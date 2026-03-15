Uvařte si oběd s Ledničko, vyprávěj! Čufty Leony Machálkové nebo dušený hovězí krk Jaroslava Svěceného?

Klára Pěnkavová
  13:00
Ve druhé epizodě Ledničko, vyprávěj! se v kuchyni potkali houslový virtuos Jaroslav Svěcený a zpěvačka Leona Machálková. Každý z nich přinesl surovinu, která má v jejich kuchyni své pevné místo. Jak dopadlo spojení výrazných ančoviček a šťavnatého hovězího krku v rukou šéfkuchařů Honzy Punčocháře a Přemka Forejta? A který nedělní oběd nakonec získal nejvíce hlasů?

2. epizoda Ledničko, vyprávěj! se zpěvačkou Leonou Machálkovou a houslistou Jaroslavem Svěceným. | foto: TV Nova

Obsah

Leona Machálková a Honza Punčochář

Leona Machálková vsadila na výraznou chuť ančoviček. „Mám ráda výrazné chutě a opravdu ocením jídlo, které maximálně rozezní mé chuťové pohárky. Často a ráda zakončím den s dobrým krajícem chleba, pomazaným máslem a na něm kvalitní ančovičkou,“ vysvětlila svou volbu.

Společně s Honzou Punčochářem z nich připravili šťavnaté čufty z hovězího krku s ančovičkami, olivami a kapary, které doplnili domácími špeclemi a krémovou omáčkou se žampiony.

Ledničko, vyprávěj S2EP2

Recept Čufty z hovězího krku s ančovičkami, olivami a kapary a krémové špecle

Omáčka

  • 3 ks šalotky
  • 2 ks bobkového listu
  • 1 snítka čerstvého rozmarýnu
  • 300 g žampionů (celých)
  • 3 lžíce olivového oleje
  • 300 ml zeleninového nebo hovězího vývaru
  • 100 ml smetany (31 %)

Čufty

  • 600 g mletého hovězího masa
  • sůl (dle chuti)
  • čerstvě mletý pepř (dle chuti)
  • 1 lžička dijonské hořčice
  • 1 lžička hrubozrnné hořčice
  • 2 lžičky kapar
  • 3 ks naložených ančoviček
  • 40 g oliv taggiasca
  • 1 lžička worcesterové omáčky
  • 1 lžíce oleje (do směsi na čufty)

Špecle

    • 4 ks vajec
    • 160 ml mléka
    • 160 g zakysané smetany
    • špetka muškátového oříšku (do těsta + na ochucení špeclí)
    • sůl (dle chuti)
    • 300 g polohrubé mouky
    • 30 g másla (na restování špeclí)
    • 1 lžíce nasekané čerstvé pažitky

Servírování

      • 1 ks šalotky
      • 2 ks malých nakládaných okurek cornichons
      • 1 lžička kapar
      • 1 ks ančovičky
  1. Šalotku nakrájíme nadrobno a vyrestujeme ji s bobkovým listem a rozmarýnem.
  2. Žampiony v celku orestujeme na oleji, přidáme je do základu omáčky a zalijeme vývarem. Zjemníme smetanou a studeným máslem.
  3. Maso si nameleme, osolíme a opepříme, přidáme dijonskou hořčici, zamícháme a necháme marinovat.
  4. Kapary, ančovičky a olivy taggiasca nasekáme najemno. Přidáme je k mletému masu spolu s hrubozrnnou hořčicí, worcesterovou omáčkou a lžící oleje a vše promícháme. Vytvarujeme placičky a doprostřed uděláme důlek.
  5. Vejce rozmícháme s mlékem, zakysanou smetanou, muškátovým oříškem, solí a polohrubou moukou.
  6. Těsto přes špeclovač vymačkáme do osolené vroucí vody, dvě minuty vaříme a šokově zchladíme. Špecle poté vyrestujeme na másle, opepříme, přidáme špetku muškátového oříšku, chvilku podusíme a na závěr posypeme nasekanou pažitkou.
  7. Ančovičky nakrájíme najemno, cornichons, kapary a šalotky nakrájíme na větší kusy, krátce vyrestujeme a servírujeme na čuftech.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut

Ledničko, vyprávěj S2EP2

Jaroslav Svěcený a Přemek Forejt

Jaroslav Svěcený přinesl do studia hovězí krk. „Hovězí není obyčejná surovina, může být skutečně rozmanité. Mně je vlastně jedno, z jaké části krávy pochází – jím všechno a určitě nejsem vegetarián,“ řekl s úsměvem.

S Přemkem Forejtem z něj připravili pomalu dušené maso se zeleninovým ragú a tarhoňou. Výsledkem bylo voňavé a syté jídlo, které se skvěle hodí právě na nedělní oběd.

