Tvrdý trénink, ještě tvrdší dieta
Bojové sporty, a především MMA, jsou neodmyslitelně spojené i s hlídáním váhy. Zápasníci musí splnit váhový limit konkrétní kategorie, často na gram přesně. To znamená měsíce přísné diety, omezení sacharidů, hlídání soli i tekutin a v závěru přípravy někdy i drastické odvodnění organismu.
Přesto se ukazuje, že ani elitní bojovníci nejsou roboti. Někteří si dokážou i v době přípravy dopřát oblíbené jídlo, jiní naopak jdou cestou extrémní disciplíny. A právě rozdílné přístupy ke stravě byly vidět i u šesti finalistů galavečera UFC 324, který se konal v neděli 25. ledna v Las Vegas.
Fanoušci sledovali titulový zápas lehké váhy mezi Justinem Gaethjem a Paddym Pimblettem, souboj bantamové váhy Seana O’Malleyho se Songem Yadongem i duel pérové váhy Arnolda Allena s Jeanem Silvou. Každý z nich šel do klece s jiným stylem boje – a také s úplně jiným přístupem k jídlu.
Pizza, veganství i hladovění. Co jedí hvězdy UFC
I když jsme v neděli viděli pouze minutové boje v kleci, skutečné zápasy začaly již dávno předtím. UFC 324 mimo jiné ukázalo, že cesta k vrcholovému výkonu může vést přes velmi rozdílné talíře.
Justin Gaethje: Zdravý fast food místo hladovění
Justin Gaethje je známý jako nekompromisní bojovník, ale v kuchyni patří spíš mezi pragmatiky. V přípravě sází na kvalitní jídelníček od nutriční poradkyně. Prim hrají protizánětlivé potraviny bohaté na antioxidanty, polyfenoly, omega-3 mastné kyseliny, vlákninu a bílkoviny. Zajímavostí je, že si občas dopřeje i zdravý fast food – třeba pizzu z kvalitního těsta a surovin. Díky tomu nemusí drasticky shazovat váhu dlouhé týdny dopředu.
Paddy Pimblett: Extrémy od přejídání k drastickým dietám
Paddy Pimblett je pravým opakem. Mimo zápasy je proslulý tím, že jí prakticky cokoli – nejvíc miluje pravou britskou snídani. Jeho váha díky tomu výrazně kolísá, protože jakmile začne fight camp, přepne do přísného režimu. Kalorie jdou dolů, porce se zmenšují a na talíři převládá kuře, rýže, zelenina a jednoduchá jídla bez zbytečných tuků.
Sean O’Malley: Od veganství ke klasice
„Sugar“ Sean O’Malley v minulosti experimentoval s veganskou stravou, ale časem od ní ustoupil. V přípravě na zápasy se vrátil ke klasickému jídelníčku s masem, vejci a živočišnými bílkovinami. Podle něj mu tento styl stravování pomáhá lépe regenerovat a udržet si sílu i při shazování přebytečných kil.
Song Yadong: Disciplína a jednoduchost
Čínský bojovník Song Yadong patří mezi zastánce jednoduchého, přísně kontrolovaného jídelníčku. Žádné experimenty ani výstřelky – jen přesně načasované porce, hodně bílkovin, rýže a zeleniny. Stravu má nastavenou tak, aby zvládal tvrdé tréninky bez výrazných výkyvů váhy.
Arnold Allen: Návrat z těžké váhy
Arnold Allen si prošel výraznou váhovou proměnou. Během pauzy mimo zápasy výrazně přibral a před návratem do pérové váhy musel nasadit velmi přísnou dietu. K jeho přípravě tak patřily týdny přesně hlídaných porcí s minimem cukrů.
Jean Silva: Klasika pod dohledem odborníků
I Jean Silva si podobně jako Justin Gaethje nechává jídelníček sestavit výživovým specialistou. To znamená hodně bílkovin, minimum průmyslově zpracovaných potravin a přísnou kontrolu v posledních dnech před vážením. Žádná pizza ani cheat days, jen disciplína až do poslední chvíle.