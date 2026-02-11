Tenhle valentýnský trik používají páry, které spolu zůstávají roky. Znáte ho?

Petra Burgrová
  4:15
Valentýn není jen o dárcích a červených růžích. Je to ideální příležitost vychutnat si společný večer s někým, na kom nám záleží. Co si letos nalít sklenku dobrého vína a společně připravit plnohodnotnou večeři?

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sestavili jsme pro vás valentýnské menu o pěti chodech – od drobného amuse-bouche, malého sousta, které otevře chuť k jídlu, až po svůdný dezert. Vše je navrženo tak, aby se dalo připravit bez stresu a náročných postupů, ale působilo výjimečně a elegantně.

Obsah

Proč se slaví Valentýn

Valentýn má kořeny už ve starověkém Římě, kde se v polovině února slavily svátky lásky a plodnosti, známé jako Lupercalia. Později vznikla legenda o svatém Valentýnovi – knězi, který tajně oddával zamilované páry, přestože to bylo zakázáno. Za svou odvahu zaplatil životem, údajně 14. února. Postupně se z jeho příběhu stal symbol romantické lásky, z něhož vznikl dnešní Valentýn.

6 tipů, jak z valentýnského menu udělat nezapomenutelný večer

  1. Vytvořte atmosféru už před prvním chodem: Ztlumte světla, zapalte svíčky a pusťte jemnou hudbu. Nechte místnost dýchat romantikou.
  2. Odstraňte rušivé elementy: Vypněte televizi a odložte telefony. Dopřejte si večer, kdy budete patřit jen jeden druhému.
  3. Servírujte menu jako zážitek: Přidejte ke každému chodu krátký popisek, milou větu nebo drobný vzkaz. I jednoduché jídlo tak získá osobní příběh.
  4. Nechte večer plynout pomalu: Nespěchejte mezi jednotlivými chody. Využijte pauzy k povídání, přípitku nebo společnému smíchu.
  5. Přidejte osobní prvek: Připravte malý dárek, vzkaz pod talířem nebo připomeňte hezkou společnou vzpomínku. Právě tyto drobnosti dělají večer výjimečným.
  6. Zakončete večer něčím navíc: Naplánujte společný film, tanec v obýváku nebo přesun dezertu na gauč. Dejte večeru hezkou tečku, nejen poslední sousto.
Amouse buche z listového těsta

Recept Amuse bouche z listového těsta

Malé sousto na úvod, které probudí chuťové buňky a naznačí, že tenhle večer bude výjimečný.

Těsto:

  • 300 g listového těsta
  • 1 ks vejce na potření
  • sezamová semínka

Řepová pomazánka:

  • 150 g vařené řepy
  • 30 ml balsamicového octa
  • 1 lžíce medu
  • sůl a pepř podle chuti

Avokádová pomazánka:

  • 1 ks avokádo
  • 1 lžička citronové šťávy
  • 100 g lučiny
  • 1 ks chilli paprička
  • 1 špetka mletého římského kmínu
  • sůl a pepř podle chuti

1. Těsto vyválíme na tenký plát a pomocí kulatého vykrajovátka vykrájíme kolečka. U poloviny menším kolečkem vykrojíme středy. Celá kolečka pak dáme na plech s pečicím papírem.

2. Rozšlehanými vejci kolečka potřeme, položíme na ně kolečka s vykrojeným středem a opět potřeme. Posypeme sezamem a pečeme při 180 °C asi 10 minut dozlatova.

3. Mezitím si rozmixujeme řepu, smícháme ji s octem, medem a dle chuti osolíme a opepříme. Avokádo zbavíme slupky a pecky a nastrouháme ho najemno do misky.

4. Avokádo smícháme s citronovou šťávou, lučinou, najemno nasekanou papričkou, kmínem, solí a pepřem. Do vychladlých košíčků pak naplníme pomazánky a dle chuti dozdobíme.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 40 minut

Okurkové závitky

Recept Okurkové závitky

Lehký a elegantní začátek, který navodí správnou náladu a připraví vás na další chody.

  • 1 ks salátová okurka
  • 10 snítek kopru
  • 200 g žervé
  • sůl podle chuti
  • 100 g plnotučného tvarohu
  • 70 g uzeného lososa
  • mletý pepř podle chuti

1. Okurku omyjeme, odřízneme špičky a škrabkou na brambory odřízneme po celé délce okurky plátky. Rozložíme je na prkýnko vedle sebe.