Ledničko, vyprávěj S2EP2

Recept Dušený hovězí krk se zeleninovým ragú a tarhoňou

Maso

  • 800 g hovězího krku
  • 200 g mrkve
  • 150 g cibule
  • 100 g řapíkatého celeru
  • 4 lžíce olivového oleje
  • 200 ml suchého bílého vína
  • 2 lžíce rajčatového protlaku
  • 150 ml demi-glace
  • sůl (dle chuti)
  • čerstvě mletý černý pepř (dle chuti)
  • citronová kůra z 1 citronu

Tarhoňa

  • 200 g tarhoni
  • 1 ks šalotky
  • 400 ml zeleninového nebo drůbežího vývaru

Zeleninové ragú

  • 150 g cukety
  • 150 g rajčat
  1. Hovězí krk naklepeme, z obou stran osolíme a opepříme. Mrkev nakrájíme na malé kostičky, cibuli a řapíkatý celer nadrobno.
  2. V tlakovém hrnci rozehřejeme olej a maso zprudka opečeme ze všech stran, aby se zatáhlo. Vyjmeme ho stranou.
  3. Do výpeku přidáme mrkev, krátce ji vyrestujeme, poté přidáme cibuli a řapíkatý celer a restujeme do lehkého zlatavého základu. Zalijeme bílým vínem a necháme odpařit alkohol. Vmícháme rajčatový protlak a demi-glace. Maso vrátíme do hrnce, přiklopíme a dusíme pod tlakem, dokud není měkké (obvykle 45–60 minut podle kvality masa).
  4. Tarhoňu připravíme zvlášť. Na troše oleje orestujeme nadrobno nakrájenou šalotku, přidáme tarhoňu a krátce ji opečeme. Zalijeme horkým vývarem, osolíme a vaříme na mírném plameni asi 15 minut, dokud nezměkne a nevsákne tekutinu. Scedíme a vmícháme kapku oleje.
  5. Na pánvi rozehřejeme trochu oleje a rychle orestujeme na kostičky nakrájenou cuketu a rajčata, aby zůstala lehce pevná.
  6. Měkké maso podáváme společně se zeleninovým ragú a tarhoňou. Při servírování zlehka zastrouháme citronovou kůru.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 60 minut

Ledničko, vyprávěj S2EP2

Jak 2. díl dopadl a na co se můžeme těšit příště

Řád červené ledničky tentokrát získali Leona Machálková s Honzou Punčochářem za jejich čufty z hovězího krku s ančovičkami, olivami, kapary a špeclemi. O výhře rozhodli diváci ve studiu opět těsně v poměru 23 ku 17 hlasům.

Na další epizodu Ledničko, vyprávěj! se můžeme těšit opět za týden v neděli dopoledne na TV Nova. Do kuchyně tentokrát dorazí herci Nela Boudová a Jan Maxián, kteří prozradí, jak řeší věčný nedostatek času na vaření během zkoušení a natáčení.

Zaposloucháme se do dalších chutných příběhů a možná zjistíme, že i herci si umí život pěkně osladit – nejen na jevišti, ale i na talíři.

Jáhlové arancini Cyrila Děckaře, nebo Jáhloto Evy Puskarčíkové? Připravte si oběd z Ledničko, vyprávěj!
Nejčtenější

Cola převlečená za čaj: Výživoví odborníci varují před nápojem, který milují hlavně děti

bubble tea bublinkový čaj čína obchod rozmach mladí nápoj

Vypadá to hravě, je to barevné, fotogenické na Instagram a díky slovu „tea“ v názvu to v mnoha rodičích vzbuzuje falešný pocit bezpečí. Jenže to, co děti s nadšením nasávají tlustým brčkem, má k...

Profesionální kuchaři mají jasno: Kdy solit maso, aby zůstalo šťavnaté

Maso a sůl

Zjistěte, kdy maso solit předem, kdy až těsně před přípravou a proč může špatné načasování zkazit i vynikající steak.

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Čočka: Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce.

Čočka patří mezi nejvýživnější luštěniny, které můžete mít ve spíži. Obsahuje hodně bílkovin, vlákniny i minerálů – a při správné přípravě je chutná a nemusí ani nadýmat.

Vítězkou Peče celá země 2026 je Eliška! Finále zdramatizovala Anežka kanapkami a jeptiškami

Vítězkou 4. řady Peče celá země 2026 je Eliška.

Finále čtvrté řady Peče celá země sledovalo na ČT1 přes 1,25 milionu diváků. O vítězství rozhodla až závěrečná kreativní výzva, kterou nejlépe zvládla letošní dortová královna, Eliška Hlaváčová.

