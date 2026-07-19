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Na co je zdravý rakytník
Tradiční tibetská, mongolská i sibiřská medicína jej po staletí využívala k celkové regeneraci organismu. Mezi hlavní oblasti jeho pozitivního působení patří:
- Podpora imunitního systému: Výrazně zvyšuje odolnost organismu proti virům a bakteriím, působí jako prevence proti chřipce a nachlazení a účinně bojuje proti jarní únavě.
- Trávicí trakt: Olej obsažený v plodech hojí sliznice, regeneruje žaludeční a dvanáctníkové vředy a reguluje zažívání. Působí baktericidně na Helicobacter pylori, který je častým původcem vředových onemocnění.
- Regenerace pokožky a sliznic: Urychluje hojení ran, popálenin, omrzlin a tlumí projevy kožních onemocnění. Ruskými kosmonauty byl dokonce využíván jako ochrana před zářením.
- Kardiovaskulární systém: Obsažené látky napomáhají regulovat krevní oběh a chrání srdce a cévy. Vitamin E působí jako silný antioxidant chránící esenciální mastné kyseliny.
Kolik vitaminu C je v rakytníku
Je vyhlášený svým extrémním obsahem vitaminu C. Obecně se uvádí, že obsahuje až 10× více vitaminu C než pomeranč. Vědecké výzkumy ukazují, že doporučenou denní dávku tohoto vitaminu dokáže pokrýt jedna jediná zralá bobulka.
Klíčovou vlastností rakytníku navíc je, že si tento vitamin dokáže ve vysoké míře uchovat i v hotových produktech po tepelném či mechanickém zpracování. Pro srovnání:
- Citron obsahuje přibližně 50 mg vitaminu C na 100 gramů.
- Rakytník obsahuje 200 až 900 mg na 100 gramů plodů.
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Kolik se může sníst rakytníku denně
V syrovém stavu stačí pro preventivní posílení imunity a pokrytí potřeby vitaminu C zkonzumovat 1 až 3 bobule denně. U dospělých se za běžnou bezpečnou hranici považuje hrst plodů (cca 15–20 bobulí) denně.
Jak poznám, že je rakytník zralý
Plody rakytníku dozrávají od konce srpna do září a na keřích dokážou vydržet dlouho do zimy. Zralost poznáte podle následujících znaků:
- Bobule získají sytou, jasně oranžovou až červenooranžovou barvu.
- Plody jsou na dotek plné, pevné, ale při jemném stisku mírně pruží. Pokud jsou příliš měkké nebo samy pukají, jsou přezrálé a začíná v nich proces kvašení.
- Správně zralý plod má sice výrazně kyselou a natrpklou chuť, ale současně již obsahuje rozvinuté cukry, které mu dodávají specifické, lehce nasládlé tóny.
Jak nejsnadněji otrhat rakytník
Sklizeň bývá náročná, protože plody pevně drží na větvích a keř je hustě porostlý trny. Nejsnadnější postup je:
- odstřihnout větvičky s plody,
- vložit je na několik hodin do mrazáku,
- po zmrznutí bobule snadno setřást nebo obrat.
Tato metoda je rychlá a zároveň minimalizuje poškození plodů.
Na co je dobrý čaj z rakytníku
Čaj z plodů nebo listů rakytníku je oblíbený zejména v období nachlazení.
Může přispět:
- k podpoře imunity,
- k doplnění antioxidantů,
- k normální funkci dýchacích cest,
- k celkové hydrataci organismu.
Pro zachování vitaminu C je vhodné nezalévat plody vroucí vodou, ale vodou o teplotě přibližně 80 °C.
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