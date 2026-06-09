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Který tuňák v konzervě je nejlepší
Ne všechny konzervy s tuňákem jsou stejné. Rozdíly začínají už u samotného druhu.
Kromě složení se výrazně liší i kvalita masa. Na obalu proto sledujte:
Na obalu se můžete setkat s různými druhy tuňáka, které se liší chutí, strukturou masa i cenou. Nejčastěji narazíte na:
- tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis, Skipjack) – nejběžnější druh v konzervách, má tmavší maso, výraznější chuť a bývá cenově dostupnější,
- tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares, Yellowfin) – světlejší, jemnější a šťavnatější maso, často bývá považován za kvalitnější variantu,
- ostatní druhy rodu Thunnus – například tuňáka obecného nebo tuňáka velkookého, se kterými se v běžných konzervách setkáte méně často.
Pokud chcete vědět, jaký druh kupujete, podívejte se do složení. Výrobci obvykle uvádějí přesný název ryby nebo její latinské označení.
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Jaký tuňák v konzervě zvolit
Rozdíl mezi jednotlivými variantami není jen chuťový, ale i nutriční. Tuňák ve vlastní šťávě obsahuje pouze rybí maso a tekutinu vzniklou při zpracování. Díky tomu má nižší energetickou hodnotu a zachovává přirozený poměr živin. Naopak tuňák v oleji může mít až dvojnásobné množství kalorií. Část oleje navíc zůstává v mase i po slití.
Z hlediska výživy se pak často upozorňuje na rozdíl v mastných kyselinách: tuňák přirozeně obsahuje omega-3, ale některé oleje (zejména slunečnicový) přidávají vyšší podíl omega-6.
Pro rychlou orientaci v obchodě pomůže jednoduché srovnání:
|Varianta
|Nutriční hledisko
|Chuť
|Vhodné použití
|Tuňák ve vlastní šťávě
|nejméně kalorií, čisté složení
|jemná, přirozená
|saláty, dietní jídla
|Tuňák v olivovém oleji
|vyšší energetická hodnota
|výraznější, šťavnatý
|těstoviny, studená kuchyně
|Tuňák v řepkovém oleji
|vyvážený poměr tuků
|neutrální
|univerzální použití
|Tuňák ve slunečnicovém oleji
|vyšší podíl omega-6
|méně vhodný výživově
|běžná rychlá jídla
Obecně platí, že kvalitnější konzervy obsahují celé filety nebo větší kusy masa. Mají pevnější strukturu, méně vysychají a bývají chuťově výraznější. Drcený tuňák je cenově dostupnější, ale často jde o směs menších částí ryby.
Co obsahuje tuňák v konzervě
Tuňák patří mezi potraviny s vysokým obsahem kvalitních bílkovin, které přispívají k udržení svalové hmoty a zároveň dobře zasytí. Právě proto bývá oblíbenou součástí lehkých obědů, salátů nebo jídelníčků zaměřených na vyšší příjem bílkovin. Dále pak obsahuje:
- omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA),
- jód,
- selen,
- fosfor,
- železo,
- vitaminy skupiny B (B3, B6, B12).
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Střední
40 min
Jak často jíst tuňáka z konzervy
Tuňák v konzervě může být praktickou součástí pestrého jídelníčku, neměl by ale být jedinou rybou, kterou pravidelně jíte. Odborníci doporučují ryby střídat a zařazovat třeba také lososa, makrelu, sardinky nebo pstruha.
A pokud máte obavy z rtuti, které jsou s konzervovaným tuňákem spojené, mám pro vás dobrou zprávu – v českých obchodech převažuje tuňák pruhovaný (Skipjack), který obsahuje jen malé množství této látky.
Pokud si tedy tuňáka dopřejete několikrát měsíčně, občas ho zařadíte do salátu či těstovin, není důvod k obavám.
Co udělat z tuňáka v konzervě
Tuňák v konzervě je jedna z nejuniverzálnějších surovin, kterou můžete ve spíži mít. Hodí se pro rychlá jídla bez složité přípravy. Připravit si můžete třeba:
- tuňákovou pomazánku s vejci, tvarohem nebo lučinou,
- zapečené těstoviny s tuňákem,
- rýžový, nebo quinoa salát s tuňákem a fazolemi
- tuňákovou tortillu s avokádovým dipem
- tuňákové karbanátky s tzatziky
- různé sendviče s tuňákem
- studené i teplé saláty
Další jednoduché recepty z tuňáka v konzervě najdete na iDNES Recepty »