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Na co je zdravá brokolice
Brokolice patří mezi brukvovitou zeleninu, stejně jako květák, zelí nebo růžičková kapusta. Její výhodou je nízká energetická hodnota a obsah několika důležitých vitaminů, minerálních látek a vlákniny.
Významným zdrojem je vitamin C, který přispívá k normální funkci imunitního systému, tvorbě kolagenu a ochraně buněk před oxidačním stresem. Brokolice obsahuje také vitamin K, důležitý pro normální srážlivost krve a udržení zdravých kostí, a folát neboli vitamin B9, který se podílí na tvorbě krve a dělení buněk.
Důležitá je i vláknina. Ta podporuje správnou činnost trávicího systému a přispívá k delšímu pocitu sytosti. Brokolice obsahuje rovněž draslík a další minerální látky.
Za pozornost stojí také glukosinoláty. Když brokolici rozkrájíme nebo rozkousneme, aktivuje se enzym, který pomáhá tvořit sloučeniny s antioxidačními účinky. Laboratorní výzkumy ukazují, že tyto látky mohou v těle aktivovat obranné mechanismy buněk.
Krémová špenátovo-brokolicová polévka s kokosovým mlékem: Zdravá výživa plná chuti
Lehké
35 min
Jak nejlépe připravit brokolici
Pokud chceme zachovat její přirozenou chuť a příjemnou pevnost, nemusíme ji dlouze vařit ve vodě. Dobrou volbou je vaření v páře, při kterém zelenina nepřichází do přímého kontaktu s větším množstvím vody. Tento způsob také pomáhá zachovat některé citlivé živiny, například vitamin C.
|Způsob přípravy
|Doporučený čas
|Hlavní výhoda
|V páře
|4–5 minut
|Zachová nejvíce živin
|Ve vodě
|3–4 minuty
|Rychlá příprava
|Pečení
|15–20 minut (200 °C)
|Skvělá oříšková chuť
Košťál nevyhazovat
Většina lidí košťál vyhodí, přitom je to ta nejlepší část. Tvrdou vnější slupku okrájíme nožem nebo škrabkou a vnitřek nakrájíme na kostičky, je křupavý, šťavnatý a nasládlý. Skvěle se hodí do salátů syrový nebo jen tak na chroupání při vaření.
Jak vybrat a skladovat brokolici
Při nákupu vybíráme brokolici s pevnou, sytě zelenou růžicí. Žluté části mohou signalizovat, že je zelenina starší nebo začíná kvést. Stonek by neměl být oschlý ani výrazně poškozený.
Doma brokolici uchováváme v chladničce a ideálně ji spotřebujeme během několika dnů. Před přípravou ji opláchneme pod tekoucí vodou, odstraníme poškozené části a rozdělíme na menší růžičky.
Recepty z brokolice Snídaně
- Slané brokolicové vafle se sýrem a slaninou
- Bohatá zeleninová frittata s ricottou
- Brokolice se zázvorem v omeletě
- Dokonalá vaječná omeleta s květákem a brokolicí
Recepty z brokolice Polévky
- Brokolicová polévka s mátou
- Luxusní brokolicový krém se sušenými rajčaty
- Hustá zeleninová polévka s kořením
- Brokolicová polévka se ztraceným vejcem
Recepty z brokolice Hlavní jídla
- Rychlé těstoviny s kuřecím masem a brokolicí
- Vejce naměkko s brokolicí a brambory
- Kuřecí pánvička s brokolicí
- Vepřová roláda s brokolicí
- Brokolice se sýrovou omáčkou a slunečnicí
Recepty z brokolice Svačiny
- Brokolicová pomazánka s bazalkou
- Bylinkové mufiny s brokolicí
- Sýrový věnec s brokolicí
- Sendvič s panenkou a brokolicí