Pastinák se vrací na scénu. Naučte se využít tuhle levnou surovinu naplno

Už v březnu můžete vysévat pastinák (lidově pastiňák). Získáte kořenovou...

Možná jste ho v obchodě přešli s tím, že jde jen o „přerostlou petržel“. Pastinák je ale mnohem víc. Tato nenápadná kořenová zelenina kralovala českým talířům dávno předtím, než jsme objevili...

Uvařte si oběd s Ledničko, vyprávěj! Čufty Leony Machálkové nebo dušený hovězí krk Jaroslava Svěceného?

2. epizoda Ledničko, vyprávěj! se zpěvačkou Leonou Machálkovou a houslistou...

Ve druhé epizodě Ledničko, vyprávěj! se v kuchyni potkali houslový virtuos Jaroslav Svěcený a zpěvačka Leona Machálková. Každý z nich přinesl surovinu, která má v jejich kuchyni své pevné místo. Jak...

15. března 2026

Bramborové lokše se zelím a trhaným husím masem: Poctivý recept pro milovníky tradice

Bramborové lokše se zelím a trhaným husím masem
Recept

Střední

35 min

Domácí bramborové lokše, připravované nasucho na pánvi a potřené voňavým sádlem, jsou dokonalým...

Pikantní zelňačka s červeným zelím: Recept na poctivou a sytou polévku

Pikantní zelňačka s červeným zelím
Recept

Střední

40 min

Vyzkoušejte tuto pikantní verzi z červeného zelí, která vás překvapí svou barevností a výrazným...

Jak správně skladovat vejce v lednici? Tady je důvod, proč nepatří do dveří

Skladování vajec v lednici

Vejce skladujte v lednici při teplotě 5–8 °C, ideálně v původním kartonovém obalu nebo v jiném obalu, který je k tomu určený. Podívejte se na nejčastější chyby i praktické tipy, jak vejce správně...

15. března 2026  5:20

Mytí kuřecího masa pod kohoutkem? Zlozvyk, který z vaší kuchyně může udělat líheň bakterií

Kuřecí maso může být zdrojem bakterií. Mýt, či nemýt? Znáte správnou odpověď?

Vypadá to jako běžný a poctivý krok, který má maso „očistit“. Jenže právě oplachování syrového kuřete pod tekoucí vodou může napáchat víc škody než užitku. Kontaminujete si celou kuchyň bakteriemi....

15. března 2026  4:40

Solanin v bramborách dokáže otrávit. Takto ho zneškodníte při vaření

Chipsy i hranolky si raději odpusťte. Tělu nijak neprospívají a ty připečené v...

Brambory patří mezi nejčastěji konzumované potraviny, zároveň jsou ale plné nástrah. Nesprávné skladování nebo tepelná úprava v nich mohou zvýšit množství toxických látek, které v krajním případě...

15. března 2026

Otevřené kynuté buchty s tvarohem a mákem: Tradiční recept v netradičním kabátku

Otevřené buchty s mákem
Recept

Střední

50 min

Nemůžete se rozhodnout, zda máte raději buchty s tvarohem, nebo s mákem? S tímto receptem na...

Croque monsieur sendvič s bešamelem: Recept na legendární francouzský sendvič

Croque monsieur sendvič s bešamelem
Recept

Lehké

40 min

Croque Monsieur je gastronomický zážitek, který povyšuje zapékaný chleba na úplně novou úroveň....

Vajíčková pomazánka s krekry: Zdravá svačina plná proteinů

Vajíčková pomazánka s krekry
Recept

Lehké

30 min

Představujeme vám recept na křupavé domácí krekry plné zdravých semínek a mandlí, které v kombinaci...

Cola převlečená za čaj: Výživoví odborníci varují před nápojem, který milují hlavně děti

bubble tea bublinkový čaj čína obchod rozmach mladí nápoj

Vypadá to hravě, je to barevné, fotogenické na Instagram a díky slovu „tea“ v názvu to v mnoha rodičích vzbuzuje falešný pocit bezpečí. Jenže to, co děti s nadšením nasávají tlustým brčkem, má k...

14. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Znáte tuto českou superobilovinu? Je přirozeně bezlepková, plná vitamínů a minerálů

Jáhly

Jáhly jsou bezlepková obilovina s bohatým nutričním profilem, ideální pro zdravou stravu. Jak se připravují a jak je zařadit do každodenního jídelníčku?

14. března 2026  4:50

Jak zamrazit maso? Rozhoduje teplota i rychlost zmrazení

ilustrační snímek

Koupili jste víc čerstvého masa, než stačíte během pár dnů spotřebovat? Uskladnit ho v mrazáku je dobrý nápad, jak výrazně prodloužit jeho trvanlivost. Aby proces zamrazení masu neuškodil, je potřeba...

14. března 2026

