Recept Domácí trdelník
Těsto
- 500 g polohrubé mouky
- 42 g droždí
- 40 g krupicového cukru
- 250 ml mléka
- 2 vejce
- 80 g másla
- 1 špetka soli
Na obalení
- 2 balíčky vanilkového cukru
- 50 g moučkového cukru
- 50 g pražených nastrouhaných lískových oříšků
- Do mísy prosejeme mouku, do středu uděláme důlek a do něj rozdrobíme droždí. Zasypeme lžící cukru, zalijeme polovinou vlažného mléka a na teplém místě necháme vzejít kvásek. Pak přidáme zbylé vlažné mléko, žloutky, rozpuštěné máslo, sůl a vypracujeme vláčné těsto, které necháme na teplém místě kynout asi 60 minut.
- Po nakynutí rozdělíme těsto na 10 dílků, z každého vyválíme pramen dlouhý asi 40 cm a natočíme ho do spirálky na ruličky od toaletního papíru zabalené do dvojitého obalu z alobalu. Postavíme je na plech a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut.
- Po upečení necháme krátce vychladnout, obalíme ve směsi vanilkového, moučkového cukru a oříšků, sundáme ze skleniček a podáváme vlažné.
Počet porcí: 10 kusů
Doba přípravy: 50 minut
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