2. Kopr nasekáme dáme do misky, snítku necháme na ozdobu, přidáme žervé, smícháme s tvarohem a osolíme, opepříme. Dobře promícháme.

3. Uzeného lososa nakrájíme na drobné nudličky. Koprovým žervé potřeme plátek okurky, na kraje a doprostřed dáme lžičku uzeného lososa.

4. Okurkové plátky pak zarolujeme. Rozložíme je na talíř, ozdobíme snítkami kopru, podle chuti osolíme, opepříme a podáváme.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 20 minut

Batátovo-hrušková polévka

Recept Batátovo-hrušková polévka

  • 2 ks batáty
  • 2 ks hrušky
  • 2 lžíce olivového oleje
  • 1 ks cibule
  • 1000 ml zeleninového vývaru
  • sůl a mletý černý pepř podle chuti
  • 1 snítek tymiánu
  • 1 špetka muškátového oříšku
  • citronová šťáva na dochucení
  • zakysaná smetana na ozdobu

1. Batáty a hrušky očistíme a nakrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme olivový olej, přidáme najemno nakrájenou cibuli a krátce orestujeme. Přidáme batáty s hruškami a několik minut společně restujeme.

2. Zalijeme zeleninovým vývarem, osolíme, opepříme, přidáme snítku tymiánu a zhruba 20 minut vaříme do změknutí.

3. Na závěr polévku rozmixujeme dohladka, okořeníme muškátovým oříškem a citronovou šťávou. Podáváme dozdobené zakysanou smetanou a nasucho opraženými dýňovými semínky.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 45 minut

Špagety s fenyklem a chřestem

Recept Špagety s fenyklem a chřestem

  • 320 g špaget
  • 1 ks fenykl
  • 150 g chřestu
  • 1 ks cibule
  • 100 g anglické slaniny
  • 1 lžíce olivového oleje
  • 2 špetky soli (podle chuti)
  • 2 špetky mletého černého pepře
  • 100 g hoblinek parmazánu na posypání

1. Špagety uvaříme dle návodu na obalu doměkka. Pak je scedíme a necháme okapat.

2. Fenykl a chřest očistíme a nakrájíme na menší kousky. Cibuli oloupeme a nasekáme nadrobno.

3. Slaninu překrájíme na menší kousky, které pak opečeme v pánvi na troše oleje. Přidáme nakrájený fenykl, chřest a cibuli. Krátce orestujeme a dochutíme solí a pepřem. Podlijeme trochou vody a dusíme asi 10 minut.

4. K zelenině v pánvi přidáme špagety a prohřejeme. Rozdělíme na talíře a posypeme hoblinkami sýra.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 25 minut

Čokoládový fondán s višňovou omáčkou

Recept Čokoládový fondán s višňovou omáčkou

Na těsto:

  • 2 ks žloutky
  • 2 ks vejce
  • 40 g moučkového cukru
  • 90 g hořké čokolády (70%)
  • 90 g másla + na vymazání
  • 40 g hladké mouky
  • krupicový cukr na vysypání

Na omáčku:

  • 150 ml nálevu z višňového kompotu
  • 2 lžíce krupicového cukru
  • 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku
  • 300 g kompotovaných višní
  • 4 lžíce griotky

1. Žloutky, vejce a cukr vyšleháme do husté pěny. Čokoládu rozpustíme s máslem a smícháme s vaječnou pěnou. Nakonec vmícháme prosátou mouku.

2. Formičky vymažeme máslem a vysypeme krupicovým cukrem. Naplníme těstem a pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 10 minut. Po upečení vyklopíme ještě horké fondány na talířky.

3. Nálev z kompotu dáme do kastrůlku, přidáme cukr, pudinkový prášek a za stálého míchání přivedeme k varu. Povaříme asi 2 minuty, přidáme višně, griotku.

4. Horké fondány podlijeme teplou omáčkou a můžeme podávat se smetanovou zmrzlinou.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 minut

Ilustrační fotografie

Valentýnské chyby, které mohou pokazit večer

I obyčejný večer se může stát výjimečným, když mu dáte pozornost, klid a trochu romantiky. Co však může Valentýn naopak zkazit?

  • Neustálé kontrolování telefonu.
  • Otevírání pracovních nebo stresujících témat.
  • Příliš mnoho alkoholu.
  • Porovnávání večera s dokonalými fotkami na sociálních sítích.
  • Přehnaně naplánovaný program bez prostoru pro spontánnost.
  • Snaha, aby bylo všechno perfektní.

Vstoupit do diskuse

