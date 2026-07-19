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Trhání rakytníku bez trnů a bolesti? Strčte větve do mrazáku a plody opadají samy

Petra Burgrová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Díky vysokému obsahu vitaminů a antioxidantů si vysloužil přezdívku citroník severu nebo rostlina budoucnosti. Jeho oranžové plody se využívají nejen v lidovém léčitelství, ale také při výrobě sirupů, džemů, čajů, olejů nebo doplňků stravy.

Obsah

Na co je zdravý rakytník

Tradiční tibetská, mongolská i sibiřská medicína jej po staletí využívala k celkové regeneraci organismu. Mezi hlavní oblasti jeho pozitivního působení patří:

  • Podpora imunitního systému: Výrazně zvyšuje odolnost organismu proti virům a bakteriím, působí jako prevence proti chřipce a nachlazení a účinně bojuje proti jarní únavě.
  • Trávicí trakt: Olej obsažený v plodech hojí sliznice, regeneruje žaludeční a dvanáctníkové vředy a reguluje zažívání. Působí baktericidně na Helicobacter pylori, který je častým původcem vředových onemocnění.
  • Regenerace pokožky a sliznic: Urychluje hojení ran, popálenin, omrzlin a tlumí projevy kožních onemocnění. Ruskými kosmonauty byl dokonce využíván jako ochrana před zářením.
  • Kardiovaskulární systém: Obsažené látky napomáhají regulovat krevní oběh a chrání srdce a cévy. Vitamin E působí jako silný antioxidant chránící esenciální mastné kyseliny.
Rakytníkový sirup

Rakytníkový sirup s citronem – Vitamínový nápoj ze sezonního ovoce

Recept

Střední

40 min

Rakytník řešetlákový je trnitý, vysoce odolný keř obsypaný sytě oranžovými plody.

Kolik vitaminu C je v rakytníku

Je vyhlášený svým extrémním obsahem vitaminu C. Obecně se uvádí, že obsahuje až 10× více vitaminu C než pomeranč. Vědecké výzkumy ukazují, že doporučenou denní dávku tohoto vitaminu dokáže pokrýt jedna jediná zralá bobulka.

Klíčovou vlastností rakytníku navíc je, že si tento vitamin dokáže ve vysoké míře uchovat i v hotových produktech po tepelném či mechanickém zpracování. Pro srovnání:

  • Citron obsahuje přibližně 50 mg vitaminu C na 100 gramů.
  • Rakytník obsahuje 200 až 900 mg na 100 gramů plodů.

Rakytník, šípky i jeřabiny prospějí zdraví a ozvláštní podzimní jídelníček
Dýňová roláda s rakytníkem

Dýňová roláda s rakytníkem

Recept

Střední

60 min

Dýňová roláda s rakytníkem.

Kolik se může sníst rakytníku denně

V syrovém stavu stačí pro preventivní posílení imunity a pokrytí potřeby vitaminu C zkonzumovat 1 až 3 bobule denně. U dospělých se za běžnou bezpečnou hranici považuje hrst plodů (cca 15–20 bobulí) denně.

Jak poznám, že je rakytník zralý

Plody rakytníku dozrávají od konce srpna do září a na keřích dokážou vydržet dlouho do zimy. Zralost poznáte podle následujících znaků:

  1. Bobule získají sytou, jasně oranžovou až červenooranžovou barvu.
  2. Plody jsou na dotek plné, pevné, ale při jemném stisku mírně pruží. Pokud jsou příliš měkké nebo samy pukají, jsou přezrálé a začíná v nich proces kvašení.
  3. Správně zralý plod má sice výrazně kyselou a natrpklou chuť, ale současně již obsahuje rozvinuté cukry, které mu dodávají specifické, lehce nasládlé tóny.
Rakytníkový Spritz

Rakytníkový Spritz

Recept

Střední

10 min

Rakytník má několikanásobně víc vitaminu C než třeba citron.

Jak nejsnadněji otrhat rakytník

Sklizeň bývá náročná, protože plody pevně drží na větvích a keř je hustě porostlý trny. Nejsnadnější postup je:

  1. odstřihnout větvičky s plody,
  2. vložit je na několik hodin do mrazáku,
  3. po zmrznutí bobule snadno setřást nebo obrat.

Tato metoda je rychlá a zároveň minimalizuje poškození plodů.

Bezlepkové čepice s rakytníkovou marmeládou

Bezlepkové čepice s rakytníkovou marmeládou

Recept

Střední

50 min

Rakytníkový čaj pomáhá čistit organismus a dlouhodobě posilovat přirozenou obranyschopnost těla.

Na co je dobrý čaj z rakytníku

Čaj z plodů nebo listů rakytníku je oblíbený zejména v období nachlazení.

Může přispět:

  • k podpoře imunity,
  • k doplnění antioxidantů,
  • k normální funkci dýchacích cest,
  • k celkové hydrataci organismu.

Pro zachování vitaminu C je vhodné nezalévat plody vroucí vodou, ale vodou o teplotě přibližně 80 °C.

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Dort s mákem a rakytníkem.

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