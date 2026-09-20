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Trojobal se odlupuje? Zkontrolujte maso dřív, než sáhnete po mouce

Tereza Hrabinová
  4:15
Jak správně udělat trojobal, aby byl křupavý a při smažení z masa neodpadával? Záleží na mouce, strouhance i teplotě tuku.

Jak správně udělat trojobal, aby byl křupavý a při smažení z masa neodpadával? Záleží na mouce, strouhance i teplotě tuku. | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Jak správně udělat trojobal, aby byl křupavý a při smažení z masa neodpadával? Záleží na mouce, strouhance i teplotě tuku.
Jak správně udělat trojobal, aby byl křupavý a při smažení z masa neodpadával? Záleží na mouce, strouhance i teplotě tuku.
Jak správně udělat trojobal, aby byl křupavý a při smažení z masa neodpadával? Záleží na mouce, strouhance i teplotě tuku.
Jak správně udělat trojobal, aby byl křupavý a při smažení z masa neodpadával? Záleží na mouce, strouhance i teplotě tuku.
8 fotografií
Co dělat, když trojobal nedrží? Často za to může mokré maso, nerovnoměrná vrstva mouky nebo málo rozehřátý tuk. Vysvětlíme, čím se panko liší od běžné strouhanky a jak může výsledný obal změnit škrob.

Obsah

Co je to trojobal

Trojobal je způsob obalování masa, sýra nebo zeleniny postupně v mouce, rozšlehaném vejci a strouhance. Po usmažení vytvoří na povrchu křupavou krustu.

  • Mouka zachytí část povrchové vlhkosti a vytvoří podklad pro vejce.
  • Vejce spojí mouku se strouhankou a při zahřátí zpevní.
  • Strouhanka vytvoří rovnoměrný a poměrně kompaktní obal.
  • Panko dodá hrubší, vzdušnější a výrazněji křupavou krustu.
  • Škrob váže vodu a při zahřátí pomáhá formovat pevnější a křehčí povrch.
Řízky v česnekové strouhance

Řízky v česnekové strouhance

Recept

Střední

40 min

Brněnský řízek s česnekovou kaší.

Strouhanka, nebo panko?

Jaká mouka se používá na trojobal?

  • Nejčastěji se používá hladká pšeničná mouka, která vytvoří tenkou a rovnoměrnou vrstvu.
  • Použít lze také polohrubou mouku, obal však bude o něco hrubší.
  • Část mouky je možné nahradit kukuřičným nebo bramborovým škrobem, který může obal odlehčit a dodat mu větší křupavost.
  • Bezlepkovou alternativou je rýžová, kukuřičná nebo cizrnová mouka. U těchto variant se může lišit chuť, barva i přilnavost trojobalu.

Klasická jemná strouhanka dobře kopíruje povrch masa a vytvoří souvislý obal. Hodí se proto na tradiční český řízek.

Panko je strouhanka pocházející z japonské kuchyně. Na rozdíl od běžné jemné strouhanky ji tvoří větší, lehčí a nepravidelné vločky. Při smažení vytváří vzdušnější, členitější a výrazně křupavý obal. Používá se například na maso, ryby, krevety, sýry nebo zeleninu.

Proč panko nasákne míň tuku

Jemná strouhanka vytvoří na mase těsný a souvislý obal. Panko má větší, lehčí a nepravidelné vločky, mezi nimiž zůstává více vzduchu. Výsledná krusta je proto vzdušnější, výrazněji křupe a často působí méně mastně.

Samotné panko ale nižší obsah tuku nezaručí. Pokud tuk není dostatečně rozehřátý nebo se řízek smaží příliš dlouho, může být mastný i obal z panka.

Vepřové řízečky s bramborovým salátem

Vepřové řízečky s bramborovým salátem

Recept

Střední

70 min

Vepřové řízečky s bramborovým salátem .

Co do trojobalu přináší škrob

Kukuřičný nebo bramborový škrob lze přimíchat k hladké mouce přibližně v poměru jeden díl škrobu na tři díly mouky. Jeho zrna při zahřívání přijímají vodu, bobtnají a podílejí se na vytvoření krusty. Čistý škrob neobsahuje lepek a výsledný obal je pak křehčí a méně hutný než při použití samotné pšeničné mouky.

5 důvodů, proč trojobal padá z řízku

Může za tím být například:

  1. Mokré maso: Na příliš vlhkém povrchu mouka špatně drží. Maso je proto vhodné před obalováním osušit.
  2. Málo mouky: Pokud na mase zůstanou holá místa, vejce se nemá čeho rovnoměrně zachytit.
  3. Příliš mnoho mouky: Silná sypká vrstva se může oddělit od masa. Přebytek je potřeba oklepat.
  4. Nedostatečně rozehřátý tuk: Obal se zpevňuje pomaleji, déle se smaží a může přijmout více tuku.
  5. Časté obracení: Trojobal se může poškodit dříve, než se stačí zpevnit.

Při smažení se voda obsažená v mase mění v páru, která může špatně přilnutý obal nadzvednout. Pokud bylo maso mokré nebo jednotlivé vrstvy nepřilnuly rovnoměrně, může mezi masem a trojobalem vzniknout kapsa a obal sklouzne v jednom kuse.

Jak správně udělat trojobal

Maso nejprve osušte a postupně obalte v hladké mouce, rozšlehaném vejci a strouhance. Mouka musí pokrýt celý povrch, její přebytek však oklepejte. Vejce nechte dobře odkapat a strouhanku jemně přitiskněte.

Řízek vložte až do rozehřátého tuku a během smažení ho zbytečně neposouvejte ani často neobracejte. Voda obsažená v mase se totiž mění v páru, která může špatně přilnutý obal nadzvednout.

Jaký je nejlepší trojobal

Záleží na požadovaném výsledku. Jemná strouhanka vytvoří tradiční a rovnoměrný obal, zatímco panko nabídne hrubší a vzdušnější krustu. U obou variant je nejdůležitější suché maso, tenká a souvislá vrstva mouky a správně rozehřátý tuk.

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Témata: Maso, mouka, Strouhanka, škrob

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