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Uhlířina podle staročeského receptu: Jídlo pro horníky ze základních surovin

Petra Burgrová
  4:40

uhlířina | foto: chat gpt

Existují jídla, která vznikla z čisté nouze a ze skromných zásob, ale svou chutí a hřejivou jednoduchostí si získala srdce rodin na generace. Jedním z takových pokrmů je staročeská uhlířina, venkovská i hornická klasika z jednoho hrnce, která spojuje dvě zdánlivě všední suroviny: brambory a moučné noky.

Co je uhlířina

Je to sytý pokrm z brambor a noků, které se společně vaří a následně se promíchají s cibulí osmaženou na sádle. V chudších dobách se uhlířina dělávala bez masa, pouze se sádlem a cibulí. Když byl po ruce kousek uzeného, špeku nebo slaniny, šlo o svátečnější verzi. V některých regionech se do uhlířiny přimíchávalo i kysané zelí, které dodávalo pokrmu kyselost a vitamíny pro chladné dny.

Proč se jídlo jmenuje uhlířina

Jméno receptu odkazuje na uhlíře a horníky, kteří pracovali v lesích u milířů nebo v šachtách. Těžká fyzická práce vyžadovala jídlo, které bylo:

  • syté a plné energie,
  • připravené ze základních a trvanlivých surovin,
  • rychlé a nenáročné na přípravu.

Uhlířina

Recept Uhlířina

  1. V míse smícháme hrubou mouku s kypřicím práškem. Pak přidáme 200 ml vody a vejce a vypracujeme hutné těsto, které necháme odpočinout.
  2. Brambory mezitím očistíme a nakrájíme na větší kousky. Vložíme je do většího množství osolené vody a přivedeme k varu. Jakmile se brambory začnou vařit, z připraveného těsta vytvarujeme noky pomocí dvou lžic a dáme je vařit do vody k bramborám, dokud vše nezměkne. Poté slijeme přebytečnou vodu.
  3. Na pánvi rozehřejeme sádlo, přidáme cibuli nakrájenou na kolečka a osmahneme ji dozlatova. Pak vmícháme brambory a noky a vše společně asi 2 minuty opékáme.
  4. Uhlířinu rozdělíme na talíře, posypeme najemno nakrájenou jarní cibulkou a trochou kmínu. Můžeme podávat s kysanou zeleninou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut

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