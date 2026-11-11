V prodejně potravin v Pivovarské ulici v Jablonci nad Nisou si zákazníci mohli k nákupu přidat i smažené závitky. Jejich příprava však dostala stopku. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) totiž při kontrole odhalili závažné hygienické nedostatky. Od 9. listopadu 2026 proto platí zákaz užívání části provozovny.
Špinavé náčiní a chybějící teplá voda
Jedním z hlavních problémů byl nezajištěný přístup k teplé vodě. Personál tak neměl vytvořené odpovídající podmínky pro hygienické mytí rukou ani pro očistu nádobí a náčiní, které přicházelo do styku s potravinami.
Tím ale výčet nedostatků nekončil. Inspektoři objevili znečištěné kuchyňské a pracovní náčiní i nečistoty na regálech či dalším vybavení. Upozornili také na špatné hygienické podmínky na toaletách. V provozovně navíc nebyla oddělena umyvadla určená k mytí rukou od těch, která sloužila k mytí pracovních pomůcek.
Inspekce zakázala i prodej nebaleného pečiva
Problém představovalo také samotné uspořádání prostor. Podle inspekce jejich velikost či dispozice neumožňovaly dodržovat správnou hygienickou praxi. Nedostatky se tedy netýkaly pouze čistoty, ale také podmínek, ve kterých se potraviny připravovaly.
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Inspekce proto zakázala využívat prostory určené k přípravě a prodeji teplých pokrmů, zejména smažených závitků. Zákaz se vztahuje také na krájení chleba a prodej nebaleného pečiva.
Celý obchod však uzavřen nebyl. Omezení se vztahuje pouze na vybrané činnosti a část provozovny. Výsledky kontroly inspekce zveřejnila 10. listopadu 2026 na webu Potraviny na pranýři, kde je dostupná také fotodokumentace z místa.