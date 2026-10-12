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Tuhle část brokolice vyhazujete. Přitom je křupavější a sladší než růžičky

Petra Burgrová
  4:00
brokolice

brokolice | foto: Canva

Salát s brokolicí, kukuřicí a krůtím masem
Zapečené těstoviny s brokolicí
Těstoviny zapečené s ricottou a brokolicí
Polévka ze špenátu a brokolice
11 fotografií
Brokolici si řada lidí spojuje především s krémovou polévkou nebo vařenou zeleninou na talíři vedle masa. Tím ale její možnosti zdaleka nekončí. Hodí se do těstovin, slaných koláčů, zapékaných jídel i zeleninových placek a chutná také pečená v troubě.

Obsah

Na co je zdravá brokolice

Brokolice patří mezi brukvovitou zeleninu, stejně jako květák, zelí nebo růžičková kapusta. Její výhodou je nízká energetická hodnota a obsah několika důležitých vitaminů, minerálních látek a vlákniny.

Významným zdrojem je vitamin C, který přispívá k normální funkci imunitního systému, tvorbě kolagenu a ochraně buněk před oxidačním stresem. Brokolice obsahuje také vitamin K, důležitý pro normální srážlivost krve a udržení zdravých kostí, a folát neboli vitamin B9, který se podílí na tvorbě krve a dělení buněk.

Důležitá je i vláknina. Ta podporuje správnou činnost trávicího systému a přispívá k delšímu pocitu sytosti. Brokolice obsahuje rovněž draslík a další minerální látky.

Za pozornost stojí také glukosinoláty. Když brokolici rozkrájíme nebo rozkousneme, aktivuje se enzym, který pomáhá tvořit sloučeniny s antioxidačními účinky. Laboratorní výzkumy ukazují, že tyto látky mohou v těle aktivovat obranné mechanismy buněk.

Polévka ze špenátu a brokolice

Krémová špenátovo-brokolicová polévka s kokosovým mlékem: Zdravá výživa plná chuti

Recept

Lehké

35 min

Brokolice se hodí do těstovin, slaných koláčů, zeleninových placek i zapékaných jídel se sýrem.

Jak nejlépe připravit brokolici

Pokud chceme zachovat její přirozenou chuť a příjemnou pevnost, nemusíme ji dlouze vařit ve vodě. Dobrou volbou je vaření v páře, při kterém zelenina nepřichází do přímého kontaktu s větším množstvím vody. Tento způsob také pomáhá zachovat některé citlivé živiny, například vitamin C.

Způsob přípravyDoporučený časHlavní výhoda
V páře4–5 minutZachová nejvíce živin
Ve vodě3–4 minutyRychlá příprava
Pečení15–20 minut (200 °C)Skvělá oříšková chuť
Salát s brokolicí a cizrnou

Salát s brokolicí a cizrnou

Recept

Lehké

25 min

Brokolici si nejčastěji spojujeme s krémovou polévkou, využít ji ale můžeme i v mnoha dalších jídlech.

Košťál nevyhazovat

Většina lidí košťál vyhodí, přitom je to ta nejlepší část. Tvrdou vnější slupku okrájíme nožem nebo škrabkou a vnitřek nakrájíme na kostičky, je křupavý, šťavnatý a nasládlý. Skvěle se hodí do salátů syrový nebo jen tak na chroupání při vaření.

Brokolicová pizza

Brokolicová pizza

Recept

Lehké

40 min

Pečením získá brokolice výraznější chuť a lehce křupavé okraje, stačí ji promíchat s olejem a kořením.

Jak vybrat a skladovat brokolici

Při nákupu vybíráme brokolici s pevnou, sytě zelenou růžicí. Žluté části mohou signalizovat, že je zelenina starší nebo začíná kvést. Stonek by neměl být oschlý ani výrazně poškozený.

Doma brokolici uchováváme v chladničce a ideálně ji spotřebujeme během několika dnů. Před přípravou ji opláchneme pod tekoucí vodou, odstraníme poškozené části a rozdělíme na menší růžičky.

Brokolicové soufflé s kozím sýrem a salátkem s ořechy

Brokolicové soufflé s kozím sýrem a salátkem s ořechy

Recept

Střední

50 min

Brokolicové vafle

Recepty z brokolice Snídaně

Brokolicová polévka s mátou

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Kuřecí pánvička s brokolicí

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Brokolicová pomazánka s bazalkou

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Chilli kuřecí kousky s brokolicí

Chilli kuřecí kousky s brokolicí

Recept

Lehké

30 min
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Tuhle část brokolice vyhazujete. Přitom je křupavější a sladší než růžičky

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