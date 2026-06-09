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Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

Klára Pěnkavová
  4:30
Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a na co se zaměřit při nákupu. A také skvělé recepty, co si z tuňáka v konzervě uvařit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Který tuňák v konzervě je nejlepší

Ne všechny konzervy s tuňákem jsou stejné. Rozdíly začínají už u samotného druhu.

Kromě složení se výrazně liší i kvalita masa. Na obalu proto sledujte:

  • podíl rybího masa (70 % a více),
  • forma masa (kusy vs. drcené),
  • typ nálevu,
  • původ ryby (oblast odchytu).

Na obalu se můžete setkat s různými druhy tuňáka, které se liší chutí, strukturou masa i cenou. Nejčastěji narazíte na:

    • tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis, Skipjack) – nejběžnější druh v konzervách, má tmavší maso, výraznější chuť a bývá cenově dostupnější,
    • tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares, Yellowfin) – světlejší, jemnější a šťavnatější maso, často bývá považován za kvalitnější variantu,
    • ostatní druhy rodu Thunnus – například tuňáka obecného nebo tuňáka velkookého, se kterými se v běžných konzervách setkáte méně často.

Pokud chcete vědět, jaký druh kupujete, podívejte se do složení. Výrobci obvykle uvádějí přesný název ryby nebo její latinské označení.

Tuňák v konzervě pod lupou: co stojí za rozdílem mezi konzervou za 30 a 800 Kč

Tuňák ve vlastní šťávě obsahuje pouze rybí maso a tekutinu vzniklou při zpracování.

Jaký tuňák v konzervě zvolit

Rozdíl mezi jednotlivými variantami není jen chuťový, ale i nutriční. Tuňák ve vlastní šťávě obsahuje pouze rybí maso a tekutinu vzniklou při zpracování. Díky tomu má nižší energetickou hodnotu a zachovává přirozený poměr živin. Naopak tuňák v oleji může mít až dvojnásobné množství kalorií. Část oleje navíc zůstává v mase i po slití.

Z hlediska výživy se pak často upozorňuje na rozdíl v mastných kyselinách: tuňák přirozeně obsahuje omega-3, ale některé oleje (zejména slunečnicový) přidávají vyšší podíl omega-6.

Pro rychlou orientaci v obchodě pomůže jednoduché srovnání:

VariantaNutriční hlediskoChuťVhodné použití
Tuňák ve vlastní šťávěnejméně kalorií, čisté složeníjemná, přirozenásaláty, dietní jídla
Tuňák v olivovém olejivyšší energetická hodnotavýraznější, šťavnatýtěstoviny, studená kuchyně
Tuňák v řepkovém olejivyvážený poměr tukůneutrálníuniverzální použití
Tuňák ve slunečnicovém olejivyšší podíl omega-6méně vhodný výživověběžná rychlá jídla

Obecně platí, že kvalitnější konzervy obsahují celé filety nebo větší kusy masa. Mají pevnější strukturu, méně vysychají a bývají chuťově výraznější. Drcený tuňák je cenově dostupnější, ale často jde o směs menších částí ryby.

recepty.idnescz

Podle čeho vybírat konzervovaného tuňáka? Sledujte tyto tři věci:

Forma masa
Nejkvalitnější bývají celé filety nebo větší kousky tuňáka. Mají lepší strukturu i chuť. Drcený tuňák je většinou levnější, ale často obsahuje směs menších a méně atraktivních částí ryby.

Druh ryby
Tuňák pruhovaný bývá levnější, má tmavší a sušší maso. Naopak žlutoploutvý je jemnější, šťavnatější a chuťově výraznější.

Nálev
Tuňák ve vlastní šťávě obsahuje méně kalorií a hodí se třeba do salátů nebo fitness jídelníčku.
V olivovém oleji je tuňák nejvýraznější a skvěle se hodí třeba do těstovin nebo pomazánek.

Jakého tuňáka máte nejraději vy?

#tunak #nakup #idnes

5. června 2026 v 15:02, příspěvek archivován: 8. června 2026 v 17:47
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Jakého tuňáka nejčastěji kupujete?

Co obsahuje tuňák v konzervě

Tuňák patří mezi potraviny s vysokým obsahem kvalitních bílkovin, které přispívají k udržení svalové hmoty a zároveň dobře zasytí. Právě proto bývá oblíbenou součástí lehkých obědů, salátů nebo jídelníčků zaměřených na vyšší příjem bílkovin. Dále pak obsahuje:

  • omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA),
  • jód,
  • selen,
  • fosfor,
  • železo,
  • vitaminy skupiny B (B3, B6, B12).
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Jak často jíst tuňáka z konzervy

Tuňák v konzervě může být praktickou součástí pestrého jídelníčku, neměl by ale být jedinou rybou, kterou pravidelně jíte. Odborníci doporučují ryby střídat a zařazovat třeba také lososa, makrelu, sardinky nebo pstruha.

A pokud máte obavy z rtuti, které jsou s konzervovaným tuňákem spojené, mám pro vás dobrou zprávu – v českých obchodech převažuje tuňák pruhovaný (Skipjack), který obsahuje jen malé množství této látky.

Pokud si tedy tuňáka dopřejete několikrát měsíčně, občas ho zařadíte do salátu či těstovin, není důvod k obavám.

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Co udělat z tuňáka v konzervě

Tuňák v konzervě je jedna z nejuniverzálnějších surovin, kterou můžete ve spíži mít. Hodí se pro rychlá jídla bez složité přípravy. Připravit si můžete třeba:

Další jednoduché recepty z tuňáka v konzervě najdete na iDNES Recepty »

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Témata: konzerva, Maso, ryby, salát, jídlo

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