete, co chcete, ale sklidíte pár udivených pohledů. Tady se totiž od nepaměti jí vošouch. Tato regionální legenda není jen obyčejná...

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Kupte celé kuře a rozporcujte ho.

Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Zkoušeli jste už doma hajabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

23. dubna 2026

Což takhle dát si špenát? Ten baby nemusíte vařit, je plný vitamínů a chutná i těm, kteří jinak špenát nesnáší

Mladý špenát je výborný syrový. Je skoro škoda ho tepelně upravovat.

Baby špenát patří mezi nejoblíbenější listovou zeleninu posledních let. Je jemný, rychle hotový a díky své univerzálnosti se hodí do salátů, smoothie i teplých jídel. Oproti klasickému špenátu má...

23. dubna 2026  4:20

Smrkový sirup za tepla i za studena: Jak ho připravit a proč by neměl chybět v lékárničce

Za studena se sirup vyrábí tak, že se skládá cukr a výhonky ve vrstvách. Pak se...

Domácí sirup ze smrkových výhonků je jednoduchý způsob, jak uchovat vůni a sílu jarní přírody pro zdraví na celé měsíce dopředu. Jak se dělá sirup ze smrkových výhonků a kdy vyrazit na jejich sběr?

23. dubna 2026

Rychlá česneková polévka s fazolemi: Sytá lahůdka hotová za pár minut

Česneková polévka
Recept

Střední

30 min

Tahle česneková polévka s fazolemi je přesně tím receptem, který vás zachrání, když nestíháte. Díky...

Domácí paella s kuřecím masem a klobásou: Recept na španělskou klasiku po česku

Paella s kuřecím masem a klobásou
Recept

Střední

55 min

Paella je symbolem sdílení, radosti a bohatých chutí, které se dokonale propojují v jedné pánvi....

Špenátové palačinky se sýrem cottage: Lehký a zdravý brunch, který si zamilujete

Špenátové palačinky se sýrem cottage a zeleninou
Recept

Lehké

35 min

Tyto špenátové palačinky jsou ideální volbou pro dny, kdy máte chuť na něco vydatnějšího. Díky sýru...

Co je reveň kadeřavá? Jde z ní udělat koláč, ale třeba i marmeláda

Ilustrační snímek

Reveň kadeřavá neboli rebarbora patří mezi trochu zapomenuté poklady českých zahrad. Na první pohled možná nenápadná rostlina se silnými řapíky, ale skrývá v sobě svěží kyselou chuť, spoustu vitamínů...

22. dubna 2026

Vznikl náhodou, dnes ho miluje celý svět. Butter chicken zvládnete připravit i doma

Butter chicken

Butter chicken patří mezi nejslavnější indická jídla a jeho krémová chuť si získala celý svět. Připravit ho doma přitom není složité – stačí znát správný postup a mít to správné koření.

22. dubna 2026  4:40

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

22. dubna 2026

Osvěžující salátové misky s kuskusem: Rychlý, zdravý a lehký předkrm bez vaření

Salátové misky s kuskusem
Recept

Lehké

25 min

Tyto křupavé salátové misky plněné nadýchaným kuskusem s čerstvou zeleninou a jemným dresinkem jsou...

Rybí čevabčiči se slaninou: Recept na netradiční grilovanou delikatesu

Rybí čevabčiči se slaninou
Recept

Střední

50 min

Kombinace jemného rybího masa, pikantní kari pasty, svěží limetky a křupavé slaniny vytváří...

Domácí Red Velvet donuty s jemným krémem: Recept na efektní dezert, který vypadá jako z cukrárny

Red velvet donuty
Recept

Střední

45 min

Milujete kombinaci nadýchaného těsta s lehkým nádechem kakaa a ikonickou sytě červenou barvou? Tyto...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.