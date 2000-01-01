Najíst se celý týden levně a přitom pestře jde, když nakoupíte jednou a chytře. Sestavili jsme jídelníček pro jednoho dospělého na sedm dní z nákupu za zhruba 1 000 Kč. Najdete v něm 28 jednoduchých receptů na snídaně, obědy, svačiny i večeře, které na sebe navazují: z pečeného kuřete je druhý den rizoto, jedna dýně vystačí na tři jídla a přezrálé banány skončí v lívancích. Základem jsou levné suroviny, jako jsou brambory, zelí, čočka, vejce, tvaroh a ovesné vločky. Počítáme s tím, že olej, sůl, cukr, koření a prášek do pečiva už doma máte. Začít můžete kterýkoli den.
Autor: Profimedia.cz
Nákupní seznam: Co nakoupit za zhruba 1 000 Kč? Kuřecí čtvrtky, půl kila mletého masa, slanina, 20 vajec, tvaroh, bílý jogurt, mléko, máslo, sýr a brynza. K tomu ovesné vločky, rýže, těstoviny, kroupy, mouka, chléb, červená čočka, fazole a rajčata v konzervě. Ze zeleniny a ovoce brambory, dýně hokaido, mrkev, cibule, česnek, hlávkové zelí, mražený špenát, žampiony, dostatek banánů a jablka.
Autor: Archiv Rewe
Snídaňová kaše s medovým jablkem. Ovesné vločky patří k nejlevnějším snídaním vůbec. Porce vyjde na pár korun a zasytí až do oběda. Jablko nakrájejte na kostičky a krátce orestujte s lžičkou medu a skořicí. Med klidně nahraďte cukrem, který máte doma. Vločky i jablka během týdne využijete ještě několikrát.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Kuřecí čtvrtky s jablky a dýní. Čtvrtky bývají výrazně levnější než prsa nebo řízky a po upečení zůstávají šťavnaté. Upečte všechny najednou, maso navíc zítra využijete do rizota. Hokaido se nemusí loupat a jedna dýně vystačí na tři jídla. Část upečené dýně rozmixujte na pyré a zamrazte na lívance, zbytek syrové nastrouhejte a zamrazte na placky. Mimo sezonu ji nahraďte mrkví nebo brambory.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Rychlá tvarohová pomazánka. Tvaroh patří k nejlevnějším zdrojům bílkovin a pomazánka z něj vyjde mnohem levněji než hotová z obchodu. Je za pět minut hotová a vystačí na dvě až tři svačiny. Chleba si hned po nákupu rozkrojte a polovinu zamrazte, ať vám do konce týdne neokorá.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Polévka z červené čočky. Půl kila čočky stojí pár desítek korun a dodá rostlinné bílkoviny, takže polévka zasytí i jako hlavní jídlo. Červená čočka se nemusí namáčet a s mrkví, cibulí a česnekem ji uvaříte za půl hodiny. Uvařte rovnou velký hrnec, v lednici vydrží několik dní a dobře se mrazí.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Míchaná vejce s cuketou. Teplá snídaně je hotová za pár minut a vejce jsou levným zdrojem kvalitních bílkovin. Cuketa je nejlevnější v létě. V zimě ji klidně nahraďte cibulí, mraženým špenátem nebo kouskem pečené dýně z předchozího dne. K vejcím stačí krajíc chleba.
Autor: Armin Schmolinske, Kulinární studio MAFRA
Těstoviny s rajčatovou omáčkou a masovými kuličkami. Do kuliček z poloviny mletého masa přidejte vejce a namočený okoralý chleba. Maso tím natáhnete a kuličky zůstanou vláčné. Omáčka z rajčat z konzervy vyjde levněji než hotová ve skle a mleté vepřové bývá levnější než hovězí. Druhou polovinu masa si dejte do mrazáku na chilli.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Pečený banán s citronovým jogurtem. Sladká svačina, za kterou nemusíte do cukrárny. Citron klidně vynechte a jogurt ochuťte skořicí nebo zbytkem medu od kaše. Velký kelímek bílého jogurtu vyjde levněji než ochucené jogurty a využijete ho ještě do salátu i do bábovky.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Rizoto s kuřecími kousky a medvědím česnekem. Zbylé maso z čtvrtek oberte od kosti a z kostí uvařte rychlý vývar, který použijete jako základ rizota. Místo dražší rýže arborio stačí obyčejná kulatozrnná. Medvědí česnek seženete hlavně na jaře, mimo sezonu ho nahraďte obyčejným česnekem a petrželkou nebo hrstí špenátu.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Tvarohové lívance. Snídaně na den, kdy nikam nespěcháte. Těsto smícháte z tvarohu, vejce, mouky a mléka, tedy ze surovin, které už máte v lednici. Tvaroh dodá lívancům nadýchanost i bílkoviny. Místo kupované marmelády je podávejte s nastrouhaným jablkem nebo jogurtem.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Rakouské fleky se zelím a slaninou. Hlávkové zelí patří k nejlevnějším druhům zeleniny a jedna hlávka vystačí na několik jídel. Podušené s cibulí chutná skoro sladce. Slaniny stačí málo, protože dodává hlavně chuť, a zbytek si schovejte do zapečených brambor. Místo fleků poslouží jakékoli těstoviny, které vám zbyly.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Banán s tvarohem a skořicí. Nejrychlejší svačina týdne. Rozmačkaný banán osladí tvaroh tak, že cukr vůbec nepotřebujete. Banány, které mezitím zhnědly, nevyhazujte. Přezrálé jsou sladší a zítra se hodí do lívanečků.
