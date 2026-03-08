Váš šuplík je zabiják nožů. Děláte tuhle chybu také?

Petra Kašparová
  4:30
Myslíte si, že se ostří nože tupí při krájení? Omyl. Nejhorší prostředí, které můžete svým kuchyňským nožům připravit a tím je poslat „k šípku“, je kuchyňský šuplík.

Skladování nožů na magnetické liště je taky dobré, rozhodně lepší než šuplík, kde se nože tupí. | foto: Canva

Obsah

Co se s nožem děje v šuplíku

Moje babička říkávala: „Čistých utěrek a ostrých nožů není v kuchyni nikdy dost.“ Myslíte si, že nůž se tupí tím, že jej používáte, že s ním krájíte? To jste na omylu. Ale nebojte, nejste v tom sami. Myslí si to mnoho z nás. A možná pro vás bude šokující, když vám řeknu, že ve skutečnosti ostří často ztrácí svou kvalitu i tehdy, když jen leží v kuchyňském šuplíku. Pokud své nože ukládáte volně mezi příbory a další náčiní, možná si nevědomky zkracujete jejich životnost o měsíce až roky.

Skladujete nože v bloku? Tyto stojánky jsou pro ostří kuchyňských nožů ideální.

Ostří nože je extrémně tenké — u kvalitních kuchařských nožů může mít hranu tenkou jen několik mikrometrů. Právě proto je velmi citlivé na mechanické poškození.

Čím se tupí nůž v šuplíku?

  • nože narážejí do ostatních příborů,
  • ostří se otírá o tvrdé povrchy,
  • při otevírání a zavírání šuplíku dochází k mikronárazům,
  • vlhkost může podporovat korozi.

Nejsou to maličkosti a nelze nad tím mávnout rukou. Tyto zdánlivě drobné vlivy, které na ostří působí, totiž způsobují mikroskopické ohyby a otupení břitu.

5 šokujících chyb v kuchyni, které vás mohou poslat k doktorovi – možná je děláte i vy!

Au! Ostrý nůž? Tak to má být. Jak ale prodloužit ostrost nožů co nejdéle?

Nejčastější chyby při ukládání nožů

  • Volné pohazování v šuplíku. Největší zabiják ostří, bez přehánění. Kov na kov je pro jemnou hranu nože velmi destruktivní.
  • Společné ukládání s příbory. Vidličky a další náčiní fungují jako malá „kladívka“, která při pohybu šuplíku narážejí do ostří.
  • Vlhké prostředí. Pokud ukládáte nože nedostatečně osušené, může docházet k mikrokorozi, která ostří dále oslabuje.
  • Plastové organizéry bez ochrany ostří. Ani pořadač v šuplíku není automaticky bezpečný, pokud nůž nemá chráněnou čepel.

Vaříte na teflonu? Zjistěte, proč byste měli přemýšlet o změně

3 tipy, jak správně skladovat nože

Dobrá zpráva je, že ochrana nožů je jednoduchá a levná.

1. Blok na nože: Klasické řešení, které drží čepele odděleně a chráněně. Jaké má toto uskladnění nožů výhody?

  • minimální kontakt s jinými předměty,
  • rychlý přístup k nožům — vše máte po ruce na kuchyňské lince,
  • šetrnost k ostří.

2. Magnetická lišta: Velmi oblíbená i v profesionálních kuchyních. Nůž drží díky silnému magnetu na svém místě. Pohodlné skladování. Na co si ale dát pozor při skladování nožů pomocí magnetů?

  • nůž přikládejte bokem, ne ostřím,
  • používejte kvalitní lištu s dostatečně silným magnetem.

3. Ochranné kryty na čepel: Ideální kompromis, pokud chcete nože nechávat v šuplíku. Někteří výrobci nože prodávají rovnou s krytem. Pokud pak takový chráněný nůž skladujete v šuplíku, je to pro jeho ostří plně bezpečné. Nevýhodou může být, že vždy musíte najít ten správný kryt na tu správnou čepel, což není pro nepořádné z nás.

  • levné řešení,
  • vhodné i na cestování,
  • chrání ostří i prsty.

Co jste možná nevěděli: Ochrana ostří na noži není určena k tomu, abyste se neřízli, ale primárně slouží k ochraně samotného nože.

Čistých utěrek a ostrých nožů není v kuchyni nikdy dost.

Jak poznat, že v šuplíku váš nůž trpí

Pokud tyto příznaky pozorujete, je velmi pravděpodobné, že problém není jen v používání, ale právě ve skladování.

  • nůž byl nedávno nabroušený, ale rychle ztrácí ostrost,
  • na ostří jsou viditelné drobné odlesky (mikroplošky),
  • krájení rajčete nebo cibule začíná klouzat,
  • ostří „šustí“ o prkénko místo čistého řezu.

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Neskladujte nože v šuplíku, tupíte je. Šuplík je vrah ostrosti nožů.

