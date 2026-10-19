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Vajíčková pomazánka vydrží v lednici dva až tři dny. S jogurtem ještě méně

Petra Kašparová
  5:00

Vajíčková pomazánka: Symbol velikonoc. Jak dlouho vydrží v lednici? | foto: Canva

Vajíčková pomazánka nepatří jen k Velikonocům. Mažeme ji na chlebíčky k oslavám, na svačinu i k víkendové snídani. Jak ji správně skladovat, co ovlivňuje její trvanlivost a jak dlouho domácí vajíčková pomazánka v lednici opravdu vydrží?

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Jak dlouho vydrží vajíčková pomazánka v lednici

Vajíčková pomazánka patří mezi oblíbené pochutiny po celý rok, ať už na chlebíčky k oslavě, nebo na rychlou svačinu. Je chutná a snadná na přípravu. Taková jistota. Ne ale na dlouho, měsíc si ji v lednici připravenou k snědku nenecháme. Jaká je vlastně trvanlivost vajíčkové pomazánky?

Obecně platí, že vajíčková pomazánka by měla být spotřebována do 2–3 dnů, pokud je skladována při teplotě 4 °C nebo nižší, tedy v lednici. Tato doba platí pro pomazánku, která obsahuje majonézu, vejce a případně další čerstvé suroviny, jako je pažitka nebo cibule. Délka trvanlivosti se však může lišit v závislosti na způsobu přípravy a použitých ingrediencích.

Vajíčková pomazánka vydrží v lednici až 4 dny. Trvanlivost vajíčkové pomazánky ovlivňuje i čerstvost vajec.

Ďábelská vajíčková pomazánka

Ďábelská vajíčková pomazánka

Recept

Lehké

25 min

4 důležité faktory ovlivňující trvanlivost vajíčkové pomazánky

  1. Množství majonézy: Pokud je pomazánka připravena s větším množstvím majonézy, její trvanlivost může být kratší.
  2. Čerstvost použitých vajec: Čím čerstvější jsou vejce, tím déle pomazánka vydrží.
  3. Přidání dalších surovin: Pažitka, cibule nebo jogurt mohou ovlivnit trvanlivost. Některé suroviny, jako je jogurt či zakysaná smetana, mohou dobu čerstvosti zkrátit.
  4. Teplota lednice: Teplota by měla být konstantně udržována pod 4 °C. Při vyšších teplotách se trvanlivost výrazně zkracuje.
Vajíčková pomazánka s celerem

Vajíčková pomazánka s celerem

Recept

Lehké

25 min

Vajíčková pomazánka.

Jak správně skladovat vajíčkovou pomazánku

  • Teplota: Pomazánku vždy skladujte v lednici při teplotě +4 °C nebo nižší. Nezapomínejte, že při vyšších teplotách (například na stole při pokojové teplotě) se rychleji množí bakterie, což může zkrátit její trvanlivost.
  • Obal: Pomazánku uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě nebo v dobře zakryté misce, aby se minimalizoval kontakt s okolním vzduchem. To pomůže udržet čerstvost a zabránit kontaminaci jinými potravinami.
  • Oddělení od jiných potravin: Pokud je to možné, skladujte pomazánku odděleně od potravin s výrazným odérem (např. ryby, uzeniny, zrající sýry). Pomazánku vám zápach sice nezkazí, ale požitek z její konzumace ovlivnit může.
Skandinávská vajíčková pomazánka

Skandinávská vajíčková pomazánka

Recept

Střední

30 min

Známky, že je pomazánka zkažená

Upřímně si nemyslím, že byste pomazánku nesnědli dříve, než se zkazí. Ale pro jistotu:

  • Změna vůně: Přičichněte k ní. Pokud začne být cítit jinak, než jste zvyklí, raději ji nejezte.
  • Změna barvy nebo textury: Pokud se odděluje tekutina od tuhých složek, nemusí to být v pořádku. Pozor ale – například jogurt může po několika hodinách vytvořit oddělenou tekutinu i bez toho, aby byla pomazánka zkažená.
  • Pěna či bublinky: To už jíst nechcete. Pokud vidíte bublinky, pomazánka si doslova „žije vlastním životem“. Pravděpodobně kvasí a je zkažená. Do koše s ní.

Pokud máte pochybnosti o její čerstvosti, raději ji vyhoďte. Lepší vyhodit trochu jídla než si přivodit otravu.

Vajíčkové pomazánce se v zahraničí říká „egg salad“ tedy vajíčkový salát.

Co ovlivňuje dobu skladování

Když si chci ujasnit, jak dlouho pokrm vydrží v lednici, představuji si jednotlivé suroviny, ze kterých jsem jej připravila. To může být dobré vodítko pro přibližný odhad trvanlivosti.

Největším problémem nemusí být majonéza, jak by se mohlo na první pohled zdát. Kupované majonézy jsou pasterované a obsahují ocet. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak dlouhou mají trvanlivost? I po otevření je lze v lednici skladovat až měsíc. Pozor však na domácí majonézu – ta by se měla spotřebovat nebo vyhodit do dvou dnů.

Vejce jsou daleko náchylnější k případnému zkažení. V pomazánce jsou navíc velmi nadrobno nakrájená nebo nastrouhaná, a větší povrch tak poskytuje více prostoru pro množení bakterií.

Složení pomazánkyDoporučená doba v lednici
Základ (vejce + majonéza)2–3 dny
S přidaným jogurtem/smetanou1–2 dny
S čerstvou zeleninou (pažitka, cibule)1–2 dny
Bez majonézy (jen vejce + jogurt)do 2 dnů
Vaječná pomazánka

Vaječná pomazánka s česnekem

Recept

Lehké

25 min

Chyby, které zkrátí trvanlivost vajíčkové pomazánky

  • Necháte pomazánku dlouho venku: Ponechání mimo lednici déle než 2 hodiny zkracuje její trvanlivost a zvyšuje riziko bakteriální kontaminace. Namažte si a šup s ní zpět do chladu.
  • Míchání staré pomazánky s čerstvou: Tohle vás snad nenapadne, ale opakování je matka moudrosti. Pokud do čerstvé pomazánky přidáte starší porci, zkrátíte trvanlivost nově vyrobené dávky. A to je škoda.
  • Používání nekvalitních vajec: Logicky – pokud pomazánku připravíte ze starých, téměř prošlých vajec, vydrží kratší dobu. Čerstvá vejce jsou klíčem k delší trvanlivosti.
Vajíčková pomazánka

Klasická vajíčková pomazánka s majonézou – Tradiční poctivý recept na domácí chlebíčky

Recept

Střední

20 min

Zbyla vám vejce po koledě? 3 nejlepší recepty na vajíčkovou pomazánku
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