Ube latte: filipínská fialová káva z batátů dobývá kavárny v Česku i ve světě

Natálie Brabcová
  15:25
Otevřete menu v kavárně a čekáte cappuccino nebo klasické latte. Místo toho na vás kouká fialový nápoj připravený z brambor. Ube latte se postupně objevuje i v českých kavárnách a člověka u něj napadne jediné. Kdo vlastně poprvé dostal nápad udělat z batátu kávu?

Nápoj, který vypadá spíš jako dezert než káva. Ube latte si získává kavárny svou fialovou barvou i jemnou chutí. | foto: instagramový účet: @mezza9cafe

Ube latte na první pohled působí spíš jako dezert než káva. V kavárnách se z něj stává základ pro nápoje, které stojí na jednoduchém nápadu: zaujmout barvou a zároveň nabídnout jemnou, lehce nasládlou oříškovo-vanilkovou chuť.

V poslední době se v kavárnách začalo objevovat ube latte, nápoj z fialových batátů, který si získal srdce nejen na sociálních sítích. Jeho jemná oříšková chuť a květinová vůně vám vykouzlí úsměv na tváři a pořádně vás povzbudí.

Co dělá ube latte tak výjimečné? Kromě nádherné fialové barvy přináší i skvělý mix chuti a energie díky batátům plným prospěšných živin.

12. května 2026 v 15:00, příspěvek archivován: 13. května 2026 v 16:22
Sytě fialová barva ale není žádné umělé barvivo. Vychází z ube, tropické hlízy původem z Filipín, známé také jako fialový jam. Ta má přirozeně výraznou fialovou dužinu a v asijské kuchyni se používá hlavně do sladkých jídel a dezertů.

I když jde v evropských kavárnách o relativně nový trend, ve světě si ube už několik let hledá své místo vedle dalších barevných surovin, jako je matcha nebo motýlí hrách. Fialová barva, která dřív patřila jen dezertům, si dnes bez ostychu sedá i do kávových hrnků.

Ube latte: filipínská fialová káva z batátů dobývá kavárny v Česku i ve světě

