Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Klára Pěnkavová
  16:57
Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

24. ledna 2026, Las Vegas, Nevada. Zápas UFC 324 a zápasník Justin Gaethje. | foto: Mikael Ona / Zuma PressProfimedia.cz

Tvrdý trénink, ještě tvrdší dieta

Bojové sporty, a především MMA, jsou neodmyslitelně spojené i s hlídáním váhy. Zápasníci musí splnit váhový limit konkrétní kategorie, často na gram přesně. To znamená měsíce přísné diety, omezení sacharidů, hlídání soli i tekutin a v závěru přípravy někdy i drastické odvodnění organismu.

Přesto se ukazuje, že ani elitní bojovníci nejsou roboti. Někteří si dokážou i v době přípravy dopřát oblíbené jídlo, jiní naopak jdou cestou extrémní disciplíny. A právě rozdílné přístupy ke stravě byly vidět i u šesti finalistů galavečera UFC 324, který se konal v neděli 25. ledna v Las Vegas.

Fanoušci sledovali titulový zápas lehké váhy mezi Justinem Gaethjem a Paddym Pimblettem, souboj bantamové váhy Seana O’Malleyho se Songem Yadongem i duel pérové váhy Arnolda Allena s Jeanem Silvou. Každý z nich šel do klece s jiným stylem boje – a také s úplně jiným přístupem k jídlu.

UFC superstar Paddy Pimblett je proslulý tím, že jí prakticky cokoli.

Pizza, veganství i hladovění. Co jedí hvězdy UFC

I když jsme v neděli viděli pouze minutové boje v kleci, skutečné zápasy začaly již dávno předtím. UFC 324 mimo jiné ukázalo, že cesta k vrcholovému výkonu může vést přes velmi rozdílné talíře.

Justin Gaethje: Zdravý fast food místo hladovění

Justin Gaethje je známý jako nekompromisní bojovník, ale v kuchyni patří spíš mezi pragmatiky. V přípravě sází na kvalitní jídelníček od nutriční poradkyně. Prim hrají protizánětlivé potraviny bohaté na antioxidanty, polyfenoly, omega-3 mastné kyseliny, vlákninu a bílkoviny. Zajímavostí je, že si občas dopřeje i zdravý fast food – třeba pizzu z kvalitního těsta a surovin. Díky tomu nemusí drasticky shazovat váhu dlouhé týdny dopředu.

Paddy Pimblett: Extrémy od přejídání k drastickým dietám

Paddy Pimblett je pravým opakem. Mimo zápasy je proslulý tím, že jí prakticky cokoli – nejvíc miluje pravou britskou snídani. Jeho váha díky tomu výrazně kolísá, protože jakmile začne fight camp, přepne do přísného režimu. Kalorie jdou dolů, porce se zmenšují a na talíři převládá kuře, rýže, zelenina a jednoduchá jídla bez zbytečných tuků.

Sean O’Malley: Od veganství ke klasice

„Sugar“ Sean O’Malley v minulosti experimentoval s veganskou stravou, ale časem od ní ustoupil. V přípravě na zápasy se vrátil ke klasickému jídelníčku s masem, vejci a živočišnými bílkovinami. Podle něj mu tento styl stravování pomáhá lépe regenerovat a udržet si sílu i při shazování přebytečných kil.

Jean Silva 24. ledna na zápase UFC 324

Song Yadong: Disciplína a jednoduchost

Čínský bojovník Song Yadong patří mezi zastánce jednoduchého, přísně kontrolovaného jídelníčku. Žádné experimenty ani výstřelky – jen přesně načasované porce, hodně bílkovin, rýže a zeleniny. Stravu má nastavenou tak, aby zvládal tvrdé tréninky bez výrazných výkyvů váhy.

Arnold Allen: Návrat z těžké váhy

Arnold Allen si prošel výraznou váhovou proměnou. Během pauzy mimo zápasy výrazně přibral a před návratem do pérové váhy musel nasadit velmi přísnou dietu. K jeho přípravě tak patřily týdny přesně hlídaných porcí s minimem cukrů.

Jean Silva: Klasika pod dohledem odborníků

I Jean Silva si podobně jako Justin Gaethje nechává jídelníček sestavit výživovým specialistou. To znamená hodně bílkovin, minimum průmyslově zpracovaných potravin a přísnou kontrolu v posledních dnech před vážením. Žádná pizza ani cheat days, jen disciplína až do poslední chvíle.

Čočka s pečenou dýní a sýrem podle blogu Ne hladu

Čočka s pečenou dýní a sýrem podle blogu Ne hladu

Recept

Lehké

30 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

25. ledna 2026

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

24. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:33

Na bílý sex si nechte zajít chuť. Tělo po svátcích potřebuje pravidelnost

Díky dobré snídani a svačinám během dne budete mít i v zimě dostatek energie.

Zahájili jste novoroční půst? Zrušte ho a zkuste něco lepšího. Tělo teď potřebuje klid a pravidelnost. Snídaně a svačiny hrají klíčovou roli v tom, jak se během dne cítíme. Mám pro vás recepty a...

24. ledna 2026,  aktualizováno  9:14

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

23. ledna 2026

Více klidu, méně kompromisů. Rohlik.cz představuje potravinové trendy pro rok 2026

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Ještě před pár lety bylo jídlo buď levné, nebo kvalitní. Buď zdravé, nebo rychlé. Rok 2026 ale ukazuje, že lidé už nechtějí vybírat mezi extrémy. Chtějí, aby jídlo fungovalo v běžném dni – mezi...

22. ledna 2026  12:28

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

22. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.