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Vánoční muzika není hudba, ale staročeský dezert. Vaří se dny předem

Petra Burgrová
  4:49
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Švestková polévka | foto: PSKulinární studio MAFRA

Sušená jablka, hrušky, švestky, voňavé koření, ořechy a trocha medu. Z těchto surovin se kdysi připravovala vánoční muzika, která nechyběla na štědrovečerním stole. Tento ovocný pokrm se podával jako sladká tečka za sváteční večeří a hospodyňky ho chystaly s předstihem, aby se všechny chutě dobře propojily.

Obsah

Co je vánoční muzika

Ne, nejedná se o žádnou hudbu. Ve staročeské kuchyni toto slovo označovalo sladký pokrm ze sušeného ovoce. Připravoval se především o Vánocích a jeho základem byly křížaly, sušené hrušky a švestky. Podle možností domácnosti se přidávaly také rozinky, ořechy, mandle, med a voňavé koření.

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Základ vánoční muziky tvoří sušené ovoce povařené s voňavým kořením, jako je skořice, badyán a hřebíček.

Jak a kdy se muzika připravovala

Muzika se na první pohled podobala kompotu, její konzistence ale mohla být mnohem hustší. Někde se podávala jako řidší směs s kousky ovoce, jinde se rozvařila nebo rozmačkala do podoby husté omáčky. Rozdíly v přípravě souvisely s krajovými zvyklostmi i rodinnými recepty. Setkat se můžeme také s názvy odvárka, vocet nebo tomáškový kompot.

Označení tomáškový kompot souviselo s přípravou kolem svátku svatého Tomáše, který připadá na 21. prosince. Muzika byla součástí štědrovečerního hodování a často se podávala až na závěr slavnostní večeře. Připravovala se několik dní dopředu, protože odležením získala výraznější chuť a koření mělo dostatek času provonět ovoce.

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Jak muziku servírovat

Můžeme ji podávat teplou i studenou. Výborně se hodí k plátku vánočky nebo štoly, můžeme ji doplnit šlehačkou, ale nejlépe chutná samostatně. Hustší varianta se dá servírovat do misek či skleniček jako dezert.

Příprava není složitá, jen je potřeba počítat s časem na odležení. Pokud ji uděláme den nebo dva předem, ovoce krásně změkne a chutě se propojí. V chladu vydrží několik dní, takže si ji můžeme dopřávat postupně během vánočních svátků.

Švestková polévka

Muzika z křížal a švestek s mandlemi – Klasický staročeský recept na ovocnou polévku

Recept

Střední

45 min

Muzika

Recept Muzika z rozmixovaného ovoce a povidel

  1. Do litru vody dáme vařit sušené ovoce, přidáme badyán, dřeň z vanilkového lusku, skořici, hřebíček, citronovou kůru a ovoce uvaříme doměkka.
  2. Změklé ovoce rozmixujeme ponorným mixérem na kaši a pozvolna vaříme. Přidáme švestková povidla, hrozinky a ořechy.
  3. Ovocný rozvar zahustíme strouhaným perníkem a dochutíme medem a několika kapkami rumu.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Muzika

Staročeská Muzika ze sušeného ovoce a perníku – Poctivý vánoční recept našich babiček

Recept

Lehké

30 min
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Témata: Advent

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