Proč je Red Velvet červený?
Red Velvet už v posledních letech není exotickým moučníkem. Většina z nás tento velmi typicky vypadající a chutnající červený moučník zná ve formě dortu nebo cupcakes. Když mě poprvé napadlo upéct Red Velvet, hledala jsem na něj na internetu recept a našla i velmi zajímavé informace o této zvláštní sladkosti.
Jde o americký moučník starý více než 100 let. Název by se dal přeložit jako „červený samet“. Kromě barvy je pro něj typická velmi hladká a jemná textura, která vlastně samet připomíná. Dort původně vznikl údajně jako pokus o vylepšení kvality těsta pomocí kakaa. Původně se barva těsta měnila na červenou díky chemické reakci právě kakaa a kyselých surovin, z nichž se moučník vyrábí. V dnešní době se k dosažení rudé barvy používají potravinářské barvy.
Proč je lepší upéct cupcakes než celý dort?
- Jednoduchost a pohodlí. Cupcakes jsou jednodušší na přípravu než celý dort. Prostě těsto lijete do košíčků (za mě nejlepší papírové). Žádné vyklápění, rozkrajování, promazávání. Jen krásná krémová čepička na hotový cupcake a je hotovo.
- Praktická porce pro každého. S cupcakes není potřeba se rozhodovat, jak velký kus dortu si kdo vezme. Navíc jej při troše šikovnosti sníte z ruky, nepotřebujete dezertní vidličku a talířek.
- Personalizace a originalita. Cupcakes můžete ozdobit každý trochu jinak, klidně personalizovaně. Ať žije kreativita!
- Bez zbytků. Zatímco u dortu často zůstávají zbytky, u cupcakes je pravděpodobnost, že se vše sní, mnohem vyšší. Každý si vezme jednu porci a je hotovo, což znamená méně plýtvání.
Recept Red Velvet Cup Cakes
- 125 g hladké mouky
- 2 lžíce kakaa
- půl lžičky prášku do pečiva
- půl lžičky soli
- 57 g másla pokojové teploty
- 150 g cukru krupice
- 1 velké (nebo 2 malá) vejce
- 1 lžička vanilkového extraktu (nebo zrníčka z jednoho lusku)
- 120 ml podmáslí
- červené potravinářské barvivo
- 1 lžička octa
- 1/2 lžičky jedlé sody
- Troubu předehřejeme na 175 °C a nachystáme si 12 košíčků na muffiny. Použijeme papírové, nic pak nebudeme muset mýt, strávníci je nebudou muset vracet – prostě ideální varianta. Dáme raději dva do sebe, ale ideálně je vkládáme do plechu na muffiny.
- Mouku dobře prosejeme a až pak ji odměříme. V míse ji smícháme s kypřícím práškem, solí a kakaem.
- Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny. Ideálním pomocníkem bude kuchyňský robot, s ním nám to zabere pár minut. Přidáme vejce a vanilkový extrakt a budeme šlehat ještě chvíli, aby se vše hezky promíchalo.
- Podmáslí smícháme s červeným barvivem. Budeme chtít červenou, ne růžovou!
- Do ušlehaného másla s cukrem a vajíčky přimícháme, v robotu spíše na nízké otáčky, střídavě mouku a podmáslí.
- A teď to přijde! Rychle! Ocet smícháme s jedlou sodou, vybublá to, rychle to zapracujeme do těsta a hned ho budeme rozdělovat do připravených košíčků.
- Muffiny pečeme okolo 20 minut, zkontrolujeme je špejlovým trikem, déle než 23 minut by se péct neměly.
Rozpis na: 12 cupcakes
Doba přípravy: 1 hodina
Recept Cream cheese krém
- 250 g krémového sýra typu Philadelphia
- lžička vanilkového extraktu
- 60 gramů prosátého cukru moučka
- 160 ml smetany ke šlehání
Sýr vyšleháme s cukrem a následně zašleháme smetanu. Hotový krém ozdobně nastříkáme cukrářskou špičkou na vychladlé cupcakes.
Čím zdobit Red Velvet cupcakes?
Na co si dát pozor při přípravě Red Velvet těsta
- Mouku dobře prosejte, je to podstatné pro výslednou nadýchanost upečeného těsta. Až potom ji odvažte.
- Postup přípravy těsta vyžaduje především v závěrečné fázi značnou rychlost! Suroviny, které potřebujete, si odměřte předem a připravte si je tak, abyste je měli po ruce. Mluvím o octě a jedlé sodě.
- Dříve se červená barva skutečně mohla objevit sama, jen díky chemické reakci po smíchání ingrediencí, ale to dnes jistě nefunguje. Použijte kvalitní potravinářskou, nejlépe gelovou, barvu. Rozmíchává se v odměřeném množství podmáslí. Chtějte skutečně červenou! Ne růžovou. Pečením se jasnost barvy ztrácí.
