Tenhle valentýnský trik používají páry, které spolu zůstávají roky. Znáte ho?

Sestavili jsme pro vás valentýnské menu o pěti chodech – od drobného amuse-bouche, malého sousta, které otevře chuť k jídlu, až po svůdný dezert. Vše je navrženo tak, aby se dalo připravit bez stresu a náročných postupů, ale působilo výjimečně a elegantně.
Proč se slaví Valentýn
Valentýn má kořeny už ve starověkém Římě, kde se v polovině února slavily svátky lásky a plodnosti, známé jako Lupercalia. Později vznikla legenda o svatém Valentýnovi – knězi, který tajně oddával zamilované páry, přestože to bylo zakázáno. Za svou odvahu zaplatil životem, údajně 14. února. Postupně se z jeho příběhu stal symbol romantické lásky, z něhož vznikl dnešní Valentýn.
6 tipů, jak z valentýnského menu udělat nezapomenutelný večer
Recept Amuse bouche z listového těsta
Malé sousto na úvod, které probudí chuťové buňky a naznačí, že tenhle večer bude výjimečný.
Těsto:
- 300 g listového těsta
- 1 ks vejce na potření
- sezamová semínka
Řepová pomazánka:
- 150 g vařené řepy
- 30 ml balsamicového octa
- 1 lžíce medu
- sůl a pepř podle chuti
Avokádová pomazánka:
- 1 ks avokádo
- 1 lžička citronové šťávy
- 100 g lučiny
- 1 ks chilli paprička
- 1 špetka mletého římského kmínu
- sůl a pepř podle chuti
1. Těsto vyválíme na tenký plát a pomocí kulatého vykrajovátka vykrájíme kolečka. U poloviny menším kolečkem vykrojíme středy. Celá kolečka pak dáme na plech s pečicím papírem.
2. Rozšlehanými vejci kolečka potřeme, položíme na ně kolečka s vykrojeným středem a opět potřeme. Posypeme sezamem a pečeme při 180 °C asi 10 minut dozlatova.
3. Mezitím si rozmixujeme řepu, smícháme ji s octem, medem a dle chuti osolíme a opepříme. Avokádo zbavíme slupky a pecky a nastrouháme ho najemno do misky.
4. Avokádo smícháme s citronovou šťávou, lučinou, najemno nasekanou papričkou, kmínem, solí a pepřem. Do vychladlých košíčků pak naplníme pomazánky a dle chuti dozdobíme.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 40 minut
Recept Okurkové závitky
Lehký a elegantní začátek, který navodí správnou náladu a připraví vás na další chody.
- 1 ks salátová okurka
- 10 snítek kopru
- 200 g žervé
- sůl podle chuti
- 100 g plnotučného tvarohu
- 70 g uzeného lososa
- mletý pepř podle chuti
1. Okurku omyjeme, odřízneme špičky a škrabkou na brambory odřízneme po celé délce okurky plátky. Rozložíme je na prkýnko vedle sebe.
2. Kopr nasekáme dáme do misky, snítku necháme na ozdobu, přidáme žervé, smícháme s tvarohem a osolíme, opepříme. Dobře promícháme.
3. Uzeného lososa nakrájíme na drobné nudličky. Koprovým žervé potřeme plátek okurky, na kraje a doprostřed dáme lžičku uzeného lososa.
4. Okurkové plátky pak zarolujeme. Rozložíme je na talíř, ozdobíme snítkami kopru, podle chuti osolíme, opepříme a podáváme.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 20 minut
Recept Batátovo-hrušková polévka
- 2 ks batáty
- 2 ks hrušky
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 ks cibule
- 1000 ml zeleninového vývaru
- sůl a mletý černý pepř podle chuti
- 1 snítek tymiánu
- 1 špetka muškátového oříšku
- citronová šťáva na dochucení
- zakysaná smetana na ozdobu
1. Batáty a hrušky očistíme a nakrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme olivový olej, přidáme najemno nakrájenou cibuli a krátce orestujeme. Přidáme batáty s hruškami a několik minut společně restujeme.
2. Zalijeme zeleninovým vývarem, osolíme, opepříme, přidáme snítku tymiánu a zhruba 20 minut vaříme do změknutí.
3. Na závěr polévku rozmixujeme dohladka, okořeníme muškátovým oříškem a citronovou šťávou. Podáváme dozdobené zakysanou smetanou a nasucho opraženými dýňovými semínky.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 45 minut
Recept Špagety s fenyklem a chřestem
- 320 g špaget
- 1 ks fenykl
- 150 g chřestu
- 1 ks cibule
- 100 g anglické slaniny
- 1 lžíce olivového oleje
- 2 špetky soli (podle chuti)
- 2 špetky mletého černého pepře
- 100 g hoblinek parmazánu na posypání
1. Špagety uvaříme dle návodu na obalu doměkka. Pak je scedíme a necháme okapat.
2. Fenykl a chřest očistíme a nakrájíme na menší kousky. Cibuli oloupeme a nasekáme nadrobno.
3. Slaninu překrájíme na menší kousky, které pak opečeme v pánvi na troše oleje. Přidáme nakrájený fenykl, chřest a cibuli. Krátce orestujeme a dochutíme solí a pepřem. Podlijeme trochou vody a dusíme asi 10 minut.
4. K zelenině v pánvi přidáme špagety a prohřejeme. Rozdělíme na talíře a posypeme hoblinkami sýra.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 25 minut
Recept Čokoládový fondán s višňovou omáčkou
Na těsto:
- 2 ks žloutky
- 2 ks vejce
- 40 g moučkového cukru
- 90 g hořké čokolády (70%)
- 90 g másla + na vymazání
- 40 g hladké mouky
- krupicový cukr na vysypání
Na omáčku:
- 150 ml nálevu z višňového kompotu
- 2 lžíce krupicového cukru
- 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku
- 300 g kompotovaných višní
- 4 lžíce griotky
1. Žloutky, vejce a cukr vyšleháme do husté pěny. Čokoládu rozpustíme s máslem a smícháme s vaječnou pěnou. Nakonec vmícháme prosátou mouku.
2. Formičky vymažeme máslem a vysypeme krupicovým cukrem. Naplníme těstem a pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 10 minut. Po upečení vyklopíme ještě horké fondány na talířky.
3. Nálev z kompotu dáme do kastrůlku, přidáme cukr, pudinkový prášek a za stálého míchání přivedeme k varu. Povaříme asi 2 minuty, přidáme višně, griotku.
4. Horké fondány podlijeme teplou omáčkou a můžeme podávat se smetanovou zmrzlinou.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 minut
Valentýnské chyby, které mohou pokazit večer
I obyčejný večer se může stát výjimečným, když mu dáte pozornost, klid a trochu romantiky. Co však může Valentýn naopak zkazit?
- Neustálé kontrolování telefonu.
- Otevírání pracovních nebo stresujících témat.
- Příliš mnoho alkoholu.
- Porovnávání večera s dokonalými fotkami na sociálních sítích.
- Přehnaně naplánovaný program bez prostoru pro spontánnost.
- Snaha, aby bylo všechno perfektní.
