Obsah
Co se s nožem děje v šuplíku
Moje babička říkávala: „Čistých utěrek a ostrých nožů není v kuchyni nikdy dost.“ Myslíte si, že nůž se tupí tím, že jej používáte, že s ním krájíte? To jste na omylu. Ale nebojte, nejste v tom sami. Myslí si to mnoho z nás. A možná pro vás bude šokující, když vám řeknu, že ve skutečnosti ostří často ztrácí svou kvalitu i tehdy, když jen leží v kuchyňském šuplíku. Pokud své nože ukládáte volně mezi příbory a další náčiní, možná si nevědomky zkracujete jejich životnost o měsíce až roky.
Ostří nože je extrémně tenké — u kvalitních kuchařských nožů může mít hranu tenkou jen několik mikrometrů. Právě proto je velmi citlivé na mechanické poškození.
Čím se tupí nůž v šuplíku?
- nože narážejí do ostatních příborů,
- ostří se otírá o tvrdé povrchy,
- při otevírání a zavírání šuplíku dochází k mikronárazům,
- vlhkost může podporovat korozi.
Nejsou to maličkosti a nelze nad tím mávnout rukou. Tyto zdánlivě drobné vlivy, které na ostří působí, totiž způsobují mikroskopické ohyby a otupení břitu.
|
5 šokujících chyb v kuchyni, které vás mohou poslat k doktorovi – možná je děláte i vy!
Nejčastější chyby při ukládání nožů
- Volné pohazování v šuplíku. Největší zabiják ostří, bez přehánění. Kov na kov je pro jemnou hranu nože velmi destruktivní.
- Společné ukládání s příbory. Vidličky a další náčiní fungují jako malá „kladívka“, která při pohybu šuplíku narážejí do ostří.
- Vlhké prostředí. Pokud ukládáte nože nedostatečně osušené, může docházet k mikrokorozi, která ostří dále oslabuje.
- Plastové organizéry bez ochrany ostří. Ani pořadač v šuplíku není automaticky bezpečný, pokud nůž nemá chráněnou čepel.
|
Vaříte na teflonu? Zjistěte, proč byste měli přemýšlet o změně
3 tipy, jak správně skladovat nože
Dobrá zpráva je, že ochrana nožů je jednoduchá a levná.
1. Blok na nože: Klasické řešení, které drží čepele odděleně a chráněně. Jaké má toto uskladnění nožů výhody?
- minimální kontakt s jinými předměty,
- rychlý přístup k nožům — vše máte po ruce na kuchyňské lince,
- šetrnost k ostří.
2. Magnetická lišta: Velmi oblíbená i v profesionálních kuchyních. Nůž drží díky silnému magnetu na svém místě. Pohodlné skladování. Na co si ale dát pozor při skladování nožů pomocí magnetů?
- nůž přikládejte bokem, ne ostřím,
- používejte kvalitní lištu s dostatečně silným magnetem.
3. Ochranné kryty na čepel: Ideální kompromis, pokud chcete nože nechávat v šuplíku. Někteří výrobci nože prodávají rovnou s krytem. Pokud pak takový chráněný nůž skladujete v šuplíku, je to pro jeho ostří plně bezpečné. Nevýhodou může být, že vždy musíte najít ten správný kryt na tu správnou čepel, což není pro nepořádné z nás.
- levné řešení,
- vhodné i na cestování,
- chrání ostří i prsty.
Co jste možná nevěděli: Ochrana ostří na noži není určena k tomu, abyste se neřízli, ale primárně slouží k ochraně samotného nože.
Jak poznat, že v šuplíku váš nůž trpí
Pokud tyto příznaky pozorujete, je velmi pravděpodobné, že problém není jen v používání, ale právě ve skladování.
- nůž byl nedávno nabroušený, ale rychle ztrácí ostrost,
- na ostří jsou viditelné drobné odlesky (mikroplošky),
- krájení rajčete nebo cibule začíná klouzat,
- ostří „šustí“ o prkénko místo čistého řezu.
|
Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci
Zásady správné údržby kuchyňských nožů
- Ruční mytí: Ihned po použití nůž omyjte vlažnou vodou se saponátem, opláchněte a utřete do sucha. Nenechávejte jej ve dřezu.
- Nikdy do myčky: Agresivní mycí prostředky a vysoké teploty otupují ostří a ničí střenky.
- Skladování: Používejte magnetické lišty, dřevěné bloky nebo organizéry do zásuvek, aby se čepele nedotýkaly jiných kovových předmětů.
- Krájení: Používejte měkká prkénka (dřevo, plast). Sklo, kámen nebo kov nůž okamžitě otupí.
- Ostření a broušení: Pravidelně používejte ocílku pro zarovnání ostří (klidně i po každém použití). K broušení (odebrání materiálu) použijte jednou za čas brusný kámen pod úhlem cca 15–20°.
- Péče o rukojeť: Dřevěné rukojeti občas potřete olejem, aby nepopraskaly.
Tip redakce: Na co rozhodně a v každém případě potřebujete „ten nejostřejší nůž na světě“? Například na přípravu sushi. Jak si ho připravit doma najdete na Recepty iDnes.