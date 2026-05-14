Ube latte na první pohled působí spíš jako dezert než káva. V kavárnách se z něj stává základ pro nápoje, které stojí na jednoduchém nápadu: zaujmout barvou a zároveň nabídnout jemnou, lehce nasládlou oříškovo-vanilkovou chuť.
Sytě fialová barva ale není žádné umělé barvivo. Vychází z ube, tropické hlízy původem z Filipín, známé také jako fialový jam. Ta má přirozeně výraznou fialovou dužinu a v asijské kuchyni se používá hlavně do sladkých jídel a dezertů.
I když jde v evropských kavárnách o relativně nový trend, ve světě si ube už několik let hledá své místo vedle dalších barevných surovin, jako je matcha nebo motýlí hrách. Fialová barva, která dřív patřila jen dezertům, si dnes bez ostychu sedá i do kávových hrnků.