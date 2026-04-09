Tváří se jako těstovina, ale těstovina to není, jasný pane. O jakou surovinu jde?

Petra Kašparová
  5:00
Kuskus je potravina vyrobená z pšeničné krupice, známé také jako semolina. Tento proces zahrnuje zvlhčení, formování do drobných kuliček a následné napaření a sušení. I když není klasickou těstovinou, jde o rychlou přílohu, kterou lze připravit jednoduše zalitím horkou vodou nebo vývarem.

Kuskus, výborná lehká příloha nebo plnohodnotné jídlo. Umíte jej správně udělat? | foto: Canva

Obsah

Co je kuskus

Víte, že je kuskus zapsán v UNESCO?

V roce 2020 byl zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Tento zápis prosadily země jako Maroko, Alžírsko, Tunisko a Mauritánie. UNESCO uznalo „znalosti, know-how a praktiky spojené s výrobou a konzumací kuskusu“.

V dnešní době je kuskus považován za „rychlé jídlo“, které lze snadno připravit. Tato jednoduchost je však často důvodem k tomu, že lidé při přípravě dělají chyby, výsledek bývá suchý, slepený nebo bez chuti.

Správně připravený kuskus by měl být lehký, nadýchaný a jemně vlhký, přičemž jednotlivá zrnka zůstávají oddělená a pružná. Jak připravit kuskus, aby byl dokonalý, nelepil se, nebyl suchý a byl načechraný tak, jak si zaslouží? Rozhodně jej nevařte.

Kuskus není těstovina, i když ho tak trochu vnímáme jako těstovinu.

Jak připravit perfektní kuskus

Příprava není složitá, ale vyžaduje přesnost. Základem je pochopit, že se nevaří jako rýže nebo těstoviny. Kuskus se pouze zalévá vroucí vodou nebo vývarem, což ho činí téměř instantní přílohou.

Existují klíčové faktory, které rozhodují o tom, zda bude suchý nebo nadýchaný:

  • Použití vroucí tekutiny – voda nebo vývar by měly být opravdu vroucí, aby zrnka správně nasákla.
  • Přikrytí nádoby – po zalití tekutinou je důležité nádobu okamžitě zakrýt, aby zrnka absorbovala vodu bez rušení.
  • Nechání stát a načechrat – jakmile změkne, nikdy jej neumačkávejte. Místo toho jej jemně načechrejte vidličkou, což je klíčové pro získání správné struktury.
Kuskus se nevaří! Jen se zalije horkou vodou a nechá odstát. Pak je třeba jej načechrat.

Příprava krok za krokem

  1. Nasypte kuskus do misky.
  2. Zalijte vroucí tekutinou ve správném poměru.
  3. Ihned přikryjte a nechte stát 10 minut.
  4. Po 10 minutách jemně načechrejte vidličkou, aby se zrnka oddělila a provzdušnila.
  5. Pro lepší chuť můžete přidat trochu másla nebo olivového oleje, což kuskusu dodá jemnost a ideální konzistenci.
Kuskus může být základem pro celou řadu jídel. Od sladkého po slané. Od předkrmu po dezert.

Kolik vody na hrnek kuskusu

Poměr vody je klíčový pro správnou přípravu. Nejčastěji se doporučuje poměr 1 : 1, tedy jeden hrnek kuskusu na jeden hrnek horké tekutiny. V některých francouzských kulinárních návodech se doporučuje poměr 1 : 1,5 (ve prospěch vody). Tento poměr je ideální pro dosažení správné vlhkosti a konzistence. Můžete experimentovat a vybrat ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Pro výraznější chuť místo vody použijte vývar a přidejte malé množství tuku – například olivového oleje nebo másla – již při zalévání. Tím zabráníte slepování a zlepšíte strukturu.

Jak udělat kuskus, aby nebyl suchý

Může se stát suchým z několika důvodů:

  • Nedostatek tekutiny – pokud použijete méně vody, než je potřeba, zrnka zůstanou tvrdší a příloha bude suchá.
  • Absence tuku – tuk (máslo nebo olivový olej) pomáhá „obalit“ zrnka a udržet v nich vlhkost.
  • Přemíchání nebo stlačení – při přípravě kuskusu je důležité jej jemně načechrat vidličkou a nikdy nezmačkávat.

Pokud už kuskus vyjde suchý, stačí ho jemně zakápnout horkou vodou nebo vývarem a znovu načechrat.

Kolik kuskusu na jednu porci

Co uvařit z kuskusu

  • Saláty se zeleninou a bylinkami.
  • Přílohu k masu s omáčkou.
  • Dezertní verze s medem, ovocem nebo jogurtem pro rychlou snídani nebo dezert.

Obecně se doporučuje počítat 60 až 80 gramů suchého kuskusu na osobu. Po zalití tekutinou objem výrazně naroste, takže toto množství postačí jako příloha nebo základ jídla. Pokud kuskus podáváte jako hlavní jídlo nebo v salátu, můžete porci mírně navýšit.

Je kuskus zdravý?

Je lehce stravitelný a dobře zasytí. Obsahuje komplexní sacharidy, které poskytují dlouhodobou energii, a má i určité množství bílkovin. Je také dobrým zdrojem selenu, což je důležitý antioxidant pro správné fungování organismu. Ale pozor! Kuskus obsahuje lepek, protože se vyrábí z pšenice, takže není vhodný pro osoby s celiakií.

Taboulé, výborné jídlo por horké dny pochází ze severu Afriky. Oblíbené je i ve Francii.

Recept Orientální salát Taboulé

      • 300 g jemného kuskusu
      • 70 g šťávy z citronu
      • 80 g vody
      • 25 g olivového oleje
      • 70 g jarní cibulky
      • 3 rajčata
      • 1 salátová okurka
      • Svazek máty a hladkolisté petržele
      • Sůl dle chuti
      • 70 g měkkých rozinek

1. Nejprve nasypeme kuskus do velké mísy.

2. Přidáme citronovou šťávu, vařící vodu a olivový olej. Zakryjeme a necháme 10 minut přikryté.

3. Po 10 minutách jemně načechráme vidličkou, aby se zrnka oddělila.

4. Přidáme nasekané bylinky, jarní cibulku, nakrájená rajčata, okurku a rozinky.

5. Vše promícháme, necháme vychladit a podáváme.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut

