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V obchodě hrozila kontaminace. Podívejte se na zázemí, kde se smažily závitky

Natálie Brabcová
  14:44
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Takto vypadaly smažené závitky, které se připravovaly v kontrolované prodejně.

Takto vypadaly smažené závitky, které se připravovaly v kontrolované prodejně. | foto: Zdroj: Potraviny na pranýři

Celý obchod neuzavřeli, zakázali však vybrané činnosti včetně přípravy...
Problém představovalo také samotné uspořádání prostor. Podle inspekce jejich...
Pytle se zeleninou uložené přímo na toaletě, v těsné blízkosti záchodové mísy....
Prodejna potravin v Pivovarské ulici v Jablonci nad Nisou, kde inspektoři...
7 fotografií
Smažené závitky patřily k nabídce obchodu v Jablonci nad Nisou. Co se ale skrývalo v zázemí, kde se připravovaly? Potravinářská inspekce při kontrole odhalila natolik závažné hygienické nedostatky, že jejich přípravu zakázala. Fotografie z místa ukazují, v jakých podmínkách jídlo vznikalo.

V prodejně potravin v Pivovarské ulici v Jablonci nad Nisou si zákazníci mohli k nákupu přidat i smažené závitky. Jejich příprava však dostala stopku. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) totiž při kontrole odhalili závažné hygienické nedostatky. Od 9. listopadu 2026 proto platí zákaz užívání části provozovny.

Špinavé náčiní a chybějící teplá voda

Jedním z hlavních problémů byl nezajištěný přístup k teplé vodě. Personál tak neměl vytvořené odpovídající podmínky pro hygienické mytí rukou ani pro očistu nádobí a náčiní, které přicházelo do styku s potravinami.

Tím ale výčet nedostatků nekončil. Inspektoři objevili znečištěné kuchyňské a pracovní náčiní i nečistoty na regálech či dalším vybavení. Upozornili také na špatné hygienické podmínky na toaletách. V provozovně navíc nebyla oddělena umyvadla určená k mytí rukou od těch, která sloužila k mytí pracovních pomůcek.

Celý obchod neuzavřeli, zakázali však vybrané činnosti včetně přípravy smažených závitků.
Problém představovalo také samotné uspořádání prostor. Podle inspekce jejich velikost či dispozice neumožňovaly dodržovat správnou hygienickou praxi.
Pytle se zeleninou uložené přímo na toaletě, v těsné blízkosti záchodové mísy. I takové podmínky zachytili potravinářští inspektoři při kontrole prodejny v Jablonci nad Nisou.
Takto vypadaly smažené závitky, které se připravovaly v kontrolované prodejně.
7 fotografií

Inspekce zakázala i prodej nebaleného pečiva

Problém představovalo také samotné uspořádání prostor. Podle inspekce jejich velikost či dispozice neumožňovaly dodržovat správnou hygienickou praxi. Nedostatky se tedy netýkaly pouze čistoty, ale také podmínek, ve kterých se potraviny připravovaly.

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Inspekce proto zakázala využívat prostory určené k přípravě a prodeji teplých pokrmů, zejména smažených závitků. Zákaz se vztahuje také na krájení chleba a prodej nebaleného pečiva.

Celý obchod však uzavřen nebyl. Omezení se vztahuje pouze na vybrané činnosti a část provozovny. Výsledky kontroly inspekce zveřejnila 10. listopadu 2026 na webu Potraviny na pranýři, kde je dostupná také fotodokumentace z místa.

závitky

Vegetariánské smažené závitky

Recept

Střední

80 min
Smažené vepřové závitky s česnekem

Smažené vepřové závitky s česnekem

Recept

Střední

45 min
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