Upéct bábovku už vás nikdy nenapadne. Vyzkoušejte recept na lahodný savarin

Klára Pěnkavová
  5:10
Na první pohled může působit jako obyčejná bábovka. Ve skutečnosti je savarin jednou z velkých legend francouzské cukrařiny – kynutý moučník, který se důkladně prolívá sladkým sirupem. Jeho příběh sahá od východoevropské babky přes pařížské cukrárny až do celého světa.

Savarin | foto: Canva

Obsah

Co je to savarin?

Savarin trochu klame tělem. Vypadá jako vlhčí bábovka, jenže zdání klame. Jakmile do něj zajede dezertní vidlička, odhalí se jemné, kypré těsto nasáklé voňavým sirupem s alkoholem. V ústech se doslova rozplývá, jak je opojně vláčný.

Základem je kynuté těsto z mouky, vajec, másla a droždí. Po upečení se však neodkládá stranou – ještě vlahý se savarin postupně prolévá horkým sirupem. Klíčem je, aby ho moučník nasáknul tak akorát, aby se dostatečně zvláčněl, ale udržel si svůj tvar a nerozpadl se.

Tradičně se peče do formy ve tvaru věnce. Volný střed se při servírování plní šlehačkou, vanilkovým krémem nebo mascarpone a svou roli hraje také výběr ovoce.

Od babky k pařížské ikoně

Kořeny savarinu sahají k dezertu baba au rhum, který slavil úspěch už ve druhé polovině 18. století v Paříži. Baba se vyvinula z východoevropské babky – vysokého kynutého dortu, jehož sušší korpus se maceroval v rumu nebo víně, aby změkl.

Na francouzském dvoře sehrál klíčovou roli cukrář Nicolas Stohrer, který myšlenku polévání těsta sirupem zdokonalil a přenesl do pařížských cukráren.

Zásadní proměna přišla v roce 1845, kdy pařížští cukráři bratři Julienovi upravili recepturu. Vynechali rozinky, zvýraznili rum v sirupu a použili slavnostní formu ve tvaru věnce. Dezert pojmenovali po slavném francouzském gurmánovi Jean Anthelme Brillat-Savarinovi, autorovi knihy Fyziologie chuti. Původní název Brillat-Savarin se postupně zkrátil na jednodušší Savarin – a pod tímto jménem se rozšířil do celého světa.

Savarin dezert: Recept podle Josefa Maršálka z 6. dílu Peče celá země

Savarin jako malá bábovička s čerstvým ovocem

Varianty sirupu: Rum, víno nebo ovocný likér

  • Klasika: kvalitní tmavý rum
  • Jemnější varianta: sladké nebo dezertní víno
  • Citrusová svěžest: citronová či limetová šťáva
  • Ovocná stopa: šťáva z kompotu nebo ovocná pálenka
  • Vanilkový sirup: cukrový rozvar ochucený pravou vanilkou nebo vanilkovým extraktem

Šlehačky a krémy, které se k savarinu hodí

  • Vanilková šlehačka: nejjednodušší a nejčistší varianta. Smetanu vyšleháme s trochou moučkového cukru a přidanou pravou vanilkou. Je lehká, nepřebije chuť sirupu a nechá vyniknout máslové těsto.
  • Chantilly s likérem: do šlehačky můžeme přidat lžíci rumu, pomerančového likéru nebo višňovice – chuť savarinu se pak ještě zvýrazní.
  • Diplomatický krém: směs vanilkového cukrářského krému a šlehačky. Je pevnější než samotná šlehačka, ale stále lehká. Skvěle drží tvar a hodí se, pokud chceme savarin připravit předem.
  • Mascarpone krém: mascarpone vyšleháme se smetanou a trochou cukru. Výsledkem je plnější, sametový krém, který se hodí zejména k variantě s ovocným sirupem.
  • Cukrářský vanilkový krém (crème pâtissière): tradiční francouzská varianta. Hustší, výrazně vanilkový krém vytvoří kontrast k vláčnému těstu. Vhodný spíše pro slavnostní příležitosti.
  • Jogurtový krém: pro svěžejší a lehčí verzi můžeme část mascarpone nebo šlehačky nahradit řeckým jogurtem.

Jaké ovoce se k savarinu hodí nejlépe

  • Bobulovité ovoce (jahody, maliny, borůvky, ostružiny, rybíz): skvělé hlavně v létě a v kombinaci s crème pâtissière nebo mascarpone krémem.
  • Peckoviny (meruňky, broskve, nektarinky, višně): hodí se zejména k rumovému nebo třešňovému sirupu. Výborné jsou i lehce macerované v alkoholu.
  • Citrusové plody (segmenty pomeranče nebo grepu, kandovaná citronová kůra): skvělé pro svěží, méně sladkou verzi savarinu.
  • Exotické ovoce (mango, maracuja, ananas): výborně funguje s lehkým rumem nebo vanilkovým sirupem. Savarin získá modernější tropický charakter.
  • Konzervované nebo kompotované ovoce (kompotované třešně nebo meruňky): nejčastější varianta, kterou objevíte v každé tradiční francouzské cukrárně. Ovoce lze ještě lehce pokapat rumem či sirupem.
Jahodový savarin

Jahodový savarin

Recept

Střední

70 min

Savarin se šlehačkou a červeným ovocem

Recept Tradiční savarin

  • 200 g hladké mouky
  • 2 lžíce cukru krupice
  • špetka soli
  • 15 g čerstvého droždí
  • 100 ml mléka
  • 3 vejce
  • 100 g změklého másla
  • 200 g cukru krupice
  • 500 ml vody
  • 80 ml kvalitního rumu
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 1–2 lžičky moučkového cukru
  • pár kapek pravé vanilky
  • čerstvé ovoce
  1. Nejprve si ohřejeme mléko, aby bylo vlažné. Rozdrobíme do něj droždí, přidáme lžičku cukru a necháme asi 10 minut vzejít kvásek.
  2. Do mísy prosejeme mouku, přidáme sůl a zbytek cukru. Vmícháme vejce a kvásek a vypracujeme hladké těsto.
  3. Postupně zašleháme změklé máslo, dokud není těsto elastické a lesklé. Přikryjeme ho a necháme kynout asi 1 hodinu, dokud nezdvojnásobí objem.
  4. Mezitím si připravíme sirup. Vodu smícháme s cukrem a vaříme, dokud se cukr zcela nerozpustí a sirup lehce nezhoustne. Necháme mírně zchladnout a vmícháme rum. Sirup by měl být při použití horký, ne vařící.
  5. Formu na věnec vymažeme máslem. Vykynuté těsto lehce prohněteme a rovnoměrně ho rozložíme do formy – maximálně do poloviny objemu. A nyní klíčová část: necháme ho ještě 30–60 minut kynout.
  6. Pečeme při 185 °C asi 20–25 minut dozlatova, až se těsto začne lehce odtahovat od stěn formy.
  7. Upečený savarin vyklopíme a necháme mírně vychladnout, ale měl by zůstat vlažný.
  8. Vidličkou nebo špejlí ho na několika místech propíchneme a postupně přeléváme sirupem, aby se rovnoměrně vsákl. Nespěcháme.
  9. Necháme odležet alespoň 1–2 hodiny. Před podáváním naplníme střed šlehačkou a ozdobíme ovocem.

Počet porcí: 8
Doba přípravy: cca 3 hodiny včetně kynutí a nasáknutí

Savarin Montemart

Savarin Montemart

Recept

Střední

50 min