Zásady správné údržby kuchyňských nožů

  • Ruční mytí: Ihned po použití nůž omyjte vlažnou vodou se saponátem, opláchněte a utřete do sucha. Nenechávejte jej ve dřezu.
  • Nikdy do myčky: Agresivní mycí prostředky a vysoké teploty otupují ostří a ničí střenky.
  • Skladování: Používejte magnetické lišty, dřevěné bloky nebo organizéry do zásuvek, aby se čepele nedotýkaly jiných kovových předmětů.
  • Krájení: Používejte měkká prkénka (dřevo, plast). Sklo, kámen nebo kov nůž okamžitě otupí.
  • Ostření a broušení: Pravidelně používejte ocílku pro zarovnání ostří (klidně i po každém použití). K broušení (odebrání materiálu) použijte jednou za čas brusný kámen pod úhlem cca 15–20°.
  • Péče o rukojeť: Dřevěné rukojeti občas potřete olejem, aby nepopraskaly.

Tip redakce: Na co rozhodně a v každém případě potřebujete „ten nejostřejší nůž na světě“? Například na přípravu sushi. Jak si ho připravit doma najdete na Recepty iDnes.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Kmín kořenný

Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může...

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

Koření, které Češi často nepoužívají správně. Jaké je tajemství bobkového listu?

Bobkový list

Bobkový list většina z nás hodí do polévky nebo omáčky a dál se o něj nestará. Jenže právě způsob jeho použití rozhoduje o tom, jestli jídlu dodá lepší chuť, nebo naopak nepříjemnou hořkost. Kdy ho...

8. března 2026  4:45

Váš šuplík je zabiják nožů. Děláte tuhle chybu také?

Skladování nožů na magnetické liště je taky dobré, rozhodně lepší než šuplík,...

Myslíte si, že se ostří nože tupí při krájení? Omyl. Nejhorší prostředí, které můžete svým kuchyňským nožům připravit a tím je poslat „k šípku“, je kuchyňský šuplík.

8. března 2026  4:30

Nejhnusnější jídla světa? Nejčastěji se objevují Španělsko, Švédsko a Thajsko

Původně jako jídlo venkovské chudiny, později jako dietetický pokrm. A nyní...

Krev na talíři, smažené housenky, pstruh plněný šunkou či karlovarské suchary. Co je pro někoho delikatesa, může být pro jiného kulinární noční můra. Které země se na seznamu nejhůře hodnocených...

8. března 2026

Bábovka s krémem: Zapomeňte na dusivku, tenhle dezert se rozplývá na jazyku

Bábovka s krémem
Recept

Střední

100 min

Hledáte recept na bábovku, která zůstane vláčná i druhý den a vypadá jako z prvotřídní cukrárny?...

Krůtí rolky a la svíčková: Odlehčená česká klasika, kterou si zamiluje celá rodina

Krůtí rolky a la svíčková
Recept

Střední

80 min

Tyto krůtí rolky plněné šunkou a špenátem v kombinaci s krémovou kořenovou omáčkou jsou trefou do...

Fazolová pomazánka s ořechy: Levná proteinová bomba, která chutná jako luxusní paštika

Fazolová pomazánka s ořechy
Recept

Lehké

25 min

Hledáte zdravou a sytou večeři za pár korun, která překvapí i zapřisáhlé masožravce? Tato fazolová...

Levná potravina pro zdravé srdce. Máte tento poklad v kuchyni i vy?

Ovesné vločky neobsahují lepek, jsou plné minerálů, vitaminů a vlákniny.

Možná vypadají obyčejně, ale nenechte se mýlit. Ovesné vločky jsou jednou z nejvýživnějších potravin, které si můžete dopřát. Jsou levné, dostupné a jejich vliv na zdraví je zásadní. Pojďme se...

7. března 2026

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

7. března 2026  4:30

Šneci v české kuchyni mají tradici. Možná vás překvapí jak hlubokou

Šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku produkuje známou francouzskou...

Když se řekne šnečí maso, většina lidí si vybaví Francii a slavné burgundské šneky zapečené s bylinkovým máslem. Představa, že šneky jedí jen Francouzi, je však mýtus. I v českých zemích má tato...

7. března 2026

Míša řezy s malinami: Recept na tradiční tvarohový dezert v osvěžujícím provedení

Míša řezy s malinami
Recept

Střední

60 min

Ta nezaměnitelná kombinace nadýchaného kakaového korpusu, poctivé vrstvy tvarohu a křupavé čokolády...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?

Ledničko, vyprávěj!

Kulinářská show Ledničko, vyprávěj! se 8. března vrací na obrazovky TV Nova. Každou neděli se diváci mohou těšit na osvědčené trio šéfkuchařů – Veroniku „Besky“ Beskydiarovou, Jana Punčocháře a...

6. března 2026  11:30

Citronová kuřecí křídla: Recept na šťavnatou pochoutku s pikantní omáčkou

Citronová kuřecí křídla
Recept

Střední

50 min

Kombinace svěží citronové kůry, aromatického česneku a uzené papriky vytvoří na mase úžasnou...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.