Zapomeňte na růže o Valentýnu. Letos frčí domácí Red Velvet ve stylu cupcakes

Petra Kašparová
  9:56
Red Velvet má kořeny v americké historii. Tento dort či cupcakes s červenou barvou a jemnou texturou si získaly srdce mnoha milovníků sladkého. Upečte Red Velvet cupcakes, není to těžké, skvěle vypadají a budete opěvovaným cukrářem.

ilustrační snímek | foto: Canva

Proč je Red Velvet červený?

Red Velvet už v posledních letech není exotickým moučníkem. Většina z nás tento velmi typicky vypadající a chutnající červený moučník zná ve formě dortu nebo cupcakes. Když mě poprvé napadlo upéct Red Velvet, hledala jsem na něj na internetu recept a našla i velmi zajímavé informace o této zvláštní sladkosti.

Jde o americký moučník starý více než 100 let. Název by se dal přeložit jako „červený samet“. Kromě barvy je pro něj typická velmi hladká a jemná textura, která vlastně samet připomíná. Dort původně vznikl údajně jako pokus o vylepšení kvality těsta pomocí kakaa. Původně se barva těsta měnila na červenou díky chemické reakci právě kakaa a kyselých surovin, z nichž se moučník vyrábí. V dnešní době se k dosažení rudé barvy používají potravinářské barvy.

Red velvet v klasické podobě: Dort. Zkuste tentokrát cupcakes. Máme recept.

Proč je lepší upéct cupcakes než celý dort?

  1. Jednoduchost a pohodlí. Cupcakes jsou jednodušší na přípravu než celý dort. Prostě těsto lijete do košíčků (za mě nejlepší papírové). Žádné vyklápění, rozkrajování, promazávání. Jen krásná krémová čepička na hotový cupcake a je hotovo.
  2. Praktická porce pro každého. S cupcakes není potřeba se rozhodovat, jak velký kus dortu si kdo vezme. Navíc jej při troše šikovnosti sníte z ruky, nepotřebujete dezertní vidličku a talířek.
  3. Personalizace a originalita. Cupcakes můžete ozdobit každý trochu jinak, klidně personalizovaně. Ať žije kreativita!
  4. Bez zbytků. Zatímco u dortu často zůstávají zbytky, u cupcakes je pravděpodobnost, že se vše sní, mnohem vyšší. Každý si vezme jednu porci a je hotovo, což znamená méně plýtvání.
Red velvet Cup Cakes upečte třeba na Valentýna. Tento červený moučník je pro...

Recept Red Velvet Cup Cakes

  • 125 g hladké mouky
  • 2 lžíce kakaa
  • půl lžičky prášku do pečiva
  • půl lžičky soli
  • 57 g másla pokojové teploty
  • 150 g cukru krupice
  • 1 velké (nebo 2 malá) vejce
  • 1 lžička vanilkového extraktu (nebo zrníčka z jednoho lusku)
  • 120 ml podmáslí
  • červené potravinářské barvivo
  • 1 lžička octa
  • 1/2 lžičky jedlé sody
  1. Troubu předehřejeme na 175 °C a nachystáme si 12 košíčků na muffiny. Použijeme papírové, nic pak nebudeme muset mýt, strávníci je nebudou muset vracet – prostě ideální varianta. Dáme raději dva do sebe, ale ideálně je vkládáme do plechu na muffiny.
  2. Mouku dobře prosejeme a až pak ji odměříme. V míse ji smícháme s kypřícím práškem, solí a kakaem.
  3. Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny. Ideálním pomocníkem bude kuchyňský robot, s ním nám to zabere pár minut. Přidáme vejce a vanilkový extrakt a budeme šlehat ještě chvíli, aby se vše hezky promíchalo.
  4. Podmáslí smícháme s červeným barvivem. Budeme chtít červenou, ne růžovou!
  5. Do ušlehaného másla s cukrem a vajíčky přimícháme, v robotu spíše na nízké otáčky, střídavě mouku a podmáslí.
  6. A teď to přijde! Rychle! Ocet smícháme s jedlou sodou, vybublá to, rychle to zapracujeme do těsta a hned ho budeme rozdělovat do připravených košíčků.
  7. Muffiny pečeme okolo 20 minut, zkontrolujeme je špejlovým trikem, déle než 23 minut by se péct neměly.

Rozpis na: 12 cupcakes
Doba přípravy: 1 hodina

Red Velvet můžete udělat v mnoha variacích. Výborné jsou třeba sušenky.

Recept Cream cheese krém

  • 250 g krémového sýra typu Philadelphia
  • lžička vanilkového extraktu
  • 60 gramů prosátého cukru moučka
  • 160 ml smetany ke šlehání

Sýr vyšleháme s cukrem a následně zašleháme smetanu. Hotový krém ozdobně nastříkáme cukrářskou špičkou na vychladlé cupcakes.

Čím zdobit Red Velvet cupcakes?

  • Rozdrobte jeden cupcake a drobečky posypte krém. Velmi efektní!
  • Cukrovým zdobením. Ideálně v barvě.
  • Rozdrceným mrazem sušeným červeným ovoce.
  • Nastrouhanou ruby čokoládou.

Na co si dát pozor při přípravě Red Velvet těsta

  • Mouku dobře prosejte, je to podstatné pro výslednou nadýchanost upečeného těsta. Až potom ji odvažte.
  • Postup přípravy těsta vyžaduje především v závěrečné fázi značnou rychlost! Suroviny, které potřebujete, si odměřte předem a připravte si je tak, abyste je měli po ruce. Mluvím o octě a jedlé sodě.
  • Dříve se červená barva skutečně mohla objevit sama, jen díky chemické reakci po smíchání ingrediencí, ale to dnes jistě nefunguje. Použijte kvalitní potravinářskou, nejlépe gelovou, barvu. Rozmíchává se v odměřeném množství podmáslí. Chtějte skutečně červenou! Ne růžovou. Pečením se jasnost barvy ztrácí.

Recepty na řadu Red Velvet moučníků najdete na Recepty iDnes. Je libo bábovku, šneky, palačinkový dort, nebo třeba madlenky ve stylu Red Velvet?

Vstoupit do diskuse

