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Úroda švestek klesne o 35 procent. O povidla ale nepřijdete

Tereza Hrabinová
  4:00

Zralé švestky se podle odrůdy sklízejí od srpna do září. Hodí se k přímé konzumaci, pečení, sušení i přípravě povidel. | foto: ČTK

Úroda švestek bude letos podle pěstitelů výrazně slabší, meziročně klesne o 35 až 40 procent, a některé sady proto samosběry vůbec neotevřely. Poradíme, kdy dozrávají nejčastější odrůdy, podle čeho poznat zralé plody a které švestky se nejlépe hodí na povidla, sušení nebo pečení.

Jak vybrat švestky podle způsobu využití

  • Na přímé jídlo: Čačanská lepotica. Má velké, pevné a šťavnaté plody a otevírá hlavní sezonu.
  • Na koláč s drobenkou a knedlíky: Čačanská lepotica nebo Stanley. Pevnější dužnina se při pečení a vaření tolik nerozpadá.
  • Na povidla: především plně vyzrálá domácí švestka, případně Stanley. Vyšší obsah sušiny znamená kratší odpařování a výraznější chuť.
  • Na sušení: Stanley nebo domácí švestka. Vhodné jsou sladké, zdravé plody s dobře odlučitelnou peckou.
  • Na rychlé zpracování rané sklizně: Čačanskou lepotici lze zavařit nebo rozvařit, u povidel je ale třeba počítat s delším vařením.

Sklizeň švestek letos nebude tak bohatá jako v minulém roce. Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík pro Český rozhlas Olomouc uvedl, že úroda u profesionálních pěstitelů meziročně klesne o 35 až 40 procent na přibližně pět tisíc tun.

Za propadem stojí především jarní mrazy a nedostatek srážek během léta. Situace se však liší sad od sadu. Zatímco někteří pěstitelé hlásí alespoň průměrnou sklizeň, jiní kvůli mrazům nebo krupobití samosběry vůbec neotevřeli.

Omezenější nabídka je znát také u samosběrů. Některé sady uvolňují termíny postupně podle toho, jak dozrávají jednotlivé odrůdy. Jinde už pěstitelé velkou část úrody zamluvili zájemcům, kteří odebírají desítky či stovky kilogramů na povidla, sušení nebo kvas.

Před cestou je proto vhodné zkontrolovat aktuální informace na webu či sociálních sítích konkrétního pěstitele.

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Čačanská lepotica otevírá sezonu

Mezi prvními běžně sklízenými odrůdami bývá Čačanská lepotica.

  • Jde o ranou pološvestku vyšlechtěnou v někdejší Jugoslávii, která dozrává přibližně o čtyři týdny dříve než domácí švestka.
  • Podle oblasti a průběhu počasí se sklízí nejčastěji v první polovině srpna, v chladnějších polohách i později.
  • Její velké tmavě modré plody mají pevnou, žlutozelenou a středně šťavnatou dužninu.
  • Pecka se po dozrání odděluje snadno.
  • Čačanská lepotica se hodí k přímému jídlu, do knedlíků i na koláč s drobenkou, kde si plody mají udržet tvar.

Povidla lze uvařit i z ní, zejména pokud jsou plody skutečně zralé. Z hlediska času a výsledné chuti ale obvykle představují lepší volbu pozdnější odrůdy s vyšším obsahem sušiny a cukrů.

Fotorecept: Babiččina švestková povidla z trouby krok za krokem

Stanley dozrává na přelomu srpna a září

Stanley patří mezi pozdní pološvestky.

  • Obvykle dozrává přibližně pět dnů před domácí švestkou, tedy podle oblasti od konce srpna do první poloviny září.
  • Plody jsou velké, tmavě modré, dužnina pevná a aromatická.
  • Ani u této odrůdy zralá dužnina na pecce neulpívá.
  • Tmavě modrá slupka sama o sobě zralost nezaručuje. Některé švestky se vybarví dříve, než získají konečnou chuť a cukernatost.
  • Zralý plod mírně povolí pod prsty, voní, snadno se oddělí od stopky a po rozkrojení lze pecku vyjmout bez většího množství ulpělé dužniny.

Díky vyššímu obsahu rozpustné sušiny je Stanley vhodná nejen k přímé konzumaci a pečení, ale také na povidla nebo jako sušená švestka. Při zpracování pustí méně vody než málo vyzrálé rané ovoce a výsledná hmota rychleji houstne.

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Domácí švestka patří k nejlepším na povidla

  • Klasická domácí švestka dozrává zpravidla v první až druhé polovině září, v chladnějších polohách někdy ještě později.
  • Plody bývají menší než u odrůd Čačanská lepotica nebo Stanley, zato mají výraznou švestkovou vůni, sladkou chuť a při plném vyzrání vysoký obsah cukru.

Právě proto se tradičně používají na povidla, sušení i výrobu destilátů. Nejlepší jsou plody ponechané na stromě co nejdéle, dokud nezačnou mírně měknout či se u stopky svrašťovat. V této fázi obsahují méně vody a jejich chuť je koncentrovanější. Nesmějí však být nahnilé, plesnivé ani napadené hmyzem.

Nevýhodou domácí švestky je vysoká citlivost k virovému onemocnění šarka. V některých oblastech proto z výsadeb ustoupila a pěstitelé ji nahrazují tolerantnějšími odrůdami, mezi něž patří Čačanská lepotica i Stanley.

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Témata: povidla, pečení, Dužina

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