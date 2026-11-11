Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Týden jídla z nákupu za 1 000 Kč. Z kuřete je rizoto, z dýně tři jídla

Zuzana Jarolímková
Fotočlánek   9:48
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek Rewe láká i na čerstvé zboží. Bylinky v květináčích i čerstvá zelenina tu je za... Snídaňová kaše s medovým jablkem Kuřecí čtvrtky s jablky a dýní Rychlá tvarohová pomazánka Polévka z červené čočky Míchaná vejce s cuketou + stepy Těstoviny s rajčatovou omáčkou a masovými kuličkami Pečený banán s citronovým jogurtem Rizoto s kuřecími kousky a medvědím česnekem Tvarohové lívance + stepy Rakouské fleky se zelím a slaninou
Najíst se celý týden levně a přitom pestře jde, když nakoupíte jednou a chytře. Sestavili jsme jídelníček pro jednoho dospělého na sedm dní z nákupu za zhruba 1 000 Kč. Najdete v něm 28 jednoduchých receptů na snídaně, obědy, svačiny i večeře, které na sebe navazují: z pečeného kuřete je druhý den rizoto, jedna dýně vystačí na tři jídla a přezrálé banány skončí v lívancích. Základem jsou levné suroviny, jako jsou brambory, zelí, čočka, vejce, tvaroh a ovesné vločky. Počítáme s tím, že olej, sůl, cukr, koření a prášek do pečiva už doma máte. Začít můžete kterýkoli den.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...

KVÍZ: Havajská pizza není z Havaje. Uhodnete, odkud pochází 80 slavných jídel?

Domácí pizza Hawaii

Havajská pizza z Havaje? Sushi z Japonska? Tak jednoduché to není. Mnoho slavných jídel vzniklo úplně jinde, než by napovídal jejich název. Otestujte se v 80 otázkách a zjistěte, jestli víte, odkud...

V obchodě hrozila kontaminace. Podívejte se na zázemí, kde se smažily závitky

Takto vypadaly smažené závitky, které se připravovaly v kontrolované prodejně.

Smažené závitky patřily k nabídce obchodu v Jablonci nad Nisou. Co se ale skrývalo v zázemí, kde se připravovaly? Potravinářská inspekce při kontrole odhalila natolik závažné hygienické nedostatky,...

Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů

Zpěvák Marek Ztracený má rád maso a sám o sobě říká, že sní téměř všechno. Na...

Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...

Jak vznikala polévka ze sáčku? Podívejte se do továren v Československu

Továrna Orion, čokoládovna, cukrovinky, potraviny, výroba, ženy

Pamatujete si školní exkurze do závodů? V Československu k výuce neodmyslitelně patřily. Nahlédněte s námi do potravinářských provozů z let 1948 až 1966, od Vitany Byšice přes Kostelecké uzeniny a...

Dýňové muffiny: S krémovou náplní a křupavou drobenkou

Dýňové muffiny
Recept

Střední

60 min

Dýňové pyré dodá muffinům vláčnost a krásnou barvu, uvnitř je navíc čeká jemná sýrová náplň. Na...

Oblíbená jídla slavných. Od srnčího s banánem po smažené býčí žlázy

Byl jednou jeden král s moudrým klaunem Janem Werichem a králem...

Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta...

12. listopadu 2026  13:51

Prohlédněte si podivná jídla. Od hranolků v milkshaku po Oreo v džusu

Do sladké Coca-Coly se nasypou solené arašídy a obojí se jí a pije společně....

Ananas na pizze rozpoutává debaty, ale existují i další kombinace, nad kterými zůstává rozum stát. Hranolky namáčené v milkshaku, arašídové máslo s kyselými okurkami nebo sušenky Oreo v pomerančovém...

12. listopadu 2026  13:30

Placky s červenou řepou: Pečené bramborové placičky se sýrem a česnekem

Placky s červenou řepou
Recept

Střední

35 min

Červená řepa dodá bramborovým plackám výraznou barvu, zatímco česnek, majoránka a sýr se postarají...

Kynuté buchty s mákem: Recept na domácí buchty s rumem a skořicí

Kynuté buchty s mákem
Recept

Střední

45 min

Z kynutého těsta připravíme šestnáct buchet, které naplníme makovou směsí s mlékem, máslem, skořicí...

Jak jíst pomelo? Poradíme, jak vybrat zralý plod a zbavit ho silné slupky

Pomelo, největší z citrusových plodů.

V obchodech už se pulty plní obřími žlutými koulemi, které na první pohled zaujmou svou velikostí. Pomelo patří mezi největší citrusové plody na světě a pod silnou slupkou ukrývá šťavnatou dužinu s...

12. listopadu 2026  4:25

Huspenina a aspik nejsou totéž. Kde je kolagen a kde želatina?

Sulc - huspenina

Huspenina patří mezi jídla spojená s tradičními českými zabijačkami. Připravuje se z vepřového masa, kůží a nožiček, které se pomalu vaří tak dlouho, až vývar získá dostatek přírodního kolagenu. Po...

12. listopadu 2026

Kančí, jelení, nebo zaječí? Které maso je na guláš a které na steak

Jemná zvěřinová paštika

Zvěřina má v sobě vůni lesa, chuť tradice i nádech slavnostního hodování. Ať už sáhnete po kančím, jelením, nebo zaječím mase, vykouzlíte pokrmy, které báječně zahřejí, překvapí a promění obyčejný...

12. listopadu 2026  3:52

Makovec s limetkovou polevou: Tradiční český moučník s osvěžujícím twistem

Makovec s limetkovou polevou
Recept

Střední

70 min

Spojení jemně mletého máku, nadýchaného těsta provoněného rumem a svěží, lehce kyselkavé limetkové...

V obchodě hrozila kontaminace. Podívejte se na zázemí, kde se smažily závitky

Takto vypadaly smažené závitky, které se připravovaly v kontrolované prodejně.

Smažené závitky patřily k nabídce obchodu v Jablonci nad Nisou. Co se ale skrývalo v zázemí, kde se připravovaly? Potravinářská inspekce při kontrole odhalila natolik závažné hygienické nedostatky,...

11. listopadu 2026  14:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kuřecí rizoto s hráškem: Krémové krémové rizoto s parmazánem a smetanou

Kuřecí rizoto s hráškem
Recept

Střední

50 min

Dopřejte si krémové rizoto italského střihu, které si vás získá svou sametovou texturou, svěžím...

Týden jídla z nákupu za 1 000 Kč. Z kuřete je rizoto, z dýně tři jídla

ilustrační snímek

Najíst se celý týden levně a přitom pestře jde, když nakoupíte jednou a chytře. Sestavili jsme jídelníček pro jednoho dospělého na sedm dní z nákupu za zhruba 1 000 Kč. Najdete v něm 28 jednoduchých...

11. listopadu 2026  9:48

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.