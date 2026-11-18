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KVÍZ: Vaše dítě ho dá levou zadní. Zvládnete 50 otázek o jídle z pohádek?
Co nesla Karkulka v košíčku a co pekli pejsek s kočičkou? Pohádky jsou plné dobrot a teď si můžete vyzkoušet, kolik si jich pamatujete. Kvíz o 50 otázkách zvládnou i nejmenší, takže si ho zahrajte s...
V obchodě hrozila kontaminace. Podívejte se na zázemí, kde se smažily závitky
Smažené závitky patřily k nabídce obchodu v Jablonci nad Nisou. Co se ale skrývalo v zázemí, kde se připravovaly? Potravinářská inspekce při kontrole odhalila natolik závažné hygienické nedostatky,...
Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Oblíbená jídla slavných. Od srnčího s banánem po smažené býčí žlázy
Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta...
Jak jíst pomelo? Poradíme, jak vybrat zralý plod a zbavit ho silné slupky
V obchodech už se pulty plní obřími žlutými koulemi, které na první pohled zaujmou svou velikostí. Pomelo patří mezi největší citrusové plody na světě a pod silnou slupkou ukrývá šťavnatou dužinu s...
Černý kuba podle staročeského receptu. Proč na Štědrý den nahrazoval maso
Než se na českých štědrovečerních stolech zabydlel kapr, připravovaly se kroupy s houbami. Takzvaný černý kuba patří k nejznámějším pokrmům staročeské kuchyně a v jednotlivých regionech se vařil...
Ne všechna éčka škodí. Pod E101 se skrývá vitamin u jiných je třeba opatrnost
Vidíte na obalu potraviny písmeno E a výrobek raději vrátíte do regálu? Možná úplně zbytečně. Pod některými čísly se totiž skrývá vitamin B2 nebo látky, které se přirozeně vyskytují v ovoci. Jiná...
Adele zhubla přes 40 kilo, Xindl X přiznal injekce. Jak hubnou další hvězdy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na...
Tapas s hovězím tatarákem: Křupavé bagetky s pikantním masem a kapary
Lehké
25 min
Kombinace jemně mletého hovězího masa dochuceného kapkou brandy, tabasca a hořčice, servírovaná na...
Palačinky se stracciatella šlehačkou: Nadýchaná snídaně s čokoládovým krémem a jahodami
Lehké
45 min
Tento recept kombinuje vláčné kakaové těsto s jogurtem a neodolatelnou šlehačkou plnou křupavých...
Příběh Markéty: Každou zimu přiberu až 5 kilo. Je to slabou vůlí, nebo tmou?
Je mi čtyřicet dva, mám dvě děti na základce a práci v kanceláři. Celý rok se docela hlídám. Na jaře jezdím na kole do práce, v létě chodíme na túry, jím hodně zeleniny a ovoce. Jenže pak přijde...
Tohle byste do cukroví nejspíš nedali. Pohlreich a Maršálek se letos odvázali
Myslíte, že vás na lineckém, vanilkových rohlíčcích nebo vosích úlcích už nic nepřekvapí? Zdeněk Pohlreich a Josef Maršálek letos ukazují pravý opak. Do tradičního vánočního cukroví přidali chutě,...
Vánoční menu ve světě: Kde jedí kuře z KFC? Prohlédněte si talíře 13 zemí
Zatímco v Česku voní po celém bytě smažený kapr a bramborový salát, za hranicemi se sváteční tabule mění k nepoznání. Každá země si do svátečního menu promítá svoji historii i dostupné suroviny....
Buřtguláš s pikantní klobásou: Poctivý bramborový guláš s uzeninou a masem
Lehké
60 min
Kombinace špekáčků, kousků masa a výrazné pikantní klobásy v hustém základu z cibule, mleté papriky...
Domácí laskonky: Tradiční ořechový zákusek s jemným máslovým krémem
Střední
60 min
Úchvatně křehké ořechové sněhové placičky spojené lahodným krémem patří k absolutním klenotům české...
Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?
Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...
Rychlá čína s kuřecím masem a arašídy: Křupavá asijská večeře z jedné pánve
Střední
30 min
Když potřebujete mít večeři na stole do dvaceti minut, je tenhle recept sázka na jistotu. Křehké...
Šulánky s mákem nejsou škubánky. Víte, co vlastně vaříte?
Brambory, mouka, mák, cukr a rozpuštěné máslo. Na přípravu šulánků s mákem nepotřebujeme dlouhý seznam surovin ani složité kuchařské postupy. Přesto patří mezi jídla, která dokážou potěšit celou...