Tereza Hrabinová
  4:00
Máte raději espresso, cappuccino nebo ledovou kávu? Výběr kávy není jen otázkou chuti či ranní rutiny. Podle psychologů a behaviorálních studií může být oblíbený druh kávy i nenápadným zrcadlem vaší osobnosti.

Káva je druhou nejobchodovanější komoditou světa. Největším producentem kávy je Brazílie. | foto: Shutterstock

Kávu často pijeme pravidelně, často automaticky, a přesto si většinou vybíráme stále stejný styl. Právě ten může napovědět, jak přemýšlíme, pracujeme i navazujeme vztahy.

Espresso: výkon na prvním místě

Heslo: minimum řečí, maximum výsledků

Silná káva pro silnou osobnost. Espresso si často vybírají lidé, kteří nemají potřebu dělat ze sebe něco jiného, než jsou. Milovníci espressa bývají cílevědomí, rozhodní a praktičtí. Mají rádi věci jasné, rychlé a funkční, stejně jako svůj šálek silné černé kávy. Často plánují dopředu, neradi ztrácejí čas a spoléhají sami na sebe.

Cappuccino: srdečnost a rovnováha

Heslo: pohoda, která má řád

Cappuccino je volbou těch, kdo hledají harmonii. Tito lidé bývají otevření, přátelští a citliví k potřebám okolí. Mají rádi estetiku, příjemnou atmosféru a chvíle sdílení. Kávu často berou jako společenský rituál. Cappuccino spojuje jemnost s pevnými základy, stejně jako jeho konzumenti.

Jak věštit z kávové sedliny

Jde samozřejmě jen o zábavnou techniku a práci se symbolikou a představivostí.

  • Připravte si tureckou kávu nebo velmi silnou mletou kávu bez filtru.
  • Kávu vypijte, na dně nechte trochu tekutiny se sedlinou.
  • Hrnek vezměte do levé ruky, soustřeďte se na otázku a třikrát s ním jemně zatočte.
  • Hrnek obraťte dnem vzhůru na podšálek a nechte několik minut odstát.
  • Poté jej zvedněte a začněte s výkladem.

Jak sedlinu vykládat:

  • Všímejte si tvarů a symbolů.
  • Horní okraj hrnku se vztahuje k blízké budoucnosti.
  • Střed symbolizuje přítomnost.
  • Dno poukazuje na hlubší témata, minulost nebo dlouhodobé vlivy.

Ledová káva: svoboda a spontánnost

Heslo: Změna je život.

Pokud si kávu nejraději vychutnáte studenou, pravděpodobně patříte mezi lidi, kteří se nebojí vybočit z řady. Ledová káva je symbolem originality a chuti zkoušet nové věci. Tito lidé jsou často spontánní, odmítají rigidní pravidla a řídí se intuicí.

Latte: klid a pohodlí

Heslo: klid na prvním místě

Latte si vybírají lidé empatičtí, vnímaví a pečující. Potřebují pocit bezpečí a jemnosti, často dávají přednost pohodě před konfliktem. Někdy ale mají sklony odkládat rozhodnutí a přizpůsobovat se ostatním až příliš. Latte je káva, která obejme, stejně jako její milovníci.

Vypěstujte si kávu. Získáte pokojovku s krásnými listy, možná i zaplodí

Instantní kávu mají rádi lidé, kteří kávu berou jako funkční nástroj.

Instantní káva: praktik a realista

Heslo: Funguje to? Stačí.

Instantní káva není (jen) znakem nedostatku vkusu, ale také efektivity. Volí ji lidé, kteří řeší věci rychle a bez zbytečných okolků. Kávu berou jako funkční nástroj, ne jako zážitek.

Bez kofeinu: vysoká sebekontrola

Heslo: Nejlepší energie je ta vlastní.

Lidé, kteří se vyhýbají kofeinu, často působí klidně a ukotveně. Nepotřebují externí „nakopnutí“, aby fungovali. Dávají přednost přirozeným rytmům těla a věří, že výkon nemusí být vykoupen stimulací.

Bývají to osobnosti s vysokou mírou sebekontroly, které si hlídají své návyky a jsou opatrné vůči závislostem. Umí poslouchat signály vlastního těla a respektují jeho limity. Místo rychlého povzbuzení volí dlouhodobou rovnováhu.

Sladká káva: radost a hravost

Heslo: Život je krátký na nudnou kávu.

Karamel, vanilka, oříšek, cukr navíc. Sladká káva je volbou lidí, kteří se nebojí potěšení a berou život s lehkostí. Rádi si dopřávají drobné radosti a každodenní rituály vnímají jako prostor pro hru a náladu.

Tito lidé mají rádi rozmanitost, bývají optimističtí a často až dětsky nadšení. Neřeší tolik, co je „správně“, ale spíš to, co je příjemné. Kávu chápou jako zážitek a někdy i jako malou odměnu.

Ani špičkový kávovar bez správné údržby nikdy neuvaří dobrou kávu

Pumpkin spice latté

Proč to celé funguje?

Samozřejmě neexistuje univerzální škatulka, do které by se každý vešel. Chuť na kávu se mění podle nálady, ročního období i životní fáze. Přesto může být zajímavé sledovat, po jakém šálku saháme nejčastěji a proč.

Lidé si často vybírají kávu podle toho, co jim právě chybí: energie, klid, nebo povzbuzení. I to je forma sebereflexe.

Není to magie, ale psychologie volby. Studie dlouhodobě ukazují, že chuťové preference souvisejí s osobnostními rysy i vzorci chování.

Hořká chuť je z evolučního hlediska signálem potenciálního nebezpečí. Lidé, kteří ji tolerují nebo dokonce vyhledávají, mívají vyšší míru odolnosti.

Naopak sladké chutě jsou spojeny s pocitem bezpečí, odměny a emocí. Volba kávy tak často nevypovídá jen o chuti, ale i o tom, jakým způsobem se vyrovnáváme se stresem, radostí a každodenním tlakem.

Zdroje: AkcniCeny.cz, psychologytoday.com, verywellmind.com

Připravte si se mnou zimní specialitu všech kaváren. Lotus latte vám vyrazí dech
Komerční sdělení
Rozhovor: Půst nedodržuji, protože k tomu nemám důvod, říká Veronika z Ne hladu

Veronika Pourová a Andrea Pospíšil Jakešová alias Ne hladu

Masopust je tradičně obdobím hojnosti, zabijaček a pořádných porcí masa. Jenže hned po něm přichází půst, čas na zklidnění a odlehčení. A právě to je ideální příležitost podívat se na jídlo trochu...

5. února 2026  16:40

