Uvařte si oběd s Ledničko, vyprávěj! Čufty Leony Machálkové nebo dušený hovězí krk Jaroslava Svěceného?

Obsah
Leona Machálková a Honza Punčochář
Leona Machálková vsadila na výraznou chuť ančoviček. „Mám ráda výrazné chutě a opravdu ocením jídlo, které maximálně rozezní mé chuťové pohárky. Často a ráda zakončím den s dobrým krajícem chleba, pomazaným máslem a na něm kvalitní ančovičkou,“ vysvětlila svou volbu.
Společně s Honzou Punčochářem z nich připravili šťavnaté čufty z hovězího krku s ančovičkami, olivami a kapary, které doplnili domácími špeclemi a krémovou omáčkou se žampiony.
Recept Čufty z hovězího krku s ančovičkami, olivami a kapary a krémové špecle
Omáčka
- 3 ks šalotky
- 2 ks bobkového listu
- 1 snítka čerstvého rozmarýnu
- 300 g žampionů (celých)
- 3 lžíce olivového oleje
- 300 ml zeleninového nebo hovězího vývaru
- 100 ml smetany (31 %)
Čufty
- 600 g mletého hovězího masa
- sůl (dle chuti)
- čerstvě mletý pepř (dle chuti)
- 1 lžička dijonské hořčice
- 1 lžička hrubozrnné hořčice
- 2 lžičky kapar
- 3 ks naložených ančoviček
- 40 g oliv taggiasca
- 1 lžička worcesterové omáčky
- 1 lžíce oleje (do směsi na čufty)
Špecle
- 4 ks vajec
- 160 ml mléka
- 160 g zakysané smetany
- špetka muškátového oříšku (do těsta + na ochucení špeclí)
- sůl (dle chuti)
- 300 g polohrubé mouky
- 30 g másla (na restování špeclí)
- 1 lžíce nasekané čerstvé pažitky
Servírování
- 1 ks šalotky
- 2 ks malých nakládaných okurek cornichons
- 1 lžička kapar
- 1 ks ančovičky
- Šalotku nakrájíme nadrobno a vyrestujeme ji s bobkovým listem a rozmarýnem.
- Žampiony v celku orestujeme na oleji, přidáme je do základu omáčky a zalijeme vývarem. Zjemníme smetanou a studeným máslem.
- Maso si nameleme, osolíme a opepříme, přidáme dijonskou hořčici, zamícháme a necháme marinovat.
- Kapary, ančovičky a olivy taggiasca nasekáme najemno. Přidáme je k mletému masu spolu s hrubozrnnou hořčicí, worcesterovou omáčkou a lžící oleje a vše promícháme. Vytvarujeme placičky a doprostřed uděláme důlek.
- Vejce rozmícháme s mlékem, zakysanou smetanou, muškátovým oříškem, solí a polohrubou moukou.
- Těsto přes špeclovač vymačkáme do osolené vroucí vody, dvě minuty vaříme a šokově zchladíme. Špecle poté vyrestujeme na másle, opepříme, přidáme špetku muškátového oříšku, chvilku podusíme a na závěr posypeme nasekanou pažitkou.
- Ančovičky nakrájíme najemno, cornichons, kapary a šalotky nakrájíme na větší kusy, krátce vyrestujeme a servírujeme na čuftech.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut
Jaroslav Svěcený a Přemek Forejt
Jaroslav Svěcený přinesl do studia hovězí krk. „Hovězí není obyčejná surovina, může být skutečně rozmanité. Mně je vlastně jedno, z jaké části krávy pochází – jím všechno a určitě nejsem vegetarián,“ řekl s úsměvem.
S Přemkem Forejtem z něj připravili pomalu dušené maso se zeleninovým ragú a tarhoňou. Výsledkem bylo voňavé a syté jídlo, které se skvěle hodí právě na nedělní oběd.
Recept Dušený hovězí krk se zeleninovým ragú a tarhoňou
Maso
- 800 g hovězího krku
- 200 g mrkve
- 150 g cibule
- 100 g řapíkatého celeru
- 4 lžíce olivového oleje
- 200 ml suchého bílého vína
- 2 lžíce rajčatového protlaku
- 150 ml demi-glace
- sůl (dle chuti)
- čerstvě mletý černý pepř (dle chuti)
- citronová kůra z 1 citronu
Tarhoňa
- 200 g tarhoni
- 1 ks šalotky
- 400 ml zeleninového nebo drůbežího vývaru
Zeleninové ragú
- 150 g cukety
- 150 g rajčat
- Hovězí krk naklepeme, z obou stran osolíme a opepříme. Mrkev nakrájíme na malé kostičky, cibuli a řapíkatý celer nadrobno.
- V tlakovém hrnci rozehřejeme olej a maso zprudka opečeme ze všech stran, aby se zatáhlo. Vyjmeme ho stranou.
- Do výpeku přidáme mrkev, krátce ji vyrestujeme, poté přidáme cibuli a řapíkatý celer a restujeme do lehkého zlatavého základu. Zalijeme bílým vínem a necháme odpařit alkohol. Vmícháme rajčatový protlak a demi-glace. Maso vrátíme do hrnce, přiklopíme a dusíme pod tlakem, dokud není měkké (obvykle 45–60 minut podle kvality masa).
- Tarhoňu připravíme zvlášť. Na troše oleje orestujeme nadrobno nakrájenou šalotku, přidáme tarhoňu a krátce ji opečeme. Zalijeme horkým vývarem, osolíme a vaříme na mírném plameni asi 15 minut, dokud nezměkne a nevsákne tekutinu. Scedíme a vmícháme kapku oleje.
- Na pánvi rozehřejeme trochu oleje a rychle orestujeme na kostičky nakrájenou cuketu a rajčata, aby zůstala lehce pevná.
- Měkké maso podáváme společně se zeleninovým ragú a tarhoňou. Při servírování zlehka zastrouháme citronovou kůru.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 60 minut
Jak 2. díl dopadl a na co se můžeme těšit příště
Řád červené ledničky tentokrát získali Leona Machálková s Honzou Punčochářem za jejich čufty z hovězího krku s ančovičkami, olivami, kapary a špeclemi. O výhře rozhodli diváci ve studiu opět těsně v poměru 23 ku 17 hlasům.
Na další epizodu Ledničko, vyprávěj! se můžeme těšit opět za týden v neděli dopoledne na TV Nova. Do kuchyně tentokrát dorazí herci Nela Boudová a Jan Maxián, kteří prozradí, jak řeší věčný nedostatek času na vaření během zkoušení a natáčení.
Zaposloucháme se do dalších chutných příběhů a možná zjistíme, že i herci si umí život pěkně osladit – nejen na jevišti, ale i na talíři.
