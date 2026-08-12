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Už jste tancovali s kočkou na talíři? Staročeská bomba z jednoho hrnce

Petra Burgrová
  4:40

Kočičí tanec | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Skromné, levné a přesto neuvěřitelně chutné jídlo z kuchyně našich babiček. Pokrm s poněkud tajemným a pohádkovým názvem představuje staročeskou specialitu, která spojuje výživné kroupy a luštěniny.

Obsah

Co je jídlo kočičí tanec

Kočičí tanec je staročeský regionální pokrm, který pochází zejména z jižních Čech a tradičně se připravoval jako postní jídlo. Základem je kombinace uvařených ječných krup a čočky. Směs se promíchá s osmaženou cibulkou, stroužky česneku, kmínem a voňavou majoránkou. V nepostních obdobích se pokrm štědře vylepšuje dokřupava vypečeným špekem nebo slaninou.

Namáčení krup předem zkrátí dobu vaření na polovinu a zajistí, že budou dokonale měkké, nadýchané a lehce stravitelné.

V čem se liší kočičí tanec, kočičí svatba a šoulet

V lidové kuchyni se často setkáte s podobnými názvy:

  • Kočičí tanec: spojení uvařených ječných krup a čočky.
  • Kočičí svatba: kombinace krup a hrachu.
  • Šumajstr: směs krup a fazolí.
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Nadýmání po luštěninách snadno předejdete vylitím namáčecí vody a štědrou dávkou kmínu a majoránky, které trávení zklidní.

Proč se jídlu říká kočičí tanec

Přesný původ názvu není zcela jasný. Jedno z lidových vysvětlení vtipně naráží na bujné trávicí pochody a nadýmání, které mohou luštěniny v břiše vyvolat. Druhé vysvětlení připomíná, že směs krup a čočky na talíři nepůsobí nijak esteticky, což však bohatě vynahrazuje svou chutí.

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Jak předejít nadýmání po luštěninách

Před vařením čočku i kroupy namáčejte a vodu před samotným vařením vždy vylijte. Ke směsi nezapomeňte přidat kmín a majoránku, které mohou podpořit trávení a přispět k lepší snášenlivosti luštěnin.

Správně vypečená slanina provoní celý pokrm, dodá mu neodolatelnou křupavost a poctivý tukový základ plný chuti.

Jak udělat kočičí tanec, aby nebyl suchý

Tohle je u receptu poměrně důležité. Kroupy i čočka nasávají tekutinu, a pokud je necháme po uvaření dlouho stát, směs může působit hutně a suše. Pomůže několik jednoduchých triků:

  • nepřevařujte kroupy ani čočku, aby se z nich nestala kaše,
  • nechte v pánvi trochu tuku z opečené slaniny,
  • přidejte několik lžic vývaru,
  • použijte více cibule,
  • při ohřívání přidejte trochu vody nebo vývaru,
  • podávejte kočičí tanec ihned po dokončení.
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Kočičí tanec

Recept Kočičí tanec

  • 200 g ječných krup
  • 200 g čočky
  • 1 větší cibule
  • 3 stroužky česneku
  • 150 g slaniny
  • 1 lžíce sádla
  • 1 lžička majoránky
  • ½ lžičky kmínu
  • sůl a čerstvě mletý pepř dle chuti
  1. Kroupy nejprve několikrát propláchneme studenou vodou. Pokud máme čas, namočíme je na několik hodin. Díky tomu nabobtnají a jejich vaření bude kratší. Poté vodu slijeme, kroupy zalijeme čerstvou vodou a uvaříme doměkka. Doba vaření závisí na velikosti krup. Menší kroupy bývají hotové rychleji, větší potřebují více času. Po uvaření je scedíme.
  2. Čočku probereme a propláchneme. U klasické hnědé čočky je vhodné namočení, zejména pokud chceme zkrátit dobu vaření. Poté ji uvaříme v čisté vodě doměkka. Se solí je lepší počkat až na pozdější fázi vaření. U luštěnin se ostatně vyplatí řídit konkrétním druhem a způsobem přípravy. Po uvaření čočku slijeme. Neměla by být rozvařená na kaši. Do kočičího tance je lepší, když si jednotlivá zrna zachovají svůj tvar.
  3. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Ve větší pánvi rozehřejeme sádlo a cibuli na něm necháme pomalu zesklovatět. Nespěcháme. Právě dobře opečená cibule dodá jednoduchému pokrmu výraznou chuť.
  4. Slaninu nakrájíme na malé kostičky a přidáme k cibuli. Všechno společně restujeme, dokud slanina není pěkně opečená a nevytvoří se voňavý výpek.
  5. Přidáme nasekaný nebo prolisovaný česnek, kmín a majoránku.
  6. Do pánve přidáme uvařené kroupy a čočku. Všechno důkladně promícháme, podle potřeby osolíme a opepříme.
  7. Pokud se směs zdá příliš suchá, přidáme několik lžic vývaru nebo vody. Kočičí tanec by neměl být úplně suchý a drobivý.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut bez doby namáčení

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