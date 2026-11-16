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Co je vánoční muzika
Ne, nejedná se o žádnou hudbu. Ve staročeské kuchyni toto slovo označovalo sladký pokrm ze sušeného ovoce. Připravoval se především o Vánocích a jeho základem byly křížaly, sušené hrušky a švestky. Podle možností domácnosti se přidávaly také rozinky, ořechy, mandle, med a voňavé koření.
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Jak a kdy se muzika připravovala
Muzika se na první pohled podobala kompotu, její konzistence ale mohla být mnohem hustší. Někde se podávala jako řidší směs s kousky ovoce, jinde se rozvařila nebo rozmačkala do podoby husté omáčky. Rozdíly v přípravě souvisely s krajovými zvyklostmi i rodinnými recepty. Setkat se můžeme také s názvy odvárka, vocet nebo tomáškový kompot.
Označení tomáškový kompot souviselo s přípravou kolem svátku svatého Tomáše, který připadá na 21. prosince. Muzika byla součástí štědrovečerního hodování a často se podávala až na závěr slavnostní večeře. Připravovala se několik dní dopředu, protože odležením získala výraznější chuť a koření mělo dostatek času provonět ovoce.
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Jak muziku servírovat
Můžeme ji podávat teplou i studenou. Výborně se hodí k plátku vánočky nebo štoly, můžeme ji doplnit šlehačkou, ale nejlépe chutná samostatně. Hustší varianta se dá servírovat do misek či skleniček jako dezert.
Příprava není složitá, jen je potřeba počítat s časem na odležení. Pokud ji uděláme den nebo dva předem, ovoce krásně změkne a chutě se propojí. V chladu vydrží několik dní, takže si ji můžeme dopřávat postupně během vánočních svátků.
Muzika z křížal a švestek s mandlemi – Klasický staročeský recept na ovocnou polévku
Střední
45 min
Recept Muzika z rozmixovaného ovoce a povidel
- 200 g sušeného ovoce (švestky, jablka, meruňky, hrušky)
- 1 lžička mleté skořice
- 1 špetka mletého badyánu
- 1 špetka mletého hřebíčku
- 1 ks vanilkový lusk
- citronová kůra
- 2 lžíce švestkových povidel
- 50 g hrozinek
- 50 g vlašských ořechů
- strouhaný perník na zahuštění
- med a rum na dochucení
- Do litru vody dáme vařit sušené ovoce, přidáme badyán, dřeň z vanilkového lusku, skořici, hřebíček, citronovou kůru a ovoce uvaříme doměkka.
- Změklé ovoce rozmixujeme ponorným mixérem na kaši a pozvolna vaříme. Přidáme švestková povidla, hrozinky a ořechy.
- Ovocný rozvar zahustíme strouhaným perníkem a dochutíme medem a několika kapkami rumu.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
Staročeská Muzika ze sušeného ovoce a perníku – Poctivý vánoční recept našich babiček
Lehké
30 min