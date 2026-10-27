Co je uhlířina
Je to sytý pokrm z brambor a noků, které se společně vaří a následně se promíchají s cibulí osmaženou na sádle. V chudších dobách se uhlířina dělávala bez masa, pouze se sádlem a cibulí. Když byl po ruce kousek uzeného, špeku nebo slaniny, šlo o svátečnější verzi. V některých regionech se do uhlířiny přimíchávalo i kysané zelí, které dodávalo pokrmu kyselost a vitamíny pro chladné dny.
Proč se jídlo jmenuje uhlířina
Jméno receptu odkazuje na uhlíře a horníky, kteří pracovali v lesích u milířů nebo v šachtách. Těžká fyzická práce vyžadovala jídlo, které bylo:
- syté a plné energie,
- připravené ze základních a trvanlivých surovin,
- rychlé a nenáročné na přípravu.
Recept Uhlířina
- 300 g hrubé mouky
- 1 špetka kypřicího prášku
- 2 ks vajec
- 1000 g brambor
- sůl dle chuti
- 2 lžíce sádla
- 2 ks cibule
- 2 ks jarní cibulky
- kmín
- voda
- V míse smícháme hrubou mouku s kypřicím práškem. Pak přidáme 200 ml vody a vejce a vypracujeme hutné těsto, které necháme odpočinout.
- Brambory mezitím očistíme a nakrájíme na větší kousky. Vložíme je do většího množství osolené vody a přivedeme k varu. Jakmile se brambory začnou vařit, z připraveného těsta vytvarujeme noky pomocí dvou lžic a dáme je vařit do vody k bramborám, dokud vše nezměkne. Poté slijeme přebytečnou vodu.
- Na pánvi rozehřejeme sádlo, přidáme cibuli nakrájenou na kolečka a osmahneme ji dozlatova. Pak vmícháme brambory a noky a vše společně asi 2 minuty opékáme.
- Uhlířinu rozdělíme na talíře, posypeme najemno nakrájenou jarní cibulkou a trochou kmínu. Můžeme podávat s kysanou zeleninou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut
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