Autor: Canva
Bramboračka s kroupami. Klasika z nejlevnějších surovin, tedy z brambor, mrkve, cibule a česneku. Kroupy stojí pár korun a polévku zahustí, takže zasytí jako hlavní jídlo. Pokud máte doma sušené houby, přidejte hrst, jinak chuť dotáhne majoránka. Polévka vystačí i na další den.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Banánovo-ovesné lívanečky s ořechy a medem. Rozmixujte vločky, přezrálý banán, vejce a mléko a lívanečky máte bez mouky i bez přidaného cukru. Nejdražší položkou receptu jsou ořechy, proto je klidně vynechte nebo nahraďte opraženými vločkami. Lívanečky chutnají i studené, takže je můžete vzít s sebou.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Chilli con carne v tortille. Druhá polovina mletého masa s fazolemi a rajčaty z konzervy vydá na několik porcí. Fazole maso natáhnou a doplní bílkoviny. Levnější je podávat chilli místo v tortille s rýží. I když zůstanete u tortill, uvařte hrnek rýže navíc, vychladlá se zítra hodí na smaženou rýži.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Vajíčková pomazánka. Ze tří vajec natvrdo a cibulky máte pomazánku na dvě až tři svačiny. Místo majonézy ji spojte lžící jogurtu nebo hořčice, vyjde levněji a je lehčí. Vejce natvrdo uvařte rovnou i na zítřejší sendvič. Chleba stačí vytáhnout z mrazáku a opéct.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Těstovinový salát s bylinkovým dresinkem. Spotřebujete do něj zbytek těstovin, nastrouhanou mrkev, cibuli a kousek sýra. Dresink připravíte z jogurtu, česneku a sušených bylinek, takže čerstvé kupovat nemusíte. Salát můžete připravit večer předem a vzít si ho i do krabičky.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Vaječný sendvič tamago. Japonský sendvič, který je ve skutečnosti obyčejný vaječný salát mezi dvěma plátky toustového chleba. Využijete vejce uvařená předchozí den. Majonézu klidně nahraďte bílým jogurtem a místo toustového chleba poslouží i obyčejný.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Smažená rýže. Recept, který vznikl přesně kvůli zbytkům. Vychladlá rýže z předchozího dne se na pánvi nelepí a krásně se opeče. Přidejte nastrouhanou mrkev, trochu zelí, vejce a sójovou omáčku, pokud ji máte doma, a oběd je za deset minut hotový.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Pečená jablka s drobenkou. Jablka posypte drobenkou z másla, mouky a ovesných vloček a upečte. Drobenka spotřebuje zbytek vloček a jablka vyjdou na pár korun za kus. Nejvýhodnější je péct je spolu s jiným jídlem, když už je trouba rozpálená. Studená chutnají stejně dobře.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Plněné špenátové placky. Těsto na placky připravíte z mouky a špenátu a naplníte je tvarohem nebo kouskem sýra. Fungují jako levná náhrada kupovaných tortill. Zbytek špenátu vám vystačí i na víkendovou omeletu.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Tvarohová pomazánka s koprem. Je to další varianta pomazánky z prvního dne, takže spotřebujete zbytek tvarohu a nemusíte kupovat nic dalšího. Čerstvý kopr klidně nahraďte sušeným, který vyjde výrazně levněji a vydrží celou zimu. Pomazánku namažte na opečený chléb z mrazáku nebo na zbylé placky.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Dýňové placky a la bramboráky. Zamraženou nastrouhanou dýni smíchejte s vejcem, moukou a česnekem a usmažte jako bramboráky. Dýně je v sezoně jednou z nejlevnějších zelenin a na placky stačí jen pár surovin. Mimo sezonu použijte brambory a máte klasické bramboráky. Místo zakysané smetany je podávejte s jogurtem s česnekem.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Jogurtová bábovka s polevou. Odměříte ji kelímkem od jogurtu, takže nepotřebujete ani váhu. Polevu klidně vynechte a bábovku jen pocukrujte, ušetříte za čokoládu. Bábovka vystačí na svačiny až do konce týdne.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Polévka z pečeného česneku. Z česneku, brambor a cibule uvaříte krémovou polévku, která v zimě zahřeje. Pečením česnek zjemní a zesládne, takže chutná úplně jinak než syrový. Zasytí ji krajíc opečeného chleba z mrazáku.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Nadýchaná špenátová omeleta pečená v troubě. Spotřebujete do ní poslední vejce a zbytek špenátu, přidat můžete i kousek sýra. Omeleta se peče v troubě, takže u ní nemusíte stát a máte čas na kávu. Vejce jsou levným a vydatným základem víkendové snídaně.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Rizoto s barevnou zeleninou a houbami. Rizoto, které uklidí lednici. Zeleninu použijte tu, která vám zbyla, třeba mrkev, kousek dýně nebo zelí. Z hub jsou nejlevnější žampiony, poslouží ale i mražená zeleninová směs. Rýži stačí opět obyčejná.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Dýňové lívance s tvarohem, ořechy a javorovým sirupem. Do těsta přidejte dýňové pyré, které jste zamrazili první den, a podávejte se zbytkem tvarohu. Javorový sirup a ořechy jsou drahé, proto je nahraďte medem nebo cukrem, nebo lívance neslaďte vůbec. Pečená dýně je sama dost sladká.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Zapečené brambory s uzeným masem a zeleninou. Poslední večeře uklidí lednici. Brambory, zbytek zelí nebo dýně, cibuli a slaninu, která zbyla od fleků, zapečete v jednom pekáčku se sýrem. Uzeného stačí málo, protože jde hlavně o chuť. Z jediného nákupu tak máte celý týden bez vyhozených potravin.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA