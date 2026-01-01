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Zatímco v Česku voní po celém bytě smažený kapr a bramborový salát, za hranicemi se sváteční tabule mění k nepoznání. Každá země si do svátečního menu promítá svoji historii i dostupné suroviny. Podívejte se, co plní talíře v 13 zemích světa.
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Britové oslavují Vánoce 25. prosince velkým obědem, kterému vévodí pečená krůta s nádivkou, bramborami a zeleninou. Hlavním symbolem svátků je tradiční vánoční pudink plný sušeného ovoce, ořechů a koření. Tento dezert se před podáváním polévá brandy a zapaluje.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Francouzská hostina začíná luxusními předkrmy, jako jsou ústřice, uzený losos nebo kachní játra foie gras. Jako hlavní chod se peče husa nebo krůta s kaštany. Tradiční sladkou tečkou je „vánoční poleno“ (Bûche de Noël), což je piškotová roláda s krémem zdobená tak, aby vypadala jako kousek dřeva.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
V amerických rodinách se hlavní sváteční jídlo často podává až 25. prosince a silně připomíná Den díkůvzdání. Na stole obvykle nechybí pečený krocan s brusinkovou omáčkou. Tradičními sladkostmi jsou dýňový nebo jablečný koláč a perníčky. K pití si Američané rádi dopřávají horkou čokoládu nebo vaječný koňak se skořicí.
Autor: Profimedia.cz
V Japonsku tvoří křesťané jen malou část obyvatel, přesto zde mají velmi specifickou vánoční tradici. Od 70. let 20. století se díky úspěšné reklamní kampani stalo vánočním hitem smažené kuře z řetězce KFC. Mnoho rodin si speciální vánoční kyblík objednává dokonce měsíce dopředu. Jako dezert si Japonci dávají lehký piškotový dort se šlehačkou a jahodami.
Autor: Travel Akademie
Polská štědrovečerní večeře má hluboké křesťanské kořeny a tradičně se skládá ze dvanácti různých pokrmů symbolizujících apoštoly. Jídlo je převážě bezmasé a začíná se červeným borščem malými taštičkami (uszka). Následuje kapr na různé způsoby, zelí s houbami nebo pirohy. Jako sladká tečka se podávají perníčky nebo tradiční pšeničná kaše zvaná kuťa.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
V Itálii se velká rodinná hostina koná nejčastěji na Boží hod a menu se liší podle regionů. Na stolech se objevují těstoviny, pečené jehněčí nebo mořské plody. Absolutní italskou klasikou je nadýchaný sladký chléb panettone plněný rozinkami a kandovaným ovocem.
Autor: Shutterstock
Španělé zasedají k vánoční večeři až kolem jedenácté hodiny večer. Hostina začíná tapas se sýry, uzeninami a zeleninou, případně polévkou s plody moře. Jako hlavní chod se podávají pečené ryby, krevety, úhoři nebo sušená šunka jamón. Sladkou tečkou je nugátová pochoutka turrón, marcipánové sušenky nebo smažené churros obalené v cukru a skořici.
Autor: Profimedia.cz
Německé Vánoce se již od středověku točí kolem tradiční vánoční husy. Ta bývá plněná jablky, cibulí, kaštany či sušenými švestkami a kořeněná bylinkami. Podává se podobně jako u nás s červeným zelím a knedlíkem. Jako sladké potěšení nechybí kompoty a bohatě pocukrovaná vánoční štola plná rozinek a kandovaného ovoce.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Rakouská vánoční večeře má k té naší velmi blízko. Často začíná polévkou s játrovými knedlíčky a pokračuje pstruhem, candátem či smaženým řízkem s bramborovým salátem. Sladkou tečkou jsou skořicové hvězdičky, voňavé perníčky a tradiční hutná štola. Celé menu lidé zapíjejí horkým punčem nebo svařeným vínem.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Portugalci pečou na Vánoce speciální koláč zvaný bolo-rei neboli královský koláč. Je obdobou našeho mazance a bývá bohatě zdobený kandovaným ovocem. Pojí se s ním stará tradice, kdy se do těsta zapeče fazole a malý dárek. Kdo najde fazoli, musí koláč příští rok koupit, zatímco nálezce dárku si ho může nechat.
Autor: Canva
V Řecku se na Vánoce obvykle podává pečené jehněčí nebo vepřové maso. Velmi populární jsou také tradiční sladkosti, jako je křupavá oříšková baklava politá medovým sirupem. Neodmyslitelnou součástí svátků jsou rovněž melomakarona – medové zákusky s pomerančovou kůrou, obalené v nasekaných ořeších.
Autor: Canva
Švédská vánoční tabule má jasně daná pravidla a skládá se ze tří fází. První tvoří ryby, zejména nakládaní sledi neboli herinky. Ve druhé přicházejí na řadu studené mísy se šunkou a klobásami, ve třetí teplá jídla, například charakteristické masové kuličky s bramborami. Jako dezert se podává rýžový pudink s ovocnou omáčkou a žluté šafránové koláčky ve tvaru písmene S.
Autor: Canva
Na Sicílii se o Vánocích peče buccellato, kruhový moučník plněný sušenými fíky, mandlemi a piniovými oříšky. Do těsta se přidává také marsala, tedy fortifikované víno, které mu dodává výraznou chuť. Povrch se často zdobí kandovaným ovocem a ořechy.
Autor: Canva
Na Filipínách se po vánoční půlnoční mši tradičně podává bibingka, koláč z rýžové mouky a kokosového mléka. Peče se v hliněné nádobě vyložené banánovými listy a připravuje se nad žhavým uhlím.
Autor: Canva